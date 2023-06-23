Her bütçeye uygun Bodrum!

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Ben de geçen hafta çıktığım Bodrum seyahatimde bu konunun üzerine düştüm. Karış karış gezdim Bodrum’u...

Nerede, ne kadara, ne yenir yakından baktım.

Ucuz Bodrum var, evet ama kime göre, neye göre ucuz? Bu yılın ucuzuyla geçen yılın ucuzu arasında dağlar kadar fark var çünkü.

Bir de plaj olayını araştırdım... Çok şaşırdım, bir o kadar da alkışladım.

Çünkü Bodrum’un en lüks mekânının hemen dibine Kültür Bakanlığı bir plaj açıyor. Bayramda hizmete girecek o plajın giriş ücreti: 0 lira!

Şaka yapmıyorum, bedava. Orada çay ve su 10, kola 36 lira. Otopark ücreti ise gün boyu 30 lira.

Bodrum’da lahmacun ve kola ya da ayran bir yerde 515 lira, 15-20 kilometre ileride ise 85 lira.

Hamburgerler ise özgürlüklerini ilan etmiş durumda. En ucuzu 150, en pahalısı 500 lira civarında.

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Haydi bir kahve keyfi yapayım diyenler de iyi bir yerde kişi başı 100 lirayı gözden çıkarmak zorunda.





Ortalık karışacak gibi

Bir taraf Türkbükü’ndeki ünlü Maçakızı Oteli’nin plajı...

Diğer taraf ise Kültür Bakanlığı’nın yeni hizmete açacağı halk plajı.

Aralarında 200 metre mesafe

var yok.

Konumda fark yok ama fiyat olarak arada uçurum var.

Maçakızı’nda 3 bin lira harcama limiti var.

Yani içeriye girerken 3 bin lira ödüyorsunuz.

Hemen yanındaki 5 yıldızlı otel konforundaki Kültür Bakanlığı’nın plajına ise giriş ücreti ödemiyorsunuz.

Plajı gezdim...

Hiç şaka yapmıyorum, böyle lüks ve kaliteyi daha önce belediye ve bakanlık tesislerinde görmemiştim.

Restoranı da, plajı da, iskeleleri de en kaliteli malzemelerden yapılmış.

Plajın girişinde büyük de bir otopark alanı var.

Ücreti 30 lira.

Yani bir tarafta 200-300 liralık vale ücretleri...

Diğer tarafta arabanı 30 liraya tüm gün bırakma konforu.

Eğer güneşlenmek için şezlong ve şemsiye isterseniz kişi başı 100 lira ödüyorsunuz.

Söylediğim gibi hemen dibi Maçakızı.

Deniz aynı deniz, manzara aynı manzara, hava aynı hava...

Ama aradaki fiyat farkı 2 bin 900 lira!

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Yeni halk plajı Kurban Bayramı’nda hizmete girecek.



Bayramda açılıyor

Kültür Bakanlığı’nın Türkbükü’ndeki yeni plajı bayramda açılacak. Yeni diyorum, çünkü Bodrum’da İçmeler ve Torba’da iki plajı daha var. Türkbükü’ndeki bu plajla birlikte bakanlığın Türkiye genelinde plaj sayısı da 15’e çıkacak. Hepsinde fiyatlar çok uygun, kalite de üst seviyede.



Fotoğraflar: Umut Ünver

Yeni plajın fiyatları

Bakanlık plajının menüsüne de baktım.

Filtre kahve 60, soğuk kahve 45, çay 10 lira.

Çayın 10 lira olması önemli, çünkü Bodrum’un “orta halli” diye sınıflandıracağım yerlerinde bile çay fiyatları 40 liradan başlıyor artık. Mesela yanındaki plajlarda su 90-100 lira arasında satılıyor.

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Karışık tost 60, kaşarlı tost ise 50 lira.

Hamburger ve pizza gibi fiyatıyla ün yapan yiyecekler burada da ilginç şekilde ucuz.

