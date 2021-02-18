İstanbul’u komple Nusret’e verelim

Evrensel yaşam enerjisi anlamına gelen ‘Kundalini yoga’yı denemediyseniz ‘biletino.com’dan bilet alıp bugün deneyebilirsiniz.
Yetim bir kıza yuva bulmaya çalışan adamın hikayesini anlatan “Dünyadan Haberler” filmi, Tom Hanks’in oyunculuğu ile dijital platformda dikkat çeken yapımları arasına girdi.
Rahat ve şık giyinmek için yeni nesil eşofmanları deneyin. Sosyal medyada karşıma sık sık çıkan “Gotham Vibes”ın eşofman alternatifleri tatmin edici.
‘Son yasak delici’ Murat
Biz de hepimiz evde oturuyoruz sanıyorduk.
Oysa Antalya’dan gelen görüntüler durumun hiç de öyle olmadığını gösterdi.
5 yıldızlı bir otelde ‘yemekli Sevgililer Günü’ konseri yapıldı.
Sahneye de Murat Dalkılıç çıktı.
Ben artık işletmeleri, otelleri eleştirmekten yoruldum. Onlar yine günün sonunda bildiklerini okuyor.
Benim sözüm Murat Dalkılıç’a.
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Ahmet Kaya’dan dinlediğimiz “Dardayım” şarkısını Eypio, YouTube kanalında akustik söylüyor. Fevkalade olmuş.
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Kurabiye karda yapılır demişler. Evde ‘unsuz lorlu kurabiye’ yapabilirsiniz.
Kar yağıyor diye dışarıda kitap okumayacak mıyız yani? Alın kitabınızı, oturun bir parkta, kitap keyfi yapın.
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Frida’nın hayat hikayesini, Diego ile destansı aşkını öğreneceğiz bugün. Bu özel etkinliğin biletleri Biletix’te.
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Evinizde otururken ‘origami’ sanatına başlayabilirsiniz. Dikkat dağınıklığını tedavi etmede müthiş etkili bir yöntem.
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Zamandan bol neyimiz var ki şu sıralar? ‘Çiçek’ yetiştirip onlara biraz vakit ayıralım.
Çok çabalıyor, ona buna sataşıyor ama yine de istediğini elde edemiyor. Hafta içi Cem Yılmaz ve Tarkan’ı doladı diline Morgül.
“Cem ile Tarkan sosyal medyada yaptığım canlı yayınları gizli gizli takip ediyor” dedi.
Geçenlerde şarkı söylediği bir videoyu paylaşan Cem Yılmaz’a da “Şarkıları katlediyor, şarkı söylemesin artık” diye mesaj yolladı.
Yani Morgül’e göre, Tarkan her akşam sosyal medyaya girip, Yılmaz Morgül bugün ne yapmış diye merak ediyor.
Eğer Morgül’ü göremezse efkârlanıp gözyaşı döküyor.
Cem Yılmaz, gece gündüz Yılmaz Morgül canlı yayın yapacak mı diye sabırsızlanıyor.
Elinde telefon “Yılmaz Morgül canlı yayına başladı’ yazan bildirimin gelme umuduyla yaşıyor.
İlahi Yılmaz Morgül...
“Testiniz pozitifse ‘merhaba’ dediğiniz insana bile haber verin. Ayıptır günahtır” dedi. Belli ki virüsün eşine yanlarına gelen arkadaşlarından geçtiğini düşünüyor ünlü şarkıcı.
Bunu bilmek çok zor tabii.
Böyle etkinlikler içine girince, Covid pozitif olmanız çok normal. O yüzden birilerini suçlamak çok doğru gelmiyor bana.
O yüzden maalesef, sıkıcı hayatlarımıza hiç heyecan aramadan devam etmek zorundayız.
Ya hep haklıysa Demet Akalın
Esra Balamir ile Demet Akalın’ın dostlukları malum... Hatta Esra Balamir son zamanlarda Akalın’ın yanındaki tek arkadaşıydı.
Salep tam bu havaya yakışan içecek değil mi? Kahvaltı sonrası bir salep içelim.
Kestanesiz kış günü mü olurmuş. Hafta sonu filminizi izlerken kestanenizi de pişirin.
