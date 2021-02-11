İlk adımı Sıla attı.

Akaretler’den aşağıya kendimizi bıraksak, denizi görsek. Kahve alıp biraz yürüyüş yapsak. Ne iyi gelir karantina öncesi...
Sanatı herkes için ulaşılabilir kılan ‘Ars.Ist Sauna’, ‘Sanat Pazaryeri’ teması ile hafta içi her gün 12.00–19.00 saatleri arasında UNIQ Expo’da...
“Çok Güzel Hareketler 2” ekibinin yer aldığı ‘Çok Güzel Doğaçlamalar’ Beşiktaş Sahne’de saat 17.00’de...
Önümüzdeki 2 yılın ‘tarihini yazacağımız bir haftadayız’.
Hayatsal enerjimizi başlatacak bu haftada dileklerimize dikkat edelim.
Yaz gibi şubatın son günleri. Bugün egzersizi dışarıda yapıp, en sevdiğimiz kafeden bir tost yaptırıp eve dönelim.
Virüs ve bakteriye karşı etkili cam ev eşyası olur mu? Yapılmış.
Üstelik yerli. “V-Block” ürün serisi Paşabahçe’de satışta (İyi bir Sevgililer Günü hediyesi değil mi?)
‘Martı’lı bir sosyalleşme yaşanıyor sahil kenarlarında. Sohbet ede ede geziyor iki-üç kişi.
Banklarda otururken Martı bir köşeye park ediliyor, sonra aynen devam.
Acaba diyorum, sadece yasak günlerinde Martı kullanmanın önüne geçilebilir mi?
Ya da uygulamada yapılacak teknolojik bir hamleyle sadece sokağa çıkma izni olan çalışanların kullanması sağlanabilir mi? Soruyorum sadece.
Olsa nasıl olur diye düşünmekten alamıyorum kendimi. Hem insan kalabalığını azaltmış oluruz böylece.
Tabii ki suç sadece scooter’larda değil.
Ayağını yerden kesmek istemeyen, soluğu sahildeki spor aletlerinin yanında alıyor. Ama yasaktan yasağa yapıyor sadece sporunu.
Bir başkası kahve kuyruğuna giriyor.
Kendinizi gaza getirin. Sağlıklı beslenmek için sadece 3 gün sabredin. Bakın görün, alışacak mideniz yeni düzene.
Saat 11.00’de rehber eşliğinde Van’ı geziyoruz. Biletix’ten bilet alabilirsiniz.
Peki ya, ‘Louvre Müzesi Antik Mısır Bölümü’ne gitmeye ne dersiniz. O da saat 21.00’de.
Zihninizi durdurun. Kendiniz dinleyin ve cevaplar verin...
Bir sevdiğinize ‘nostalji’ yaşatmaya ne dersiniz? Arayın, mesaj atın eskileri konuşun...
‘MYK Gastro Arena’yı duydunuz mu? Şef Mehmet Yalçınkaya ve çırakları sizi mutfak ustası yapmak için bekliyor...
Suat Suna bizim yaş grubu için ‘aşk’ demek... “Unutulmaz sözler ve besteler” demek... 14 Şubat Sevgililer Günü için özel bir konser verecek Suat Suna. Biletler, ‘biletix’te...
Son 15 günde 4, ocak ayı içerisinde de 13 paylaşımı var Tarkan’ın.
Belli ki sıkılmış o da.
Belli ki hayranlarıyla etkileşime girmeyi özlemiş.
Bazen gülümserken ‘selfie’ yapıp atıyor.
Bazen de sahnedeki anılarını paylaşıyor. Tabii ki her paylaşımı haber oluyor.
Çünkü alışık değiliz.
Bu işten en çok da Tarkan hayranları memnun. Önceden Tarkan’a hasret kalan sosyal medya kullanıcıları şimdi ne zaman açsalar Tarkan ile karşılaşıyorlar.
İngilizce öğrenme tekniklerini merak edenler Instagram’dan ‘ingilizcebank’ hesabını takibe alsın.
***
Selim Çiprut’un fantastik kitabı “Sana Bir Sır Vereceğim” Potink Kitap’tan çıktı. Akıl almaz hikayeleri sevenler elinden bırakamayacak.
***
Sezen Aksu sen ne yaptın öyle? Son şarkısı “Affet”i dinlemelisiniz.
