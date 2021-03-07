İmaj değişikliği diye buna denir

Ankara’da halen denemeyen varsa ‘Deniz Kozanlı Kahvaltı Evi’ne bugün gidilebilir.
İzmir’de de kahvaltı seçenekleri çok ama hava güzelse kordon civarında bir kafede kahvaltı yapmanın tadı çok başkadır.
İster tek ister arkadaşlarınızla online konser keyfinde bugün sahnede ‘Fikri Karayel’ var. Adres ‘biletix.com’.
Yorgos Lantimos’un ‘Köpek Dişi’nden sonra çok konuşulan bir diğer filmi ‘Kutsal Geyiğin Ölümü’ bir başyapıt olmuş.
Zoom üzerinden gerçekleştirilecek ‘Tarihe Yön Veren Kadınlar’ konferansı saat 13.00’te. ‘Aktiffelsefe.org’ sayfasından izleyebilirsiniz.
14 Şubat’taki ‘Pinhani’ konserini kaçıranlar için tekrar gösterimi bugün ‘Jojo Live’da. Biletix’ten bilet alabilirsiniz.
***
İstanbul’un, hikayesi eskilere dayanan apartmanları var. Bugün birkaçını ziyaret edip hikayelerini dinleyin.
***
Starbucks ‘carhop’ hizmetine başladı. Artık mağazada arabanızdan inmeden, yanınıza gelen ‘barista’ yardımıyla sipariş verebileceksiniz.
***
Şiir severseniz eğer Yılmaz Erdoğan’ın ‘Keşke Gelsen’ şiirine çektiği klibi izleyin bugün.
Büfelerde oturmayı özleyenlerdenseniz haydi favori büfemize doğru yola çıkalım.
Hafta sonu için ‘izci kampına’ ne dersiniz? Evde ama dışarıda değil. İnternetten araştırıp evde keyifli vakit geçirebilirsiniz.
Must Nişantaşı dün açıldı. Yemekleri, tatlıları hepsi çok lezzetli. Bugün birkaç saatimizi ‘Must’a ayırsak fena yapmayız aslında.
Hafta sonu rezervasyonları bile bugünden kapandı birçok mekanın.
Salı sabahı evden çıkıp mekan mekan gezdim.
Nişantaşı’nda başladığım tur, saat 19.00’da Ataşehir’de sonlandı.
Gördüklerimden sonra açık ve net söylüyorum, ‘bu dönem farklı olacak.’
İşletmelerin tamamı mesafe, hijyen gibi kurallara uyuyor.
Kapıdan adım attığınız an bir görevli size ‘HES’ kodunuzu soruyor. Eğer riskli durumda değilseniz masanıza oturabiliyorsunuz.
Saatler 19.00’a yaklaşınca masalarda homurdanmalar başlıyor.
5-10 dakikalık gecikmeyle müşteriler hesaplarını ödeyip mekandan çıkıyor.
‘Boel Nişantaşı’nda yoldan geleni geçeni izleyelim. Çok özledik çok.
Ocakbaşı muhabbetlerini özlediysek ‘Nişantaşı Cabbar’ açtı kapılarını. “Bana bir cabbar kebap” demeyi unutmayın.
Çok eleştirildi, umursamadı.
Tepki gördü, “Bana ne yahu” deyip devam etti.
Bazı dernekler ayaklandı, görmezden geldi.
Anlaşılan o ki, bu iş böyle devam edecek.
O kürklere uçuk kaçık fiyatlar ödeyerek bir katliama destek olduğunu fark edemeyecek Ersoy.
“Sadece benim almamamla kürk sektörü bitecek mi” diye düşündüğüne de eminim.
Evet, belki giyim kuşam uğruna katliamlar devam edecek Bülent Hanım, fakat
Karadeniz döneri diye bir gerçek var. En iyilerinden biri için ‘Sebat Döner’in mutlaka ziyaret edilmesi gerek.
Şu el yapımı çikolataları denemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz. ‘Vanilla Rococo’ haftanın mutluluk kaynağı olsun mu?
Şu ışıltılı ağaçlar evinize renk katacak. @thesparklingtrees’in Instagram hesabından sipariş verebilirsiniz.
‘Duygularla Barışmak ve Duyguları Yönetmek’ eğitimi için ‘biletix’ten biletinizi alın bugün.
Mart ayı; yogaya başlamanın tam zamanıdır.
Evlere kapanalı 1 sene olacak yakında. Geçirdiğimiz koca bir yılın size öğrettiklerini
“Zayıfla, Diril, Canlan” eğitimine başlayabilirsiniz. 1 saat boyunca metabolizma hızlandıran kadim nefes tekniklerini öğrenmek için adres Biletix.com.
