İçelim biz de onun ‘şifa’ suyundan

Sezen Aksu’nun “Biz de Yeniden Başlarız” isimli yeni albümü bu cuma çıkıyor. Albümün prodüktörlüğünü Sezen Aksu ve Murat Bulut üstlendi. Yapım koordinatörü ise Sezen Aksu’nun yol arkadaşı ve iletişim danışmanı Özgür Aras.





Özgür’le beraber Melodika Stüdyoları’nda dinledim albümü. Ve hemen söyleyeyim, saatler süren bir tebessümle çıktım o stüdyodan...

9 ŞARKI TEK DUYGU

Albümde 9 şarkı var. Onlardan 8’i Aksu’nun daha önce başka sanatçılar tarafından seslendirilen şarkıları... Biri ise ilk kez piyasaya çıkacak bir şarkı. İlk kez çıkacak ama aslında çok tanıdık..

Albüm “Aşk Dansı” isimli şarkıyla başlıyor. Erkan Güleryüz 2014’de söylemiş. Albümün ilk şarkısı olması da stratejinin bir parçası. Çünkü şarkı düzenlemesiyle ki o Mustafa Ceceli’ye ait, oturtmuyor yerinizde sizi...

Müstahak

Devamında Ebru Gündeş’ten dinlediğimiz “Müstahak” şarkısı var. Söz müzik Sezen Aksu ait şarkı 2014’de Gündeş albümünde yer alıyordu. Dinleyenler şak diye hatırlayacak. Burada Sezen bizi eski Sezen’e götürüyor.

Gel Kıyma

Sibel Can’ın 2005’teki “Özledin mi” albümünde vardı bu şarkı... Sezen’in albümünde Mustafa Ceceli aranjesiyle dinleyicilerle buluşacak. Şarkının bir kısmında, “Onların kendi hikâyeleri yok. Onlar sadece seyirci dünyada. Aşksız, yaşsız, hasarsız aah bir diyarda” diyor’.

İşte yeni şarkı

“Canım Olmaz ki”, albümün 4’üncü şarkısı. Yeni bir şarkı ama hikâyesi eski. Hatırlarsınız Deniz Seki’nin İsra Gülümser’in sözlerini yazdığı “İyisin Tabi” isimli bir şarkısı vardı. Gençliğimin 2-3 yılını işgal eden bir şarkıydı. En sevdiğimdi. Meğer Sezen o şarkıya söz yazmış yıllar önce. Ve şarkının adını da ‘Canım Olmaz ki’ koymuş. Sonra rafa kaldırılmış şarkı.

Yani eğer çıksaydı bizler “İyisin Tabi” demek yerine ‘Canım Olmaz ki’ diyecektik. Şarkının düzenlemesini de Ozan Bayraşa yapmış. Hem “Canım Olmaz ki” dolanacak dile hem diğer bölümdeki “gülüm olmaz ki...’

Zehir

Bu şarkı da Ceylan Ertem’in 2018 çıkışlı albümünden. Almış Sezen takla attırmış şarkıya... Düzenlemesini de oğlu Mithat Can Özer yapmış. Bunu da dinleyince “günümüze bu kadar da uyum sağlayamazsın be kraliçe” diyeceksiniz eminim.

Kiraz Mevsimi

Cenk Eren 2006’da söylemişti şarkıyı. Aksu’nun albümünde kalpten vuracak iki şarkıdan biri bu. Tam yaz aylarında gün batırırken uzaklara dalacağınız bir şarkı çıkmış ortaya. “Bir daha gelmez geri genç baharlar, kim bilir önümüzde kaç kiraz mevsimi var.” Ahh ahh bu sözler yaralamaz mı kalpleri? Ama yaralara da ihtiyaç var.

Sizli Bizli

Nükhet Duru’nun 2012’de okuduğu şarkı. Benim de çok sevdiğim şarkılardan biri oldu. Diyor ki: ‘Biz nasıl olduk iki yabancı, sizli bizli.’

Bu yıl bir ayrılık şarkısı seçecek olanlara müjdem olsun bu şarkı. Çünkü bununla ağlayacağız, bununla vicdana gelip ‘kaybetmeyelim be’ diyeceğiz. Ben dinlerken ağladım. Elimizdekine değer vermenin, hoyratça davranmanının önemini bir kez daha anladım. Evet evet bunları bu şarkı yaşattı bana.

Mış Gibi

Gülben Ergen’den hatıralarsınız ‘Mış Gibi’ şarkısını. Şimdi Sezen’den dinleyeceğiz. Düzenlemesi Mustafa Ceceli’ye ait

Bu da yaz aylarında çokça çalınacak, dans ettirecek bir şarkı olmuş. Hatta dikkatli dinleyenler belki anlayacaktır ama ben söylemiş olayım. Şarkıyı ‘kendi dokunuşu’yla bitirmiş Sezen.

Diyor ki: ‘Sen şov yap, ben yapmam!’

Gülben versiyonunda o son söz değiştirilmişti. Sezen ilk yazdığı halini koymuş. Dedik ya hani, günümüze uygun bir albüm diye.Şov yapan yapana, cuk oturmuş.

Yani

Söz müziği Sezen Aksu’ya ait olan bir şarkıydı. Ceceli düzenlemesiyle o da kabuk değiştirmiş. Plajlarda, kulüplerde duyarsanız ne alaka demeyin çünkü oynatacak bu şarkı da sizi...

ÖZETLE

‘Sizli Bizli’ şarkısıyla ağlarken, ‘Canım Olmaz ki’ ile hop diye kalkacağız ayağa.

Albüm şiir gibi kurgulanmış. Şarkı sıraları, yaşatacağı duygularla bir mühendislik eseri...

Şifa verenler lazım bize demiştim geçen haftaki yazımda.

İşte şifa verenimiz, Sezen’imiz var bizim.

Hiç konuşmadım ama çok eminim ki “Şifa verenleriniz çok olsun” diyordur bu satırları okuyacağı zaman.

İyi ki bizim topraklardasın Sezen.

Teşekkürler...