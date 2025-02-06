Kadını robot yapmış

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Törenden sonra internet arama trendlerini paylaşmış Kanye. Eşi Bianca, ödül töreninden daha çok aranmış. Peki neden?

Hepimiz biliyoruz ki kıyafet seçimi yüzünden.

Neredeyse hiçbir şey giymeden katılmıştı o törene. Sonra o ‘kıyafetsizliğini’ herkesin önünde sergilemeden önceki konuşmalarını gördük.

Kanye eşine “Şimdi bir sahne yaratıyorsun. Kürkü arkana bırak ve sonra dön” diyor. Bianca robot gibi talimatları uyguluyor ve resmen soyunuyor.

Şimdi sorarım size, bir erke yanındaki kadının böyle bir şey yapmasına izin verir mi?

Çıplaklığı için internette aratılması, bir erkeğin hoşuna gider mi?

Hayatındaki kadının vücudunu herkesin önünde sergilemesini destekler mi biri?

Bu sorulara sizin yanıtlarınızı merak ediyorum, yazın bana lütfen...

Kimse kimseyi yaratmaz

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Biri benim için dese ki; “Orkun’u ben yarattım. Ben yoksam o yok”, orada dur derim.

Safiye Soyman, “Faik’i ben yarattım. Ben olmazsam biter. Sıradan bir işletmeciydi, restoranı vardı. Benimle birlikte Faik oldu. Ben varsam o var” demiş.

Bu açıklamalar ya büyük bir kavga sonrası yapıldı ya da bu açıklamalardan sonra kavga edildi.

Kimse kimseyi yaratmaz. Tövbe demek lazım!

Bunu ne bir kadın söyleyebilir ne de bir erkek.

Üzüldüm hemcinsim adına, yalan yok.

Acaba ne hissetti o sözlerden sonra Faik Bey?

Bence yumruğu masaya vurma vakti artık.

Çünkü iyice karizmasını yedi bitirdi bu sözlerden sonra.

Katil kim?

Bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek İnci Taneleri.

Ve birinci bölümden beri cevabı aranan o soru, yani Azem Hoca’nın karısını kimin öldürdüğü belli olacak.

Herkes merak ediyor.

Herkes bir tahmin yürütüyor.

“Azem’in çocuklarından biri” diyenler çoğunlukta.

Ortaya yeni çıkan ve Azem’in peşini bırakmayan o gizemli kadının katil olduğunu düşünenler de hiç azımsanmayacak kadar fazla.

Sanırım uzun süredir hiçbir dizi bu kadar merak konusu olmamıştı.

Ayrıca “İnci Taneleri” ekibine ve Yılmaz Erdoğan’a da bence büyük alkış lazım.

Bu konu sezon sonuna bırakılsa, bırakılabilirdi.

Uzayıp giderdi, kimse de yadırgamazdı.

Ama kalemi o kadar güçlü ki Erdoğan’ın, “Bu soruyu cevaplayalım, devamında ortalık daha da karışacak” mesajını rahatlıkla verebiliyor.

Hiç endişe etmeyin o yüzden.

Gerçekten de katil açıklansın, bakın ortalık nasıl yangın yeri olacak!

Casus yazılım

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Her gün bir yaşımıza daha giriyoruz, ne mutlu bize.

Kayahan’ın kızı Beste Açar, kocasının telefonuna casus yazılım yüklemiş.

O yazılım sayesinde de aldatıldığını tespit etmiş ve boşanmaya karar vermiş.

Konuyu isimlerden bağımsız ele alalım. Birlikte olduğun kişiye güvenmiyorsan zaten ilişkiyi sürdüremezsin. Bu bile başlı başına bir ayrılma sebebidir.

Birinin telefonuna casus yazılım yüklemek de nedir?

Bu açık açık suçtur, kusura bakmayın.

Eşiniz de olsa yapamazsınız kardeşim! Giremezsiniz o özel alana!

Aldatanı bile haklı çıkarırsınız böyle yaparsanız.

Plaka gizleyici

Görünmez plaka spreyi diye satıyorlar. İnternette kapış kapış gidiyor.

Bu iğrenç yöntem sayesinde plakalarını radardan, kameralardan gizliyorlar.

Dünyanın en iyi yansıtıcı spreyi diye satılan ve muhtemelen satılması yasak olan bu ürün benim karşıma Instagram’da çıktı.

Altında binlerce yorum okudum. “Artık radara yakalanma yok artık polisler bizi göremeyecek” falan yazmışlar.

Bu işin önüne hızlıca geçilmeli.

Açık açık suç bu.

Bu yönteme başvurup trafikte terör estiren bir sürü kişi var demek ki...

Takipçisi olalım...

Oh ne ala!

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Turabi’nin şarkısı bir tarafta, “HavHavHav” isimli şarkı diğer tarafta... Astral seyahat, uzay diyenler başka bir tarafta.

“Artık yeter!” diye çığlık atmak istiyoruz.

Biz Yusuf Güney’i konuşurken Tarık Mengüç ortaya kendini attı.

Demiş ki “Geçen gün Nişantaşı’ndan Kağıthane’ye astral seyahatle gittim.”

Gel de gülme yahu!

Bunları inanarak mı söylüyorsunuz, yoksa halk bunu hak ediyor diye bizleri kandırıyor musunuz.

Bunlar niye arttı biliyor musunuz? Son dönemin ‘fenomen işi’ yüzünden.

Ben dijital platform ve televizyonlarda bu işi yapanlardan daha çok YouTube’dakileri beğeniyorum.

Zamanla temizlenecek bu işi beceremeyenler, bakın görün.

Çünkü biz en kötülerini göre göre artık iyileri isteyeceğiz.

Umudum bu yönde.