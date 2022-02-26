İçimizdeki ‘kalpsizler’

Can Evrenol’un yönetmenliğini yaptığı “Çıplak” dizisi çok tartışılmıştı. Yayından kaldırıldı, sonra tekrar gösterime girdi falan derken dizi unutuldu gitti.Ta ki yönetmenin son yaptığı ‘çirkin’ hamleye kadar.
Rusya-Ukrayna savaşını fırsat bilen Can Evrenol, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
“Ukrayna-Rusya (buraya bir de ruj emojisi koydu) arama kısmına ‘Çıplak’ yazınız” dedi.
Uyanık yönetmen tepki alınca paylaşımını apar topar sildi.
Bazı insanlar tutamıyor kendini...
◊ İçindeki pis duyguları...
◊ Kin ve nefretini...
◊ “Adım duyulsun gerisi umurumda değil”ciliğini gizleyemiyor.
Tıpkı Can Evrenol gibi.
Bazı insanlar cesaretten de yoksunlar mesela...
◊ Paylaşım yapıp silerler.
◊ Sözlerinin arkasında duracak yürekleri yoktur.
◊ 2 tepki görünce sözde pişmanlık yalanına sığınırlar hemen.
Tıpkı Can Evrenol gibi.
İnsanlar ülkelerinden kaçıyor, bir milletin tepesine bombalar yağıyor ama umurunda değil bizim Can’ın...
O “azıcık etkileşim alayım, dizim azıcık daha izlensin, birazcık daha cebim dolsun”un derdinde.
Vallahi çok yazık.
Özel bir gece için...
İstanbul Boğazı’nın önemli noktasına konumlanan bir otel Four Seasons Bosphorus.
Öğlenleri çaya kahveye uğranılan meşhur avlusunun yanında bambaşka bir cevher barındırıyormuş... O cevherin adı ‘Aqua Restoran’.
“Nerede yemek yesem, e yemek yerken canlı müzik de dinlesem” diyenler için Aqua...
Geçenlerde Ferhat Göçer’in sahnesine gittim.
‘Çiğ köfteci’ gibi her köşe başında türeyen canlı müzik mekanlarına tepki gösteren bir isim Ferhat Göçer. O yüzden onu çok sık dinleme şansımız olmuyor. Four Seasons’taki Aqua tam onluk bir mekan olmuş.
Sıkışmadan, omuz omuza durmadan, elin kolun etrafa çarpmadan rahatça yemeğinizi yiyip müzik dinleyebiliyorsunuz mekanda.
Misafirlerin şıklığı, yemeklerin lezzeti, mekanın ambiyansı falan derken üst düzey bir deneyim yaşatıyorlar size.
Bir fırsat yaratıp Aqua’ya gidin. Özel bir gece için gidin. “Ben canlı müzikçi değilim, sevmem” diyorsanız pazar günleri 12.30’da başlayan ‘brunch’ına gidin.
İstanbul sosyetesinin büyük kısmı o brunch’lara gitmek için harıl harıl rezervasyon yaptırıyor.
Sektörün alkışlanası isimleri
Günay Restoran:
Ebru Gündeş’i, Ajda Pekkan’ı yani Türk müziğinin usta isimlerini çıkartıyorlar sahneye. Henüz hiç gitmedim ama müşterilere yaşattıkları keyfi gidenlerden sık sık duyarım. ‘Kalitemi koruyarak dimdik ayaktayım’ diyen bir yer Günay... 30 Mart akşamı Yunanistan’ın en önemli müzisyenlerinden Antonis Remos’u getiriyorlar İstanbul’a.
