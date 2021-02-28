İbrahim Tatlıses evleniyor

Daha sağlıklı.
Richard Gere de Bruce Willis de çok gençti o zamanlar. Sene 1997’ydi. Bugünün filmi ‘Çakal’ olsun. Dijital platformda var.
Dün Melike Şahin yeni şarkısını çıkardı.
‘Hepsi Geçti’ isimli şarkıyı tekrar tekrar dinleyebilirsiniz.
Eda Baba bugün 21.00’de PSM Online’da ücretsiz bir konser verecek.
Konsept ‘zamanda yolculuk’.
‘Rüzgarın yönünü değiştiremezsin ama yelkenini hedefine doğru çevirebilirsin’
Bir ağaca sarılmanın ya da olduğunuz yerde zıplamanın beden frekansınızı yükselteceğini biliyor muydunuz?
Zülfü Livaneli’nin denemelerinden oluşan “Edebiyat Mutluluktur” İnkılap Kitabevi etiketiyle raflarda yerini aldı.
Yaban mersinli muffin kekin enfes aromasına sahip Blueberry Muffin Tea hafta sonu için stok yapılmayı hak eden bir çay.
Adres ‘kaave.com.tr’
Pera Müzesi’nin yeni sergisi “Zevk Meselesi” ziyarete açıldı. Küratörlüğünü Ulya Soley’in üstlendiği sergide 13 sanatçı ve kolektifin eserleri var.
Kavacık’ta Bayramoğlu Döner, Beşiktaş’ta Karadeniz Döner’de öğle molası verelim.
Acun Ilıcalı, Reynmen’e her fırsatta destek olmuş hatta son olarak kendi dijital platformunda ona bir program teklif etmişti.
Sonra işler değişti ve o proje iptal oldu. Daha önce Dominik’e gidip Acun Ilıcalı ile paylaşımlar yapan Reynmen bir anda “bu halk neden Survivor izler” gibi bir açıklama yaptı.
Bu açıklama bardağı taşıran son damla oldu.
Acun Ilıcalı ve Reynmen artık Instagram’dan takipleşmiyor.
Takipten ilk çıkan kim oldu bilmiyorum ama o işi de Reynmen’in yaptığını ve Ilıcalı’nın ‘ohhhh be’ dediğini tahmin edebiliyorum.
Gelelim Reynmen ile ilgili tespitlerime...
Kesinlikle bir akşam önce dediklerini ertesi gün hatırlamıyor...
Dükkanın genç sorumlusu Fırat Bey’i bulursanız size ufak sürprizleri olacaktır...
Sılanaz, pop müziğin yeni temsilcisi olmaya aday. ‘Yalan’ adlı şarkısı için çektiği klibe bugün bir şans verebilirsiniz...
Ayna tutkunları hemen ‘Trend Like’ın Instagram hesabına hücum edin.
Büyük boy ayna konusunda uzmanlar....
Online Moda ve Hazır Giyim Fuarı açıldı. ‘Fashionistonline.com’dan modanın sihirli dünyasında gezin bugün...
Dünyaca ünlü senaristleri, yazarları, yönetmenleri dinlemek için Mylos Yayın Grubu’nun YouTube sayfasına girmeniz gerekiyor. Çünkü ‘Polisiye Festivali’ başladı...
Arkeolog Dr. Mehmet Kürkçü ile akşam 20.30’da Paris’i keşfediyoruz. Sanal tur için biletler ‘biletix’te...
Akşama izleyecek film arayanlar TRT 2’de “Cengiz’in Çocukları” adlı yapımı izleyebilirsiniz...
Hazır Mars ile ilgili haberler dolaşırken TRT Belgesel’de “Uzayın Bilinmeyenleri” belgeseline bir göz atmak isteyebilirsiniz. Belgesel saatimiz 17.50...
Yoga, pilates ve meditasyon derslerine ilgi çok arttı. Herkese göre bir ders içeriği var. Hadi başlayalım...
Eğer dışarı çıkacaksanız Beyoğlu’nda
Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkisine başlamadan önce bir açıklama yapıp, “asla aşığım demeyeceğim” demişti...
Sonra çıtayı biraz daha yükseltmiş ve “asla sevgilimle fotoğraf paylaşmayacağım” diye eklemişti.
Peki ne oldu?
