Kaan neden susuyor

Doğru Gıda Rahat Nefes felsefesini benimseyin. Sebze tüketmeye başlayın ve günlük 1 çay kaşığı tuzdan fazlasını tüketmeyin.
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Mutluluk garantili bir hediye kutusu için ‘Vanilla Rococo’nun Instagram sayfasını ziyaret edin ve çılgın hediye kutularından sipariş verin.
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Bu yıl online alışveriş yüzde 65 arttı. Anneler Günü için hediye arayanlara ‘Altınbaş’ın internet sitesinde bugün özel indirimler var. Küpe, bileklik, yüzük... Hediyenin küçüğü büyüğü olmaz.
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Cumanın yenisi Cem Belevi’den geldi. ‘Bilmez’ adlı şarkı Belevi’nin ilk deep house tarzındaki şarkısı.
Orhan Veli Kanık’ın ‘Dalgacı Mahmut’ şiiri, renkli çizimlerle kitaplaştırıldı ve minik okurlar için raflardaki yerini aldı. Bugün sipariş verirseniz hafta sonuna kadar elinizde olur...
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E madem Anneler Günü geliyor, akıllı robot süpürgeler ile annenizi sevindirebilirsiniz. ‘Tefal’ piyasadaki en ince robotu çıkarmış. Bir göz atın derim...
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Bu yaz sadelik moda olacak. Koleksiyonlar satışta. Mağazaya gidemiyoruz ama evden sipariş vermeye vakit ayırabiliriz belki...
Twitter’ın Spaces adını verdiği sohbet odası resmi olarak kullanımda. İlginizi çeken odalarda sohbetlere katılın...
Yaptığı paylaşım, kısa süre sonra Instagram tarafından ‘topluluk kurallarına aykırı’ olduğu ve ‘yanlış bilgi içerdiği’ gerekçesiyle kaldırıldı.
Salkım’ın hedefinde Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve dolaylı yoldan kural koyucular vardı.
Ne dedi Salkım, hadi çözümleyelim:
Yeşim Salkım: Yaklaşık 1 buçuk senedir insanları mağdur ettiğiniz için...
Yanıtım:
Kim kimi mağdur ediyor? ‘Virüs’ yahu bizleri mağdur eden...
Yeşim Salkım: Bu küresel oyuna dahil olduğunuz, sahte düzene ve Bill Gates’e uyduğunuz için...
Anton Çehov’un ünlü eseri “Martı” bu akşam saat 20.30’da İş Sanat Okuma Tiyatrosu’nda olacak. YouTube’dan seyredin...
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Adım adım sonuca götüren bir çalışma kılavuzu şeklinde tasarlanan ‘Numeroloji Kitabı’ çıktı. Doğum tarihi ve adınızın hayatınıza etkisini anlatan kitabı okuyun...
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‘History Channel’ geri döndü. Heyecanla takip ettiğimiz kanal artık ‘D-Smart’ ekranlarında...
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Suzan Kardeş festival tadında bir ‘Hıdırellez’ kutlaması hazırladı. Keyifli konser bu akşam ‘JoJo’ sahnesinde olacak. Biletix’ten biletlerinizi alabilirsiniz...
21.00’de ‘FelsefeLab’ın geçen ay başlattığı ‘Star Wars’ okumalarının sonuncusu var. ‘İyi bir Jedi Nasıl Yaşar?’ adlı konuşma ‘beykozkundura.com’dan canlı yayınlanacak...
‘Asri Turşucu’ Cihangir’de adrese teslim siparişleri almaya devam ediyor. Faydalarını bir kenara bırakıyorum sırf tadı için bile bugün tercih edin derim...
Yaza fit girmek için Dr. Ayça Kaya’nın ‘Sayarak Beslen’ mutfağından evinize sağlıklı yemek siparişleri verin...
Hafta sonu can acıtan görüntüler Manavgat’taki bir otelden geldi. Biz, eski rahat günlerimizi çok özledik derken, birileri çoktan o günlere dönmüş.
Şaşırdık mı?
Ben şaşırmadım.
Çünkü Antalya’ya mayıs ayı itibarıyla Ukraynalı turist akını olacağını duymuştum. Rus turistler gelmeyince tüm umudunu Ukraynalı turistlere bağlayan işletmeler şu aralar onlar ne isterse yapıyor.
Müzik istiyorlar, “hay hay” cevabını alıyorlar...
“Ses kısık açın” diyorlar, “hemen efendim” cevabını alıyorlar...
“DJ’li parti istiyoruz” diyorlar, istekleri akşamına gerçekleşiyor.
