İnsan eşine güvenemeyecek mi

Saat 22.00’de TRT 2’de Viyana Filarmoni Orkestrası Yaz Gecesi Rüyası konseri var. Üstelik canlı!
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Seda Akipek’in yeni kitabı “Püf Çiçeğim” raflarda. Çocuklar için ideal bir hikaye.
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BeautyEurasia yani Avrasya Bölgesi’nin en büyük kozmetik fuarı kapılarını açtı. Bugün son günü. Kadınlar biraz kafa dağıtmak için ziyaret edebilir.
Evde yemek yapmaktan yorulduk. Bugün bir ev yapımı hamburgerciye uğrayın...
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Masterpiece Eskişehir, Ankara ve İstanbul’da bugün ‘baykuş şeklinde saksı yapma’ atölyesi var. Evinizi renklendirin...
EKS Mutfak Akademisi, 8 haftalık bir eğitime başlıyor. ‘Tarifname Temel Aşçılık Eğitimi’ için biletix’ten bilet alın...
O dönem şezlongların aylık fiyatı 24 bin liraydı.
İsmini vermeyeceğim ama aynı otelin bu seneki şezlong fiyatlarını öğrendim.
8 bin lira zamla birlikte 32 bin lira olmuş.
Yani günlük ortalama 1000 TL.
32 bin lirayı peşin ödeyip, şezlonga sizden başka kimsenin oturmamasını ve ertesi gün siz plaja gelene kadar korunmasını sağlayabiliyorsunuz.
Milli maç günü geldi. Açık alanda izlemek isterseniz Zorlu PSM’deki amfide maçı seyredebilirsiniz.
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Murat Germen’in “Masal” adlı kişisel sergisinin bugün son günü. Bomontiada ALT’ta ücretsiz olan sergiyi gezin.
“Ne ararsan var” sloganıyla hizmet veren nalburdayim.com babalar gününe sürprizler hazırlamış. ‘Usta babalar’ için hediye arayanlar siteye bir bakabilir.
Eğlenme adabını bilen gençler geliyor artık, diyorlardı...
Eğlenene dik dik bakan, yalnız olanı rahatsız eden tiplerden arındırıldı, diyorlardı...
Doğruymuş.
Değişmiş Türkbükü. Güzelleşmiş.
Gençlik enerjisi gelmiş...
Türkbükü’ndeki adresim No:81 Otel ve onun Daze adındaki restoranı oldu.
Bulunduğu konum itibarıyla rekabetin tam ortasında No:81.
Kamp yapmayı denemediyseniz mutlaka bir kamp planı yapın. Düşündüğünüz kadar konforsuz olmayacak göreceksiniz...
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Madem yaz geldi, tatil beldelerinde lahmacun sezonu açıldı. Bugün en sevdiğimiz lahmacuncudan sipariş verelim...
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İstanbul’da fotoğraf turuna çıkın. Cep telefonunuzla bile şahane fotoğraflar çekebilirsiniz...
Sen hiç Datça bademi yedin mi...
“Bizim domatesler ne ki, sen İtalya’dakini gör”, DEME.
Sen Karacasöğüt Köyü’nün domatesini tattın mı?
Biz kendi ülkemizin hazinelerini görmüyoruz...
Söz konusu ‘biz’ olunca kötü!
Başka ülkede tadılan lezzetler olunca ‘aaaa müthiş!’
Hayır efendim...
Yolu aşktan geçen, arkadaş ihanetiyle karşılaşan, kısaca hayatının bir döneminde de olsa haksızlığa uğrayan herkes, Özdemir Asaf’a ait olduğu iddia edilen bu sözü işitmiştir.
İddia edilen diyorum, çünkü tıpkı Cemal Süreyya, Can Yücel gibi Özdemir Asaf’a ait olduğu söylenen ama onun olmayan çok şiir var piyasada.
Zaten bu konuyu da anlamış değilim. Bazı sözler çok içimize siniyor ama kısa süre sonra usta şairlerimize ait olmadığını öğreniyoruz.
Aramızda gizli Cemal’ler, Can’lar, Özdemir’ler var...
Yemin edebilirim ama asla kanıtlayamam.
Neyse konumuza dönelim...
Pandemi ile başlayan Podcast fırtınası devam ediyor. Dijital platformlardaki Podcast arşivi çok arttı. Bir göz atmak isteyebilirsiniz.
