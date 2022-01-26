Her kış aynı nakarat

Sitem etti yani geçmişte aldığı ücrete.
Nereden baksanız 10-11 sene önce o rolü oynadı Gonca.
O zamanlar asgari ücret 800 lira civarındaydı.
Yani Gonca’nın aldığı ücret haftalık 2.500 liradan aylık 10 bin lira yapıyor.
◊ E dönemin şartlarına göre iyi paraydı haftalık 2.500 lira.
◊ Aylık 10 bin lira tatmin edici bir ücretti.
∆ Yaptığı işi gücü öve öve bitiremeyin...
∆ Ailesini takdir edin, duruşunu alkışlayın...
Sonrasına ‘ama’ koyduğunuz anda öncesi silinir gider.
Her zaman ‘ama’dan sonrası gerçek düşüncelerdir!
‘Ama’dan sonrası dikkate alınmalıdır.
Günlük hayatta çok sık kullanırız bu bağlacı.
∆ Ya bunun ses çok iyi ama...
Üstelik “aa Seda Sayan’a bak” deyip atladım.
Fotoğraftaki iki kişiyi de Seda sandım yani. Sonra öğrendim ki iş çok farklıymış. Bir sosyal medya fenomeninin estetikli haliymiş bu fotoğraftakilerden biri.
Seda Sayan’ın “ben bile bazen kendimi tanımıyorum. Bu fotoğrafı ne zaman çektirdim” deyip geçiyorum açıklamasını duyunca “kadın bile kendini tanımıyorsa benim de tanımamam çok normal” dedim.
Fakat bir şey dikkatimi çekti.
Bu Fransız askısı işinin payı var mı bu benzerlik durumlarında?
Doğal ürünler deyince ‘veteriner anne’ markasını ve sosyal medya hesabını takibe alın. Ürünleri doğal ve katkı maddesiz. Şu dönemde tam da aradığımız ürünler.
***
Siz eve mezenizi söyleyin, yanında müzik listeniz de gelsin. ‘Esnaf Maslak’ bu işi halen sürdüren yerlerden biri. Sipariş için sosyal medya hesaplarına göz atın.
Cemil Kumaşçıoğlu, Ankara’da farklı işler yapmaya çalışıyor. Limon Ankara ve Köyiçi’nden sonra Alaçatı Kafası adlı mekanı Ankara’ya taşıdı. Popüler mekanı takibe alın.
***
Bu sözleri Billur Kalkavan değil de bir başkası yani daha ön planda olan biri söyleseydi, ortalık fena karışırdı.
Billur Kalkavan ne demek istiyor, özeti şu:
◊ Aldatan erkekleri haklı buluyor.
◊ “Kadında bir sorun var ki erkek aldatıyor” diyor.
◊ “Estetik yaptıran aldatılır” diye bir savunma yapıyor.
◊ “Kadın zeki değilse erkek herhalde aldatacak yahu, başka ne yapacaktı?” falan diyor.
Four Seaons Hotel Bosphorus kışın tadını çıkartacağınız yerlerden biri. AQUA adlı restoranlarında çok farklı isimlerle canlı müzik ve kaliteli yemek sunuyorlar. Programlarına bakın.
***
Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın bu sezon ilk konseri İş Sanat’ın YouTube kanalında sat 20.30’da.
Hem doğa yürüyüşü, hem masaj, hem de oksijen dolu bir hafta sonu planı yapın bugünden. ‘NG Sapanca’ tüm bu ihtiyaçlarınızı karşılayacak.
***
◊ Herkes nasıl iç içe...
◊ Herkes nasıl dip dibe...
◊ Herkes birbirinin Instagram paylaşımına kafasını sokup etkileşim alma derdinde...
Sonuçta yeni dönemin bu popüler meslek grubunun olmazsa olmazlarındandır ‘dağa gitmek’.
Sonraki maddeler sırasıyla...
◊ Dubai seyahati...
◊ Business uçak bileti fotoğrafı...
Bale sanatçısı, koreograf Mercan Selçuk’un, Timur Selçuk’un unutulmaz şarkılarını klasik bale ve modern dans sanatıyla yorumladığı “Babamın Şarkıları” bugün Zorlu PSM’de.
***
Ortaköy Feriye yenilenen mekanlarıyla kahveden yemeğe her türlü seçeneği sunuyor. Akşam yemeğine gidebilirsiniz.
Terrazza Italia, İtalya mutfağı deyince akla gelen ilk yerlerden oldu. Tatlılarını denemek için uğrayın mekana.
***
Bazen cevabını işinle verirsin.
Bakınız Gülşen...
