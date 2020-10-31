İyi ki kötüler var

Son yaptığı hareketle skandallar tarihine geçti.
Satın aldığı otelin reklamını yapmak için bir video çeken ünlü kasap, yatağa bornozla iç çamaşırsız atlayınca olanlar oldu. Hadi diyelim bir hata oldu.
Fark edildiği anda silinmesi gerekmez miydi?
Silmedi Nusret.
Meydan okurcasına devam etti. E ama neye, kime bu meydan okuma?
Milyonlarca takipçisi olan Nusret’i izleyen çocuklar da var.
Ayıptır.
Bir toplumun nefreti hızlandırılmış şekilde nasıl kazanılır, en iyi örneği oldu.
Çok ağır eleştirdik...
Çünkü haklıydık.
Çünkü sağlığımız söz konusuydu ve bu hiç umursanmıyordu.
Ama hafta sonu, sadece 15 dakikada, Şevval Şahin’in eksileri silindi.
O 15 dakika sempati kazandırdı Türkiye güzeline.
Aleyna Tilki.
Çünkü konuşunca olmuyor.
Sosyal mesaj vermeye kalkınca ortalık birbirine giriyor.
Yine bir bomba patlattı Aleyna.
Dedi ki;
◊ Nevzat Bey, ortalık sallanıyor bu sahneyle, siz bir nöropsikologsunuz, yorumunuz önemli. Bir insan iki kişiyi aynı anda sevebilir mi?
- Sevgi duygusu masum değildir. Bir insan “parayı çok seviyorum” diye kuyumcuya gidip bütün altınları alamaz. Evli birisini seviyorsun diye eşiyle arasını bozup onunla birlikte olamazsın. Sevgi ham bir duygudur, o duyguyu olgunlaştırıp sevgiye dönüştürmek gerekiyor. Aynı anda iki kişiye sevgi duyabilirsiniz. Tabii erkek için de kadın için de geçerli bu.
◊ Benim kafam karıştı. “Sevgi duygusu masum değildir” dediniz, biraz açar mısınız?
- Şöyle açıklayayım... Bakın “olgunlaşmamış aşk” ve “olgun aşk” vardır. Olgun aşklar yararlıdır, fakat ilkel aşklar zararlıdır. Vahşi bir at gibidir sevgi. Vahşi atı iyi yönetirsen sana hizmet eder, yönetmezsen seni yanlış tarafa çeker.
◊ O zaman iki kişiyi sevmeyi buna mı bağlıyorsunuz?
- Evet vahşi bir duyguya sahipsen iki kişiyi sevebilirsin. Beş kişiyi de sevebilirsin.
◊ Hiç böyle bir vakanız oldu mu?
- Bir genç hastam vardı. “Üç sevgilim var” diye geldi bana. Üçünü de sevdiğini söyledi. “Evlenecek misin?” dedim. “Hocam biriyle evleneceğim” diye cevap verdi. Şaştım kaldım.
“Hafta içi akşam saatlerinde dışarı çıkılmayacak.”
“Aile bireyleri dışında kafe ve restoranlarda toplu olarak oturulmayacak.”
Tekrar tekrar önümüze geliyor bu uyarılar son günlerde.
Gidişata göre masada olan ve alınması muhtemel önlemler şu şekilde:
◊ Tüm Türkiye’yi kapsayan bir sokağa çıkma yasağı düşünülmüyor.
◊ Önlemler illerdeki duruma göre alınacak.
◊ Eğer vaka sayısındaki artış böyle devam ederse daha önce yazdığım gibi, kafe ve restoranlara girişte HES kodu uygulaması devreye sokulabilir.
Yağmur çamur dinlemeyen yüzlerce kişi, kapıda içeriye girmek için sıra bekliyor, bu nasıl olur diyordum...
İçeride bedava dağıtılan bir şey de yok üstelik diye hayret ediyordum...
Kısmen bazı cevaplara ulaştım...
İddialara göre (aslında bu iddiaları yazıyı yazmadan önce sağlam kanıtlara dayandırdım) Nusret’in, Etiler ve Nişantaşı’ndaki şubelerinde kapılarda figüranlar bekliyormuş.
Bir düşünsenize...
Nusret’in restoranına gidip, içeceğinden salatasına...
Ara sıcaklardan ana yemeğe bir ziyafet çekecekseniz eğer...
Ne olursa olsun...
Tahrik edilmiş de olsa...
Bu tahrik aylardır devam da etse...
Komşusunun küfürlerine de maruz kalsa, şiddete başvurmamalıydı Halil Sezai.
Ünlü sanatçı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması 30 Ekim’de yapılacak.
Sahnelerden uzak kalanlar için bu acımasız cümleleri kuranlar var. İnanması güç ama var.
