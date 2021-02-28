İbrahim Tatlıses evleniyor

Kısaca hatırlayalım...

Acun Ilıcalı, Reynmen’e her fırsatta destek olmuş hatta son olarak kendi dijital platformunda ona bir program teklif etmişti.

Sonra işler değişti ve o proje iptal oldu. Daha önce Dominik’e gidip Acun Ilıcalı ile paylaşımlar yapan Reynmen bir anda “bu halk neden Survivor izler” gibi bir açıklama yaptı.

Bu açıklama bardağı taşıran son damla oldu.

Acun Ilıcalı ve Reynmen artık Instagram’dan takipleşmiyor.

Takipten ilk çıkan kim oldu bilmiyorum ama o işi de Reynmen’in yaptığını ve Ilıcalı’nın ‘ohhhh be’ dediğini tahmin edebiliyorum.

Gelelim Reynmen ile ilgili tespitlerime...

Kesinlikle bir akşam önce dediklerini ertesi gün hatırlamıyor...