Son dönemde sık sık gördüğümüz, kadının kadına düşmanlığının en çirkin örneklerinden birini yaşıyor çünkü.
Ve biliyor musunuz...
Haklı Hadise. Sonuna kadar haklı.
Sunucu Bircan Bali televizyon programında “Hadise Eurovision’da 4’üncü olduğu gün ‘özel günündeydi’ yani muayyen günüydü” dedi. Sonra bunun üzerinden kısa bir geyik yaptı masadakiler.
İsimlere takılmayalım, bunu bir başkası da diyebilirdi.
Biz yine aynı tepkiyi gösterirdik.
Word Akustik serisinin konuğu ise Athena... Adres Yapı Kredi Bomontiada’nın Instagram hesabı...
Bugün yurdun büyük bölümünde güneş var. O halde evlere kapanmadan en yakın parkta biraz yürüyüş yapıp etrafı seyredelim.
El maharetine dayanan ‘makrome işine’ bir kendinizi bırakın. Zaten bir kere girince çıkamayacaksınız.
38’inci yaşın sana mutluluk, huzur getirsin.
Sağlıklı ol!
AMA...
◊ Milyonlarca insan evinde otururken...
◊ Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmazken...
◊ Mekanlar kapalıyken...
◊ Maskesiz sokağa adım atılmazken...
Başarının sırrı devamlılıktır! O yüzden öğrenme rutininizi oluşturun, bıkmadan, usanmadan kafa yorun bir konuya...
Öğlen saatlerinde şöyle bir dondurmayla kendimizi mutlu etmenin tam da günü. Herkesin bir dondurmacısı vardır elbet...
‘Aşka Kalpten Bağlıyız’ mesajıyla Sevgililer Günü’ne hazırlanan Divan’ın, şu pastalarından mı sipariş etsek. Fotoğrafı bile acıktırıyor...
Türk kahvesi ile güne başlayanlar için ‘közde kahve’ tadında kahveler yapan bir makine çıkmış. Ufak canavarın adı ‘Homend Pottoman’...
Kapadokya planı yaptıysanız önce bölgeyi sanal bir turla gezmeye ne dersiniz? ‘biletix.com’da biletler var.
‘Love my body’ diye yola çıktılar. Kadınlar için şık, rahat ve dekolte detaylarıyla dolu eşofmanlar ürettiler. Malum evde şık olmak önemli.
Gıda fiyatları yüksek evet ama mahallenizdeki markete en son ne zaman gittiniz? Bugün bir uğrayıp fiyat karşılaştırması yapın.
Bazılarında konuşmacı, bazılarında sinsi bir dinleyici oldum.
Pandemi falan unutup, lunaparktaki bir çocuk gibi önüme gelen her odaya dalıp dalıp çıktım resmen.
Clubhouse, kullanıcılara sesli sohbet odaları üzerinden etkileşim imkanı sunuyor. İster bir oda açıp arkadaşlarınızla sohbet ediyorsunuz, isterseniz de açılmış odalara girip dinleyici ya da konuşmacı oluyorsunuz.
Bir süre sonra ‘elek’ görevi görecek bu uygulama.
Instagram veya YouTube’da milyonların takip ettiği isimler burada o şansı bulamayacaklar.
Hatta bence ‘rezil olacaklar’.
İşte o yüzdendir buraya ‘er meydanı’ demem...
Yani gösterecek çok şeyi olan ama konuşacak iki kelimesi bulunmayanlar uzak durmalı Clubhouse’dan.
Yasaklardan sonra ‘doğa’ çok iyi geliyor.
Hadi bir parka gidelim, alalım kitabımızı, uzanalım çimlere...
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Dünya mutfaklarını keşfedin. Bunun için Şef İsmet Saz’ın Bronco adlı sokak lezzetleri restoranını ziyaret edebilirsiniz.
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Eski giysilerden yeni şeyler üretin. Yaratıcılığımızı bugünlerde kullanmayacağız da ne zaman kullanacağız...
Kültür Bakanlığı’nın uzun uğraşları sonucu Türkiye’de çekilmesine karar verilen filmin setini hafta içi Bakan Mehmet Nuri Ersoy ziyaret etti.
