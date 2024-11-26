Jüri notları

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Benim için bu işlerde kritik aşamalar vardır.

◊ Oylama başlangıcı...

◊ İkinci tur oylamaya geçiş...

◊ Jüri toplantısı...

◊ Ödül gecesi...

Tüm aşamaları tamamladık.

Geriye son bir adım kaldı; ödül gecesi!

Birbirinden ünlü isimler ve Kelebek yazarları olarak geçen pazar The Ritz-Carlton, Istanbul’da bir araya geldik.

6,5 milyon oyun kullanıldığı Kelebek oylamasında jüri son sözü söyledi.

Salih Bademci, Büşra Pekin ve Sinan Akçıl ile yan yana oturdum.

Herkes bilgisi olduğu kategorilerde sözünü aldı ve favori adayına oyunu verdi.

Salih’le aramızda bazı şarkıcılar konusunda tatlı tatlı gerilimler bile yaşandı. Bazı kategoriler üzerinde çok uzun süre tartıştık.

Halkın oylarıyla önümüze gelen listeleri dört gözle inceledik, kararsız kaldığımız konularda da videoları seyredip kararımızı verdik.

12.00’de başlayan toplantı 17.00 sıralarında bitti. Günün sonunda herkes içi rahat bir şekilde ayrıldı o masadan.

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Nerelerde çekişme yaşandı?

En iyi çıkış yapan, en iyi dizi ve en iyi erkek şarkıcı kategorileri en çok kararsız kalınan kategoriler oldu. O kategorilerde halk da çok yakın oy vermişti. O yüzden hiç kolay olmadı. Toplantının sonuna gelindiğinde ve kazananları şöyle bir düşündüğümde, tamam dedim içimize sindi. Hakkıyla gitti ödüller sahiplerine.

Üstat Ediz Hun

Yılların sanatçısı Ediz Hun tüm asaletiyle geldi toplantıya.

Herkesin saygı duyduğu isim, kendi bilgi ve birikimleriyle verdi oylarını.

Hatta hâkim olmadığı bazı diziler ve şarkıları izleyip, dinlemek istedi.

Ben toplantı boyunca hayran hayran hayran baktım Ediz Bey’e... Toplantı biter bitmez de doğum gününü kutladık.

Dile kolay 84 yaşına bastı usta isim.

Onunla aynı havayı solumak, sohbet etmek şahane bir deneyimdi.

Efendiliğiyle, egosuz duruşuyla herkeste aynı hissi uyandırdı.

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Dersine çalışmıştı herkes

Ebru Özkan, Damla Sönmez, Ozan Doğulu ve Emre Altuğ jürinin en dikkat çeken isimlerindendi.

Belli ki derslerine çalışıp gelmişler. Önlerindeki listeye de, popüler kültüre de çok hâkimdiler.

Hatta bazı kategorilerde bizleri de ikna edip alt sıralardaki bazı isimleri üstlere taşıdılar.

Ritz-Carlton ekibi ve özel teşekkür

Büyük bir teşekkürüm de bize kapılarını açan The Ritz-Carlton, Istanbul ekibine.

Yıllardır jüri toplantımızı orada yapıyoruz. Çok güzel ağırlanıyor, çok rahat ediyoruz.

Catering’den, garson ekibine kadar hepsi çok ilgili ve profesyoneldi.

Sadece ben değil, herkes memnun ayrıldı otelden.

O nedenle tekrar tekrar teşekkürler.

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El kaldırmayı kaçıran isim kim?

Bazı oylama sonralarında bir oy eksik çıktı.

Bakıyoruz bir oy yok, araştırıyoruz biri kullanmamış, sayıyoruz yok...

Sonra Sinan Akçıl’ın ara ara kaçırdığını gördük oylamaları.

Sebebi de listeye bakıp düşünmesi.

Sık sık dürtüp “Elini kaldırsana” dedim ona.

O da hemen geç kaldığını anlayıp verdi oylarını.

O da, Ferhat Göçer de, Ozan Doğulu, Emre Altuğ ve Demet Sağıroğlu da müzik bilgileriyle ufkumuzu açtılar zaman zaman.