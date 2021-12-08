İşte heyecan tam olarak böyle bir şeydir

1 sene boyunca kimleri dinledik, hangi şarkıyla gülüp hangisiyle hüzünlendik bakma vaktidir. Spotify’ın listesinden Türkiye’nin müzik zevkini de şak diye anlıyoruz.
◊ Türkiye’de pop müziği geride bırakan bir rap tutkusu var.
◊ Hiç değişmeyecek bir Sezen Aksu bağlılığı var.
◊ Rap müziğin agresif hali sakin halinden daha fazla tercih ediliyor mesela.
◊ Sessiz sedasız, gizli gizli yükselmekte olan bir Zeynep Bastık atağı var.
◊ Giderek yükselen bir Edis sevgisi görülüyor.
Pusuya yatıp bekledim.
Bakalım kimler girecek topa dedim.
Hürriyet Hafta Sonu eklerinde gastronomi yazıları yazan Ebru Erke ve Habertürk yazarı Kübra Par dahil oldu olaya.
Ebru; “Baklava yorumlanacaksa yorumlansın ama bunun yorum bir lezzet olduğu belirtilsin” diyor.
Yorumlansın demesinin sebebi ise baklavayı geniş kitlelere ulaştırmak.
Kübra Par, “Modaya kurban etmeyin baklavayı, anam babam usulü olarak kalsın baklava” diyor.
Hatta bunu derken, son zamanlarda moda olan, çikolatalı, sütlü, soğuk mu soğuk baklavalar yapıp satanlara da sözü getirmiş.
Halk eserlerini kendi tarzında seslendiren Ahmet Aslan, bu akşam solo konseriyle Trump Sahne’de. 20.30’da başlayacak konser için planınızı yapabilirsiniz.
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İstanbul yeni bir konser mekanı kazandı. ‘Dorock XL Venue’ müzik tutkunlarını ağırlamaya başladı. Bu akşam sahnede Pentagram, yarın ise Cem Adrian olacak.
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Yaz için bugünden rezervasyon yaparsanız bütçenize iyilik yaparsınız. Bodrum’daki Mivara Luxury Resort sezon bitmesine rağmen dünyanın önemli ödüllerinden birini aldı. Otel artık ‘Mükemmellik Mührü’ ödülünün sahibi.
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Eyüp Sabri Tuncer, Türkiye Alzheimer Derneği ile bir çalışma yaptı ve ‘Hatıraları Tazeler’ projesini hayata geçirdi. Hatıralar kolonyalarından satın alıp katkıda bulunun.
◊ Ne zaman ayrılacaksınız?
◊ Geçen ayrılmıştınız?
◊ Ne ara barıştınız?
Geçen gün bu soruları ti’ye aldı Demet ile Oğuzhan.
Sabırla soruları dinleyip, kendi tarzlarında eğlendiler cevapları verirken.
Bazı ilişkilerin sonunu göremezsin (iyi anlamda), işte bu çiftin öyle bir ilişkisi var. Yolları uzun ama nereye bağlanır bilinmiyor, öyle uzun yani.
Arada toplumun nabzını yoklayacak ve kendi toprağının insanlarını düşündüğünü göstereceksin.
Bakınız Burcu Biricik.
Bakınız Elçin Sangu.
İki ünlü isim İstanbul’u esir alan fırtına sırasında sosyal medyalarını çok faydalı bir mevzu için kullandı. Kuryeler ile ilgili paylaşım yaparak “Böyle havalarda dışarıdan sipariş vermeyelim” mesajı verdiler.
“Ne var yani bir mesaj paylaştılar da ne oldu” demeyin.
İşe yarıyor.
Evde tiyatronun mucidi Metin Zakoğlu’nu, oyunlarından birini seçerek evinize davet edebilirsiniz.
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Genç sanatçıların eserlerine yer verecek olan “Humano Sergisi” Etiler’deki “Loft Art”ta kapılarını açtı. 2 Ocak’a kadar sergiyi gezebilirsiniz.