Jolly Joker Private:
Ben girişimci diye İbrahim Sayın’a derim. Jolly Joker’lerin sahibi olan Sayın bu sene risk aldı ve Gümüşsuyu’nda ‘Jolly Joker Private’ı açtı. Kısa sürede benzer mekanlar arasında üst sıralara çıkmayı da başardı. Üstelik onun restoran ve canlı müzik konsepti ‘Jolly Joker’ kafasında devam ediyor. Müşterilerin parasıyla gösteriş yapması, ışıltılı şişeler açtırması, sahneye hediyeler göndermesi falan yasak. O yüzden gençlerin de sık tercih ettiği bir yemekli canlı müzik mekanı oldular.
Tabiattan Getir:
Sebze meyve sektöründe 30 yılı geride bırakan bir firma Tabiattan Getir... Kurucusu Fatih İnce pandemi öncesinde restoran ve kafelere hizmet veriyordu, pandemi olunca başka bir fırsat yarattı ve ‘ata tohumu’ ile ürettiği meyve ve sebzeleri evlere ulaştırmaya başladı. Hani o yaz aylarında koklamaya doyamadığımız domatesler var ya, işte her mevsim o kokuyu, o tadı yakalamayı başarıyorlar.
Oğuzhan’a Demet eli değdi
Altın Kelebek Ödül Töreni’nden bir gün önceydi. Yani 4 Aralık 2021...
Oğuzhan Koç’un yeni albümü ve o albüm için çektirdiği fotoğrafları görünce benim gözler fal taşı gibi açılmıştı.
E yazdım tabii.
◊ Keşke stilistini değiştirse...
◊ Demet Özdemir’in ekibi bir el atsa...
◊ Hiç olmadı Demet el atsa keşke dedim...
Olmuş.
Gerçekten de yapmışlar. Demet sonunda masaya yumruğunu vurmuş.
Demet Özdemir’in stil danışmanı Rutkay Öziş artık Oğuzhan Koç’la çalışmaya başladı.
Biz erkekler kendi başımıza kalkamıyoruz bu işlerin altından.
Oğuzhan’ın bundan sonra çıkacak fotoğrafları ile eski fotoğraflarını mutlaka karşılaştırın, fark hemen belli olacaktır.
İçimizdeki ‘kalpsizler’
Can Evrenol’un yönetmenliğini yaptığı “Çıplak” dizisi çok tartışılmıştı. Yayından kaldırıldı, sonra tekrar gösterime girdi falan derken dizi unutuldu gitti.Ta ki yönetmenin son yaptığı ‘çirkin’ hamleye kadar.
Rusya-Ukrayna savaşını fırsat bilen Can Evrenol, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
“Ukrayna-Rusya (buraya bir de ruj emojisi koydu) arama kısmına ‘Çıplak’ yazınız” dedi.
Uyanık yönetmen tepki alınca paylaşımını apar topar sildi.
Bazı insanlar tutamıyor kendini...
◊ İçindeki pis duyguları...
◊ Kin ve nefretini...
◊ “Adım duyulsun gerisi umurumda değil”ciliğini gizleyemiyor.
Tıpkı Can Evrenol gibi.
Bazı insanlar cesaretten de yoksunlar mesela...
◊ Paylaşım yapıp silerler.
◊ Sözlerinin arkasında duracak yürekleri yoktur.
◊ 2 tepki görünce sözde pişmanlık yalanına sığınırlar hemen.
Tıpkı Can Evrenol gibi.
İnsanlar ülkelerinden kaçıyor, bir milletin tepesine bombalar yağıyor ama umurunda değil bizim Can’ın...
O “azıcık etkileşim alayım, dizim azıcık daha izlensin, birazcık daha cebim dolsun”un derdinde.
Vallahi çok yazık.
Özel bir gece için...
İstanbul Boğazı’nın önemli noktasına konumlanan bir otel Four Seasons Bosphorus.
Öğlenleri çaya kahveye uğranılan meşhur avlusunun yanında bambaşka bir cevher barındırıyormuş... O cevherin adı ‘Aqua Restoran’.
“Nerede yemek yesem, e yemek yerken canlı müzik de dinlesem” diyenler için Aqua...