“Çıktığım en güzel yolculuk” da dedi, fotoğraf da paylaştı.
Eeee böyledir bu işler, yapmam dediğini yaptırır insana. O yüzden bu olana bitene hiç şaşırmadım.
Ben Hadise’nin son hamlesine çok şaşırdım.
Hayranları Hadise’nin paylaştığı fotoğraflarda bir detay yakalamış.
Üşenmek diye bir şey söz konusu bile değil...
Kıyıda köşede duran bisikletinizi çıkarma vakti geldi. Mahallemizi bisikletle gezelim mi?
Kış modundan çıkma günleri bunlar. Hazır mıyız yaz planlarını yapmaya?
Bugün yaza dair bir şeyler planlayalım...
Gerilim türü kitapları severseniz eğer Serhat Filiz’in ‘Işıkları Kapatma Anne’ kitabını alabilirsiniz...
Bugün ‘Fransız Lezzetleri’ atölyesine katılabiliriz. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde her istasyonda bir kişi çalışıyor. Biletler ‘biletix’te.
Dijital Sahne, adıyla öyle çok etkinlik yapılıyor ki...
Pazartesi akşamı için mutlaka kendinize göre bir etkinlik bulacaksınız.
Yolunuz Beşiktaş’a düşerse ‘Poffertjes Kitchen’a uğrayın ve Hollanda’nın o meşhur minik ve pofuduk kreplerini deneyin.
Lale Kadınlar Topluluğu’ndan ‘Dilhayat Kalfa Eserleri’ albümünü sabahtan açalım. Eskiye müzikli bir yolculuk yapalım.
İstanbul, vapurdan bir başka güzel. İşiniz yoksa bir vapur turu haftaya güzel başlatmaz mı?
Beyaz eşyanıza küçük dokunuşlar yapmak isterseniz, ‘
‘Bu hayatta kimse seni benim kadar sevmez.’
‘Dua et benim gibi bir adamla birliktesin.’
Söylemesi çok kolay olan bu sözlerin hepsi aslında ‘psikolojik şiddet’, tıpkı Malcolm’un Marie’ye ‘Bu gezegende seni seven biri var’ demesi gibi...
Malcolm&Marie’yi seyrettim.
Gerilim arayanlar uzak dursun...
Aksiyon arayanlar hemen geçsin. Macera meraklıları hiç başlamasın.
Başka bir film bu.
Tek mekanda, tek gecede başlayıp bitiyor.
Çok fazlayız eminim.
Oysa adam ne güzel işini yapıyordu.
Şarkılarını her hafta daha güzel söylüyor, işte eski İbrahim Tatlıses dedirtiyordu.
Şimdi bu imaj değişikliği de nereden çıktı.
Öyle bir hale sokmuşlar ki ‘İmparator’u sanki başka biri çıkmış ortaya.
Saçlar biraz daha koyuya boyanmış.
Alnının üstündeki açıklık komple kapatılmış. Peruk mu değil mi dakikalarca çözemediğim bir saç çıkmış ortaya.
Sahi siz kaybolunca nereye gidersiniz? Sorunun cevabını merak ediyorsanız Isabel Minhos Martins’in ‘Kaybolunca Nereye Gideriz?’ adlı kitabı raflarda yerini aldı.
Bugün yetişkinlere yönelik ‘online’ bir sanat buluşması var. Pera Müzesi Koleksiyon Sergileri’ni rehber eşliğinde gezmek için ‘Pera Müzesi’nin internet sitesini ziyaret edin.
Bir dijital platform, Nükhet Duru’nun sanat hayatını anlatan ‘Duru Olmak’ belgeselini yayınladı. Nükhet Duru’nun izlenesi bir hayatı var.
Sofranıza mutlaka ‘kırmızı lahana’ ile renk katın. Her şeyin içine çok yakışıyor ve çok sağlıklı.
Bugün, önümüzdeki haftayı planlayalım.
Renkli defterler, yazmayı daha da keyifli hale getiriyor.
TRT Belgesel’in “Su Savaşları” adlı yapımını mutlaka seyredin. Hafta sonu zaten bol vaktiniz olacak.
Haklı aslında.
Kimse kusura bakmasın ama böyle bir gazı verirseniz Nusret’e, o kalkar Galata Meydanı’na poster de açar, Kapalıçarşı girişini heykeliyle de kapatır, Sultanahmet Meydanı’nda bornozuyla da yürür.
