Kaan Yıldırım’a helal olsun

‘Bu hayatta kimse seni benim kadar sevmez.’
‘Dua et benim gibi bir adamla birliktesin.’
Söylemesi çok kolay olan bu sözlerin hepsi aslında ‘psikolojik şiddet’, tıpkı Malcolm’un Marie’ye ‘Bu gezegende seni seven biri var’ demesi gibi...
Malcolm&Marie’yi seyrettim.
Gerilim arayanlar uzak dursun...
Aksiyon arayanlar hemen geçsin. Macera meraklıları hiç başlamasın.
Başka bir film bu.
Tek mekanda, tek gecede başlayıp bitiyor.
Çok fazlayız eminim.
Oysa adam ne güzel işini yapıyordu.
Şarkılarını her hafta daha güzel söylüyor, işte eski İbrahim Tatlıses dedirtiyordu.
Şimdi bu imaj değişikliği de nereden çıktı.
Öyle bir hale sokmuşlar ki ‘İmparator’u sanki başka biri çıkmış ortaya.
Saçlar biraz daha koyuya boyanmış.
Alnının üstündeki açıklık komple kapatılmış. Peruk mu değil mi dakikalarca çözemediğim bir saç çıkmış ortaya.
Sahi siz kaybolunca nereye gidersiniz? Sorunun cevabını merak ediyorsanız Isabel Minhos Martins’in ‘Kaybolunca Nereye Gideriz?’ adlı kitabı raflarda yerini aldı.
Bugün yetişkinlere yönelik ‘online’ bir sanat buluşması var. Pera Müzesi Koleksiyon Sergileri’ni rehber eşliğinde gezmek için ‘Pera Müzesi’nin internet sitesini ziyaret edin.
Bir dijital platform, Nükhet Duru’nun sanat hayatını anlatan ‘Duru Olmak’ belgeselini yayınladı. Nükhet Duru’nun izlenesi bir hayatı var.
Sofranıza mutlaka ‘kırmızı lahana’ ile renk katın. Her şeyin içine çok yakışıyor ve çok sağlıklı.
Bugün, önümüzdeki haftayı planlayalım.
Renkli defterler, yazmayı daha da keyifli hale getiriyor.
TRT Belgesel’in “Su Savaşları” adlı yapımını mutlaka seyredin. Hafta sonu zaten bol vaktiniz olacak.
Haklı aslında.
Kimse kusura bakmasın ama böyle bir gazı verirseniz Nusret’e, o kalkar Galata Meydanı’na poster de açar, Kapalıçarşı girişini heykeliyle de kapatır, Sultanahmet Meydanı’nda bornozuyla da yürür.
Yapar yani
Üstelik bunları yaparken kimseye de sormaz.
Canı istediği gibi takılır.
O yüzden kızmayın Nusret’e. Bu daha ne ki, kim bilir ilerisi için ne planları var.
Cesareti olan bu kaldırımlarda yürüsün
Burası Taksim Meydanı. The Marmara Oteli’nin ve yanındaki bankanın önündeki kaldırımlar.
Evrensel yaşam enerjisi anlamına gelen ‘Kundalini yoga’yı denemediyseniz ‘biletino.com’dan bilet alıp bugün deneyebilirsiniz.
Yetim bir kıza yuva bulmaya çalışan adamın hikayesini anlatan “Dünyadan Haberler” filmi, Tom Hanks’in oyunculuğu ile dijital platformda dikkat çeken yapımları arasına girdi.
Rahat ve şık giyinmek için yeni nesil eşofmanları deneyin. Sosyal medyada karşıma sık sık çıkan “Gotham Vibes”ın eşofman alternatifleri tatmin edici.
‘Son yasak delici’ Murat
Biz de hepimiz evde oturuyoruz sanıyorduk.
Oysa Antalya’dan gelen görüntüler durumun hiç de öyle olmadığını gösterdi.
5 yıldızlı bir otelde ‘yemekli Sevgililer Günü’ konseri yapıldı.