Statham ve Ritchie ile kısa bir sohbet eden Ersoy’a, Jason Statham “bugüne kadar böyle bir coğrafyada bulunmadığını, çok misafirperver olduğumuzu ve döner dönmez tüm dostlarına Türkiye’ye gelmelerini tavsiye edeceğini” söylemiş.
Başrol oyuncusundan yönetmenine, teknik ekipten temizlik kadrosuna kadar herkes mutlu yani.
Hatta bu mutluluk onların set süresini de uzattı.
Daha kısa sürede tamamlanması planlanan çekimler, ekibin keyfi yerinde olunca bir hafta sarkmış.
Böyle önemli isimlerin çekeceği bir filmde set merkezinin Türkiye olması çok mühim bir mesele.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sete kadar gidip oyuncularla sohbet etmesi de aynı derecede önemli.
Peki son çıkan haber neydi...
‘Davet edildiği televizyon programlarına pandemi nedeniyle gitmek istemeyen Emrah artık stüdyolara hologramını yollayacakmış.’
Hologram teknolojisi uzun yıllardır dünyada kullanılıyor. Örneğin Snoop Dogg hayatını kaybeden Tupac ile, Celine Dion müziğin efsanesi Elvis Presley ile sahnede bu teknoloji sayesinde bir araya gelmişti zamanında.
Yapılan bir ilk falan değil yani.
Daha doğrusu yapılacağı söylenen...
5 dakikası 370 bin lira olan bu teknoloji için Danimarkalı bir firma ile anlaştığı iddia ediliyor Emrah’ın.
Bakın mümkün değil
İmkansız yahu olmaz. Olamaz...
‘Yolum Uzun’ Kezzo ve Eypio’nun dün çıkan yeni şarkısı. 5 yıldız benden...
“Sağlıklı mı sağlıksız mı” sorusunun cevabını arayan, ezber bozan bir kitap Robert L. Shewfelt’in “İşlenmiş Gıda Yanılgısı” kitabı. Hafta sonu bitirilebilir.
Akşam yemeğine kadar evdeki malzemelerden kendinize ‘takı’ yapabileceğinizi biliyor musunuz?
Yarım saat ip atlarsanız ‘kilonuza göre değişiyor ama’ ortalama 400 kalori yakabilirsiniz...
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Kahvenin kokusunu tarihiyle keşfetmek için bu akşam ‘Kahve: efsunlu içeceğin yolculuğu’ etkinliği var. Biletler, biletix’te...
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Akşam için şimdiden not alın. Saat 20.30’da TRT 2’ de ‘Yasak Şehir Konseri Carmina Burana’ var. Asla kaçmaz.
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Tarihi Kuzguncuk Fırını’na yolunuzu ne yapın edin düşürün bugün. Navigasyonumuz tabii ki ekmeklerin kokusu olacak...
Yılın ilk dolunayı bugün gerçekleşiyor. Örtbas ettiklerimiz gün yüzüne çıkabilir, dikkat edelim.
Her sabah aç karna organik bal yemeye bugün başlayabilirsiniz. 1 ay içinde farkını hissedeceksiniz.
Balıkçınız varsa bir uğrayın bugün. Hamsi yok gibi ama istavrit dolu tezgahlar.
İlk adımı Sıla attı
Önce söylentiler çıkmış kısa bir süre sonra da 2021’nin ilk günlerinde boşanmıştı Sıla ve Hazer Amani çifti.
İlişki resmi olarak sona ermiş ama Sıla da Hazer Amani de sosyal medya hesaplarındaki mutlu aile fotoğraflarını kaldırmamışlardı. Ben de ‘bakalım ilk kimin eli gidecek, kim silecek’ diye bir yazı yazmıştım.
İlk adımı Sıla attı.
Sildi eski eşi ile olan tüm fotoğraflarını.
Peki Hazer Amani cephesinde durum ne?
Sanırım durumlar pek iyi değil. Çünkü tüm fotoğraflar, tüm o mutlu anlar halen duruyor ünlü şefin sayfasında.
Bir mevzu bitmişse bitmiştir.
Fazla koşmamak lazım peşinden. Kafaya hiç takmamak lazım. Sıla besbelli o defterin sayfasını çevirmiş.
Başka bir sayfa var artık önünde. Ama Hazer Amani...
Aslında çok tanıdık bir durum bu. Çoğu biten ilişkide benzer olaylar yaşanıyor. Bir taraf hep ‘geçmişte’ kalıyor.