Çaresizliklerinden mutlu olan...
Parasızlıklarına sırıtan...
◊ İşsiz kalmalarına “oh olsun” diyenler...
◊ Son olarak şarkıcı Jehan Barbur’un bir mesajı çekti dikkatimi.
◊ “Biz müzisyenler daha kaç gün kaç ay susacağız. Ne kadar zaman daha işsiz kalacağız. Ve her şeye rağmen daha ne kadar süre faturalarımızı, kiramızı, kredilerimizi, kartlarımızı ödemek için debeleneceğiz. Sahneden daha kaç zaman uzak kalacağız” diye ‘haykırdı’ Jehan Barbur.
Bir kesim var ki, kimsenin mutluluğunu istemiyor.
O kesim ki, biri iyi bir iş yapınca, hele mutlu bir ilişkiye başlayınca ‘keşke benim olsa’ edasıyla dişlerini sıkıyor.
Üstelik bunu çoğunlukla arkadaşlar birbirine yapıyor.
Bıraksanıza uzayan kol bizden olsun.
İnsanların mutluluğuyla mutlu olmayı denesenize.
Hadise’den ne istersiniz anlamadım.
Kadın işinde gücünde, e gözüktüğü kadarıyla mutlu da bir ilişkisi var.
Dünya starı adaylarımızdan biri bence.
Hatta sosyal medya hesabının sıkı takipçisiyim, attığı anlamsız mesajlarla çok eğleniyorum.
Ama bazen olmadık işler yapıyor Aleyna.
Ünlü model Kylie Jenner’ın geçtiğimiz günlerde giydiği bir kıyafeti gören Aleyna Tilki, aynı kıyafeti daha önce kendisinin giydiğini belirten bir paylaşım yaptı.
Aleyna o paylaşımında; “önce ben giymiştim Kylie” yazdı.
Ben fotoğrafa baktım. Hatta öyle çok baktım ki, yazımı her zamankinden daha geç göndermek zorunda kaldım.
Son olarak güzel oyuncu Nesrin Cavadzade alfa erkeği mevzusunu gündeme getirmiş, “Alfa erkeği yok ki sevelim” demişti.
Ben tam alfa erkek-alfa kadın muhabbetini unutmuşken, bir grup girişimcinin farkındalık yaratmak için “ALFA” adında bir proje üzerinde çalıştığını duydum. Detayları önümüzdeki günlerde öğrenir öğrenmez açıklayacağım. Ama gelin biz şimdi şu alfa konusunu biraz açalım...
Bir kere sadece erkekler için kullanılmaz alfa tanımı.
Alfa erkeği varsa alfa kadını da vardır.
Alfa erkeği;
◊ Maço değildir. Maçovari hareketler yapmasına gerek kalmadan zekasıyla çözer sorunları.
◊ Eski usulleri benimsemiştir ve gelenekçi tavrı ön planda tutar.
Sonra binge eating mode’u (tıkınma modu) başlar.
Chill yaparken (dinlenirken) ice cream (dondurma) yer.
Akşam oldu mu chips (cips), chocolate (çikolata) keyfi yaparken junk food’u (abur cubur) da unutmaz.
Bir diğeri;
Eating disorder’ının (yeme bozukluğunun) progress (ilerleme) göstermişken relapse etmesini (nüksetmesini) istemez.
Eşiyle kameraların karşısına geçen Özer’e, hayat arkadaşı Pınar Dura destek verdi “Cem, o kadınla minik bir birliktelik yaşamış” dedi.
Buyurun tartışmaya.
Birlikteliğin miniği, daha doğrusu aldatmanın miniği olur mu?
Bu olayda yepyeni bir kendini savunma biçimi gördü Türkiye.
Cem Özer kendini savunmaya çalıştıkça battı.
Bu isimler son dönemde sosyal medyadaki uygunsuz mesajlarıyla gündeme geldi.
Cem Özer’in mesajlaştığı kişiye fotoğraflarını da yolladığı ortaya çıktı. Birini mesajla rahatsız etmek suçtur.
Birine taciz boyutuna ulaşan mesajlar göndermek ahlaka aykırıdır.
Ama unutmayalım ki ‘ifşa’ da bir suçtur.
Bu ifşa olaylarında sanki bir şeyler gözden kaçıyormuş gibi gelmiyor mu size de?
Adı üstünde mesajlaşma.
Karşılıklı yani.
Evlilik hazırlığı yaptığı kız arkadaşını darp eden Rubato grubunun solisti Özer Arkun bu yazın bol bol iş yapan isimlerindendi.
Neredeyse haftanın her günü Çeşme-Bodrum arası gidip geldi.
Sayısız konser verdi. Şiddet iddiasından sonra bu iş temposu olur şey değildi.