Sahneye de Murat Dalkılıç çıktı.
Ben artık işletmeleri, otelleri eleştirmekten yoruldum. Onlar yine günün sonunda bildiklerini okuyor.
Benim sözüm Murat Dalkılıç’a.
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Ahmet Kaya’dan dinlediğimiz “Dardayım” şarkısını Eypio, YouTube kanalında akustik söylüyor. Fevkalade olmuş.
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Kurabiye karda yapılır demişler. Evde ‘unsuz lorlu kurabiye’ yapabilirsiniz.
Kar yağıyor diye dışarıda kitap okumayacak mıyız yani? Alın kitabınızı, oturun bir parkta, kitap keyfi yapın.
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Frida’nın hayat hikayesini, Diego ile destansı aşkını öğreneceğiz bugün. Bu özel etkinliğin biletleri Biletix’te.
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Evinizde otururken ‘origami’ sanatına başlayabilirsiniz. Dikkat dağınıklığını tedavi etmede müthiş etkili bir yöntem.
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Zamandan bol neyimiz var ki şu sıralar? ‘Çiçek’ yetiştirip onlara biraz vakit ayıralım.
Çok çabalıyor, ona buna sataşıyor ama yine de istediğini elde edemiyor. Hafta içi Cem Yılmaz ve Tarkan’ı doladı diline Morgül.
“Cem ile Tarkan sosyal medyada yaptığım canlı yayınları gizli gizli takip ediyor” dedi.
Geçenlerde şarkı söylediği bir videoyu paylaşan Cem Yılmaz’a da “Şarkıları katlediyor, şarkı söylemesin artık” diye mesaj yolladı.
Yani Morgül’e göre, Tarkan her akşam sosyal medyaya girip, Yılmaz Morgül bugün ne yapmış diye merak ediyor.
Eğer Morgül’ü göremezse efkârlanıp gözyaşı döküyor.
Cem Yılmaz, gece gündüz Yılmaz Morgül canlı yayın yapacak mı diye sabırsızlanıyor.
Elinde telefon “Yılmaz Morgül canlı yayına başladı’ yazan bildirimin gelme umuduyla yaşıyor.
İlahi Yılmaz Morgül...
“Testiniz pozitifse ‘merhaba’ dediğiniz insana bile haber verin. Ayıptır günahtır” dedi. Belli ki virüsün eşine yanlarına gelen arkadaşlarından geçtiğini düşünüyor ünlü şarkıcı.
Bunu bilmek çok zor tabii.
Böyle etkinlikler içine girince, Covid pozitif olmanız çok normal. O yüzden birilerini suçlamak çok doğru gelmiyor bana.
O yüzden maalesef, sıkıcı hayatlarımıza hiç heyecan aramadan devam etmek zorundayız.
Ya hep haklıysa Demet Akalın
Esra Balamir ile Demet Akalın’ın dostlukları malum... Hatta Esra Balamir son zamanlarda Akalın’ın yanındaki tek arkadaşıydı.
Salep tam bu havaya yakışan içecek değil mi? Kahvaltı sonrası bir salep içelim.
Kestanesiz kış günü mü olurmuş. Hafta sonu filminizi izlerken kestanenizi de pişirin.
Sevdiğimiz sanatçıların eski konserlerini internetten açıp izleyelim. Eski günlere özlemle...
Hava buz olacak buz. İşe gitmiyorsanız girin battaniye altına, geçin televizyon karşısına.
Neo-klasik müzik hareketinin İzlandalı yıldızı Ólafur Arnalds, bu akşam 21.00’de Zorlu PSM’nin online sayfasında.
Acaba sevgilimize ya da kendimize bir ‘Lego’ seti mi hediye etsek? Yaşı yok bu Lego işinin...
Eski okul arkadaşlarımızla bugün görüntülü konuşma yapalım. Konuşacak çok konu birikmiştir.
Sokak hayvanlarını beslemek ve dans etmek kanıtlanmış mutluluk nedenleri...
