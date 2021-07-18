İyi konserin kuralları vardır

Hıncal Uluç dünkü yazısında Çeşme ve Bodrum’un fiyatlarını ifşa eden gazetecilere sitem etmiş. “Başka konulara bakın bunlar normal. Lahmacun 70 lira da olur, 170 lira da, 1700 lira da” demiş.



Ve “Esas unsur aldığın mal değil, komşundur (yani yanında hangi ünlü isimlerin olduğu)” diye eklemiş.

Evet, bazı mekanlarda lahmacun fiyatı zaten yıllardır belli. İsteyen gider istemeyen gitmez, katılıyorum. Ancak her sezon üç-beş mekan daha ortaya çıkıyor ve onlar da kafalarına göre fiyatlandırıyorlar lahmacunu.

Ben buna karşıyım. Çünkü onlar böyle yaptıkça, biz normal vatandaşların hareket alanı azalıyor.

10-20 liraya lahmacun yiyecek yer bulamıyorsun.

Hadi lahmacunu geçelim...

Ama su da mı Hıncal Abi? 8 litre suya 960 TL yazılır mı? Ben suya 960 TL verdikten sonra...

