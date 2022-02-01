Işın Karaca su tabancasıyla saldırıyor

Ben bu fotoğraf karesini atladım.





Üstelik “aa Seda Sayan’a bak” deyip atladım.

Fotoğraftaki iki kişiyi de Seda sandım yani. Sonra öğrendim ki iş çok farklıymış. Bir sosyal medya fenomeninin estetikli haliymiş bu fotoğraftakilerden biri.

Seda Sayan’ın “ben bile bazen kendimi tanımıyorum. Bu fotoğrafı ne zaman çektirdim” deyip geçiyorum açıklamasını duyunca “kadın bile kendini tanımıyorsa benim de tanımamam çok normal” dedim.

Fakat bir şey dikkatimi çekti.

Bu Fransız askısı işinin payı var mı bu benzerlik durumlarında?

