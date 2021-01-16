Kaç ‘Can Yaman’ kaç kaç

Bugün yeni bir şeyler öğrenelim. Pera Müzesi’nin YouTube kanalında “ambient” müzikle ilgili bir panel hemen sonrasında da özel bir performans var.



Badem yemek uyku kalitesini artırıyor. Her gün bir avuç badem alışkanlığı iyidir.



Eminönü ya da Moda’ya yolunuz düşerse, en iyi ‘Berliner’ (Alman Çöreği) için Gurmania’yı ziyaret edin. Çok lezzetli.



Gün boyu mum yakalım. Mesela ‘lavanta kokulu doğal soya mumları’ hem güzel kokuyor, hem rahatlatıyor.



