Kaç ‘Can Yaman’ kaç kaç

Perdeleri açıp yağan yağmuru belki de kar yağışını izleyip yarım saat egzersiz yapalım...
Eğer izlemediyseniz, akademi ödüllerinde 8 ödül sahibi ‘Slumdog Millionaire’ bugün TRT 2’de...
Dünya sarılma gününe az kaldı. Sahi en çok kime sarılmayı özlediniz? Hadi fotoğraflarınızı kurcalayın ve paylaşın...
Zaten evdeyiz. O yüzden üşenmeyelim. Hiç açmadığımız bir dolap varsa açıp baştan sona düzene sokalım...
10 öykülük özel bir seçkiden oluşan “Ölümsezen” Mehmet Erkan’ın kaleminden piyasaya çıktı. Şehir insanının yalnızlığını ele alan kitap, çok “biz”den.
Milano Moda Haftası başlıyor bugün. İzlemek için adres https://www.cameramoda.it/
Taşların iyileştirici etkisine inanıyorsanız burcunuza özel, doğal taşlardan yapılmış bir bileklik alın.
“Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak” Netflix’in yeni mini dizisi. Ekran karşısında hop oturup hop kalkmayı sevenlere önerimdir.
Badem yemek uyku kalitesini artırıyor. Her gün bir avuç badem alışkanlığı iyidir.
Eminönü ya da Moda’ya yolunuz düşerse, en iyi ‘Berliner’ (Alman Çöreği) için Gurmania’yı ziyaret edin. Çok lezzetli.
Gün boyu mum yakalım. Mesela ‘lavanta kokulu doğal soya mumları’ hem güzel kokuyor, hem rahatlatıyor.
“Acaba bu sefer doğru söylüyor mudur Aleyna Tilki?” diye kafa patlattım.
Ama parçaları birleştiremedim ve maalesef Aleyna’ya yine hak veremedim.
“Aşırı kaba erkekler gibi aşırı kibar erkekler de cinsiyetçidir bence. Aşırı kibirden ve kadını küçük görmekten bu aşırı kibarlık” dedi ve yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.
KATILMIYORUM.
Kibarlık iyidir...
Kibarlık her zaman kazandırır.
Bir erkek, hemcinslerine de karşı cinse de kibar davranıyor diye ‘
Güne tatlı bir başlangıç nasıl olur? Sizi gün boyu gülümsetecek, “yaban mersinli dutch baby” tarifine internetten bakabilirsiniz.
Salgından ve stresten uzak yaşam önerileri için bugün Hürriyet Seyahat’e göz atın.
Kendi aracınız ile sportif sürüş eğitimi almak isterseniz, 7 saatlik bir eğitim paketi “bodo.com”da sizi bekliyor.
Brokoli, kereviz, pırasa... Birini seçin ve yemeğini yapın. Son zamanlarda böyle sağlam beslenmek çok mühim.
Sağlıklı yaşam için uykunuzun bölünmemesi gerekiyor. Çevrim içi düzenlenen uyku ve pandemi panellerine katılın.
Balat
“Zeki Müren kötü bir rol modeldi” dedi. “Çocuklar o dönem travmalar yaşadı” dedi.
Saçmaladıkça saçmaladı yani.
Çok değil 3 sene öncesine dönelim.
Yine bir gazeteye röportaj veren Özdemir Erdoğan o gün şöyle söylüyor;
◊ Moğollar ve Cem Karaca, müzik bilgileri kısıtlı olmasına rağmen dinleniyorlar.
◊ Biz taklitçi milletiz. Moğollar, Cem Karaca ve Ahmet Kaya yurtdışına çıkıp Batı’yı taklit etmeye başladı.
◊ Tarkan çok orta karar bir isim. Hele o “Alaturka” albümü, çok vasat.
Son röportajında “kendince” övdüğü Bülent Ersoy hakkında ise o zamanlar, “Bülent Ersoy bu kadar magazine çıkacağına keşke 2 şarkı söylese. Hareketleri
Bugün rehber eşliğinde online “Salvador Dali” müzesini gezecektik. Tükenmiş biletler. Yarın “British Museum” gezisi var. Tükenmeden biletinizi alın.
Bugün saat 15.00-16.00 arası bir elma yemeyi unutmayın.
