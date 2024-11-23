İçenle küserim

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Uludağ’da bir otelin mantar çorbası meşhurmuş. Geçen sene 500 lira olan o çorbanın fiyatı bu sene bin lira (1000 TL) olarak belirlenmiş.





Ne var içinde peki? Mantar ve ceviz. Bu kadar.

Ben o restoran yetkilisinin röportajını dinledim.

Diyor ki, “Burada (Bursa’da) yetişen mantarları topluyoruz ve çorbamızda kullanıyoruz. Bunlar özel mantarlar.”

Kardeşim sanırsın ki trüf mantarı.

Her ormanda, ağaç dibinde bulabileceğimiz mantarları alıp çorbaya koyuyorlar, sonra “özel mantar” diye bin liradan satıyorlar.

Ne güzel iş.

Tam bir keriz silkeleme yöntemi!

Sunum desen bir numarası yok, tat desen eminim diğer çorbalardan bir farkı yok.

Ama ulaştılar işte amaçlarına. Konuşuluyorlar.

Eminim gidip o çorbayı içip story atanlar da olacaktır.

Bu arada mevzu bahis işletmeye dün 171 bin liralık ceza kesilmiş.

Çerez parası onlar için, ha pardon pardon 171 adet çorba parası.

Satarlar ne olacak ki...

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Kafamı duvarlara vuracağım

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan bundan 5 sene önce bir muzu duvara bantlamış ve adına ‘eser’ demişti. Eserine de ‘komedyen’ adını vermişti.





O duvara bantlı muzun üç kopyasından ilki satışa çıkar çıkmaz alıcısını bulmuştu zamanında.

Geçtiğimiz hafta bir diğer kopyası satışa çıktı ve o da satıldı. Üstelik 6.2 milyon dolara.

Bir kripto para yatırımcısı almış sözde eseri, “Kültürel bir fenomendir bu. Muzunu yiyeceğim” demiş.

O muz nasıl kararmadı sorusunu kafamdan atamamakla beraber, bunun eser olmadığına da, kültürel fenomen olmadığına da yemin edebilirim.

Allah akıl fikir versin.

Oylama rekorla kapandı

50’nci Pantene Altın Kelebek oylamasının ikinci turu da bitti.

Sizler oylarınızı kullandınız ve bir rekora imza attınız.

6.5 milyon oy kullanıldı bu sene.

Tüm tartışmaları bir kenara koyup oy veren halkımızın teveccühünü gördük.

Yarın Pantene Altın Kelebek jürisi toplanacak.

Biliyorsunuz yüzde 70 sizlerin, yüzde 30 da jürinin oy hakkı var kategorilerde.

O toplantıdan sonra sıra 8 Aralık’taki törene gelecek.

8 Aralık akşamı Zorlu PSM’de yarım asırlık ödül töreni gerçekleştirilecek ve ‘Kelebek’ sahiplerine kavuşacak.

Ben yazarken heyecanlanıyorum, bakalım o gece neler olacak...

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Günümüzde bazıları...

◊ Canı sıkılan tiyatro yapıyor, caaanım sanatı ayaklar altına aldılar, vazgeçsinler!

◊ Azıcık teknolojiyle barışık olan şarkı çıkarıyor. Sesi sıfır garibimin ama bilgisayarlara güveniyor, yapmasınlar!

◊ Burnu havada gezenler var, görüyorum. Mesleklerini sorunca “Oyuncuyum” diyorlar. Gerçeği söylüyorum, hiçbir şey değiller, sussunlar!

◊ Cebi azıcık para gören ilk yanındakileri eziyor. O para bir gün bitecek, uyarıyorum, ezmesinler!