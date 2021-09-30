İç çamaşırı mı sahne kıyafeti mi?

Bu bir ‘vaka’. Eğer bir erkek ünlü bir kadınla birlikteyse olmadığı bir misyon yükleniyor, bambaşka davranıyor, arkadaşları onu tanıyamıyor, ailesi “bu kim” falan diyor. O derece...

Son olay Şafak Pekdemir isimli oyuncu ve yanındaki erkek arkadaşıyla alakalı. Ama ben mevzuyu isimlerden çıkarıp başka bir boyuta taşımak istiyorum.

Bakın bunu son zamanlarda çok görüyoruz. Bir erkek yanındaki kadın ya da kadınlara hava atmak için külhanbeyi moduna geçiyor.

Esnafa sataşıyor, vatandaşa “ne bakıyorsun” diyor, gazetecilere “çekmesene kardeşim” diyerek efeleniyor.

Şafak Hanım ve yanındaki erkek arkadaşı da perşembe gecesi benzer bir terör estirme olayının baş kahramanları oldular.

İsmi bilinmeyen ‘sözde’ beyefendi, kendilerini görüntüleyen magazincilere, alkolün de verdiği ‘yetkiye’ dayanarak saldırdı.

Bu şahıs ve benzeri hareketi yapan arkadaşlar! Ezberlemeniz gereken, odanızın duvarına asmanız gereken manifesto çok net...

1- Mekan çıkışı “getir bakayım benim aracı delikanlı” demek size bir şey katmaz.

