İlber Hoca’nın en zor sınavı

Kanal D’nin “Sadakatsiz” dizisi her bölümüyle konuşturuyor, her sahnesiyle tartışma yaratıyor. Özlemişiz böyle kaliteli yapımları. Son olarak dizide geçen bir diyalog medyanın gündemine oturdu. Dizinin başrolündeki Volkan karakteri, “İnsanın kalbi sadece bir kişi için atmıyormuş, evli olmak âşık olmaya engel değilmiş” dedi. Ne dertliymişiz biz bu konuda. Haftanın gündemini Psikiyatrist ve Nöropsikolog Nevzat Tarhan’a sordum, çok çarpıcı cevaplar aldım.

◊ Nevzat Bey, ortalık sallanıyor bu sahneyle, siz bir nöropsikologsunuz, yorumunuz önemli. Bir insan iki kişiyi aynı anda sevebilir mi?

- Sevgi duygusu masum değildir. Bir insan “parayı çok seviyorum” diye kuyumcuya gidip bütün altınları alamaz. Evli birisini seviyorsun diye eşiyle arasını bozup onunla birlikte olamazsın. Sevgi ham bir duygudur, o duyguyu olgunlaştırıp sevgiye dönüştürmek gerekiyor. Aynı anda iki kişiye sevgi duyabilirsiniz. Tabii erkek için de kadın için de geçerli bu.

◊ Benim kafam karıştı. “Sevgi duygusu masum değildir” dediniz, biraz açar mısınız?

- Şöyle açıklayayım... Bakın “olgunlaşmamış aşk” ve “olgun aşk” vardır. Olgun aşklar yararlıdır, fakat ilkel aşklar zararlıdır. Vahşi bir at gibidir sevgi. Vahşi atı iyi yönetirsen sana hizmet eder, yönetmezsen seni yanlış tarafa çeker.

◊ O zaman iki kişiyi sevmeyi buna mı bağlıyorsunuz?

- Evet vahşi bir duyguya sahipsen iki kişiyi sevebilirsin. Beş kişiyi de sevebilirsin.

◊ Hiç böyle bir vakanız oldu mu?

- Bir genç hastam vardı. “Üç sevgilim var” diye geldi bana. Üçünü de sevdiğini söyledi. “Evlenecek misin?” dedim. “Hocam biriyle evleneceğim” diye cevap verdi. Şaştım kaldım.