Burger ve pizza 120, makarna 90 lira.

Bodrum’u bilenlere, Bodrum’u gezenlere göre bu fiyatlar devrim niteliğinde.

Pahalı Bodrum

Bodrum’a neden “pahalı” diyorlar, gelin onu anlatayım size...

Meşhur Maçakızı’nda lahmacun 365 lira. Yanında kola isterseniz de 515 liralık bir hesap geliyor.

Dana etli pide 650, kuşkonmazlı pide 625, hamburger 645 lira.

Plaja girmek ise 3 bin lira.

Yalıkavak’ın en köklü beach’lerinden Xuma, bu yıl fiyatını 2 bin 500 lira yapmış, bunun 1000 lirası plaj kullanım ücreti, 1500 lirası ise içerideki minimum harcama limiti.

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Bodrum’un en iyilerinden Magi Beach’in özel bir hamburgeri var.

Fiyatı 414 lira...

Hamburgerlere bu sene bir şeyler olmuş. Onların fiyatı bence her yerde yüksek.

Gelelim kahvaltıya...

Bodrum’un son senelerde kahvaltı yükünü sırtlanan bir yer var:

Bozukbağ Kahvaltıcısı...

Orada kişi başı kahvaltı ücreti 348 lira.

Çayınız sınırsız.

Fiyata yumurta dahil fakat menemen, sucuk, kavurma gibi yiyecekler dahil değil. Onları sipariş ederseniz ekstra ödeme yapmak zorundasınız.

Değer mi derseniz, evet!

Lezzet olarak değer.

Hatta ekstra bir şey söylemeden de önünüze gelen menüyle doyabiliyorsunuz.

Yani iki kişi minimum 696 lirayla Bozukbağ’da kahvaltı yapıp güne başlayabilirsiniz.

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Fatih Terim ne diyecek?

Kim ne derse desin, Maçakızı Oteli’nin plajı da otelin verdiği hizmet de dünya standartlarında.

Bana göre sayısı artmalı böyle yerlerin.

“Bilen gelsin, o paraları gözden çıkaran gelsin” mantığındalar çünkü.

Dünyanın en kaliteli yerlerinde olduğu gibi. Çok normal.

Gidenler bilir Maçakızı’nın yanındaki iskele Fatih Terim’in evinin iskelesidir.

Bir tarafı Maçakızı müşterileriyle doluydu Terim’in evinin yanı.

Şimdi diğer tarafı da bakanlığın halk plajına gelenlerle dolacak.

İki farklı düşünceyi savunanlar var...

◊ Fatih Terim’in umurunda olmaz diyenler.

Ve...

◊ Terim bu yazı atlatır ama seneye o evi satar diyenler.

Bekleyip göreceğiz, Fatih Terim’in bu duruma ne diyeceğini...

Ucuz Bodrum neresi peki?

Peki ucuz Bodrum neresi?

Ucuz dediğimiz fiyatlar hangi aralıkta?

Şimdi o kısma geçelim...

Bodrum merkeze giderseniz, fiyatlar biraz daha düşüyor.

Mesela ara sokaklarda Nazik Ana adında bir restoran var.

36 senedir hizmet veriyor Bodrumlulara.

Nefis lahmacunları var.

Fiyatı 65 lira... Ayranla beraber 85 lira...

Diyelim canınız ev yemeği istedi...

O zaman üç çeşit yemeğe 100 lira ödüyorsunuz.

Yalıkavak ve Türkbükü’nden 15-20 kilometre uzaklaşırsanız, fiyatların da ciddi oranda düştüğünü görüyorsunuz.

Mesela merkezde Bodrum Belediyesi’nin denize nazır bir kafesi var.

Orada oturup önce kahvaltı yaptım.

Sonra iki kişilik kahvaltının fiyatını sordum.

380 liraydı...

Kahvaltı fiyatı bakanlığın plajlarında ise kişi başı 160 lira...

Diğer yerlerle yarı yarıya fark var aralarında.