Sevdiğimiz sanatçıların eski konserlerini internetten açıp izleyelim. Eski günlere özlemle...
Hava buz olacak buz. İşe gitmiyorsanız girin battaniye altına, geçin televizyon karşısına.
Neo-klasik müzik hareketinin İzlandalı yıldızı Ólafur Arnalds, bu akşam 21.00’de Zorlu PSM’nin online sayfasında.
Acaba sevgilimize ya da kendimize bir ‘Lego’ seti mi hediye etsek? Yaşı yok bu Lego işinin...
Eski okul arkadaşlarımızla bugün görüntülü konuşma yapalım. Konuşacak çok konu birikmiştir.
Sokak hayvanlarını beslemek ve dans etmek kanıtlanmış mutluluk nedenleri...
İlişki resmi olarak sona ermiş ama Sıla da Hazer Amani de sosyal medya hesaplarındaki mutlu aile fotoğraflarını kaldırmamışlardı. Ben de ‘bakalım ilk kimin eli gidecek, kim silecek’ diye bir yazı yazmıştım.
İlk adımı Sıla attı.
Sildi eski eşi ile olan tüm fotoğraflarını.
Peki Hazer Amani cephesinde durum ne?
Sanırım durumlar pek iyi değil. Çünkü tüm fotoğraflar, tüm o mutlu anlar halen duruyor ünlü şefin sayfasında.
Bir mevzu bitmişse bitmiştir.
Fazla koşmamak lazım peşinden. Kafaya hiç takmamak lazım. Sıla besbelli o defterin sayfasını çevirmiş.
Akaretler’den aşağıya kendimizi bıraksak, denizi görsek. Kahve alıp biraz yürüyüş yapsak. Ne iyi gelir karantina öncesi...
Sanatı herkes için ulaşılabilir kılan ‘Ars.Ist Sauna’, ‘Sanat Pazaryeri’ teması ile hafta içi her gün 12.00–19.00 saatleri arasında UNIQ Expo’da...
“Çok Güzel Hareketler 2” ekibinin yer aldığı ‘Çok Güzel Doğaçlamalar’ Beşiktaş Sahne’de saat 17.00’de...
Önümüzdeki 2 yılın ‘tarihini yazacağımız bir haftadayız’.
Hayatsal enerjimizi başlatacak bu haftada dileklerimize dikkat edelim.
Yaz gibi şubatın son günleri. Bugün egzersizi dışarıda yapıp, en sevdiğimiz kafeden bir tost yaptırıp eve dönelim.
Virüs ve bakteriye karşı etkili cam ev eşyası olur mu? Yapılmış.
Üstelik yerli. “V-Block” ürün serisi Paşabahçe’de satışta (İyi bir Sevgililer Günü hediyesi değil mi?)
‘Martı’lı bir sosyalleşme yaşanıyor sahil kenarlarında. Sohbet ede ede geziyor iki-üç kişi.
Banklarda otururken Martı bir köşeye park ediliyor, sonra aynen devam.
Acaba diyorum, sadece yasak günlerinde Martı kullanmanın önüne geçilebilir mi?
Ya da uygulamada yapılacak teknolojik bir hamleyle sadece sokağa çıkma izni olan çalışanların kullanması sağlanabilir mi? Soruyorum sadece.
Olsa nasıl olur diye düşünmekten alamıyorum kendimi. Hem insan kalabalığını azaltmış oluruz böylece.
Tabii ki suç sadece scooter’larda değil.
Ayağını yerden kesmek istemeyen, soluğu sahildeki spor aletlerinin yanında alıyor. Ama yasaktan yasağa yapıyor sadece sporunu.
Bir başkası kahve kuyruğuna giriyor.
Kendinizi gaza getirin. Sağlıklı beslenmek için sadece 3 gün sabredin. Bakın görün, alışacak mideniz yeni düzene.
Saat 11.00’de rehber eşliğinde Van’ı geziyoruz. Biletix’ten bilet alabilirsiniz.
Peki ya, ‘Louvre Müzesi Antik Mısır Bölümü’ne gitmeye ne dersiniz. O da saat 21.00’de.
Zihninizi durdurun. Kendiniz dinleyin ve cevaplar verin...
Bir sevdiğinize ‘nostalji’ yaşatmaya ne dersiniz? Arayın, mesaj atın eskileri konuşun...