Yapar yani
Üstelik bunları yaparken kimseye de sormaz.
Canı istediği gibi takılır.
O yüzden kızmayın Nusret’e. Bu daha ne ki, kim bilir ilerisi için ne planları var.
Cesareti olan bu kaldırımlarda yürüsün
Burası Taksim Meydanı. The Marmara Oteli’nin ve yanındaki bankanın önündeki kaldırımlar.
Evrensel yaşam enerjisi anlamına gelen ‘Kundalini yoga’yı denemediyseniz ‘biletino.com’dan bilet alıp bugün deneyebilirsiniz.
Yetim bir kıza yuva bulmaya çalışan adamın hikayesini anlatan “Dünyadan Haberler” filmi, Tom Hanks’in oyunculuğu ile dijital platformda dikkat çeken yapımları arasına girdi.
Rahat ve şık giyinmek için yeni nesil eşofmanları deneyin. Sosyal medyada karşıma sık sık çıkan “Gotham Vibes”ın eşofman alternatifleri tatmin edici.
‘Son yasak delici’ Murat
Biz de hepimiz evde oturuyoruz sanıyorduk.
Oysa Antalya’dan gelen görüntüler durumun hiç de öyle olmadığını gösterdi.
5 yıldızlı bir otelde ‘yemekli Sevgililer Günü’ konseri yapıldı.
Sahneye de Murat Dalkılıç çıktı.
Ben artık işletmeleri, otelleri eleştirmekten yoruldum. Onlar yine günün sonunda bildiklerini okuyor.
Benim sözüm Murat Dalkılıç’a.
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Ahmet Kaya’dan dinlediğimiz “Dardayım” şarkısını Eypio, YouTube kanalında akustik söylüyor. Fevkalade olmuş.
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Kurabiye karda yapılır demişler. Evde ‘unsuz lorlu kurabiye’ yapabilirsiniz.
Kar yağıyor diye dışarıda kitap okumayacak mıyız yani? Alın kitabınızı, oturun bir parkta, kitap keyfi yapın.
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Frida’nın hayat hikayesini, Diego ile destansı aşkını öğreneceğiz bugün. Bu özel etkinliğin biletleri Biletix’te.
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Evinizde otururken ‘origami’ sanatına başlayabilirsiniz. Dikkat dağınıklığını tedavi etmede müthiş etkili bir yöntem.
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Zamandan bol neyimiz var ki şu sıralar? ‘Çiçek’ yetiştirip onlara biraz vakit ayıralım.
Çok çabalıyor, ona buna sataşıyor ama yine de istediğini elde edemiyor. Hafta içi Cem Yılmaz ve Tarkan’ı doladı diline Morgül.
“Cem ile Tarkan sosyal medyada yaptığım canlı yayınları gizli gizli takip ediyor” dedi.
Geçenlerde şarkı söylediği bir videoyu paylaşan Cem Yılmaz’a da “Şarkıları katlediyor, şarkı söylemesin artık” diye mesaj yolladı.
Yani Morgül’e göre, Tarkan her akşam sosyal medyaya girip, Yılmaz Morgül bugün ne yapmış diye merak ediyor.
Eğer Morgül’ü göremezse efkârlanıp gözyaşı döküyor.
Cem Yılmaz, gece gündüz Yılmaz Morgül canlı yayın yapacak mı diye sabırsızlanıyor.
Elinde telefon “Yılmaz Morgül canlı yayına başladı’ yazan bildirimin gelme umuduyla yaşıyor.
İlahi Yılmaz Morgül...
İbrahim Tatlıses evleniyor
İbrahim Tatlıses’in sevgilisi Gülçin Karakaya, son günlerde magazin sahnesine çıkmaya başladı.
Adeta “Ben buradayım” diyor.
“Artık benim dönemim başlıyor” dercesine paylaşımlar yapıyor.
Söylentilere göre Gülçin Hanım, İbrahim Tatlıses’ten beklediği evlilik teklifini aldı.
Ve “evet” cevabını verdi.
Hatta
geçtiğimiz
haftalarda yasak
olmasına rağmen bir kebapçıda, İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in de olduğu
bir masada bu kararı kutladılar.
