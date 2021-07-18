İyi konserin kuralları vardır

Side’deki ‘Paloma Finesse’ dünyaca ünlü şefleri ağırlıyor. Chef’s Kitchen’ı bugün ünlü restoran 7 Mehmet’in şefi Mehmet Akdağ yönetecek.
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İstanbul’da ‘Çocuk Tiyatro Festivali’ sürüyor. Bugün Sultanbeyli Gölet Parkı ve Zeytinburnu Çırpıcı Parkı’nda çocuk tiyatroları sahnelenecek.
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Çocuğunuz için mobil eğitim uygulaması ‘Da Vinci Kids’i akıllı cihazınıza indirin.
Gündeme gelmek için klavye kıranlar hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı.
O talihsiz tepkiler yeni bir akım başlattı.
O akımın adı:
“Sana ne ne giyeceğimden!”
Bu sezon besbelli bu akımın önüne geçilemeyecek.
Artık sahne öncesi yapılan “İlk hangi şarkıyla çıkacak” tartışmalarının yerini “Acaba sahnede ne giyecek” tartışmaları alacak.
Ve “Esas unsur aldığın mal değil, komşundur (yani yanında hangi ünlü isimlerin olduğu)” diye eklemiş.
Evet, bazı mekanlarda lahmacun fiyatı zaten yıllardır belli. İsteyen gider istemeyen gitmez, katılıyorum. Ancak her sezon üç-beş mekan daha ortaya çıkıyor ve onlar da kafalarına göre fiyatlandırıyorlar lahmacunu.
Ben buna karşıyım. Çünkü onlar böyle yaptıkça, biz normal vatandaşların hareket alanı azalıyor.
10-20 liraya lahmacun yiyecek yer bulamıyorsun.
Hadi lahmacunu geçelim...
Ama su da mı Hıncal Abi? 8 litre suya 960 TL yazılır mı? Ben suya 960 TL verdikten sonra...
‘Two Tenors’ iki tenörün müzikal düellosu için biletinizi aldınız mı? Müzikal bu akşam 20.00’de Trump Sahne’de...
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Soner Arıca bu akşam Hayal Kahvesi Kocaeli’de sahneye çıkacak. Biletler, ‘Biletix’te...
İstanbul’da ise Kenan Doğulu yılın ilk konserini veriyor. Maximum Uniq Açıkhava’daki konser 21.00’de başlıyor...
Adı Aygün Aydın...
Hakkında alınan koruma kararına uymadığı için 3 gün zorlama hapsi cezasına çarptırıldı Aydın.
Hiç eleştirmeyin bu kararı. Sonuna kadar doğru çünkü...
Aynı tacizleri...
Aynı rahatsızlıkları...
Aynı utanmazlıkları...
Bir erkek yapsa sokakta yürüyemeyecek hale gelirdi.
Ne güzel hayat değil mi?
“Heidi Live Show” adlı çocuk müzikali Bornova Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Çocuklarınız için değerlendirebilirsiniz.
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Manisa... Her yerde konserler var. Biri mutlaka size göredir.
Yeşilliğe ayak basabiliyorsanız şanslınız. Bugün çıkarın ayakkabınızı ve kötü enerjinizi toprağa bırakın.
Sakıp Sabancı Müzesi bugün kapılarını çocuklu ailelere açıyor.
“Müzede Şekil Avı” adlı atölyede aileler ve çocukları keyifli vakit geçirecek.
Küçükçiftlik Bahçe konserleri başladı. Bu akşam sahnede Yok Öyle Kararlı Şeyler, Can Oflaz ve Bağzıları olacak.
Starbucks bağımlılık yaratacak bir ürün çıkardı. Dondurmalı kahveyi ilk gördüğünüz yerde deneyin.
Açık hava toplantısı...
Açık hava konseri...
Bunların hepsini biliriz.
Peki ya açık hava diskosunu?
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Eğer açık hava diskosu görmek ve deneyimlemek istiyorsanız, bir akşam Kadıköy Caferağa ya da Beyoğlu Cihangir’e gitmeniz lazım.