‘MYK Gastro Arena’yı duydunuz mu? Şef Mehmet Yalçınkaya ve çırakları sizi mutfak ustası yapmak için bekliyor...
Suat Suna bizim yaş grubu için ‘aşk’ demek... “Unutulmaz sözler ve besteler” demek... 14 Şubat Sevgililer Günü için özel bir konser verecek Suat Suna. Biletler, ‘biletix’te...
Son 15 günde 4, ocak ayı içerisinde de 13 paylaşımı var Tarkan’ın.
Belli ki sıkılmış o da.
Belli ki hayranlarıyla etkileşime girmeyi özlemiş.
Bazen gülümserken ‘selfie’ yapıp atıyor.
Bazen de sahnedeki anılarını paylaşıyor. Tabii ki her paylaşımı haber oluyor.
Çünkü alışık değiliz.
Bu işten en çok da Tarkan hayranları memnun. Önceden Tarkan’a hasret kalan sosyal medya kullanıcıları şimdi ne zaman açsalar Tarkan ile karşılaşıyorlar.
İngilizce öğrenme tekniklerini merak edenler Instagram’dan ‘ingilizcebank’ hesabını takibe alsın.
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Selim Çiprut’un fantastik kitabı “Sana Bir Sır Vereceğim” Potink Kitap’tan çıktı. Akıl almaz hikayeleri sevenler elinden bırakamayacak.
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Sezen Aksu sen ne yaptın öyle? Son şarkısı “Affet”i dinlemelisiniz.
Son dönemde sık sık gördüğümüz, kadının kadına düşmanlığının en çirkin örneklerinden birini yaşıyor çünkü.
Ve biliyor musunuz...
Haklı Hadise. Sonuna kadar haklı.
Sunucu Bircan Bali televizyon programında “Hadise Eurovision’da 4’üncü olduğu gün ‘özel günündeydi’ yani muayyen günüydü” dedi. Sonra bunun üzerinden kısa bir geyik yaptı masadakiler.
İsimlere takılmayalım, bunu bir başkası da diyebilirdi.
Biz yine aynı tepkiyi gösterirdik.
Word Akustik serisinin konuğu ise Athena... Adres Yapı Kredi Bomontiada’nın Instagram hesabı...
Bugün yurdun büyük bölümünde güneş var. O halde evlere kapanmadan en yakın parkta biraz yürüyüş yapıp etrafı seyredelim.
El maharetine dayanan ‘makrome işine’ bir kendinizi bırakın. Zaten bir kere girince çıkamayacaksınız.
38’inci yaşın sana mutluluk, huzur getirsin.
Sağlıklı ol!
AMA...
◊ Milyonlarca insan evinde otururken...
◊ Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmazken...
◊ Mekanlar kapalıyken...
◊ Maskesiz sokağa adım atılmazken...
İstanbul’u komple Nusret’e verelim
Nusret’in ülke tanıtımı açısından önemini inkar etmiyorum. Sadece ‘tek başına kültür elçisi’ olamaz diyorum. Zaten öyle olmadığı, Türkiye’yi temsil edecekler listesinin çok daha kalabalık olduğu ortaya çıktı. Ama öyle bir hava yarattık ki hep beraber, adam kendini ‘Türkiye’nin Tek Kültür Elçisi’ sanıyor.
Haklı aslında.
Kimse kusura bakmasın ama böyle bir gazı verirseniz Nusret’e, o kalkar Galata Meydanı’na poster de açar, Kapalıçarşı girişini heykeliyle de kapatır, Sultanahmet Meydanı’nda bornozuyla da yürür.
Yapar yani
Üstelik bunları yaparken kimseye de sormaz.
Canı istediği gibi takılır.
O yüzden kızmayın Nusret’e. Bu daha ne ki, kim bilir ilerisi için ne planları var.
Cesareti olan bu kaldırımlarda yürüsün
Burası Taksim Meydanı. The Marmara Oteli’nin ve yanındaki bankanın önündeki kaldırımlar.
Fotoğrafları salı akşamı evime yürürken çektim. Yürürken dediğime bakmayın eğer uçmayı bilmiyorsanız orada yürümek mümkün değil. Peki biz nereden yürüyeceğiz Allah aşkına?