Normal sütü bir kenara bırakıp badem ya da Hindistan cevizi sütü kullanın. Üstelik süt ile yapılan her yemeğe çok iyi uyum sağlıyor.
Ankara’da Çiçek Festivali başladı. Bugün ikinci günü. Kentpark AVM’nin açık otoparkındaki festivale gidin.
Aydınlılar bugün çok eğlenecek. ‘Miracle Beach Club’da Heijan & Muti, Uzi gibi rap’çiler konser verecek. Başlangıç saati 18.00.
Öğlen boş vaktiniz varsa Kahve Dünyası’nın çikolata atölyesine 1 saatinizi ayırın. Biletler Biletix’te.
Enginarı süslemek sizin elinizde. Üzerine deniz ürünleri koyup yemeyi deneyebilirsiniz mesela.
Büyük laflar etme...
Bu iki yapılmaması gerekeni yapan bir isim var:
Hazer Amani.
Bir röportajda eski eşi Sıla’yı sordular Hazer’e...
O da, “Sıla ile fotoğraflarımı silmedim çünkü yaşanmışlıklar var” dedi. Üstelik daha yeni, yani 2-3 gün önce söyledi bu sözleri. Ben de dün instagram hesabını biraz kurcaladım Amani’nin. Ne yapmış biliyor musunuz?
Silmiş fotoğrafları.
E hani yaşanmışlıklar vardı? Hani fotoğraflar silinmezdi?
İstanbul Modern’de ‘yağlıboya tekniği atölyesi’ var bugün. Çevrimiçi etkinliğe katılın.
Zamanın ötesinde sanat eserlerini seviyorsanız ajandanıza 15 Haziran’ı not edin. Çağdaş sanatçı Lara Kamhi ‘Dijital Sanat Festivali’nin başlangıç sergisinde sanatseverlerle buluşacak.
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Fiyatını bilmiyorum ama Epson’un bu yeni projeksiyonu harikalar yaratıyor. Bir araştırın, bütçenize uygunsa Euro 2020’yi dev ekran izleyin.
Cuma akşamı milli maç keyfi Zorlu PSM’deki Vestel Amfi’de yaşanacak. Şimdiden yer ayırtmak lazım.
Bugünün detoks çayı tarifi: ‘Papatya, gül, zencefil ve tarçın’. İstediğiniz kadar içebilirsiniz. Ödem atmanızı sağlayacak.
Bugün online bir ödül töreni var. ‘Sosyal medya ödül töreni’ Marketing Türkiye internet sitesinde canlı yayınlanacak.
Eğer kripto para ile ilgileniyorsanız geç olmadan kendinize bir ‘soğuk cüzdan’ alın. Detaylar internette var.
Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesi ‘Amadeus’ oyunu için biletleri aldınız mı? Yok satıyor yok. Kaçırmayın derim.
Saat 21.00’de TRT 2’yi açarsanız pişman olmazsınız. Kömür (The Charcoal) adlı film gösterilecek
◊ Bu Erkan Petekkaya hayatını düzene soktu.
◊ Adamın son dizisindeki performansı da iyi.
◊ Sesi de güzelmiş fena türkü söylemiyor.
◊ Aile hayatı desen o da iyi gidiyor.
◊ Tam çok üstüne gittik diyordum ki...
Yine yaptı yapacağını.
TV8’de bir ödül gecesi düzenlendi.
Bebek, Kireçburnu ya da Salacak sahile gidip 45 dakika yürüyün. Sonrasında yeni açılan kahvecilerde keyif yapmak serbest.
Melisa, çarkıfelek otu, tarçın, karabiber ve kakule. Buyurun size özel bir ‘detoks çayı’ tarifi.
Zorlu PSM açık havada stand-up gösterisi var. ‘Tuz Biber’ adlı gösteri için saat 18.00’de PSM’de olun.
Alaçatı’da 5’inci senesinde olan ‘Limon Köyiçi’ bu sezona damga vuracak gibi. Alaçatı ziyaretçileri programlarına eklesinler.
Folie Restaurant&Sea alışılmış ‘beach’ konseptini değiştirmek için sezona başladı. Bodrum Mett Hotel içindeki mekanda sabahtan günbatımına kadar vakit geçirebiliyorsunuz.
Hocapaşa Mevlevileri’nin
Sokak lezzeti sevenlerden misiniz? O halde Beşiktaş’taki ‘Strassen Gang’dan sipariş verin.
24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı. Ankaralılar ‘Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde seçkin filmleri seyredebilir.
Bugün evcil dostunuza bir sürpriz yapın. Ona ufak oyuncaklar alın ve mutluluğunu seyredin.
Evinizde tart yaptınız mı? Eğer yapmadıysanız ‘USLA’da ‘Eğlenceli Lezzetler’ eğitimi var. Tart yapmayı öğretecekler.
Adalara gitmenin tam havası. Burgazada ya da Heybeliada’da bir gece kalmak için plan yapsanıza.
BÜMED Akademi ‘İyi Olma Hali Bilgeliği’ eğitimi veriyor. Zoom üzerinden gerçekleşecek eğitim için biletler ‘mobilet.com’da.
Zorlu PSM’nin açık hava amfisinde ücretsiz bir konser var bugün. Kürşad Deniz Quartet feat. Sibel Köse konserini izlemeye gidebilirsiniz.
Bu öne çekiş, bu olağanüstü kabine kararı bana ister istemez ‘acaba’ dedirtti...
Diyorum ki
ACABA...
∆ 21.00’de kapanma kararı verilen mekanlarla ilgili yeni bir saat düzenlemesi mi gelecek?
∆ Tam da Euro 2020’den bir gün önce yapılacak kabine toplantı-sından sonra, milli takımımızın maçlarını topluca seyredebilecek miyiz?
∆ Acaba müzisyenler için bir acil eylem planı mı
Bugün ‘Dünya Çevre Günü’. Evimizi yeşilliklerle süsleyelim mi?
***
Kanton mutfağı restoranı Hakkasan, Bodrum’a geliyor. 15 Haziran’daki açılış öncesi rezervasyonlar şimdiden alınmaya başladı...
Tatile gideceksiniz ama çocuğunuzu düşünüyorsunuz. Çözüm Caresse Bodrum’dan geldi. Le Petit 100 markası ile artık otelde çocuklar için kafe, mağaza, oyun alanı ve bahçe gibi alternatifler var...
Sokağa çıkma yasağı başladı ama eğlence sürdü.
Gecenin sonunda polisler geldi ve ceza kesip ekibi dağıttı.
Peki gecenin manşeti ne oldu?
İrem Derici’nin “cezamız neyse öderiz abi” sözleri...
Peki gecenin eleştirileri nasıl oldu?
◊ Size yazıklar olsun!
İnsan eşine güvenemeyecek mi
5 sene evli kaldı Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan.
Öyle musmutlu geçen 5 sene değildi üstelik. Zorlu senelerdi.
Hastalıklar, maddi sıkıntılar, ihanet söylentileri vesaire...
Ama iki isim boşandıktan sonra arkadaş olduklarını da sık sık dile getirmişti.
Şimdi Chloe sahneye çıktı ve eski eşini sırtından bıçaklıyor.
Peki ne oldu da değişti işler?
“Serdar’ın bana borcu var” dedi ve evine haciz koydurdu Chloe. Serdar Ortaç da çıkıp “Hayır! Asla kabul etmiyorum. Ödemeyeceğim” demedi.
“600 bin lira ödeyeceğim ona. Bende parası kalmaz” cevabını verdi.
İşte yine huzurlarımızda Serdar Ortaç naifliği.
İyi ama...
Chloe aylardır tatilde.
Hatta bildiğimize göre varlıklı bir erkek arkadaşı var.
Yani yaşadığı hayata bakınca paraya falan ihtiyacı yok. Hadi diyelim o para hakkı Chloe’nin.
Eski eşinin evine haciz koyduracak kadar mı zor durumda?
Ya bu ayıptır!
Yaşanmışlık denen bir şey var, günahtır!
Ne ara böyle düşman oluyor bu isimler birbirine hiç anlamıyorum.
Nedir bu yabancı yengelerden çektiğimiz.
Önce Emina Jahovic, sonra Chloe...
Bunun adı ‘eski kafa’ magazincilik
İddia o ki, Kaan Yıldırım, Hadise ile ilgili çıkan haberlerden sonra Ebru Gündeş’i aramış.
Demiş ki, “Ebru Hanım, Ebru Hanım... Bu olaylar doğru mu? Eğer doğruysa ben Hadise’den ayrılayım...”
Yahu yapmayın!
Yahu etmeyin!
Hadi kısa bir süreliğine Kaan’ın yerine koyun kendinizi.
Siz olsanız arar mısınız? Hani o halk arasındaki tabirle “alır mısınız gururunuzu ayaklar altına?”
Böyle bir iddiayı ortaya atmak tamamen eski kafa magazinciliğin sonucudur.
Kaan Yıldırım’ı biraz tanıyan biliyordur ki, böyle bir durumda ayrılmak için icazet almaz Kaan.
Ebru Gündeş’i tanıyan az çok bilir ki, kendisine böyle bir telefon gelirse konuşmaz...
E olaylara hakim olanlar da zaten biliyor ki, iki ismin ilişkisi çok uzun zaman önce bitmişti.
Sadece sosyal medya takibi devam ediyordu.
Yani Hadise ve Kaan’a yeni ayrılmışlar muamelesi yapmak ne kadar mantıksızsa, Kaan’ın Ebru Gündeş’i arayıp böyle bir ‘icazet’ aldığını düşünmek de o kadar mantıksızdır.
Eyyyyyyy tarhana...
Döneri konuşuldu, tamam dedik...
Lahmacun yüksek fiyatlara satıldı, eyvallah dedik...
Şezlong için öyle ücretler istendi ki, peki öyle olsun dedik.
Ama bu sefer hassas noktamızı yakaladılar.
Kırmızı çizgilerimizi aştılar.
Bodrum’da bir restoranda tarhana çorbası 70 TL, başka bir restoranda ise 85 TL’ydi.
Evet evet bir tas çorba...
Vay be tarhana...
◊ Hiç aklıma gelmezdi senin döner fiyatıyla yarışacağını.
◊ Lahmacunu sollayacağını, hiç düşünmezdim.
◊ Yaz sezonuna adını altın harflerle yazdıracağın ancak fıkralara konu olabilirdi.
Bir tarhana düşün, 4 yarım ekmek tantuniden daha pahalı dese biri, ‘hadi oradan’ derdim.
Büyük konuşmamak gerek bu hayatta.
Hele ki söz konusu pandemi sonrasının Bodrum’sa, hiç büyük konuşmamak gerek.
Sezon asıl şimdi başladı
Daha önce bahsetmiştim, Bodrum’da yerli üretime destek veren bazı işletmeler var.
Onlardan biri Kaya Demirer’in ‘Malva’ adlı restoranı.
TURYİD (Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği) başkanı Demirer, geçen hafta itibarıyla Bodrum’da sezonu başlattı.
Demirer’in Malva’sının menüsü çok ilginç...
Tüm menü ‘coğrafi işaretli’ ürünlerden oluşuyor.
Yani yediğiniz her şey Ege bölgesi sınırları içinden sofranıza geliyor.
Restorandaki domatesin bile müdavimleri var, düşünün...
Mesela menüdeki tatlıların birinde hem Urfa’nın isotu hem de İzmit’in pişmaniyesini kullanıyorlar.
Ekmek kadayıflı dondurmalarını nar köpüğü ile süslüyorlar.
Hilton’un LXR adını verdiği lüks oteller zincirinin Türkiye’deki tek otelinde yaşanıyor tüm bu deneyimler.
Kaya Demirer, Frankie ve Malva’yı, ‘LXR’ ile birleştirince ortaya farklı işler çıkmış.
Yabancı yatırımcılar Türkiye’ye böyle iş insanları ile girerse kolay kolay çıkamazlar ülkemizden.
Hatta şube üstüne şube açarlar.
En iyi senin anlaman lazım Esin
Kibariye’ye ikidir çağrıda bulunmamı Habertürk’ten Esin Övet dünkü yazısında eleştirip, ‘Kime ne Orkun’ diye bir yazı yazmış.
“Kibariye mutlu yahu kime ne” yazmış ama aslında ‘sana ne be Orkun’ demek istemiş.
Devamında da, “Daha önce defalarca Ali Bey’in Kibariye’yi aldattığı iddia edildi, Kibariye’nin keyfi yerinde, saygı göstermemiz gerekmez mi” demiş.
Esin...
◊ Saygı göstermemiz GEREKMEZ...
◊ ‘Mutlular bize ne’ demek YAKIŞMAZ...
◊ Zaten benzer olayları çok yaşadılar, boş ver demek OLMAZ...
Sen de kadınsın.
En iyi senin anlaman lazım.
Bence...
Aldatılan bir kadına, ilişkiye devam diye teşvik etmek yerine, ilişkiyi bitir, kendi ayakların- üzerinde dur demek lazım...