Ama oldu.
Mekanlar doldu, hatta maalesef onu izlemeye gelen kadınlar tarafından zaman zaman ayakta alkışlandı Özer Arkun.
Ücretinde indirim yaptığını düşünenlere hemen söyleyeyim bir kuruş bile indirim yapmadı.35-40 bin lira arasında bir ücret ile sahneye çıktı.
Prof. Özlü’nün uyarısı mutlaka ciddiye alınmalı.
Çünkü;
◊ Mutfakta çalışanların ter damlacıklarını yemeklere ve tabaklara bulaştırma riski var.
◊ Garsonların servis yaparken hastalığı bulaştırma riski var.
◊ Masada yemek yerken yanınızdakinin size virüs bulaştırma riski var.
Baştan sona risk dolu aslında.
Prof. Özlü bu açıdan çok haklı.
Ne olacak bu taksilerin hali diye sohbetlerin ortasına düştüğümüz de çok olmuştur.
Öyle görünüyor ki...
Bizim imtihanımız da, “ne olacak bu haller” diye sohbetlerimiz de daha uzun süre bitmeyecek.
Neden mi?
Taksilere maskesiz binmeye çalışan bir ‘güruh’ var etrafta...
Yanlarında maske taşımadan sağda solda geziyorlar.
Son dönemin popüler formatlarından biri, soru cevap şeklinde ilerleyen, ünlü isimlerin konuk olup ilginç itiraflarda bulundukları programlar...
Ama ne itiraflar.
O koltuğa oturan, asla söylemeyeceği şeyleri bir bir itiraf ediyor.
CNN TÜRK’te yeni başlayan, Merve Şahin’le Melis Özcan’ın sunduğu “Sorgu Sual” ve Armağan Çağlayan ve Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın kendi sosyal medya kanallarından yayınladıkları programlar en çok takip edilenler.
Konuklar simsiyah bir odaya girip, kendilerine ayrılan koltuklara oturuyor.
Normalde geçiştirilecek ya da
O açıklamanın ardından TikTok fenomenleri, Yılmaz’a cevap verdi. Eleştiren de oldu...
“Cem Yılmaz bizi kastetmemiştir” diyen de...
TikTok’ta çok garip şeyler oluyor.
İzlenme uğruna yapılanlar bazen görenlerin canını sıkacak cinsten.
Peki ünlü komedyen TikTok isyanında haklı mı? Bu hafta izlediğim bir Tiktok videosu Cem Yılmaz’ı haklı çıkarır cinsten. İki genç kız Taksim Meydanı’na çıkmışlar, tanımadıkları erkeklerin elini tutup kahkahalar atarak video çekiyorlar.
İyi ki kötüler var
Dün Kelebek’te Eda Solmaz’ın, Yeşilçam’ın unutulmaz kötülerinden İhsan Gedik ile röportajını okudum.
Okumadıysanız vakit kaybetmeden okuyun derim.
Öyle keyifli, öyle akıcı bir röportaj olmuş ki, tekrar tekrar okuyası geliyor insanın.
Gedik’in çalıştığı ünlü isimler ile ilgili açıklamalar yaptığı bir bölüm var. Tamam dedim, şimdi ne skandallar okuyacağım, o ünlü isimlerin kirli çamaşırlarını öğreneceğim...
Çok büyük yanıldım.
Meğer eskinin ünlü isimleri ne dürüst, ne egosuzmuş.
Türkan Şoray,
Fatma Girik,
Ayhan Işık,
Cüneyt Arkın...
İhsan Gedik hepsinden saygıyla bahsediyor röportajında.
“Bize analık babalık yaptılar.
Hatta paramızı alamadığımızda kendi ceplerinden ücretlerimizi ödediler” diye anlatıyor.
Peki dönemimizin oyuncularını bir 20 sene sonra düşünsenize.
Birbirleri hakkında bu kadar iyi konuşurlar mı sizce?
Hiç sanmam.
İhsan Gedik’in hayatını okurken Yeşilçam’ın kötü isimlerinin naifliğini düşündüm.
Rollerinin aksine fazlasıyla beyefendi, fazlasıyla güleryüzlüler.
Belki de sonrasında yaşadıkları hayat onları bu hale getirdi bilemem.
İhsan Gedik şimdilerde kitap satarak geçimini sağlıyor.
Kazandığı parayla da kızını okutuyor...
Gidip onunla Yeşilçam sohbeti yapmak hatta sattığı kitabı almak isterseniz, buyurun Taksim’deki meşhur Yeşilçam Cafe’ye.
Tehdit var mı yok mu?