İstanbul’un en kalabalık yerindeki bu kaldırımlar yüzünden kim bilir kaç kişi düştü.
Kaç kişi tehlike atlattı.
Daha az insan kalabalığının olduğu yerlerde her esnaf kendi dükkanının önünü temizlesin denebilir.
Ama burada denemez. Kaldı ki otelin de bankanın da önü temiz sorun karşı kaldırımlarında.
Aynı günün akşam saatlerinde, Etiler, Levent, Mecidiyeköy biraz gezdim.
Taksim’deki görüntünün benzeri hatta daha da fenası vardı oralarda. Büyüklerimiz aşı yaptırmak için evlerinden çıkıyor.
Sırf bu yüzden bile her zamankinden daha dikkatli olmamız, onların yürüyebilecekleri kaldırımları temiz tutmamız gerekmez mi?
Artık lütfen kapansın konu
Son bir haftadır sık sık takip ettim.
“Gözlem yapıp sonra yazacağım” dedim.
Geldi vakit. Oryantal yaptığı için çalıştığı kanal ile yolları ayrılan sunucu Hande Sarıoğlu sosyal medyanın en çok aranılan ismiydi geçen hafta. Her yerde bir Hande Sarıoğlu sohbetine denk geldim.
Sonra Hande’yi ‘Clubhouse’ sohbet odalarında gördüm. Tamam dedim normal, arkadaşları çağırdı ‘bir kez konuşacak olay kapanacak.’ Yok öyle olmadı.
Bir Gülben Ergen edasıyla odada gezdi güzel sunucu. Hatta bazı odalarda, tek işleri nifak tohumu ekmek olan işletmecilerin, gazetecilerin, televizyoncuların verdiği gazla öyle sözler söyledi ki...
Dinlerken ben üzüldüm.
Yapma dedim Hande, gelme şunların oyununa... Neyse, hafta sonunun bitmesiyle ‘tamam dedim mevzu bu sefer bitti.’
Olmadı öyle.
Bu sefer magazin programlarına bağlandı Hande. Sonrasında tekrar sosyal medya paylaşımları falan...
Yahu yeter yeter. Vallahi bıktık.
Ekrana çok yakışan, alanının başarılı isimlerinden Hande. Biliyorum ki işten çıkartılmak kadar can sıkıcı da çok az şey vardır. Büyük geçmiş olsun.
Ama lütfen TAMAM ARTIK.
Adam aşkını göklere yazdı
Diletta Leotta ile Can Yaman ilişkisine halen anlam veremiyorum. Bir iş var diyorum ama yapılan hamleler beni köşeye sıkıştırıyor.
Üstelik bu sefer feci sıkıştım köşeye. Çünkü Can Bey gitti İtalya’ya ve Diletta’ya olan aşkını göklere yazdırdı. Kiraladığı özel uçakla, güzel sunucuya evlenme teklifi etti.
Yani teklif için seçtiği yol fazla klasik.
Tıpkı köprünün altına lazerle yazı yazdırmak, yemek sonrası tatlıları yerken keşkülün içinden yüzük çıkması gibi. Ama adam etti abi evlilik teklifi.
Üstelik kız da evet demiş. Şimdi bu ilişki reklamdı, her şey bir yalandı dedikoduları arasında bir de evlenirlerse içine düştüğüm şaşkınlıktan uzun süre çıkamayacağım.
45 dakika
Diyelim restoran ve kafelere 45 dakika kuralı geldi, (Hiç sanmıyorum) o günden sonra hayatımıza sıkı bir çekidüzen vermemiz gerekecek.
◊ Mesela buluşmaya yarım saat geç gelen arkadaşınız 15 dakikasını sizinle geçirip 30 dakika tek başına oturmak zorunda kalacak.
◊ Sipariş verirken tabaktaki malzemeleri tek tek soran arkadaşınız ile asla buluşamayacaksınız.
◊ Yemek sonrası tatlıymış, kahveymiş... Onları zaten unutun, vakit yok.
Bir de aklımda bir soru var...
Diyelim 44’üncü dakikada yemeği bitirip hesap istedik. Hesap o 1 dakika içinde gelmezse “Kusura bakmayın yasak var, benim derhal çıkmam lazım” deyip tüyebiliyor muyuz mekandan?