E tabii ‘tam kapanmayı’ ‘tam tatil’ algılayan Türkler de fırsattan istifade karışıyor kalabalığın arasına.
Her gün hafta sonu artık. O yüzden çalışırken bile kendinize eğlenceli zamanlar ayırın, müziksiz güne başlamayın.
Sabah kahvaltısından sonra bir diğer öğün için en sevdiğiniz restorandan sipariş verin.
“Nereden, ne yemek sipariş etsem?” sorusuyla boğuşmamak için ‘İncili Gastronomi Rehberi’ni sipariş edin.
Kanal D Dijital’in özel dizisi “Girift”in ilk iki bölümü yayınlandı. kanald.com.tr adresine girip seyredin, bağımlısı olacaksınız.
Biletix’te mistik bir turun biletleri var. Rehber eşliğinde online yapılacak ‘Kudüs’ün Mistik Hikayesi Sanal Şehir Turu’na katılın.
“Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar” bu kitap ‘farkındalığınızı’ kuvvetlendirecek. Miraç Çağrı Aktaş’ın kaleminden çıkan kitabı bugün sipariş edin.
◊ “Bak bu Diletta ‘sağlam pabuç’ değil” dedim.
◊ “Boksör eski sevgilisiyle halen görüşüyor” dedim.
◊ “Fotoğrafıyla bile ürküten eski sevgili garip garip mesajlar paylaşıyor” dedim.
◊ “Sen zamanının çoğunu Türkiye’de geçirirken bu ilişki olmaz” dedim.
Dedim de dedim. Peki ne oldu?
Diletta Leotta bir iş insanıyla dudak dudağa fotoğraflandı.
Rap severler için bu akşam ‘JoJo’ sahnesinde ‘No.1’ var. Hayran kitlesi gençlerden oluşan rap’çiyi saat 22.00’de dinleyebilirsiniz.
Profesyonel bir rehber ile Vatikan’ı gezebiliriz. Sistina Şapeli turu saat 21.00’de başlayacak. Biletler ‘biletix’te.
Oyun dünyasını tek bir çatı altında toplamış ‘amazon.com.tr’ bilgisayar donanımından konsollara, aksesuvarlardan ses sistemlerine kadar hepsine bugün ‘Gaming Store’dan bir göz atın.
Tam kapanma öncesi yaşanan şehirlerarası göçün en büyük mağduru Bodrum oldu. Bölgenin nüfusu 500 bine çıktı. Rakam, bu mevsim için ‘olağanüstü’.
Hem de öyle böyle değil, tedbir gerektirecek, panik yaptıracak cinsten bir durum bu.
Eminim gidenlerin büyük kısmı yaz sonuna kadar dönmeyecek.
Bu yüzden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras isyan etti. “Dolduk, taştık, yeter!” dedi.
Kısa süre sonra da belediyenin sosyal medya hesabından çok ‘imalı’ bir paylaşım yapıldı.
Nüfusun 6 bin olduğu dönemden Kadir İnanır’lı bir fotoğraf paylaşıldı.
Akşamın ‘JoJo’ live konser sahnesinde ‘Yaşar’ var.
Saat 22.00’deki konser için bilet alıp konser atmosferini evinizde yaşayın.
Çocukların çok sevdiği kitabın ikincisi ‘Uğur Böceği Daha Sonra Ne Duydu’ maceracı çocuklar için raflardaki yerini aldı.
Arkeolojiden sanata, enerjiden mimariye, edebiyattan çocuk dünyasına... Milliyet’in dergileri sizi karantinada yalnız bırakmayacak.
Büyükler için karantina kitabı önerisi Japon yazar Toshikazu Kawaguchi’den. ‘Kahve Soğumadan Önce’ sizi hem güldürecek hem ağlatacak.
O yüzden ‘bu işte bir şey var’cılar tarafındaydım.
Bunu derken aslında ‘bildiklerim’ olduğunun sinyallerini de veriyordum. Geçen gün ikilinin önce el ele fotoğraflarının hemen sonrasında da Kerem Bürsin’in romantik paylaşımlarını gördük.
Ama dikkat ettiniz mi ortada yine ‘net’ bir açıklama yok.
‘Bu saatten sonra’ sevgili olamazlar mı? Olabilirler...
Ama aylarca süren o ‘bilinmezliğe’ kimse aşklarını gizlice yaşıyorlardı cevabını vermesin. Dediğim gibi bir şey varsa ‘bu saatten’ sonra var.
Neden mi?
Oscar’a damgasını vuran ‘Nomadland’i seyretmek için bugün vakit ayırabilirsiniz.
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Önümüzdeki evlere kapanma dönemi için sağlıklı beslenme planı yapın.
