İtalya’da neler oluyor?

12 yıl. Dile kolay.

Biz bir çırpıda yazıyoruz, söylüyoruz ama sahneyle yaşayan, alkıştan beslenen biri için bir ömür demek 12 yıl. İbrahim Tatlıses 12 yıl aradan sonra konser sahnesine geri dönmeye hazırlanıyor. Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde ‘İmparatorlu’ bir kapanış planlıyor Polat Yağcı.



İbrahim Tatlıses konserleri ekim ayında başlayacak. Tek konser değil, iki, üç belki de dört, beş konser verecek Tatlıses.

E bu kadar uzun ara sonrası geri dönülünce, geri dönen isim de İbrahim Tatlıses olunca arka plandaki hazırlıklar da farklı oluyor.

Sahne tasarımı değişecek, kostümler özel olarak hazırlanacak, bugüne kadar görülmüş en büyük orkestralardan biri Tatlıses’in sahnesinde hazır bulunacak.

Boğaz Tatlıses’i, bizler onu alkışlamayı, orkestrası ise arkasında çalmayı çok özledi.

Don Juanizm

Don Juanizm diye bir şey varmış. Namıdiğer çapkınlık aslında ama bu terim sürekli sevgili değiştiren erkekler için kullanılıyormuş. Uzmanlar bunun sebebinin, “Kadınlara kendini kabul ettirme ve erkekliği simgeleştirme” olduğunu açıklamış.