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Fener-Balat Kültür Turu biletleri satılıyor. Bir arkadaşınıza hediye edip keyifli bir gün geçirebilirsiniz.
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Gibi kalıpları sık sık sosyal medyada duyuyoruz. Bu kelimeleri kullanan demek istiyor ki...
◊ Aşka düştüm...
◊ Fena halde aşığım...
◊ Herkesin aşkı var bi’ benim yok...
Bu konu gündeme gelmeye devam edecek çünkü astrologlara göre 20 Aralık “Love kıtlığı”nın başlangıcı olacakmış.
Diyorlar ki...
◊ Herkes elindekine sahip çıksın...
İlişkiniz var mı? sorusuna “İlişkim olursa haberiniz olur. Ayrıca kriterim falan yok artık. Yaşım 36” cevabını verdi.
◊ “Yani bu zamana kadar kriter aradım da ne oldu?” demek istiyor.
◊ Kriterlerime uyan herkes bir şekilde canımı sıktı diyor.
36’lıklar bunalımda...
36’lıklar kara kara düşünüyor şu an...
‘Biz de mi çıtayı düşürelim de kriter aramayalım’ diye tartışılıyor eminim.
Hakkındaki iddialar çok can sıkıcıydı ünlü ismin.
“Katıldığı bir doğum günü yemeğinde masada oturan birini bıçakladığı söyleniyordu.”
Açıkladı olanı biteni.
Olay hiç de anlatıldığı gibi değilmiş. Ortada bıçak, yaralama, darp falan yokmuş.
Ortada iftira varmış. Bu kadar kolay olmamalı ama maalesef kolay birine iftira atmak. Üstelik o isim ünlüyse daha da kolay.
◊ At iftirayı, gel gündeme
Türk mutfağı eğitimleri başlıyor. Aralarından en kapsamlı kursu seçip kayıt olabilirsiniz. 3-5 ay içinde mutfakta harikalar yaratmak elinizde.
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Niloya ve arkadaşı Tospik’in ‘Sürpriz Yumurta Müzikali’ cumartesi günü saat 12.00 ve 14.00’te çocuk seyircilerini bekliyor. Fakat bugünden bilet almanız gerekebilir.
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SPA kış aylarında girerken ayrı bir önem taşır. Gündelik yaşamın yorgunluklarından arınmak için Address İstanbul Hotel içindeki The SPA’yı deneyin. Yeni açılan yer kampanyalarla dolu.
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Kartalkaya’yı gastronomi ve eğlence anlamında doyurmak için yola çıkan Palazzo Lounge açıldı. Bu yeni buluşma noktasına yolunuz düşerse çok keyif alacaksınız.
Tıpkı Squid Game gibi o da Kore yapımı. 24 saatlik izlenme sayısı, Squid Game’i geride bırakmış. Yok daha iyi diziymiş de, yok ortalığı yıkıp geçecekmiş falan da...
İyi bir Kore dizisinden sonra yayına giren bir başka Kore dizisi her zaman izlenir.
Çünkü insanlar bir önceki heyecanı ararlar. Bu yüzden şans verirler. Fakat günün sonunda hayal kırıklığı garantidir.
Tıpkı uzun bir ilişkiden sonra yaşanan ilk ilişkinin dikiş tutmaması gibi.
Son zamanlarda dizi ‘alt metinleri’ seyircileri çok etkiliyor. Yani yapımcı, yönetmen, senarist tarafından açıkça belirtilmeden kavranan olayları seviyoruz biz. Bu son Kore dizisinde de var alt metinler ama Squid Game kadar düşündürücü değil.
Özetle...
Çok kişiyi ikiye bölecek bir yazıdır;
◊ Bu kadar da değişim normal mi?
◊ Değişirsem Zeynep gibi mi değişmeliyim?
Sorularını tartışmaya açacak bir yazıdır. Pazartesi akşamı ‘Ayaklı Gazete Ödül Töreni’ yapıldı.
Gecenin sunucularından biri oyuncu Zeynep Koçak’tı. ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ programından tanırsınız onu.