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Bir ‘hurma’ atın ağzınıza ve bunu alışkanlık haline getirin. Tok tutacak, bağışıklığı güçlendirecek ve baş ağrısına karşı etkisini kısa sürede gösterecek.
Pandemi döneminin en yeni restoranı açıldı. Sheraton İstanbul City Center’da konuklarını ağırlayacak olan ‘The Souq’un menüsünde Osmanlı mirası lezzetler var.
Oscar ödülleri sahiplerini buldu. İzlemediyseniz bugünden başlayıp seyredin. Sonra da arkadaşlarınızla eski Oscar kazanan filmleri kıyaslayın.
Çok Güzel Hareketler 2’yi canlı seyretmek isterseniz bugün 16.00’da Beşiktaş Kültür Merkezi’nde olacaklar. Biletler ‘biletix’te.
Tüm zararlı besinlerden uzak durun ve 1 haftalık sağlıklı yaşam kampına girin. Vücudunuz ‘yenilenecek’. Adres ‘Vitalica Wellness’.
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Eğitmen Gönenç Sılay eşliğinde ‘Düzenli Yoga Pratikleri’ bu akşam saat 19.30’da. Eğitime katılmak için ‘mobilet.com’u ziyaret edebilirsiniz.
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Eylül ayı için kendinize bir mektup yazın! Ama zamanı gelmeden açıp okumak yok. Bakalım eylül geldiğinde hedeflerinizin kaçını gerçekleştirmiş olacaksınız.
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Bu yaz için karavan kiralama fikriniz mi var? Acele etmelisiniz. Hatta belki bugünden rezervasyon yaptırmalısınız. Karavana talep bu sezon da çok arttı.
Şarkıcı Çağatay Akman’ın “Nasıl Çağatay Akman Oldum” kitabı...
Murat Övüç’ün “Yanık Görümce”si...
Çağrı Taner’in “Hüzünlü bir Ponçik”i...
Ve şimdi de Barış Murat Yağcı’nın ‘Her Şeye Rağmen’ adlı kitabı...
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Türk edebiyatında çok ilginç bir süreçten geçiyoruz.
Şimdi de ‘Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer adlı yeni dijital Tosuncuk benzer işler yapıyor.
“Türkiye’ye döneceğim, ortaklık görüşmeleri için yurtdışına çıktım” falan diyor. Tıpkı Mehmet Aydın gibi kaçtı gitti Fatih Özer.
Kimden akıl alıyorsa böyle açıklamalarla ortamı soğutmaya, olayı unutturmaya çalışıyor.
Thodex Türkiye’de faaliyetlerine başladığı zaman müthiş bir ‘PR’ çalışması yapmış, şarkıcısından oyuncusuna, mankeninden sosyal medya fenomenlerine kadar birçok kişi markayı tanıtmak için kamera karşısına geçmişti.
Uyanık Fatih Özer bu reklam yüzleriyle ‘güven’ kazanmaya çalıştı.
Başardı mı, evet...
Kaan neden susuyor
Ayrılar mı?Yoksa ilişkileri devam mı ediyor.
Bağlar tamamen koptu mu?
Yoksa arada sadece ‘kırgınlık’ mı var.
Anlayacağınız, Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkisi şu anda büyük bir ‘muamma’.
***
Kaan Yıldırım geçen gün Etiler’de magazinci arkadaşlarımızla karşılaştı. Hadise’yle ilişkileri soruldu ünlü oyuncuya.
‘İlişki devam mı Kaan Bey?’ sorularına cevap vermedi.
Yürümeye devam etti.
Bir kez daha sordu basın mensupları;
‘Kaan Bey, Hadise Hanım ile ayrıldınız mı?’
Yıldırım’dan yine ses yok.
Bindi arabasına ve sessizce uzaklaştı.
Nasıl anlamalıyız bunu?
Ne yorum yapmalıyız?
İki ismin ilişkisi bitmiş.
‘Kağıt’ üzerinde henüz bitmese bile kafada bitmiş.
***
Yahu Kaan Yıldırım...
‘Ayrıldığınız söyleniyor Kaan Bey’ diye sorduklarında;
◊ ‘Ne münasebet arkadaşlar’ desene...
◊ ‘Yok öyle bir şey, ben Hadise’nin yanındayım’ desene...
◊ ‘Bırakın ayrılmayı, aylardır kavga bile etmiyoruz’ desene...
◊ ‘İlişkimizin en güzel evresindeyiz’ falan diyerek sahip çıksana...
Bir şey demeli...
Bu işin erkeği kadını yok, bir ilişkide susan taraf varsa...
◊ Vazgeçmiştir...
◊ Usanmıştır...
◊ Artık bırakmıştır ‘ne olursa olsun’cudur...
◊ Kafasında soru işaretlerine yanıt bulamamıştır...
Challenge ile destek olunmaz
Biliyorsunuz bir ‘meydan okuma’ başladı. Yıldız Tilbe önce Tarkan’a, sonra Gülşen ve Gülben Ergen’e şarkı söylediği videoları atıp ‘hadi sıra sizde’ dedi.
Yani herkes şarkı söyleyip başka bir sanatçıya pas atacaktı.
Tarkan, bunu reddetti.
Haklıdır haksızdır işin o tarafında değilim.
İşin tam olarak şu kısmındayım...
Hıncal Uluç, “Tarkan benim için bitmiştir” başlıklı bir yazı yazdı. En sonunda da lafı döndü dolaştırdı Ömür Gedik ve Ferhat Göçer’e getirdi.
“Siz zaten rahatsınız, müzisyenler umurunuzda değil” dedi. Aslında bunu biraz daha ağır sözlerle söyledi.
Ferhat Göçer hemen bir mesaj paylaştı sosyal medya hesabından...
“Zalimsin Hıncal Abi... Söylediklerin çok ağırıma gitti’ diyerek sitem etti.
Tarkan haksızdır, Yıldız haklıdır, Gülben kararsızdır falan... Bunları bilemem. Ama Ferhat Göçer haklıdır bu isyanında.
Hıncal Uluç’un sözleri ‘vicdanlı’ insanın ağrına gider, hele şu dönem çok fena ağrına gider.
◊ Hangimiz biliyoruz kim müzisyenlerine ne kadar yardım yapıyor...
◊ Hangimiz haberdarız müzisyenlerinin sorunlarıyla, kim ne derece ilgileniyor
◊ Kim ekip arkadaşlarının sıkıntısını kendi sıkıntısı gibi görüyor
Hedef madem Ferhat Göçer...
Emin misiniz Hıncal Abi, Göçer’in bu süreçte bir kuruş bile müzisyenlere destek olmadığına?
Kaldı ki, bu şarkı okuma ‘challenge’ı kime ne fayda sağlayacak?
Okunan her şarkıda ‘çalışamayan müzisyenlerin hesabına para aktarılsa’ amenna.
Ama yok böyle bir şey.
O yüzden Yıldız Tilbe’nin bu ‘meydan okuması’ yardım çığlığı falan değil.
Neymiş efendim; 15 saniyelik bir video çekip şarkı söyledik, işsiz müzisyenlerin sesini duyurduk?
Eeee...
Online konser verirsin, sahnede giydiğin bir elbiseyi satışa çıkarırsın, zor durumdaki müzisyenler için bir ‘tekli’ çıkartıp tüm geliri onlara bırakırsın.
Bak o zaman tamam.
İşte o zaman buna ‘meydan okuma’ derim ben.
Ama internet üzerinden şarkı söyle, mesaj paylaş, şiir oku, profilini siyah yap, kırmızı yap...
O noktaları çoktan geçtik.
Bu saatten sonra böyle ‘eylemler’ kimsenin işine yaramaz.
Simge ‘arabesk’ okur mu?
Simge Sağın, İbo Show’a çıkıp “Kal Benim İçin" şarkısını okuduktan sonra başına çok tatlı bir bela aldı. Simge Sağın, İbo Show’a çıkıp “Kal Benim İçin" şarkısını okuduktan sonra başına çok tatlı bir bela aldı. Mesaj yağıyormuş Simge’ye...“Arabesk oku Simge”, “Bundan sonraki albümün arabesk olsun Simge”, “Hiç değilse bir single yap be Simge” mesajlarından kafasını kaldıramıyormuş Simge...Simge’nin “Kal Benim İçin” performansını izledim, dinledim. Yıllar önce canlı canlı dinlediğim Deniz Seki, "Nereden Bileceksiniz"i okurken ne hissettiysem aynısını hissettim.Tüyler diken diken oldu.‘Muazzam’ okumuş.Rotayı pop müzikten arabeske kırsa hiç sırıtmaz, o derece.Ama 90’lar kadını Simge.O zamanların müziklerini seviyor, aynı zamanda yenilikçi.90’larla günümüz tarzını harmanlayıp iyi işler çıkartıyor.O yüzden kırmaz rotayı arabeske.Albümlerinde bir iki arabesk şarkı olur mu, olur...Akustik arabesk performansları YouTube’da yayınlanır mı, yayınlanır.Hatta konserlerinde belki biraz daha fazla arabesk şarkı da okur.Ama o kadar.Zaten bazı şeyler tadında kalmalı.Heyecanla beklenmeli bazı şeyler...