Hafta içi boyunca yapılan kıyafet eleştirilerine karşı cevap hakkını sahneden kullandı.
Yine cesurca bir kıyafetle sahneye çıktı ve konuşturmayı başardı kendinden.
İşin ilginç yanı bu sefer hemcinsleri tarafından eleştirilmesi oldu Gülşen’in.
Ebru Polat, “Çok abarttın Gülşen, sana hiç yakıştıramadım” dedi.
Zaten merak ediyordum, İzzet Yıldızhan efektine ilk kim kendini kaptıracak diye.
∆ Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı:
İsterseniz 7 defa boşanın 8 kere evlenin... Hiç şaşırmıyorum, şaşırmayacağım. Nasıl ki Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman 4’üncü kez ayrıldılar bu hafta içi ve nasıl şaşırmadık... O yüzden size de şaşırmayacağım.
∆ Lerzan Mutlu:
Demet Akalın’a ağır sözler söyledi Lerzan Mutlu. Amaç aslında Gülşah Saraçoğlu’nun sözcülüğünü yapmaktı. Fakat olmuyor, Lerzan ne derse desin gündeme gelemiyor son dönemde.
∆ İzzet Yıldızhan:
İstediği kadar konuşsun. Bu saatten sonra alevlendiremeyecek ortalığı. Çünkü hep aynı yerden gündeme gelmek istiyor ve haliyle bu da çok iş yapmıyor.
∆ Fatih Terim:
Çok düşündüm Bülent Ersoy’un o görüntülerinin üzerinde. Acaba bir sorunu mu var Ersoy’un dedim.
Ama yoktu.
Mesela bir ara saygı duruşu için ayağa kalktı Ersoy.
Askerleri seyretti.
Sonra tekrar oturdu sandalyesine.
Dün, Milli Savunma Bakanlığı o şemsiyeyi taşıyan subay hakkında soruşturma başlattı.
O görüntüler incelenecek ve subayın bir hatası varsa ceza alacak.
Şimdi tartışma şu...
∆ Rap müziğe karşı bir önyargı mı var?
∆ Rap müzik bitirilmek mi isteniyor?
∆ Rap yapan isimler kolay lokma mı görülüyor?
Uzi bu iddialara, “Sadece müzik yapıyorum, konserimde uyuşturucu ile ilgili tek kelime etmedim, rap’çileri müzikten soğutmayın” dedi.
İsyan etti.
O yüzden günümüzde en kolay işlerdendir muhafızlık, herkes yapabilir...
Yapıyor da zaten.
İzzet Yıldızhan son dönemin muhafızlarından mesela.
Çok tepki çektiği “kızlarım flört edemez” açıklamasının üzerinden henüz az bir zaman geçmesine rağmen bir tepki çekecek açıklama daha yaptı “Burası Türkiye, sahneye külotla çıkmayın” dedi.
Bu açıklamaların hedefinde sahnede sesleri kadar kıyafetleriyle de gündem olan isimler var.
Yani Hande Yener, Gülşen, Hadise, Simge.
Kahve Dünyası her ay mevsim lezzetleriyle hazırladığı bir dondurmayı ayın dondurması seçiyor. Ocak ayının önerisi “kestaneli dondurma.” Bir deneyin derim.
Künefe sevenler not alın. Beyzade Künefe bu işe sınıf atlatmış. Deneyince hak vereceksiniz.
Keşif tutkunuysanız, ‘Glamping’ yani konforlu bir kamp tatili seviyorsanız müjde! İğneada’ya, Sapanca’ya bugünden plan yapabilirsiniz.
Finlandiya eski Cumhurbaşkanı Mannerheim’in ‘Batıdan Doğuya Asya’ fotoğraf sergisine gitmek için plan yapın. Sergi bu cumartesi ‘bomontiada’da sanatseverlerle buluşacak.
Eypio, Sefo, Bege ve Ahiyan bu akşam ‘IF performans Beşiktaş’ta sahneye çıkacak. Biletleri Biletix’te.
Kokteyl workshop’unun bu akşamki biletleri tükendi ama yarın ‘pizza’ workshop’una halen bilet bulabilirsiniz. ‘Eataly’nin bu eğitimlerine arkadaşlarınızla birlikte katılın.
TRT 2’de sinema kuşağı öncesi keyifli bir sohbet var. 21.00’de başlayacak ‘Tarih Söyleşileri’ni kaçırmayın.
◊ Çıkan onca dedikodunun hemen ardından neden konserine gidiyor?
◊ Haydi gidiyor, neden acayip keyifli şekilde dans ederken sayısız video paylaşıyor?
◊ Haydi onu da paylaşıyor, neden en önden ve özel bir yerden Uzi’yi izliyor?