“Durmak yok Orkun” dedim ve bir de hamburger söyledim kahvaltının ardından.

Sonuçta meslek aşkı, alınacak kiloların önünde olmalıdır!

Bodrum’un meşhur yerlerinde 400 liraya yediğim hamburgeri orada 154 liraya yedim.

Yanında içtiğim kola ise 29 liraydı.

Yani ucuz dediğimiz yerlerde fiyatlar bu civarlarda.

100 liradan aşağıya hamburger, 60 liradan aşağıya lahmacun yok artık hiçbir yerde.



Nazik Ana, misafirlerine üç çeşit yemeği 100 liraya sunuyor.

Bir mola

Yalıkavak Marina’da bir mola verip Türk kahvesi içtim.

Yanımdaki arkadaşım da Americano siparişi verdi.

Bana ne, kimsenin kahve tercihine karışmam.

Neyse...

Söylenen bir şişe suyla birlikte hesap 190 lira geldi.

Artık böyle...

Siz iki kişilik kahve keyfini 200 lira olarak yazın kafanıza...





Bir de bunlar var

Başka bir daha Bodrum var.

Daha çok kişinin tercih ettiği yerler oralar. Aralarında lüks, isim yapmış yerler yani...

Mesela Gündoğan’a gidip plaja girmek istediniz...

En yenisi Danış Restoran & Beach.

Giriş ücreti harcama limitli 750 lira.

Lahmacun 150 ve 180 lira arasında değişiyor. Çünkü çeşit çeşit lahmacunları var.

Magi Beach’e 1000 lira, Tilkicik Koyu’ndaki Ruins’e 1500 liraya giriyorsunuz.

Onlarda da içeride o parayı harcıyorsunuz.

Bu sene kapılarını açan Sand & Salt Yalıkavak’a ise 1000 lira ödeyerek giriyorsunuz.

Canınız hamburger isterse 390 lira, kolaya 80 lira ödüyorsunuz.

Türkbükü’ndeki Divan Otel’in çok özel bir şefi var.

Lahmacun konusuna ayrı önem veriyorlar.

Fiyatlandırmayı da ona göre yapmışlar.

295 liraya hayli büyük bir lahmacun sipariş edebiliyorsunuz Divan’da...



Magi Beach’in hamburgeri 414 lira.

Şöyle bir akşam masası kursak

Bir de merak ettiğimiz akşam yemeği fiyatları var tabii.

Size şöyle anlatayım:

İki kişi bir sofraya oturdunuz.

Bir de içecek söylediniz.

Ana yemek olmadan, gelen mezelerle, ara sıcaklarla ortalama 6-7 bin lira ödüyorsunuz.

Bu fiyatın yükselmesinde inanın limit yok. 15 bin lira da, 20 bin lira da ödeyip kalkabilirsiniz masadan.

Bunun biraz daha düşüğüne geçelim.

Düşük dediğim, yukarıda bahsettiğim 200 liralık lahmacunu olan yerler ayarında...

Yine 4-5 meze, bir şişe içecekle 3-4 bin liralık bir hesap gelir önünüze.

Derseniz ki ben akşam yemeğimi de ucuza getirmek istiyorum, öyle lüks ortamlara gitmeye gerek yok, onun da yine en ucuzu 2 bin 500 lira olur.

İnanın daha da fazla inmez...

Olmaz...

Kurtarmaz...

Toparlarsak...

Bodrum’da belediye ve bakanlığın yerlerini ayrı tutarsak...

Plaj girişleri 750 liradan başlıyor ve 3 bin liraya kadar çıkıyor.

2 kişi kahvaltı yapmanın bedeli 600-700 lira (en orta hallisi) civarında.

Hamburger yerseniz 300-400, lahmacun yerseniz 200-365 lira arasında ödüyorsunuz. Bu fiyatları kişi sayınızla ve kalacağınız gün sayısıyla çarpıp ne kadar ödeyeceğinizi hesaplayabilirsiniz.