Ara öğün dedikleri bu işte...
Bugün yakın bir arkadaşınızı arayın, “Kilo aldın” demek yok. “Dikkat et, bu gidiş iyi değil” deyin o anlayacaktır. (2 dakikada spor arkadaşı yapma taktiği...)
Minik dostunuza bir tablo yaptırın.
Onu mutlu etsenize...
Yürüyüşten dönerken sokak aralarına dalıp 3’ncü nesil kahvecilerden daha önce denemediğiniz bir kahve için...
Yasaklar sonrası ilk gün dışarıda yürüyüş yapmamız lazım. Hadi spor ayakkabılarınızı giyin...
Sevdiklerinizle samimi bağlar geliştirin, güzel anılar oluşturun. Eeeee mi? Hem ilişkilerinize hem sağlığınıza iyi gelecek...
Tecrübeli isim, normal olarak bazı isteklerde bulunuyor gittiği yerlerde. Ama bu son isteği biraz garip geldi bana...
Yeni bir diziye başlayacak olan Avşar, “Hamlamak istemiyorum, o yüzden sete küçük bir spor salonu kurulmasını istedim” dedi.
Çekim aralarında beklerken spor yapacak güzel oyuncu.
Ama makyaj ne olacak?
Saç baş dağılmayacak mı? O ne olacak?
Ayrıca set farklı yerlerde olduğunda portatif spor salonu her yere taşınacak mı?
“Vay özlemişiz, yaşa be” diyerek dinliyorduk ki, şarkı arasında anlamsız açıklamalar yaptı.
Bazı isimlerin seyircili, seyircisiz fark etmez, konserlerde konuşmaması şart.
Onlar sadece şarkılarını söylesinler.
Ceylan Ertem de ne yazık ki o konuşmaması gereken isimlerden biriymiş.
Sen şarkı söylerken neden girersin böyle toplara...
Ceylan Ertem, “Son günlerde çok ekranlara çıkıyor, sinir oluyorum Serdar Ortaç’ı görmeye. Hâlâ popüler olmasına hiç olumlu bakmıyorum” dedi.
-Günün yarısını ‘bakım yaparak’ geçirebiliriz.
Çıkarın kremlerinizi, hazır evdeyken mutlu edin kendinizi...
-Sokağa çıkamayacağız ama online sipariş ile akşam soframızı kuralım ben bugün öyle yapacağım.
Restoran tercihi size kalmış...
-Bu akşamın canlı konseri ‘Emir Can İğrek’ genç şarkıcıya şans verirseniz güzel bir cumartesi akşamı olur...
“Ne değişecek” demeyin, bir sevdiğinize “iyi bir haber verin bugün.” Birinin hayatına dokunmak iyidir.
Galata’yı keşfettiniz mi? Açın bir Charles Aznavour şarkısı, sokaklarında kaybolun Galata’nın.Astrologlar bu işe de el atmış! Yaz tatili planlarını aman ha şimdiden yapmayın diyorlar. Nisan ayını beklememiz gerekecekmiş.
Akşam 20.00’den 23.00’e elektronik müzik ziyafeti var. Bedük sahnede olacak. Açın YouTube’u, açın!
İyi pankek için, İstanbul’dakiler “Munchies Crepes & Pancakes” , İzmir’dekiler P’an-ku Pancakes’e gidebilirler.
Çırpılmış yumurta deyip geçmeyin. Ünlü şef Gordon Ramsay’ın yumurta tarifinin içinde “
Gezi saat 20:30’da biletler Biletix’te...
Film izlerken kafa yormak isteyenler için ‘MUBİ’ adlı platformu öneriyorum. Özel seçilmiş ve her yerde bulunmayan filmler var...
Kendinize mektup yazın. Delirmedim. Bunu gerçekten yapın. Yazın ve seneye okumak için saklayın...
Birçoğumuzun hayatına şöyle inceden de olsa bir dokunmuşluğu vardır.
Hâlâ dokunuyor.
Hâlâ konuşuluyor.
Bizim kuşağı yazdığı sözler, yaptığı bestelerle etkiledi, şimdilerde de ‘Z’ kuşağını attığı tweet’ler ve yaptığı açıklamalarla etkiliyor başarılı sanatçı.