Yeni nesil oyunculardan biri Melisa Döngel. Daha genç, önünde uzun bir yol var. Yeni nesil oyunculardan biri Melisa Döngel. Daha genç, önünde uzun bir yol var. Ama o yollardan tökezlemeden geçmek kolay iş değil. Nişantaşı’nda kız arkadaşlarıyla gittiği bir mekana alınmayan genç oyuncunun kapıdan geri çevrildiği görüntüler ortaya çıktı. İddiaya göre mekana giremeyince çalışanlara tehditler savuran Döngel, “Siz bittiniz, sizi bitireceğim” diye söylene söylene yoluna devam etmiş. Kendisi, “Ben böyle bir şey asla yapmam” diyor ama mekan çalışanları Melisa Döngel’i dava etmeye hazırlanıyor.
Cadılar Bayramı
Bugün 31 Ekim. Yani Cadılar Bayramı.
Pek adetimiz değildir ama son yıllarda birçok mekanda Cadılar Bayramı partileri yapılır oldu.
Fakat bu sene kritik.
Bu dönemde kalabalıkların bir araya geldiği her türlü etkinliğin karşısındayız. Ama tüm uyarılara rağmen, internette bu gece için parti biletleri satılıyor. Bu bizim bildiklerimiz...
Bir de gizli düzenlenecek partiler var.
Davet gelirse, aman ha gitmeyin. Sizi “Zaten kostüm var, o koronayı engeller” diye ikna etmeye çalışan olursa, telefonu kapatın yüzüne.
Bu sene de Halloween’ı kutlamayıverin.
Seneye hep beraber kutlarız. Can Yaman gibi olmayın mesela.
Ünlü oyuncu daha Cadılar Bayramı’nı
beklemeden, Kuruçeşme’de sık sık korona partileriyle anılan bir mekanın Cadılar Bayramı konseptli partisine katılmış. Gece 3 civarında mekanı polisler basınca apar topar kaçmış Can Bey.
Hava yapmayın Bestemsu Hanım
Demet Akalın’ı, “Arkadaşımla yolda gidiyoruz, lastik patladı. Hemen kocamı aradım, insan bir erkeğin gücünü istiyor” sözleri nedeniyle eleştirdik.
Bir kadının patlayan lastiğini değiştirmek için hayatında illa erkek olmasına gerek yok dedik.
Tam konu kapandı derken, oyuncu Bestemsu Özdemir aracının lastiğine hava basarken görüntülendi.
Konu tabii hemen Demet Akalın’a geldi.
“Ben bu işleri tek başıma hallediyorum” dedi güzel oyuncu.
Ama iyi de, lastik değiştirmek ayrı, lastiklere hava basmak ayrı.
Lastik değiştirmek dakikalar alıyor, hava basmak saniyeler.
Lastik değiştirirken az da olsa bir kuvvet lazım, hava basarken kuvvete muvvete gerek yok.
Demet Akalın durur mu, hemen vermiş cevabı; “Bu hava basmayı 6 yaşındaki kızım da yapar” demiş.Vallahi doğru söylüyor bu sefer Demet Akalın.
Karantina sevdaları
Bu dönem evlilikleri artıracak...
Aşklar doludizgin devam edecek...
Tek eşli olacak herkes gibi konuları karantinadayken çok tartıştık.
Ama tam tersi oldu.
Tahminlerimiz tutmadı.
Yerle bir oldu hayallerimiz.
◊ Eve kapandığımız dönemde yalnız olanlar halen yalnızlar.
◊ Karantinayı sevgilisi ile aynı evde geçirenler şiddetli geçimsizlik yüzünden ayrıldılar.
Karantina sonrası yüzü gülen tek bir kesim var.
Onlar da karantina sırasında ilişkilerine yeni başlayan ama o ilişkiyi uzaktan yürütmek zorunda kalanlar.
İkinci bir karantinaya kadar ilişkilerine devam ediyorlar.
Mersin Büyük ‘Korona’ Belediyesi
Olur şey değil.
İnanılır gibi değil.
Maske yok...
Mesafe yok...
Adım atmak nerdeyse imkansız.
Mersin’in Silifke ilçesinde düzenlenen Cumhuriyet konserinin fotoğraflarına ilk baktığımda, geçtiğimiz yıllardaki konserlerden biri sandım.
Değilmiş.
Murat Dalkılıç’ın sahneye çıktığı kutlamaları izlemeye gelenlerin vurdumduymazlığı pes dedirtti.
Konser alanı çok kalabalıktı. Kalabalığın yarısından fazlasında maske de yoktu üstelik.
Silifke kurtarılmış bölge mi bilmiyorum ama asıl can sıkıcı olan iki nokta var:
1- Bu etkinliği Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemiş olması.
2- Halkın sağlığını düşünmesi gereken belediyenin bu kadar umursamaz olması.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle