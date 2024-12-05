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En yakın rakibimiz bayağı bir geridedir eminim.

Bahsettiğim enflasyon influencer enflasyonu.

Bazı ödül törenlerinde görüyoruz ki canı sıkılan influencer olmuş.

Herkes bir yere davet edilmek, orada el üzerinde tutulmak, aşırı ama çok aşırı önemsenmek falan istiyor.

Bakıyorsun 10 bin takipçisi var ya da 50 bin fark etmez, havasından geçilmiyor.

“Ne iş yapıyorsun?” dediğinde “Şişttttt infleuncer’ım ben, kendine gel” falan diyor.

O yüzden dikkat edin lütfen. Yolda falan karşınıza çıkarsa “Ben influencer’ım” diyen biri, hafifçe tebessüm edip yolunuza devam edin lütfen.

Fiyat algımız gitti

Masterchef” jüri üyesi Danilo Zanna, Bağdat Caddesi’ndeki restoranında kahvaltı da veriyormuş.

Verecek tabii, akıllı adam.

Neyse oraya kahvaltıya giden 7 kişi, 15 bin 500 lira hesap ödemiş.

Baksanıza fiyat algımızı nasıl yitirmişiz artık.

Pahalı mı değil mi diye düşünüyoruz neredeyse 16 bin liralık kahvaltı için bile.

Yahu pahalı, pahalı!

Tartışmaya kapalı bu mesele.

Böyle böyle “dur” diyecek miyiz acaba biz bu duruma...

Kaldı ki 15 bin 500 liralık o adisyonun altında bir de yüzde 20 servis ücreti yazıyor.

E hani yasal değildi servis ücreti almak?

İnsanları kahvaltı dahi yapamayacak hale getirmeyin derim.

Sonunda kepenk kapatan halk değil, siz olursunuz diye de uyarırım!

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Harcamayın kendinizi

Ben kendini harcayanlara çok üzülüyorum. Potansiyeli olup da kendini bitirenleri görünce içim sızlıyor. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç konusunda da böyle düşünenlerdenim.

Gördüm son halini Ortaç’ın, üzüldüm...

Ev hapisleri kaldırıldı ama karakola gidip imza vermek zorundalar. Bence ikisi de işinde artık bir arpa boyu yol alamayacak. Çünkü halkta güvenilirliklerini yitirdiler maalesef. Çok ders almamız gereken şey var bu iki isimden. Kazandığınız zaman savurmayacaksınız, “Ben yıkılmam, artık sırtım yere gelmez” demeyeceksiniz, hep “Düşmez kalkmaz bir Allah” sözünü hatırlatacaksınız kendinize.

Yoksa bu hızla akan su sizi içine alıp savuruyor işte.

Yazık, çok yazık.

Vedat Bey bizi de azarlayın

Geçtiğimiz gün gittiği bir lahmacuncuyu azarlamıştı ünlü gurme Vedat Milor.

Sebebi de gizli gizli fotoğrafını çekmeleriydi.

Ben boş bir restleşme olarak gördüm o mevzuyu, yazdım da zaten.

Neyse, kuyruk olmuş

şimdi o lahmacuncunun önünde.

Hatta millet “Keşke Vedat Bey bize gelse de bizi de azarlasa” diyormuş.

Çok garip milletiz biz. Mağduru çok seviyoruz. Ucunda azarlanma olsa bile.

Ne olur susun

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Yavaş yavaş artık hepimiz bunları konuşmayı bırakacağız eminim. Ve görürsünüz zamanla Icardi’nin futbol hayatı da noktalanacak bence.

Böyle travmalardan çıkmak kolay değil çünkü.

Wanda Nara bir televizyon programına katılmış ve baştan sona tüm süreci anlatmış.

Aslında Icardi’yi neden aldattığını anlatmış. Demek ki nedeni oluyormuş böyle şeylerin. Icardi Fransa’da oynarken şarkıcı olan China Suarez ile yakınlaşmış.

O zaman kafayı takmış Wanda.

Hatta Wanda’nın şimdi birlikte olduğu rap’çi L- Gante, China Suarez ile düet yapıp klip çekmiş.

Hani zaman zaman diyoruz ya TikTok kapatılsın vesaire diye, bence Wanda ve Icardi kapatılsın, çünkü kötü örnek olmaya başladılar.

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Erkeği kadını mı olur?

Astrolojiye inanan erkek mi olur” demiş rap’çi Blok3. Çok iddialı!

Ama kötü haberim var böyle düşünenlere.

Tabii ki olur.

Bu işin kadını erkeği mi olurmuş?

Hatta günümüzde bazı erkekler kadınlardan daha fazla astroloji delisi.

Adım atarken, imza atarken, yemek yerken, ilişkiye başlarken astrologlarına danışanlar biliyorum ben.

Fal olaylarında falan da öyleler hatta.

Türk kahvelerini içip gizli gizli fal baktıran erkekler yok mu sanıyorsunuz?

Ama çoğu gizliyor tabii.

Gizli gizli yaptıkları bir eylem bazı erkekler için fal ve astroloji.

Hatta “Ben asla yapmam, etmem” diyenlerin bile iki-üç astroloğu olabilir.

Bir dakika yahu!

Belki Blok3’ün bile vardır gizli astrologları. Neden olmasın?