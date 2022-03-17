İzzet Yıldızhan ile erkek muhabbeti

İzzet Yıldızhan magazin muhabirleriyle sohbet ederken yine olmadık bir laf söyledi...
Gülşen’in kucak dansını soran muhabirlere buraya yazmak istemeyeceğim bir yanıt verdi.
Bu açıklamanın neresinden tutarsanız tutun...
∆ Cinsiyetçilik kokuyor.
∆ Sakil duruyor.
∆ Kendince bir aşağılama barındırıyor.
∆ Tam bir kahve sohbetini andırıyor.
Yıldızhan röportaja başlarken, “Bana bir şey sormayın” diyor ama sorulması için de bekliyor.
“Çocuklar ben bir şey söyleyince gündem oluyor” diyor. Bilmiyor ki gündem olmasının nedeni kendisi değil. Gündem olmasının nedeni, söylediği sözlerin anlamsızlığı.
Farkında mı bilemem ama her geçen gün yaptığı gafların dozunu artırıyor.
Tek ben miyim bu cümlede bir kadın düşmanlığı kokusu alan?
Röportajın tamamını seyrederseniz başka can sıkıcı detayları da hemen fark ediyorsunuz.
Mesela soruyu soran muhabirlerin tavırları.
Yıldızhan'la muhabirler arasında ayaküstü bir erkek muhabbeti dönüyor.
“Oturduğu yeri bilmeli” lafını duyan muhabirler başlıyor kahkaha atmaya.
Olur mu ya?
Size n’oluyor?
Hani gazeteci tarafsız olacaktı...
Gülşen’e de soru sorarken atacak mısınız aynı kahkahayı?
Eski sevgiliye ‘geri dön’ çağrısı
Ben artık Serdar Ortaç mutlu olduğu anda bir şeylerin değişeceğine inananlardanım. O bir gülse toplumca derin bir ‘oh’ çekecekmişiz gibi geliyor bana...
Bu kez eski sevgilisi Seçil Gür hakkında konuşmuş.
Sene başında tüm astrologların söylediklerini doğrularcasına bir açıklama yapmış.
Ne diyordu astrologlar?
∆ Geri dönüşler olacak.
∆ Eski sevgililerin kapısında yatılacak.
Serdar Ortaç da “Seçil’i Chloe’den 10 kat daha fazla sevdim. Keşke tekrar birlikte olsak” demiş.
Bu açık açık ‘ne olur geri dön Seçil’ mesajıdır.
Bence Seçil...
∆ Birilerini mutlu etme...
∆ Başkalarının sıkıntılarını gidermek için çabalama...
∆ Dert, tasa yüklenme...
Dönemini tamamladı.
Mezun oldu o ‘bölümden’.
Yani Serdar o treni kaçıralı çok oldu.
Su böreğinin İngilizcesini de öğrenmiş olduk
Yurda dönen Şeyma Subaşı önce sütlaç, sonra su böreği fotoğrafı paylaştı.
İlk kez görüyormuşçasına, sanki daha önce hiç tadına bakmamışçasına mutluydu Şeyma...
Garip açıklamalar yaptı o fotoğraflar için.
Sütlaca karşı tavrı...
∆ Şaşkınlık doluydu...
∆ “Böyle bir lezzet nasıl olabilir” emojileri barındırıyordu...
∆ Bu bir mucize mesajları vardı...
Su böreğine karşıysa daha samimiydi Şeyma...
∆ 54 yaşındaki annem bile yedi...
∆ Üstelik hayatında ilk defa bu saatte yedi...
∆ “Çok sıcak ve çok yumuşak bu börek” dedi...
Daha önce kimse sütlaç ve su böreğine böylesine anlam yüklememiştir.
Yabancı takipçileri için su böreğini İngilizceye de çevirdi ve ‘water pie’ dedi Şeyma.
Onu takip eden biri bugün Türkiye’ye gelse, bir pastaneye gidip ‘water pie’ dese...
Karşılığında hiçbir şey alamaz. İşletmeciyle dakikalarca bakışırlar...
Oysa çok basit...
Su böreği, su böreğidir...
Ayrıca kırmızı çizgimizdir.