Hafta içi o civarlarda dolaşırken beklemediğim bir manzara gördüm.
Meğer Cennet Koyu’nun bir arka kapısı varmış...
‘Arka kapısı’ diyorum çünkü koyun tadını çıkaran ve para ödemeyen yüzlerce kişiyle karşılaştım.
Sağlı sollu park eden arabalar kilometrelerce uzamıştı.
Adım atacak yer yoktu.
Arabasına park yeri bulan, kendisini denizin hemen kenarındaki yeşil alana atmış ve çadırını kurmuştu.
Eleştirmiyorum, bu güzellikten faydalanmak herkesin hakkı.
Piknik yapmayı özlediyseniz tam havası değil mi? Şöyle hafif esen bir yer bulup arkadaşlarınızla pikniğe gidin bugün.
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Deniz ve güzel yemek sonrası DJ Suat Ateşdağlı’yı dinlemek isterseniz Yalıkavak’ın en yenisi ‘Helia Yalıkavak’ı listenize alın.
İBB Kültür Merkezleri’nde oyun gösterimleri başladı. Hafta sonu için kendinize en yakın kültür merkezini seçin.
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The Marmara Bodrum, yaz sezonunu başlattı. ‘The Good Fellas’ geceleri için yerinizi şimdiden ayırtın.
Lezzetin yanına eğlenceyi arayanlar için güzel haber. Türkbükü’nde ‘Kuum Hotel&Beach’ içindeki Galia Sea Food ile son dönemin en merak edilen mekanı.
Eyüpsultan Belediyesi, ‘El Emeği Ürünleri Festivali’ düzenliyor. Ev kadınlarının ürettikleri ürünler 3 gün boyunca festival alanında olacak.
KüçükÇiftlik Park, kapılarını bugün açıyor. İlk sahne Duman’ın.
Caz festivali heyecanı da başladı. 28. İstanbul Caz Festivali, biletleri bugün ‘passo.com.tr’de satışa çıkıyor. Acele etmezseniz geç kalabilirsiniz.
Korku filmi sevenler sinema salonlarına... ‘Korku Seansı: 3’ sinemalarda.
Mekanlar açılınca İncili Gastronomi Rehberi’nin değeri çok daha iyi anlaşıldı. Mekan seçiminiz için rehber olan kitabı yanınızdan ayırmayın.
Önümüze bakarken geride bıraktıklarımız vardır.
◊ Hamburger fiyatlarını gördük. Tamam dedik. Herhalde talep var.
◊ Bazı balık restoranlarında neredeyse ‘euro’ üzerinden hesap gelmeye başladı. Ama ona da eyvallah dedik. Heralde denizlerimizde bu yıl balık yok.
Ama su bu su!
Bildiğimiz su!
Hem de 0.33’lük.
Tanesine 40 TL yazmışlar.
◊ Hiç utanmamışlar.
Çok susadığımız günün herhangi bir anında bir bardak buz gibi kefire şans tanıyın. Sevmeyenler böyle böyle bu mucize içeceğe alışacak.
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Bugünden yarını düşünmeyin. Günün tadını çıkarın, zihninizi dinlendirin. Bunu haftada 3-4 gün yapın.
Kişisel gelişim kitabınıza her gün 15 dakika ayırın ve yaşam enerjiniz artırın.
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Kuruçeşme Caddesi’nde yeni açılan kafelere gidin bugün. Çalan müzikle beraber kaldırımlara kadar uzuyor kalabalık.
Harbiye Açık Hava Konserleri bu cuma Yıldız Tilbe ile başlıyor. Biletleri şimdiden alın.
Tam öğle saatleri...
Hava nasıl sıcak...
Biraz serinlemek isteyen gölge ve klimalı kafelere akın etmiş.
Masaya oturulunca herkesin ilk cümlesi...
◊ Sıcağa bak
◊ Böyle bir şey olabilir mi
Lerzan Mutlu, İrem Derici’yi aramış ama telefon açılmamış.
Mesaj atmış “müziği kıs” diye. Cevap alamamış.