Tanırsınız dediğime bakmayın, tanıdığımız halinden eser yok. Gerçekten yok. Mesela kilo almış Zeynep. Çok da yakışmış ama kilo dışındaki değişim tam anlamıyla estetik mucizesi.
İstanbul’un başarılı İtalyan restoranı ‘Il Cortile’in ‘Creme Brulee’sini denemeniz lazım. Tatlı sevmeyenlerin alışkanlık değiştirmesi muhtemeldir.
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Ayşe Ayşen Bulut’un ilk kitabı “Rengine Yolculuk” rafınıza girmeyi hak ediyor. Renklerin anlam dünyasını keşfedecek ve gerçekliği anlamanıza rehberlik edecek bir kitap.
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Jolly Joker Gümüşsuyu’nda, CVK Park Bosphorus Hotel’in terasında “Jolly Joker Private” adlı kulüp açılacak. Ünlü isimlerin sahneye çıkacağı ‘private’ sahnesinin programlarını takip edin.
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Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde “Tomris” oyunu sahnelenecek. Oyunu izlerseniz çok keyif alacaksınız. Biletler Biletix’te.
Çok barışık kendisiyle. Yakın çevresi, çok komik ve neşeli olduğunu söyler hep.
Ama ‘renk’ de bir yere kadar...
Arabesk gecesi konseptli “Şarkılar Bizi Söyler” programına katılan Serttaş, simli lacivert bir ayakkabı giydi. Aslında ayakkabı mı diyelim, terlik mi, ‘babet’imsi bir şey mi... Bilemedim.
Bu tarz ayakkabıları her gördüğümde ‘umarım moda olmaz’ diye söylenirim kendi kendime ama sanırım geliyor gelmekte olan.
Fotoğraftan anladığım kadarıyla, bir de babet çorabı giymiş Serttaş. Çok kısa bir çorap olduğu için asla belli olmuyor.
Ayağımı da göstermeyeyim diye düşünmüş ve pantolonunun paçalarını uzun tutmuş. Fakat kapatamamış ayak bileğini ve son tahlilde çok ‘sakil’ bir görüntü çıkmış ortaya.
Kim bu kendisiyle dalga geçiren ‘Z’ kuşağı mensupları?
İnternetten izlemeye alıştığınız “İbrahim Selim ile Bu Gece” programını canlı seyretmeye ne dersiniz? İbrahim Selim bu akşam Zorlu PSM’de olacak.
Cıvıl cıvıl enerjisi olan insanlara destek verelim. Şarkıcı ‘Alya’yı takip edin mesela. Her hafta bir mekanda mutlaka sahneye çıkıp enerjisini bizlere kadar ulaştırıyor.
“Hope Alkazar” Nike’ın desteğiyle halka açıldı. Sosyal iyilik amacıyla açılan merkeze bir Beyoğlu turunuzda mutlaka uğramanız gerekiyor.
Nurettin Korkmaz bir sevda hikayesi daha yazmış. “Aşktan Kaçtım”, “Aşktan Yandım”, “Aşktan Bittim”; şimdi de “Aşktan Yazdım”. Kitaplardan birine başlayın, zaten devamını isteyeceksiniz.
DaDa Salon Kabarett’in haftalık programlarından kendinize birini seçin. Mesela çarşamba akşamı “Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası” için bilet alabilirsiniz.
TRT 2 film kuşağı bu akşam “Eski ve Yeni” (Old and New) filmini yayınlıyor. Başlama saatini artık hepimiz biliyoruz; 22.00.
Beşiktaş’ta işiniz mi var... “Nerede soluklanayım” mı diyorsunuz? Ihlamur Kasrı’na gidip çay içerseniz “ben buraya daha önce niye gelmedim” diyebilirsiniz.
40 kategorideki adaylar tek tek değerlendirildi, jüri kendi oylarını da kullanarak bu yılın birincilerini belirledi.