Bunların hepsi kafalarda soru işareti bırakıyor.
Fakat daha mühim bir olay yaşandığı iddia ediliyor o konserde...
O iddiaya göre Uzi, şarkı arasında uyuşturucuya özendirecek cümleler kurdu.
“Bizimkiler hazır, sizin de yanınızda var mı” gibi sözler...
Onu dinlemeye gelenlerden biri bu sözleri ihbar edince, konser alanına narkotik polisi geldi...
◊ Cağaloğlu Hamamı’nın içindeki restorana gittin mi?
◊ Lokanta 1741’i mutlaka denemelisin.
◊ Yahu git hamama gir, sonra çıkıp restoranı dene.
Sonradan öğrendim ki eskiden tanıdığım Osman Yitgin, Lokal adlı barlarını, Aliye adlı meyhanesini kapatmış ve Cağaloğlu Hamamı’nın içine Lokanta 1741 adında bir mekan açmış.
Hamam içinde restoran fikri ilginç. ‘Ne alaka’ diye sorduğumda çok uzun bir cevap aldım.
Özetle şöyle gelişmiş durumlar:
Cem Yılmaz’ın son gösterisini de yayına girdiği gün seyrettim.
Esprilerin arasında bir nokta dikkatimi çekti...
“Bir dakika, ben bu sözleri hatırlıyorum” dedim.
Sosyal medyada zamanında viral olan aslan videosu vardı.
İddiaya göre o aslan, “Allah” diye kükrüyordu. Bir çoğumuz ‘Allah diyen aslan görenleri şaşkına çevirdi’ başlığını görüp tıklamışızdır.
İşte Cem Yılmaz son gösterisinde o olaydan bahsediyor ve “Allah diyen aslan için mucize diyorlar, yahu aslan yeteri kadar şaşırtıcı değil mi zaten” diye seyircisine soruyor.
Aynı espriyi 2 buçuk yıl önce Harbiye’de Doğu Demirkol’un yaptığı geldi aklıma.
Hatta öğrendim ki Doğu bu espriyi zaten 4-5 senedir sık sık yapıyormuş.
Aleyna ile Uzi’nin 2 haftadır birlikte olduğu söyleniyor. Üzülenler, canı sıkılanlar oldu bu haberi okuyunca, farkındayım.
Ama üzülmeyin...
Hani bazı ilişkilerin ömrünü ilk bakışta tahmin edersiniz ya...
Bu ilişki de öyle işte.
Eğer doğruysa...
◊ Ömrü uzun değil...
◊
Felsefe seminerleri düzenleniyor. Hiç öyle sıkıcı falan da değiller. Birine mutlaka katılın.
Güne bir şarkı bırakmak istiyorsanız, 1971’e uzanın ve Ayla Algan’ın “Aşk Hikayesi” şarkısını çalıp çalıp durun bugün.
Sosyal medya gündemini takip etmek istiyorsanız, bu Instagram hesaplarını takibe alın: 2.sayfaofficial, tazemagazin, vovturkmagazin, ayakligazeteofficial.
Maksimum Uniq, ocak ayı etkinlik takvimini yayınladı. Bu akşam Fatih Erkoç & İstanbul Superband sahnede olacak. Daha fazlası için takvime göz atın.
“Tapas yemek için Barselona’ya gitmem lazım” demeyin, Euro’yu falan kafanıza takmayın. Tapas’ı evinizde de yapabilirsiniz. Hadi lezzetli atıştırmalıklar için internetten derslere başlayın.
“Göbeklitepe Muhafızı” kitabının yazarı Yonca Eldener’in yeni kitabı “İstanbul’un Hayaletleri” keyifle okunacak bir kitap olmuş.
Saat 22:00’de TRT 2’de film saatidir. Bugünün filmi “Journeyman”. Yine ailece izlenebilecek bir film.
Cazseverler Zorlu PSM içindeki
Her kış aynı nakarat
Şafak Sezer’in “mahsur kaldık kurtarın bizi” isyanıyla dolu videosunu seyrettim. Sadece o değil çok kişi benzer videolar çekip sosyal medyasında paylaştı.
Bizler de kısa süre sonra klasikleşmiş tartışmaya kaptırdık kendimizi;
◊ Şafak Sezer’in kaldığı yol karayollarına bağlı diyenlerle
◊ Hayır orası ‘Büyükşehir’in sorumluluğunda diyenlerin savaşı
Sonra ilerledi tartışma;
◊ Ana arter sana balı
◊ Ara arter bana bağlı
◊ Kavgaları...