O kutlama sonrası hiç zaman kaybetmeden hazırlıklara başladı gelin adayı Gülçin Hanım.
Son günlerde mağaza mağaza gezip düğün hazırlıkları için alışveriş yapıyor.
Aslında iki ismin ilişkisi kopma noktasına gelmişti. Çünkü Gülçin Karakaya’nın ailesi “Bu iş ya bitsin ya da evlenin” diye baskı yapıyordu.
Taraflar artık mutlu.
“Tatlıses bir daha evlenir mi?”
“Evlenirse uzun soluklu olur mu?”
“Uzun soluklu olursa çocuk
olur mu?”
“İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya’ya
âşık mı?” gibi bir sürü dedikodu başlayacak yakında.
Siz bunları konuşurken, Tatlıses ve Karakaya birdenbire “Biz evlendik” diye ortaya çıkarsa hiç şaşırmayın.
Benden söylemesi...
Ayın 32’sinde çıkarsaydı olurdu
Aleyna Tilki ile aynı gün yeni şarkısını piyasaya sürdü Kerimcan Durmaz.
Çok talihsiz bir günü seçmiş çıkış günü olarak. Ama şarkıyı dinledikten sonra diyorsunuz ki, hangi gün olursa olsun zaten talihsiz olacaktı.
Ufak bir ihtimal ayın 32’nci günü çıksaydı bu şarkı, o zaman bir şansı olabilirdi.
Neyse, şarkının bir de klibi var. Eğer onu seyrederseniz, ayrı bir felakete tanıklık edeceksiniz.
Peki, sanat mı şimdi bu?
Eğer klibin sonunda Kerimcan’ın kadın kılığına girmesine ‘müthiş fikir, işte bu be, bunun adı sanattır’ diyenlerdenseniz bir daha düşünün.
Adamda ses yok.
Adamın etrafa yaydığı pozitif bir enerji yok.
Yetenek desen zaten yok.
Ee bu kadar kolay mı peki?
Bu işi hakkıyla yapan şarkıcılar mutlu mu şu düzenden?
Canı sıkılan albüm yapıyor, klip çekiyor.
Dur desenize arkadaşınıza.
“Kerimcan ya sen biraz ötede oyna” deyip engel olsanıza...
Al çekim iznini aç restoranını
Bu yeni taktik. Özellikle
Boğaz hattındaki
mekanlarda son haftalarda
çok sık başvuruluyor.
Restoran ve kafeler, dizi veya film çekilecek bahanesiyle izin çıkarıyor. Hatta göstermelik olarak iki kamera, bir de ışık kiralayıp mekanlarının girişine koyuyorlar.
Sonrası bildiğimiz manzaralar.
İçeride ne çekim var ne de izne tabi bir olay.
Ama masalar dolu.
Müşteriler içeride gönüllerince yiyip içiyor.
Böyle “güzel” bir hayat yani!
Bu senaryonun tüm detaylarını, ihbar üzerine uydurma çekim izni alan bir mekanı basmaya giden zabıta ekiplerinden dinledim.
Sonrasında çevre esnaf da başladı şikayet etmeye.
Artık herkesin dilinde yani.
Yıldık, yıldık!
Kalemimizde mürekkep kalmadı.
Ne diyeceğiz ki böylelerine?
Umarız şu vaka sayıları yükselmez de her şey en kısa sürede normale döner.
Çünkü dönmezse bilin ki sorumlusu sizlersiniz.
En iyisi bizim ülkemizde
Aslı Elif Tanuğur Bee’o Propolis ürünlerinin yaratıcısı.
Çocuğunun daha küçükken geçirdiği bir rahatsızlık kendisine ilham vermiş.
Ve Türkiye’de daha önce arıcıların görmezden geldiği, kovanlardan kazıyıp attıkları propolisleri değerlendirmenin yolunu bulmuş.
Şimdi birçoğumuzun evinde farklı markaların propolis damlaları mevcut. İşte bunun önünü Aslı Hanım açtı.
10 arıcı iş ortağıyla çıktığı yolda şimdi
5 bin arıcı ortağı var.
Belki yaptığı en önemli iş ‘Anadolu Propolisi’ni dünyaya tanıtıyor oluşu.
Ben de nedir bu Anadolu Propolisi dedim. Öğrendim ki dünyanın en iyi propolisleri bizim topraklardaymış.