Son katıldığı bir televizyon programında “Görücü usulü evlenmek en güzeli, kadınların seçtiği erkekler genelde doğru olmuyor” diyen sanatçının bu açıklamalarına sonuna kadar karşıyım.
Görücü usulü günümüzde ikiye ayrıldı.
Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri atma zamanı geldi. Vakit varken evi iyice bir karıştırın...
Mesela özel yeteneklerinizi geliştirip ek gelir elde edebilirsiniz. Neden olmasın, uğraşmaya değer...
Ankara’da kruvasanın adresi ‘Kruvasante’ sabah şöyle bir yürürken takılırsanız bağlanırsınız...
Yapmam dediğimiz hareketleri yapıp, başlamam dediğimiz ilişkilere başlıyoruz.
Sonrası pişmanlık...
Sonrası hayal kırıklığı...
Sonrası ‘telefonun başında çaresizce beklemeye devam’...
2020’nin son günlerinde ilişkileri başlayan Gonca Vuslateri ile Hakan Altun jet hızıyla başladıkları ilişkilerini jet hızıyla noktaladı.
Gonca Vuslateri topladı tası tarağı İstanbul’a döndü.
Gelelim ayrılık nedeni ile ilgili iddialara;
Bu hafta hedefleriniz arasında her zamankinden fazla “adım atmak” olsun. Koşmaya gerek yok ama mutlaka yürüyüş yapın.
Akıllı saat ya da telefonunuza “nefes” uygulamalarından birini indirin. Uyarılar geldikçe derin nefes alıp rahatlayın.
Karamel sevenlere önerimdir efendim; espresso, tuzlu karamel sos ve sütün buluşmasıyla ortaya çıkan “Salted Caramel Latte” gelmeyen kışı getirecek.
Filmine ilham veren Blanka Lipinska’nın “365 Gün” adlı kitabı, kesinlikle filminden çok çok daha iyi.
Mahallenizde keşfetmediğiniz yeni nesil kahveciler olduğuna iddiaya girebilirim.
Hem yürüyüş yapalım hem keşfe çıkalım.
İlham verici belgesellerden üçünü seçip hafta sonuna kadar bitirelim.
“Kendine özen göstermeyen insanı sevmiyorum, midem bulanıyor, bakamıyorum.” Demiş hanımefendi.
Kişisel bakımını yapmayan birinin yanında durmak, onunla sık sık aynı ortamda bulunmak rahatsız edici olabilir.
Ama birini dış görünüşü yüzünden eleştirmenin yüz kere, bin kere karşısındayım.
İstediği kıyafeti giyer, istediği saçı yapıp, sakalını istediği gibi bırakır.
Bunlar yüzünden kimseye ‘midem bulanıyor, bakamıyorum’ diyemezsiniz.
Eğer derseniz, iş çok farklı bir yere gider.
Kaç ‘Can Yaman’ kaç kaç
İtalya’da bir kitle var ki, ne zaman Can Yaman ülkelerine gelse toplaşıp onu görmeye, dokunmaya, beraber fotoğraf çektirmeye gidiyorlar...
Eros Ramazzotti sokakta yürüyüşe çıksa böyle bir kalabalık toplayamaz...
Andrea Bocelli bu denli agresif bir hayran kitlesine sahip değil...
Giorgio Armani ile aynı mekanda kahve içse Can Yaman, kalabalık Can’a doğru koşar,
o derece.
Bu olan bitene ‘PR’ çalışması mı dersiniz, yoksa İtalyanların akıl tutulması mı bilemem.
Zaten konumuz da bu değil.
Çünkü söylenenlere göre Can Yaman için tehlike çanları çalıyor.
Can Yaman’ın 1 haftasını birlikte geçirdiği ve ilişki yaşadığı konuşulan İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.
İtalyanların sosyal medyada da konuştuğu iddiaya göre;
Diletta, eski sevgilisi Daniele Scardina’yı kıskandırmak için Can Yaman’la birlikte.
Daniele Scardina boksör. Öyle korkulacak bir abi ki...
Bırakın yan yana gelmeyi fotoğrafına bile 5 saniyeden fazla bakılmıyor.
Can Yaman’ın yerinde olsam derhal tası tarağı toplar İtalya’yı terk ederim...
Üstelik geri dönmemek üzere! Eğer olur da Daniele bu durumu kafaya takarsa...