Muhabirlik dönemlerimde defalarca kar haberi yaptım. Sayısız kez 1 kilometrelik mesafeyi gidemeyip mahsur kaldığım da oldu. Hep aynı isyanları işittim.
Evet en hazırlıklı olması gereken Büyükşehir Belediyesi hazırlıksız (günlerdir uyarılar yapılmasına rağmen) yakalandı, kabul.
Ama günün sonunda yine ‘vatandaş sorumsuzluğu’ başroldeydi.
Herkes arabasıyla yollardaydı.
Abartmıyorum sırf video paylaşmak için direksiyon başına geçenler vardı.
◊ Bir espri çünkü bu bazıları için!
◊ Şakalaşalacak bir konu bu!
◊ Arkadaşlara video atıp gülünecek bir eylem!
Peki, o yola çıkanlarda ne eksikti biliyor musunuz?
Kış lastiği!
“Ben 2 ay için kış lastiğimi takacağım” zihniyeti kaldı yollarda.
O zihniyetin yol açtığı felaket çığ gibi büyüdü...
Kış lastiği olmayan araçlar;
◊ Çekti sağa bekledi
◊ Gitmek için gazı zorlarken benzini bitti
◊ Önündeki, sağındaki, solundaki arabalara çarptı
◊ Gidebilecek lastiği olanın bile ilerlemesini engellediler
Yani biz, ‘sana bağlı bana bağlı’ tartışmalarından önce ‘aslında bize bağlı’ dersek... Yolda molda kalmayız.
Herkes şov peşinde
Bir vatandaşın Avcılar’dan Firuzköy’e kayarak gitmesi normal mi? Bildiğimiz kayak takımlarını kuşanmış ve o mesafeyi öylece kat etmiş.
◊ O videoyu gülerek eğlenerek paylaştık.
◊ WhatsApp gruplarında birbirimize gönderdik.
◊ ‘İstanbul’dan eğlenceli kar manzaraları’ başlığı altında okuduk.
Herkes şov derdinde.
Birinin 100 metre ileride anası ağlarken diğeri kayak takımlarıyla ‘like’ peşinde.
‘Onunla başrol oynayamazsın’ kavgası
Ben inanmıyorum dedim... “Hande Erçel, Demet Özdemir’i neden kıskansın? Olur mu böyle saçma şey” dedim!
Dedim, fakat tartışma büyüyerek devam ediyor.
Yeni iddiaya göre; Hande, Kerem Bürsin’i evden kovdu. Nedeni de bir dijital platformdaki dizide Kerem Bürsin ile Demet Özdemir’n başrol oynayacak olması.
Hemen aklıma ilkokul dönemlerimiz geldi.
O dönemlerde, yanımızda oturan arkadaşımız başkasının sırasına geçti mi kıskanır, günlerce konuşmazdık.
Biraz daha inatçı olanlarımız, tutup kolundan yerine çekerdi o arkadaşı.
Bunlarda ‘benzer işler’ aslında...
Biri Hande’ye desin ki;
◊ O dönemler çok geride kaldı
◊ Her dizi veya filmde başrolü Kerem ile oynayamazsın
◊ Oynayamadığın için de kıskanamazsın
Bazı çiftlerin yüzleri çok çabuk tüketiliyor. Hande ve Kerem o çiftlerden biri bence.
Çok sevildiler, çok izlendiler, haklarında çokça yorum yapıldı ve haliyle çok çabuk tüketildiler.
O yüzden ikilinin yan yana ekran macerasına ara vermesi şart.
Gastronomi deneyimi!
Flávio Costa adlı bir fotoğrafçı Twitter’da 24 saatte 20 milyon kez görüntülenen bir video paylaştı. İsmi geçmeyen bir restorandaki görüntüde sözde yeni bir ‘gastronomi deneyimi’ yaşatılıyor.
Masaya yemek sonrası bir kase getiriliyor. Ardından bir sürahi içinde sıcak çikolata.
Müşterilerden ellerini kaseye tutmaları istendikten sonra, sıcak çikolata ellere boca ediliyor.
Sonrası mı?
‘Haydi parmaklarınızı ve ellerinizi yalayarak yiyin’ diyorlar.
‘Önce ellerinize masaj yapın, sonra tadın’ diye de talimat veriyor garsonlar.
Bunu yapıyor üstelik insanlar.
‘Çok lezzetli, şahane’ diye de mırıldanıyorlar. Bir de hesap ödüyorlar gecenin sonunda.
Neymiş efendim; ‘deneyim’.
Bakalım ilk hangi ‘influencer’ımız bunu ülkemizde deneyecek.
Ayrıca bunun adı gastronomi deneyimiyse bizler Nusret’e çok fazla yüklenmişiz.