Bu yılki jüride, oyuncular Demet Akbağ ve Nurgül Yeşilçay, Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Hale Soygazi, yönetmen Andaç Haznedaroğlu, ünlü popçu İzel ve yapımcı Yağmur Ünal, Kelebek Magazin Müdürü Selim Akçin, Hürriyet yazarı Kanat Atkaya, röportajlarıyla ses getiren Hakan Gence, Kelebek yazarlarından Savaş Özbey, Onur Baştürk ve ben vardık.
Benim için bu işlerde kritik aşamalar vardır.
- Oylama başlangıcı...
- İkinci tur oylamaya geçiş...
- Jüri toplantısı...
Zuhal Olcay aynı kıyafeti 3-4 kez giymek lazım sözüne cevap Simge Sağın’dan geldi.
“Sahnede giydiğini bir daha giymek profesyonelce değil” dedi Simge.
Simge, ya Zuhal Olcay’ın sözlerini tam anlamamış ya da kendine yöneltilen soruyu geçiştirmek için hızlıca bir cevap vermiş.
◊ Yahu sen geçen sene giydiğin kıyafeti bu sene tekrar giysen...
◊ Onun altına üstüne ufak eklemler yapsan...
◊ Kol kısmını kessen, dekolteyi değiştirsen...
Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun şiir imgesinden yola çıkılarak derlenen “Al Gözüm Seyreyle” sergisi bugünden itibaren Galeri Selvin Nişantaşı’nda gezilebilir.
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Dijital müzik platformlarına göz attınız mı? Bugün yeni şarkıların piyasaya çıkma günü. Günlük 1 saatinizi müzik seçimine ayırabilirsiniz.
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Sapanca tıpkı İğneada tarzında bungalov otellerle dolmuş. Doğa içinde kafa dinlemek için bugünden plan yapın.
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Swissotel The Bosphorus’un Gabbro adlı mekanı yeni sezonu açtı. Canlı müzik sahnesinde bu akşam Jabbar var.
Ara tatilde çocuklarınızı ihmal etmeyin. Maksimum Uniq bugün ‘Dans ve Hareket Atölyesi’ ile ‘Kitap Temelli Ebeveyn’ atölyeleri düzenleyecek.
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Akaretler’deki W Hotel, akşamları yemek ve müzik için alternatifler sunuyor. Programlarına bir göz atmakta fayda var.
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Dronemarket Akademi’de MEB onaylı İHA-1 eğitimleri var. Kasım ayında hafta sonları devam eden etkinliklere katılıp bu eğlenceli işi öğrenin.
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Çin restoranı deyince Shang Palace akla gelir. Mekan, Shangri-La Bosphorus’ta misafirlerini ağırlamaya başladı.
İşte heyecan tam olarak böyle bir şeydir
İster meslekte 30 yılı geride bırakmış olsun, ister mesleğe yeni başlamış... Altın Kelebek’te sahneye çıkan herkesin ortak bir noktası vardı: Heyecan.
Ödül alan da ödül veren de kalakaldı o büyülü sahnede.
Her çıkanın gözleri doldu.
Geceye konuşamamaları damga vurdu. Yılların televizyoncusu Müge Anlı ağladı,
“Sadakatsiz” dizisinin o soğukkanlı ‘Derin’i Melis Sezen titredi. Daha önce o sahneye defalarca çıkan Hadise derin bir ‘ohhh’ sonrası konuşabildi.
◊ Kim olursanız olun...
◊ Ne kadar fazla sahne deneyiminiz olursa olsun...
◊ Yüzlerce kişinin gözlerine bakıp konuşmaya alışık bile olsanız...
Pantene Altın Kelebek heyecanı çok başkadır ve o heyecanı kontrol altına almak hiç kolay değildir.
Gecenin yıldızı
Kırmızı halıda Hande Can ile canlı yayındayken ilk konuklarımızdan biriydi Melis Sezen. Daha oradan, yani salona ilk girdiği andan itibaren belli etti geceye damga vuracağını. ‘Gecenin yıldızı geliyor çekilin’ der gibi attı adımlarını.
Neyi kaldı aklımda?
Kıyafeti, kolyesi ve en önemlisi de ‘coşkusu’.
◊ Sahneye çıkınca eli ayağı birbirine girdi Melis’in.