Son aylarda moda ‘oversize’ yani büyük boy kıyafetler. Artık baştan aşağıya rahat kıyafetler tercih ediyoruz. Bir alışverişe çıkılır bugün.
Bir sevdiğinize hediyelik biblo alın bugün. May Gift Shop’un Instagram adresinde alternatif çok.
Bugüne ‘Üşengeç Pastası’ yapmak yakışır. Bisküvi, kakao, un... Haydi işe koyulun.
Ödem atan detoks içeceklerinden zarar gelmez. Hatta evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz.
CRR Konser Salonu’nun YouTube kanalında senfonik Amerikan müziğinin üstadı Aaron Copland’ın tiyatro ve sinemaya bakışını sergileyen “Perdenin Önü, Arkası” konseri var. Kaçırmayın.
Şöyle bir
Adeta “Ben buradayım” diyor.
“Artık benim dönemim başlıyor” dercesine paylaşımlar yapıyor.
Söylentilere göre Gülçin Hanım, İbrahim Tatlıses’ten beklediği evlilik teklifini aldı.
Ve “evet” cevabını verdi.
Hatta
geçtiğimiz haftalarda yasak olmasına rağmen bir kebapçıda, İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in de olduğu bir masada bu kararı kutladılar.
O kutlama sonrası hiç zaman kaybetmeden hazırlıklara başladı gelin adayı Gülçin Hanım.
Son günlerde mağaza mağaza gezip düğün hazırlıkları için alışveriş yapıyor.
Daha sağlıklı.
Richard Gere de Bruce Willis de çok gençti o zamanlar. Sene 1997’ydi. Bugünün filmi ‘Çakal’ olsun. Dijital platformda var.
Dün Melike Şahin yeni şarkısını çıkardı.
‘Hepsi Geçti’ isimli şarkıyı tekrar tekrar dinleyebilirsiniz.
Eda Baba bugün 21.00’de PSM Online’da ücretsiz bir konser verecek.
Konsept ‘zamanda yolculuk’.
‘Rüzgarın yönünü değiştiremezsin ama yelkenini hedefine doğru çevirebilirsin’
Nükhet Duru’nun “Duru Olmak” adlı belgeseli yayına girince Ali Kocatepe ile arasında bir kriz olduğunu öğrendik.
Meğer Nükhet Duru’nun geçen sene çıkardığı düet albümündeki bazı şarkıları Kocatepe ‘veto’ etmiş.
“Albümde şarkılarım yer almayacak” demiş.
Öyle arada kalmış şarkılardan bahsetmiyoruz.
“Melankoli”, “Ben Sana Vurgunum” ve “Benimsin Diyemediğim” adlı unutulmaz şarkılardan bahsediyoruz.
Konu kapandı, unutuldu derken o albümün hazırlık sürecini anlatan bir belgesel projesine “evet” dedi Nükhet Duru. Ve “Duru Olmak” adlı belgesel ortaya çıktı.
Belgesel henüz yapım aşamasındayken aradaki gerginliğin farkında olan Netflix ekibi, Ali Kocatepe ile iletişime geçip şarkıların kullanım iznini istiyor. Kocatepe de olumlu yanıt veriyor. Ancak geçen ağustos ayında yaşanan olay iki ismin arasını yeniden açıyor.
İddiaya göre Ali Kocatepe, ağustos ayında Nükhet Duru’nun Bodrum’da verdiği konsere gidiyor. Seyirciler arasındaki yerini alıp Duru’yu dinliyor.
Bir ağaca sarılmanın ya da olduğunuz yerde zıplamanın beden frekansınızı yükselteceğini biliyor muydunuz?
Zülfü Livaneli’nin denemelerinden oluşan “Edebiyat Mutluluktur” İnkılap Kitabevi etiketiyle raflarda yerini aldı.
Yaban mersinli muffin kekin enfes aromasına sahip Blueberry Muffin Tea hafta sonu için stok yapılmayı hak eden bir çay.
Adres ‘kaave.com.tr’
Pera Müzesi’nin yeni sergisi “Zevk Meselesi” ziyarete açıldı. Küratörlüğünü Ulya Soley’in üstlendiği sergide 13 sanatçı ve kolektifin eserleri var.
Kavacık’ta Bayramoğlu Döner, Beşiktaş’ta Karadeniz Döner’de öğle molası verelim.
Acun Ilıcalı, Reynmen’e her fırsatta destek olmuş hatta son olarak kendi dijital platformunda ona bir program teklif etmişti.
Sonra işler değişti ve o proje iptal oldu. Daha önce Dominik’e gidip Acun Ilıcalı ile paylaşımlar yapan Reynmen bir anda “bu halk neden Survivor izler” gibi bir açıklama yaptı.
Bu açıklama bardağı taşıran son damla oldu.