Bırak kalsın olduğu gibi. Karıştırma ‘water pie’ falan...
Bu kız ya çok akıllı ya da...
Önce “Londra-İstanbul-Miami arasında sıkıştım kaldım” diye bir açıklama yaptı Şevval Şahin.
Birçok kişi onun bu ‘sıkışmışlığına’ çok üzüldü. İçi yandı birçok kişinin! Aradan az bir zaman geçti, şimdi de “Artık olduğum yerde sabit kalmak istiyorum, geçen hafta Paris’e bile gitmedim” dedi.
Merak ediyorum...
◊ Çok düşünüyorlar mı böyle laflar söylemek için?
◊ Gerçekten özel hayatlarında bu kadar ‘sığ’lar mı?
◊ Tek dertleri seyahat edip fotoğraf paylaşmak mı?
◊ Mesela Paris’e gitmek veya gidememek arasındaki fark onlar için ne anlama geliyor? Lütfen biri tane tane açıklasın bana.
Her hafta sonu aynı korku
Farkındaysanız ‘hava durumu’ korkusuyla yaşıyoruz.
∆ 87 karı geliyor.
∆ Sakın çıkmayın!
∆ Balkonunuza dahi çıkmayın.
∆ Yağan karlar haftalarca kalkmayacak.
∆ 12 saat aralıksız kar yağacak...
Böyle paylaşım yapan sosyal medya hesapları var.
İşin kötüsü bunlara inanan bir sürü insan da var.
Geçtiğimiz hafta bazı mekanlar bu gereksiz panik yaratan açıklamalar yüzünden kepenk kapattı.
Şimdi yine hafta sonu geliyor ve yine benzer açıklamalar yapılıyor.
Kar yağıyor alt tarafı, asit değil. Yağmur gibi, sis gibi, sürekli olan hava olayları gibi normal bir durum kar yağması.
∆ Çıkın dışarı.
∆ Hayvanları besleyin. Sağa sola mama, su bırakın.
∆ Yemek planınız varsa yürüyerek yakınınızdaki restorana gidin. Bu sefer sizi korkutmalarına izin vermeyin. Tadını çıkarın.
İzzet Yıldızhan ile erkek muhabbeti
İzzet Yıldızhan magazin muhabirleriyle sohbet ederken yine olmadık bir laf söyledi...
Gülşen’in kucak dansını soran muhabirlere buraya yazmak istemeyeceğim bir yanıt verdi.
Bu açıklamanın neresinden tutarsanız tutun...
∆ Cinsiyetçilik kokuyor.
∆ Sakil duruyor.
∆ Kendince bir aşağılama barındırıyor.
∆ Tam bir kahve sohbetini andırıyor.
Yıldızhan röportaja başlarken, “Bana bir şey sormayın” diyor ama sorulması için de bekliyor.
“Çocuklar ben bir şey söyleyince gündem oluyor” diyor. Bilmiyor ki gündem olmasının nedeni kendisi değil. Gündem olmasının nedeni, söylediği sözlerin anlamsızlığı.
Farkında mı bilemem ama her geçen gün yaptığı gafların dozunu artırıyor.
Tek ben miyim bu cümlede bir kadın düşmanlığı kokusu alan?
Röportajın tamamını seyrederseniz başka can sıkıcı detayları da hemen fark ediyorsunuz.
Mesela soruyu soran muhabirlerin tavırları.
Yıldızhan'la muhabirler arasında ayaküstü bir erkek muhabbeti dönüyor.
“Oturduğu yeri bilmeli” lafını duyan muhabirler başlıyor kahkaha atmaya.
Olur mu ya?
Size n’oluyor?
Hani gazeteci tarafsız olacaktı...
Gülşen’e de soru sorarken atacak mısınız aynı kahkahayı?
Eski sevgiliye ‘geri dön’ çağrısı
Ben artık Serdar Ortaç mutlu olduğu anda bir şeylerin değişeceğine inananlardanım. O bir gülse toplumca derin bir ‘oh’ çekecekmişiz gibi geliyor bana...
Bu kez eski sevgilisi Seçil Gür hakkında konuşmuş.
Sene başında tüm astrologların söylediklerini doğrularcasına bir açıklama yapmış.