◊ Hazırladığı konuşma metni kafasından uçtu gitti.
◊ Doğaçlama yapmak istedi, yaparken telaşlandı.
◊ Günün sonunda ‘doğal’ olmaya karar verdi ve doğallığıyla kazandı.
Yani geceyi hakkını vererek yaşayıp, yaşattı.
Törenin reytingi
Gelen reytingler bize gösterdi ki, tören coşkusu sadece salonda yaşanmadı.
Evlerde de törene özel hazırlıklar yapıldı ve çoğu kişi ekrana kilitlendi. Kanal D ve Teve 2’den canlı yayınlanan tören reytinglerde zirveye oynadı.
Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, AB izleyici grubunda 4, ABC1 grubunda 6, Total’de ise 8’inci sırada yer almayı başardı.
Salonda aşk vardı
47. Pantene Altın Kelebek gecesinin bir de çiftleri vardı. Birbirine aşkla bakanlar, hayat arkadaşlarını alkışlayanlar, başarılarından gurur duyanlar...
Gecenin 3 aşık çiftini analiz ettim sizin için...
1- Demet Özdemir - Oğuzhan Koç:
Demet, gecenin açılış şovunu yapacağı için salona en erken gelen isimlerden biriydi. Yani Oğuzhan’ın elini tutarak giremedi içeriye, kısa bir süreliğine ayrı kaldılar. Demet şovu için sahneye çıktığında Oğuzhan ‘gururla bakıyordu sevgilisine’.
Kız arkadaşını izlerken en az onun kadar gururluydu. İlerleyen dakikalarda Oğuzhan çıktı sahneye ve ödül verdi. Demet de sevgilisini elleri kızarana kadar alkışladı, “bravo” diye bağırdı.
2- Gökçe Bahadır - Emir Ersoy:
En iyi proje albümü ödülünü alan Emir Ersoy’un yanında sevgilisi Gökçe Bahadır vardı. Kırmızı halıya girişlerinden gördüm ki Emir Ersoy, Gökçe Hanım’dan katbekat daha heyecanlıydı. Bırakmadılar birbirlerinin elini, Gökçe Bahadır sık sık sakinleştirmeye çalıştı sevgilisini.
3- Hadise - Mehmet Dinçerler:
Vaktinin çoğunu kuliste geçirdi Hadise. Kendisini hazır edip salona geldikten kısa süre sonra ödülünü almak için sahneye çıktı. Herkesin gözlerine bakarak, canlı yayında sevgilisine teşekkür etti. Birbirlerine olan aşklarını, Hadise sözleriyle, Mehmet bakışlarıyla anlattı.
Ve şovlar
Ece Mumay:
Aylar süren hazırlığının karşılığını aldı. Sahneye 8 dansçıyla çıkıp ‘Peri’ şarkısını, çok başarılı bir koreografi eşliğinde seslendirdi. Ece’nin her sene başında yaptığı bir dilek listesi varmış ve Pantene Altın Kelebek’te sahneye çıkmak o dilek listesinin başında geliyormuş.
Sakiler:
Hasan, Yücel ve Serkan. Grup üyeleri tören için yeni şarkı çalışmalarını hızlandırdı ve sahnede yeni cover parçaları olan “Ölürüm Hasretinle”yi söyledi.
Feride Hilal Akın: DJ’ler Arem & Arman ile birlikte sahneye çıktı Feride Hilal Akın. Öncesinde kuliste yerinde duramıyordu. Ne güzel sesi varmış genç ismin.
Bunların hepsi şunu gösteriyor...
Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde sahneye çıkan bu isimler yeni dönemin en başarılı temsilcileri...
O çok konuştuğumuz ‘Z’ kuşağı mesela...
◊ Onlar Ece Mumay’cı.
◊ Onlar Feride Hilal Akın’ın sıkı takipçileri.
◊ Onlar Sakiler yeni bir şarkı çıkarsın diye bekleyen tayfa.
Zamanla hepsi kariyerlerinin üzerine başarılar ekleyecek...