Hazer Amani’nin derhal, zor da olsa fotoğrafları silmesi... Geçmişin üzerini örtmesi gerekiyor...
Örtemezse...
∆ Mesaj verme telaşıyla bu sefer de Edip Cansever diye Nilgün Bodur dizelerini koluna kazıtabilir...
∆ Restoranında ‘Ravioli’ isteyen müşteriye Kayseri mantısı götürür...
∆ Yemeklerinin tuz oranını asla ayarlayamaz...
∆ İşini gücünü yapamaz hale gelir...
Akıllı gözlük
İki haftadır müthiş samimi bir ilişkimiz var.
Çünkü çok sevdiğim bir gözlüğümü kaybettiğim ve yeni gözlüğe bu kadar para verilir mi diye söylendiğim bir zamanda geldi bana. Huawei tarafından 1 aylık deneme için gönderildi.
‘Huawei x Gentle Monster’ adlı gözlüğe kısaca akıllı gözlük diyebiliriz. Beni şaşırtan hem gözlüğün modeli hem de içindeki teknoloji.
Gözlük sayesinde kulaklığa falan ihtiyaç duymadan müzik dinleyip telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. Ne dışarıya ses gidiyor ne de gözlük sapının içindeki hoparlörler görünüyor.
Artık dışarıdan size ne derler, nasıl bakarlar bilemem. Ben bir süredir o sokak senin bu sokak benim gezip eşi dostu gözlükle arıyorum...
Kısa kısa
Oryantal Didem’in ‘dansöz edebiyatını’ derhal bırakması gerekiyor. Kimse onunla ‘ne de olsa o bir dansöz’ diye dalga geçmiyor. O günler geride kaldı. Mesleğine sonsuz saygı duyuluyor Didem Hanım’ın artık.
İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza yine ayrılmış. Ama üzgünüm ki artık ayrılıkları haber değeri taşımıyor.
İşin garibi barışmaları da taşımıyor. Bir değil iki değil üç değil... Bu nedir yahu.
15 yaşındaki Alper Erözer adlı şarkıcı kardeşim ‘Türkiye’de ilham alabileceğim hiçbir şarkıcı yok’ demiş. Bir insan kendi yolunu böyle baltalar işte. Derslerine kafa yor Alper derslerine...
‘Adriana Lima ile iyi ayrıldık’ diyen Metin Hara’ya birinin acilen ‘ya bırak Metin, ayrılığın iyisi mi olur?
Hadi oldu diyelim... Sizin ilişki hiç ondan değil’ demesi lazım...
Şakası bile yapılmamalı
Ne dedi Yıldız Tilbe...
“Dünya Sağlık Örgütü ve pandemisine inanmıyorum. Hem Türkiye’de hem dünyada, doçentler, profesörler, bilim insanları böyle bir şey yok diyorlar. Onlara inanıyorum.”
Merak ediyorum, Tilbe’nin yakın çevresinde koronaya yakalanan var mı, onların çektiği acıyı gördü mü...
Tedbirsiz davrananların pişmanlığını yakından yaşadı mı?
Böyle bir açıklama yaptığına göre hiç tanışmadı korona ile. Umarım tanışmaz da.
Bu virüs ile hiç tanışmayan hafife alıyor, yalan dolan deyip geçiyor.
Hele ki bunu diyen ünlü biri olunca, sokakta dolaşıp her fırsatta ‘Korona diye bir şey yok’ diyen kitle bir kat daha cesaretleniyor.
Onlar cesaretlenirse...
∆ Maske takmayı anında bırakırlar...
∆ Yasak masak dinlemeyip gidip bir restoranın masasına oturuverirler...
∆ Gördükleri yerde eşe dosta sarılmaya kalkarlar...
∆ Aile büyüklerini ziyaret etmeye başlayıp virüsü sağdan sola taşırlar...
∆ Müthiş bir ‘sivil itaatsizlik’ başlatırlar yani.
O yüzden lütfen ‘onları’ cesaretlendirmeyin.
Ayrıca bu işin inanılmayacak hiçbir tarafı yok.
Tepeden tırnağa ‘gerçek’ bir virüs ile mücadele ediyoruz.
O yüzden çok dikkat edin Yıldız Hanım.
İnanmadığınız bir şeye yakalanırsanız bu sizin için çok daha ağır olur...
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