İlişki resmi olarak sona ermiş ama Sıla da Hazer Amani de sosyal medya hesaplarındaki mutlu aile fotoğraflarını kaldırmamışlardı. Ben de ‘bakalım ilk kimin eli gidecek, kim silecek’ diye bir yazı yazmıştım.
İlk adımı Sıla attı.
Sildi eski eşi ile olan tüm fotoğraflarını.
Peki Hazer Amani cephesinde durum ne?
Sanırım durumlar pek iyi değil. Çünkü tüm fotoğraflar, tüm o mutlu anlar halen duruyor ünlü şefin sayfasında.
Bir mevzu bitmişse bitmiştir.
Fazla koşmamak lazım peşinden. Kafaya hiç takmamak lazım. Sıla besbelli o defterin sayfasını çevirmiş.
Akaretler’den aşağıya kendimizi bıraksak, denizi görsek. Kahve alıp biraz yürüyüş yapsak. Ne iyi gelir karantina öncesi...
Sanatı herkes için ulaşılabilir kılan ‘Ars.Ist Sauna’, ‘Sanat Pazaryeri’ teması ile hafta içi her gün 12.00–19.00 saatleri arasında UNIQ Expo’da...
“Çok Güzel Hareketler 2” ekibinin yer aldığı ‘Çok Güzel Doğaçlamalar’ Beşiktaş Sahne’de saat 17.00’de...
Önümüzdeki 2 yılın ‘tarihini yazacağımız bir haftadayız’.
Hayatsal enerjimizi başlatacak bu haftada dileklerimize dikkat edelim.
Yaz gibi şubatın son günleri. Bugün egzersizi dışarıda yapıp, en sevdiğimiz kafeden bir tost yaptırıp eve dönelim.
Virüs ve bakteriye karşı etkili cam ev eşyası olur mu? Yapılmış.
Üstelik yerli. “V-Block” ürün serisi Paşabahçe’de satışta (İyi bir Sevgililer Günü hediyesi değil mi?)
‘Martı’lı bir sosyalleşme yaşanıyor sahil kenarlarında. Sohbet ede ede geziyor iki-üç kişi.
Banklarda otururken Martı bir köşeye park ediliyor, sonra aynen devam.
Acaba diyorum, sadece yasak günlerinde Martı kullanmanın önüne geçilebilir mi?
Ya da uygulamada yapılacak teknolojik bir hamleyle sadece sokağa çıkma izni olan çalışanların kullanması sağlanabilir mi? Soruyorum sadece.
Olsa nasıl olur diye düşünmekten alamıyorum kendimi. Hem insan kalabalığını azaltmış oluruz böylece.
Tabii ki suç sadece scooter’larda değil.
Ayağını yerden kesmek istemeyen, soluğu sahildeki spor aletlerinin yanında alıyor. Ama yasaktan yasağa yapıyor sadece sporunu.
Bir başkası kahve kuyruğuna giriyor.
Kaan Yıldırım’a helal olsun
Söz konusu ‘aşksa’ büyük konuşmayacaksın asla. Bakın Hadise’ye, ‘yalnızken’ ne yapılmaması, ne söylenmemesi gerek ders veriyor hepimize.
Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkisine başlamadan önce bir açıklama yapıp, “asla aşığım demeyeceğim” demişti...
Sonra çıtayı biraz daha yükseltmiş ve “asla sevgilimle fotoğraf paylaşmayacağım” diye eklemişti.
Peki ne oldu?
“Çıktığım en güzel yolculuk” da dedi, fotoğraf da paylaştı.
Eeee böyledir bu işler, yapmam dediğini yaptırır insana. O yüzden bu olana bitene hiç şaşırmadım.
Ben Hadise’nin son hamlesine çok şaşırdım.
Hayranları Hadise’nin paylaştığı fotoğraflarda bir detay yakalamış.
İddiaya göre Hadise, koluna kendisinin ve sevgilisi Kaan Yıldırım’ın baş harflerini dövme yaptırmış. ‘H’ ve ‘K’, aralarına da bir kalp emojisi iliştirmiş.