Geçenlerde Ferhat Göçer’in sahnesine gittim.
‘Çiğ köfteci’ gibi her köşe başında türeyen canlı müzik mekanlarına tepki gösteren bir isim Ferhat Göçer. O yüzden onu çok sık dinleme şansımız olmuyor. Four Seasons’taki Aqua tam onluk bir mekan olmuş.
Sıkışmadan, omuz omuza durmadan, elin kolun etrafa çarpmadan rahatça yemeğinizi yiyip müzik dinleyebiliyorsunuz mekanda.
Misafirlerin şıklığı, yemeklerin lezzeti, mekanın ambiyansı falan derken üst düzey bir deneyim yaşatıyorlar size.
Bir fırsat yaratıp Aqua’ya gidin. Özel bir gece için gidin. “Ben canlı müzikçi değilim, sevmem” diyorsanız pazar günleri 12.30’da başlayan ‘brunch’ına gidin.
İstanbul sosyetesinin büyük kısmı o brunch’lara gitmek için harıl harıl rezervasyon yaptırıyor.
Sektörün alkışlanası isimleri
Günay Restoran:
Ebru Gündeş’i, Ajda Pekkan’ı yani Türk müziğinin usta isimlerini çıkartıyorlar sahneye. Henüz hiç gitmedim ama müşterilere yaşattıkları keyfi gidenlerden sık sık duyarım. ‘Kalitemi koruyarak dimdik ayaktayım’ diyen bir yer Günay... 30 Mart akşamı Yunanistan’ın en önemli müzisyenlerinden Antonis Remos’u getiriyorlar İstanbul’a.
Jolly Joker Private:
Ben girişimci diye İbrahim Sayın’a derim. Jolly Joker’lerin sahibi olan Sayın bu sene risk aldı ve Gümüşsuyu’nda ‘Jolly Joker Private’ı açtı. Kısa sürede benzer mekanlar arasında üst sıralara çıkmayı da başardı. Üstelik onun restoran ve canlı müzik konsepti ‘Jolly Joker’ kafasında devam ediyor. Müşterilerin parasıyla gösteriş yapması, ışıltılı şişeler açtırması, sahneye hediyeler göndermesi falan yasak. O yüzden gençlerin de sık tercih ettiği bir yemekli canlı müzik mekanı oldular.
Tabiattan Getir:
Sebze meyve sektöründe 30 yılı geride bırakan bir firma Tabiattan Getir... Kurucusu Fatih İnce pandemi öncesinde restoran ve kafelere hizmet veriyordu, pandemi olunca başka bir fırsat yarattı ve ‘ata tohumu’ ile ürettiği meyve ve sebzeleri evlere ulaştırmaya başladı. Hani o yaz aylarında koklamaya doyamadığımız domatesler var ya, işte her mevsim o kokuyu, o tadı yakalamayı başarıyorlar.
Oğuzhan’a Demet eli değdi
Altın Kelebek Ödül Töreni’nden bir gün önceydi. Yani 4 Aralık 2021...
Oğuzhan Koç’un yeni albümü ve o albüm için çektirdiği fotoğrafları görünce benim gözler fal taşı gibi açılmıştı.
E yazdım tabii.
◊ Keşke stilistini değiştirse...
◊ Demet Özdemir’in ekibi bir el atsa...
◊ Hiç olmadı Demet el atsa keşke dedim...
Olmuş.
Gerçekten de yapmışlar. Demet sonunda masaya yumruğunu vurmuş.
Demet Özdemir’in stil danışmanı Rutkay Öziş artık Oğuzhan Koç’la çalışmaya başladı.
Biz erkekler kendi başımıza kalkamıyoruz bu işlerin altından.
Oğuzhan’ın bundan sonra çıkacak fotoğrafları ile eski fotoğraflarını mutlaka karşılaştırın, fark hemen belli olacaktır.