Acun Ilıcalı ve Reynmen artık Instagram’dan takipleşmiyor.
Takipten ilk çıkan kim oldu bilmiyorum ama o işi de Reynmen’in yaptığını ve Ilıcalı’nın ‘ohhhh be’ dediğini tahmin edebiliyorum.
Gelelim Reynmen ile ilgili tespitlerime...
Kesinlikle bir akşam önce dediklerini ertesi gün hatırlamıyor...
Dükkanın genç sorumlusu Fırat Bey’i bulursanız size ufak sürprizleri olacaktır...
Sılanaz, pop müziğin yeni temsilcisi olmaya aday. ‘Yalan’ adlı şarkısı için çektiği klibe bugün bir şans verebilirsiniz...
Ayna tutkunları hemen ‘Trend Like’ın Instagram hesabına hücum edin.
Büyük boy ayna konusunda uzmanlar....
Online Moda ve Hazır Giyim Fuarı açıldı. ‘Fashionistonline.com’dan modanın sihirli dünyasında gezin bugün...
Dünyaca ünlü senaristleri, yazarları, yönetmenleri dinlemek için Mylos Yayın Grubu’nun YouTube sayfasına girmeniz gerekiyor. Çünkü ‘Polisiye Festivali’ başladı...
Arkeolog Dr. Mehmet Kürkçü ile akşam 20.30’da Paris’i keşfediyoruz. Sanal tur için biletler ‘biletix’te...
Akşama izleyecek film arayanlar TRT 2’de “Cengiz’in Çocukları” adlı yapımı izleyebilirsiniz...
Hazır Mars ile ilgili haberler dolaşırken TRT Belgesel’de “Uzayın Bilinmeyenleri” belgeseline bir göz atmak isteyebilirsiniz. Belgesel saatimiz 17.50...
Yoga, pilates ve meditasyon derslerine ilgi çok arttı. Herkese göre bir ders içeriği var. Hadi başlayalım...
Eğer dışarı çıkacaksanız Beyoğlu’nda
Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkisine başlamadan önce bir açıklama yapıp, “asla aşığım demeyeceğim” demişti...
Sonra çıtayı biraz daha yükseltmiş ve “asla sevgilimle fotoğraf paylaşmayacağım” diye eklemişti.
Peki ne oldu?
“Çıktığım en güzel yolculuk” da dedi, fotoğraf da paylaştı.
Eeee böyledir bu işler, yapmam dediğini yaptırır insana. O yüzden bu olana bitene hiç şaşırmadım.
Ben Hadise’nin son hamlesine çok şaşırdım.
Hayranları Hadise’nin paylaştığı fotoğraflarda bir detay yakalamış.
Üşenmek diye bir şey söz konusu bile değil...
Kıyıda köşede duran bisikletinizi çıkarma vakti geldi. Mahallemizi bisikletle gezelim mi?
Kış modundan çıkma günleri bunlar. Hazır mıyız yaz planlarını yapmaya?
Bugün yaza dair bir şeyler planlayalım...
Gerilim türü kitapları severseniz eğer Serhat Filiz’in ‘Işıkları Kapatma Anne’ kitabını alabilirsiniz...
Bugün ‘Fransız Lezzetleri’ atölyesine katılabiliriz. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde her istasyonda bir kişi çalışıyor. Biletler ‘biletix’te.
Dijital Sahne, adıyla öyle çok etkinlik yapılıyor ki...
Pazartesi akşamı için mutlaka kendinize göre bir etkinlik bulacaksınız.
Yolunuz Beşiktaş’a düşerse ‘Poffertjes Kitchen’a uğrayın ve Hollanda’nın o meşhur minik ve pofuduk kreplerini deneyin.
Lale Kadınlar Topluluğu’ndan ‘Dilhayat Kalfa Eserleri’ albümünü sabahtan açalım. Eskiye müzikli bir yolculuk yapalım.
İstanbul, vapurdan bir başka güzel. İşiniz yoksa bir vapur turu haftaya güzel başlatmaz mı?
Beyaz eşyanıza küçük dokunuşlar yapmak isterseniz, ‘
İmaj değişikliği diye buna denir
Bazı ayrılıklar kadınlara çok yarıyor. İlişki sırasındaki ‘kendini bırakmışlık’, belki de gördüğü ‘psikolojik şiddet’ öyle yıpratıyor ki kadınları. Bambaşka biri oluyorlar ilişki yaşarken.
Siz hiç hayatındaki kadının güzel görünmesini istemeyen bir erkek tanıdınız mı? Çok var aslında. Bunu bazıları açık açık söylerken, bazıları da hiç dillendirmeden uyguluyor planını. Çok can sıkıcı bir durum bu.
Ayrıldıktan sonra ‘nefes almak’ diye bir gerçek var.