Kapısını tıklatmış, açan olmamış.
Site güvenliğine falan da haber vermiş Lerzan Hanım ama nafile.
Gece yarısı müzik sesi, hele ki apartman dairesinde çevreye rahatsızlık verir, haklı Lerzan Mutlu ama beni nedense bir gülme alıyor bu olayı konuşurken.
Acaba diyorum;
Kafalar iyice karıştı.
O yüzden 1 Temmuz sonrasına ben ‘en yeni normal’ diyorum.
Şu son 8-10 ay içinde tüm dünya olarak;
◊ Normalleşmeyi denedik. Olmadı.
◊ Yeni normale geçtik. I-ııı tutmadı.
◊ Şimdi ‘en yeni’sine geçiyoruz.
Umarım devamı gelmez de kaldırırız ‘normal’in önüne gelen tüm ekleri.
Sabah yogası için televizyon karşısına değil, parka gidin.
***
Jolly Joker Alaçatı temmuz programını açıklamış. Konserler birkaç gün içinde başlıyor, yerinizi ayırtın.
Zorlu PSM açık hava amfisinde ‘Büyük Ev Ablukada’ konseri var. Üstelik akustik performans. Kaçırmayın.
Sinemalar nihayet açıldı. Vizyon filmlerine bakılıp özlem giderilsin!
***
Milliyet Sanat’ın temmuz sayısı çıktı. Bugün alıp hafta sonu okumayı ihmal etmeyin.
Fulya Soybaş, Hürriyet YouTube kanalında “Hürriyet Bizimle” adıyla keyifli sohbetlere imza atıyor. Bugün mutlaka seyredin.
“Saat 24.00’te müziği kapatacağız ama kulaklıklarımızı takıp eğlenmeye devam edeceğiz” diyorlar.
Meydan okuyorlar anlayacağınız. “Müziğimizi kısamazsınız” diyorlar.
“Biz bir şekilde yolunu buluruz” diyorlar.
Ama şunu anlamıyorlar:
◊ Bu karar sizin, benim, hepimizin sağlığı için alındı.
◊ Bu karar eylül ayından sonrasını rahat geçirmek için uygulanıyor.
Yaz bitiminde artık rahat edelim diye, ‘aman sabahlar olmasın’lı geceleri bir süre daha erteleyeceğiz. Bu kadar basit.
Peki IF yetkilileri;
İyi konserin kuralları vardır
Bir konsere “iyiydi” demek için...
◊ İyi bir sahne şovunun olması...
◊ Sanatçının sesiyle sahnesini ‘ağlatması’...
◊ Kendi tarzı dışındaki şarkılardan birkaç tane ‘patlatması’...
◊ “Ne bitmek tükenmek bilmez enerjisi varmış” diye fısıltılara neden olması...
◊ Dinlemeye gelenlerin heyecanını saniyesinde anlaması...
◊ İlk konseriymiş gibi heyecanla o sahnede yerini alması...
Gibi ufak ama önemli detaylar gerekir.
Uzun bir aranın ardından açık hava konserleri başladı.
Mesela Yıldız Tilbe yine çok iyiydi.
Simge Sağın ise ayrı bir iyiydi...
Salladı açık hava sahnesini.
Konsere iyi demek için gerekli şartların hepsini yerine getirdi.
Tüm maddelerin yanına ‘tik’ attırdı Simge.
Sıkı sıkıya takip edip, sıkıca sarılalım Simge’ye. Çünkü belli ki, sahip olduğu bu heyecan hiç eksilmeyecek ve o daha çok güzel işlere imza atacak.
Şurada kaç kişi kaldık zaten işiyle yatıp işiyle kalkan...
Kimsen çık ortaya
İşi gücü olmayan biri oturmuş ve ‘Yasmin Erbil’in ayakları’ adıyla bir Instagram hesabı açmış. Kimsin sen bilmiyorum ama tadımı tuzumu kaçırdın haberin olsun.
Günlerdir istemsizce aklıma geliyor bu hesap.
“Nasıl insanlar var” diye yanımdakilere sürekli aynı konuyu açtığımı fark ediyorum.
Yasmin Erbil’e de bu sene tatilde kapalı terlikler giymesini şiddetle öneriyorum.
Çünkü...
◊ Bu kişinin ekmeğine yağ sürmemeliyiz.
◊ O hesaba fotoğrafların yüklenmesini engellemeliyiz.
◊ Aksini sanırım hiçbirimiz istemeyiz.
Not: Bir dostum “Peki ya Yasmin kendi açtıysa bu hesabı” diye ortaya bir laf attı. Tamam, pandemi falan hepimiz zor günler geçirdik ama yok yahu, sanmam! Olmaz öyle bir şey. Yani olmamalı. Değil mi Yasmin?
Gece şezlonguna gece tarifesi
Bir kesime sadece şezlong yetmiyor. Onlar, loca şeklindeki şezlong alanlarını tercih ediyor. Bakın mesela Alaçatı’nın en lüks otellerinin birinde localar tükendi.
Oda fiyatına dahil olmayan localar için günlük 600 euro ücret isteniyor. Yiyecek içecek dahil değil bu fiyata.
Sadece, tamamen özgür olduğunuz, etrafınızda kimsenin olmadığı bir ortam ayarlanıyor size. Ama saati var!
18.00’de loca hakkınız bitiyor.
Eğer uzatmak ve locaya saat 00.00’a kadar sahip olmak isterseniz o zaman 1000 euro daha veriyorsunuz.
Etti mi size 1600 euro...
Yani oda fiyatının dışında günlük 16 bin TL’lik bir fatura çıkıyor karşınızda.
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Eskiden oda fiyatına dahil olan hizmetlerdi bunlar. Devir değişti.
Ayrıca hadi diyelim 18.00’e kadar olan sistemi anladım. Ama kim saat 18.00’den sonra deniz kenarında loca ister ki?
DURACAKSIN!
Bu sorun İstanbul’da da, İzmir’de de, Ankara’da da var. Eğer arabanızla bir mekan çıkışına denk gelirseniz yandınız. O vale kendini bir anda yola atıp size elini kaldırıyor. Emrediyor yahu. “Duracaksın!” diyor.
Bir kere durdunuz diyelim. Ardı arkası kesilmiyor ki... Geldikçe geliyor arabalar.
Bu durumun aynısı son günlerde Yalıkavak’ta yaşanıyor. Mekan da Günay Restoran...
Müziği kurallara uygun olarak 00.00’da bitiriyorlar bitirmesine ama bölge sakinleri “Keşke gürültü olsaydı da bu trafik karmaşasını yaşamasaydık” diyor.
Vale arkadaşlar, bakın:
◊ Günay’ın önündeki yol zaten tek şeritli, aynı anda üç-beş araç teslimi yapmayın.
◊ Siz bir aracı teslim ederken o kuyruk taaa eski marina önüne kadar uzuyor, bunu unutmayın.
◊ Yoldan geçen biri “Acelem var” dediği anda “Bekleeee!” diye bağırmayın.
◊ Gerekirse müşterilere rica edip üç adım yürümelerini sağlayın.
Mekan sahipleri:
◊ “Vale benim işim değil” demeyin.
◊ “Hesap ödendikten sonrası tufan” diye düşünmeyin.
◊ Müşterileriniz kadar müşteri olma potansiyeli olanları da düşünün.
Devir hibrit devri
Tam bir hibrit otomobil sevdalısıyım.
Bunu bir kez daha DS 7 Crossback E-Tense sayesinde anladım. Bodrum’da bir DS Store açıldı. Öyle sıradan bir araba mağazası değil, lüks bir butik yapmışlar.
Hemen test sürüşü yaptım. Aracı, benzerlerinden ayıran özelliği, istenildiği zaman tamamen elektrik motoru ile kullanılabilmesi... Yaklaşık 100 kilometre menzilden sonra da normal ya da hibrit sürüş moduna geçebiliyorsunuz.
Çevreyi kirletmeyen tüm teknolojilere destek vermemiz şart artık. Unutulmaz bir deneyim oldu benim için.