Ne diyordu astrologlar?
∆ Geri dönüşler olacak.
∆ Eski sevgililerin kapısında yatılacak.
Serdar Ortaç da “Seçil’i Chloe’den 10 kat daha fazla sevdim. Keşke tekrar birlikte olsak” demiş.
Bu açık açık ‘ne olur geri dön Seçil’ mesajıdır.
Bence Seçil...
∆ Birilerini mutlu etme...
∆ Başkalarının sıkıntılarını gidermek için çabalama...
∆ Dert, tasa yüklenme...
Dönemini tamamladı.
Mezun oldu o ‘bölümden’.
Yani Serdar o treni kaçıralı çok oldu.
Su böreğinin İngilizcesini de öğrenmiş olduk
Yurda dönen Şeyma Subaşı önce sütlaç, sonra su böreği fotoğrafı paylaştı.
İlk kez görüyormuşçasına, sanki daha önce hiç tadına bakmamışçasına mutluydu Şeyma...
Garip açıklamalar yaptı o fotoğraflar için.
Sütlaca karşı tavrı...
∆ Şaşkınlık doluydu...
∆ “Böyle bir lezzet nasıl olabilir” emojileri barındırıyordu...
∆ Bu bir mucize mesajları vardı...
Su böreğine karşıysa daha samimiydi Şeyma...
∆ 54 yaşındaki annem bile yedi...
∆ Üstelik hayatında ilk defa bu saatte yedi...
∆ “Çok sıcak ve çok yumuşak bu börek” dedi...
Daha önce kimse sütlaç ve su böreğine böylesine anlam yüklememiştir.
Yabancı takipçileri için su böreğini İngilizceye de çevirdi ve ‘water pie’ dedi Şeyma.
Onu takip eden biri bugün Türkiye’ye gelse, bir pastaneye gidip ‘water pie’ dese...
Karşılığında hiçbir şey alamaz. İşletmeciyle dakikalarca bakışırlar...
Oysa çok basit...
Su böreği, su böreğidir...
Ayrıca kırmızı çizgimizdir.
Bırak kalsın olduğu gibi. Karıştırma ‘water pie’ falan...
Bu kız ya çok akıllı ya da...
Önce “Londra-İstanbul-Miami arasında sıkıştım kaldım” diye bir açıklama yaptı Şevval Şahin.
Birçok kişi onun bu ‘sıkışmışlığına’ çok üzüldü. İçi yandı birçok kişinin! Aradan az bir zaman geçti, şimdi de “Artık olduğum yerde sabit kalmak istiyorum, geçen hafta Paris’e bile gitmedim” dedi.
Merak ediyorum...
◊ Çok düşünüyorlar mı böyle laflar söylemek için?
◊ Gerçekten özel hayatlarında bu kadar ‘sığ’lar mı?
◊ Tek dertleri seyahat edip fotoğraf paylaşmak mı?
◊ Mesela Paris’e gitmek veya gidememek arasındaki fark onlar için ne anlama geliyor? Lütfen biri tane tane açıklasın bana.
Her hafta sonu aynı korku
Farkındaysanız ‘hava durumu’ korkusuyla yaşıyoruz.
∆ 87 karı geliyor.
∆ Sakın çıkmayın!
∆ Balkonunuza dahi çıkmayın.
∆ Yağan karlar haftalarca kalkmayacak.
∆ 12 saat aralıksız kar yağacak...
Böyle paylaşım yapan sosyal medya hesapları var.
İşin kötüsü bunlara inanan bir sürü insan da var.
Geçtiğimiz hafta bazı mekanlar bu gereksiz panik yaratan açıklamalar yüzünden kepenk kapattı.
Şimdi yine hafta sonu geliyor ve yine benzer açıklamalar yapılıyor.
Kar yağıyor alt tarafı, asit değil. Yağmur gibi, sis gibi, sürekli olan hava olayları gibi normal bir durum kar yağması.
∆ Çıkın dışarı.
∆ Hayvanları besleyin. Sağa sola mama, su bırakın.
∆ Yemek planınız varsa yürüyerek yakınınızdaki restorana gidin. Bu sefer sizi korkutmalarına izin vermeyin. Tadını çıkarın.