Aslında erkeği kadını yok bu nefes almanın.
Kendini bir ‘kafesin içinde’ gören herkes, o kafesten kurtulduktan sonra ‘iyileşmeye’ başlıyor.
Neyse...
Bunlar aklıma Deniz Seki’nin yeni imajını görünce geldi.
Nasıl değişmiş güzel şarkıcı.
Sonra baktım, son ilişkisi de bitmiş.
‘Nefes almış’ sanki Seki...
E cuma günü piyasaya çıkan son teklisi de güzel olmuş.
Yani saçı güzel, yüzü güzel, şarkısı da güzel.
Daha ne olsun...
Birbirini ‘yeme’ sektörü
TÜRES diye bir dernek var. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği.Başkanı, restoran sahibi Ramazan Bingöl...TÜRES diye bir dernek var. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği.Başkanı, restoran sahibi Ramazan Bingöl...TURYİD diye de bir dernek var. Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği. Başkanı Kaya Demirer...Anladığım kadarıyla TÜRES ile TURYİD arasında bir anlaşmazlık var. Ya da şöyle söyleyeyim, Ramazan Bingöl ile Kaya Demirer arasında var o anlaşmazlık. Son haftalarda internetteki sohbet odalarına katılan ve sektörle ilgili konuşan Ramazan Bingöl sık sık yaptığı icraatlardan bahsedip sektörü kurtardığını iddia ediyor.Bir diğer yandan başkanı olduğu TÜRES’in ‘bu mekanları üye olarak kabul etmediğini’ övünerek anlatıyor.Üç cümlesinden biri, ‘Gececi mekanlar bizi ilgilendirmiyor’ oluyor...Olana bitene hiç hakim olmayan biri dinlese, işletmelerin açılış kararını Ramazan Bingöl aldı sanacak. O derece yani. Kaya Demirer ve ekibinin temsil ettiği işletmeler ise halen zor durumda. Çünkü onların müşterileri gece müşterisi. Saat 19.00 kuralı onların işine yaramıyor. Zaten amaç planlı şekilde açılmak. 19.00, duruma göre 20.00, belki 21.00’e uzatılacak kapanış saati. Bunu zaman gösterecek. İşte bu saat sınırlaması tartışılırken, Bingöl’ün bir cümlesi çekti dikkatimi. “Bana niye söylemediniz bu sıkıntınızı? Bilsem öyle söylerdim görüşmelerimde” dedi. Yani koskoca bir derneğin başındaki isim, saat 19.00’da kapanmanın çoğu işletmeye yaramayacağını bilmiyor öyle mi?
- Yeme içme sektörü kendi arasında böyle bölünmüşken...
- Daha çok gece müşterisi olan mekanların açılmamasına diğer mekanların temsilcileri ‘bıyık altından’ gülerken... ◊ Tüm esnafı temsil ediyorum nidaları atanlar aslında hiç kimseyi temsil etmiyorken...
- Turizm cenneti ülkemizi ön sıralara çekmesi gerekenler “sizinkiler-bizimkiler” diye ayırım yaparken olmaz bu iş.Önce...◊ Herkesin aynı gemide olduğunu...
- Mutluluğun paylaştıkça çoğaldığını...
- Yan dükkan iş yaparsa senin de iş yapacağını...Yani... ◊ Ötekileştirmemek gerektiğini kavramak gerekiyor...
Büşra’nın yaptığını
kim yapmıyor
Oyuncu Büşra Develi, İbrahim Selim’in YouTube programına katıldı. Böyle programlardan güzel itiraflar çıkıyor biliyorsunuz.
Develi de itiraf niteliğinde bazı açıklamalar yaptı.
“Telefonda biri çok uzatırsa uçak moduna alıyorum. Sonrasında ise şarjım bitti diyerek geri dönüyorum” dedi mesela. Hemen ardından “Bir durumu kurtarmak için çok iyi yalan söylerim. Ama yalancı değilim” itirafında bulundu.
Aslında bu bir çelişki.
“Çok iyi yalan söylerim” dedikten sonra “Yalancı değilim” demek pek olmamış.
“Bazı durumları düzeltmek için ufak yalanlar söylerim ama çok nadiren yaparım bunu. O yüzden bana yalancı denemez” deseydi, sanki daha doğru olurdu.
Ama ilk itirafında o kadar haklı ki...
Telefondaki muhabbet sakız gibi uzayınca hangimiz benzer bahanelere başvurmuyoruz ki?
◊ Kapat desen olmaz...
◊ Kapatıyorum desen hiç olmaz...
◊ Tamam çok konuştun desen ayıp...
◊ İşim var desen karşı taraf ‘yemez’...
En iyisi ya gerçekten ‘şarjın bitecek’ ya da şarj bitti numarası yapacaksın.