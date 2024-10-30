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Sokakta oturmuş, belediye otobüsüne binmiş, kalabalık yerlerde tek başına yürümüş...

Jared Leto hafife alınacak bir isim değil. Tüm dünya biliyor ismini. Onu öyle görünce aklıma bizim ünlüler geldi.

O Alaçatı sokaklarında, İstanbul’daki restoranlarda koruma ordusuyla 100 metreyi yürüyenler mesela...

Yahu adam Hollywood starı ama sizin endişenizin yüzde 1’ini taşımıyor, sizin egonuzun çeyreği yok onda...

Ama işte bu yüzden belki onlar dünya starı ve bu yüzden bizimkiler sadece semtlerinin starı. Bence örnek alsın bizim bazı isimler Jared Leto’yu...

Bakın adam tek başına gezdi, etti kimse ne zarar verdi ne bir şey yaptı.

Emin olun size hiç dokunmazlar...

Derbi atışması

Ne güzel bir örnek yaşadık... Önce İspanyol derbisi El Clasico’yu seyrettik. Barcelona deplasmanda Real Madrid’i ezerek yendi resmen...

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Sonra Galatasaray-Beşiktaş derbisini gördük ülkemizde. 2-1 yendi Galatasaray evinde rakibini... Sonrasında işler çirkinleşti yine...

Ne garip paylaşımlar yaptı iki kulüp. Biri, bir kartalı tahterevalliye bindirmiş koca bir aslana sallattırıyor, diğeri küçücük aslanlı paylaşım yapıyor... Biri diğerine düdüklerin efendisi diyor diğeri öbürüne asıl siz şöylesiniz diyor. Amaaaan...

Yani bakın El Clasico olmuş adamlar tek bir laf etmemiş birbirine, bir de sizin yaptığınıza bakın.

Tamam ben de sıkıldım dışarıdan böyle örnekler vermekten ama ayıp!

El Clasico nerede, Galatasaray-Beşiktaş derbisi nerede!

Kusura bakmayın! O yüzden gerek yok birbirinizi aşağılayacak paylaşımlara.

Umarım doğru değildir

Geçenlerde bir haber okudum. Bazı ünlü isimlerin 15 saniyelik instagram paylaşımları için aldıkları ücretler yazıyordu...

Yani umarım o rakamlar doğru değildir.

Aslında değildir de, biraz abartılıy rakamlardı.

Mesela Hande Erçel bir ‘hikâye’ paylaşımı için 3 milyon lira alıyormuş.

Fahriye Evcen 2 buçuk milyon, Beren Saat 2 milyon.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Özçivit de aynı şekilde 2 buçuk milyon lira istiyormuş...

Tam ‘çıldırmalık’ rakamlar değil mi?

İnanın nereden çıktı, kim yazdı bilmiyorum ama bence biri canı sıkıldı ve salladı bu rakamları.

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Ne yapacak teker teker ajanslarına soracak değil ya... Bu adaletsizliğin, haksızlığın dik alasıdır çünkü. Düşünsenize günde 2 farklı markayı paylaşsa 6 milyon lira cepte.

Ne dizide oynarım ne filmde.

Paylaşım yaparak kısa süre içinde Türkiye’nin en zenginleri arasına girerim zaten.

Anadolu Yakası’nın iyisi!

Anadolu Yakası’nda Suadiye’de 3 yılını doldurdu Rise n’ Fall isimli kulüp. Öyle çok dışarı çıkmasam bile çıktığımda gittiğim 2-3 yerden biridir.

İyiler, iyi olmalarının en büyük nedenlerinden biri de müşteri kalitesi.

Herkes giremiyor oraya...

Zaten giren tipler eğer ortamı bozacak kişilerse rahatsız olup saniyesinde çıkıyor...

Güvenlik deseniz çok sağlam, garsonların ilgisi de çok kararında.

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Sahneye çıkan isimler de bu düzene tam ayak uydurmuş.

Hal böyle olunca ortaya İstanbul’da gidilesi ender canlı müzik mekanlarından biri çıkıyor...

İyi müzik, güvenli ortam ve kimseyi rahatsız etmeyen müşteriler konusunda yüzünüzü kara çıkarmayacak bir ekibi var Rise n’ Fall’un...

Kutlu olsun, daha nice 3 seneleri olsun...