Hoppalaaaa!
Sanki Kaan Yıldırım, Hadise’ye yapmam dediği her şeyi bir bir yaptıracağına...
Hatta yapmam demeye gerek duymadıklarını bile yaptıracağına...
And içmiş gibi.
Tüm bunlardan sonra Hadise’nin yapmam deyip halen yapmadığı tek bir şey kaldı.
O da, Instagram hesabından Kaan’ı takip etmek. Ama tüm bu yaptıklarının yanında o ne ki?
Bence son kale düşmesin diye direniyor güzel şarkıcı.
Ama yakındır. Onu da yapar.
Sevmek, sevilmek bunlar mis gibi mevzular. Ama ‘dövme olayı’ çok canımı sıktı benim.
Yaptırmayacaksın bir başkasının ismini dövme olarak.
Diyelim ki ayrıldınız...
Ne yapacaksın sonra?
Ya ‘K’ ile başlayan başka bir sevgili bulacaksın...
Ya da kazıtacaksın o kolundaki dövmeyi.
Bak işine Ahmet Çakar
Ahmet Çakar çıkmış bir programa ve Can Yaman için demediğini bırakmamış. Önce ‘kezban’ diyor. Hakaret etmeye çalışıyor ama ‘kezban’ın anlamının TDK’ya göre ‘ev hanımı, evi idare eden kadın’ demek olduğunu bilmiyor.
Sonra ‘hokkabaz’ diyor.
“Can Yaman’a sorsam, ‘Newton kimdir’ diye ‘bilmiyorum’ der,
‘Atatürk nerede doğdu’ desem cevap veremez” diyor.
Yaman’ın İtalyan kız arkadaşı Diletta’ya da sallıyor.
Çakar’a göre Diletta,
“Cenova’nın köyünden çıkmış bir kezban...”
Sevgili Ahmet Çakar, eleştirinin de bir sınırı vardır...
Katıldığın programa eşofmanla çıkmışsın başkasına ‘hokkabaz’ diyorsun...
Kendi televizyon programlarında sık sık küfür ediyorsun...
Başkasına ‘ahlak dersi’ veriyorsun...
Bak işine sen Ahmet Çakar.
Boş ver magazin dünyasını...
Futbolla ilgili ‘komik’ yorumlarına devam et.
Girme bu toplara.
Personal trainer’lar isyanda
Son günlerde dikkat ettiyseniz spor hocalarının sosyal medya profilleri kırmızıya büründü. Çünkü protesto ediyorlar.
Haklarının yendiğini düşünüp, mesleklerini yapamayacak hale geleceklerinden korkuyorlar.
Haklılar aslında...
Yeni hayata geçen bir uygulamayla, 21 günlük özel kurslara katılıp bu kursu başarıyla tamamlayanlar, fitness eğitmeni sertifikasını alabiliyor.
Hatta 22’nci gün bir spor salonu açıp, öğrenci kabulüne bile başlayabiliyorlar.
Sadece fitness eğitmeni de değil, spor salonlarında neyin eğitimi veriliyorsa 21 günde o branşta ‘uzman olmak’ mümkün artık.
Spor bilimleri fakülteleri ve beden eğitimi gibi bölümlerde 4 sene okuyup mezun olan eğitimciler ise haklı olarak isyan ediyor.
Çünkü onlar bile üniversiteden mezun olduktan sonra hemen antrenörlük belgesi alamıyorlar. Ama 21 günlük kursu bitirenlere bu belge anında veriliyor. Düşünsenize 21 günde bir konunun uzmanı olup profesyonellik belgesi alıyorsunuz.
Yani 21 günde mühendislik...
21 günde doktorluk gibi bir şey bu...
21 günde bazı alışkanlıklardan vazgeçilebildiğini biliyorum.
Unutmak için çok ideal bir süre.
Ama bir konuda 21 günde uzmanlaşıldığını ne gördüm ne de duydum.