Can Yaman’ı bulmaya kalkıp...
Yanına giderse...
Vay Can Yaman’ın haline.
Bence evlenirse düzelir
Coşkun Sabah’ı anlamak mümkün değil. Kendisiyle ilgili eleştirilere asla dayanamıyor.
Söylediklerini “söylemedim” diyor...
“Böyle başlık olmaz, kim attı o başlığı” diyor...
“Yargıya havale ediyorum” deyip davayı açıveriyor hemen.
Ama bir yandan da öyle laflar ediyor ki, “Bakın beyler ileride nasıl OLMAMANIZ gerek” diye yazasım geliyor sürekli.
Son olarak YouTube’da bir programa katıldı Sabah...
İki nokta çekti dikkatimi. İlki; “Benim gibi üreten üç beş kişi kaldı. Biz besteciler çok önemliyiz, sit alanı gibi korunmalıyız” açıklamasıydı.
Doğrudur.
Önemli bir sanatçı Coşkun Sabah. Ama sadece şarkı söylediği zaman. Beste yapıp söz yazdığı zaman...
Bir diğer açıklamasında da şöyle dedi: “Bekarlık bana göre değilmiş. Çok zormuş bekar olmak. Evlenmek istiyorum ve evleneceğim. Evde hanımın ‘haydi yemek hazır’ diye seslenmesini özledim.”
Genç daha Coşkun Bey, keşke evlense...
Evlense de şu son günlerdeki açıklamalarına benzer açıklamalar yapmasa artık...
O kadar belli ki bu bekarlığın zor geldiği kendisine.
Bir kadın olursa eğer hayatında, engel olur Coşkun Sabah’a.
Yapma etme, yeri değil, sus falan deyip frenler kendisini.
Nazarı Şeyma değdirecek
Şu son birkaç gündür sık sık sevgilisiyle fotoğraflarını paylaşıyor Şeyma Subaşı. Altına da “nazar değmesin” yazıyor.
Bir anda neden böyle işler yapıyor az çok tahmin ediyoruz...
Ama siz ilişkinizi bu kadar göze sokarsanız, nazar değmeyeceği varsa da değer. Bizim millet kıskançtır, bir cuma akşamı dedikodusuna kurban gidiverir Şeyma Subaşı’nın yeni ilişkisi.
“Keşke benim olsa”cılar kilometrelerce uzaktan bile ayırırlar.
Benden ufak bir uyarı...
Çok farklı bir ses EYPİO
Yükselen rap müziğinin yükselen ismi Eypio.
Rap’e mesafeliyseniz bile şans verin kendisine.
Onun rap’i kafa yormuyor, rahatlatıyor. Sözleri “Ne diyorsun?” dedirtmiyor, aksine hafızaya kazınıyor...
Düet yaptığı isimleri öyle nokta atışı seçiyor ki, ‘yıldızlı’ şarkılar yapıyor. Belli ki çok çile çekmiş, onları çok güzel döküyor kağıda.
Exxen’de ekrana gelecek olan “O Ses Türkiye Rap” yarışmasında jüri üyeliği yapacak ünlü rap’çi. Jüride beni en çok heyecanlandıran isim oldu.
Duruşuyla...
Tecrübesiyle...
Farkını ortaya koyacaktır.
Merakla bekliyorum.
Yeni Teoman’ı tanıyın
Önce bir dijital platformda son söyleşisini seyrettim Teoman’ın.
Bir adamın ‘adım adım olgunlaşmasının’ mini dizisiydi izlediğim.
90’larda rock müzik deyince ortalık yıkılıyor, Teoman da rock krallığının tahtında oturuyordu. Yaşanan o hareketli günlerin ardından... Kendi deyimiyle ‘frene bastı’...
Farklı bir adam artık. Kim inanır Teoman’ın gece 23.00’te uyuduğuna... Kim inanır alkol ile arasına mesafe koyduğuna... Kim inanır sabah yürüyüşleri yaptığına... Ama yapıyor.
Ve Teoman müziğinde ikinci perde böyle açılıyor işte. “Teoman ve Piyano” adlı bir albüm çıkardı dün sanatçı. 1996-2010 tarihleri arasında yazdığı 10 şarkıyı piyano eşliğinde söylemiş. Çok da iyi olmuş.
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