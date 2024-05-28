Hemen saldırmaya gerek yok!

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Türk Hava Yolları uçağından bir fotoğraf paylaşan Ebrar Karakurt ‘ekonomi uçuyoruz’ diye sitem etti.

Bizleri gururlandırıyor onlar... Bizim de onları rahat ettirmek görevimiz, evet!

Fakat bu işte THY’nin bir suçu yok ki...

Zaten açıklamasını da yaptılar. Son dakika haber verilmiş havayollarına. Kaldı ki federasyona ayrılan bir bütçe de var böyle uçuşlar için.

O bütçeyi uçak kapatmakla da kullanabilirler, herkesi business uçurmakla da, başka yerlerde de...

Federasyon başka yere ayırmış o bütçeyi çok belli.

Ne yapacaktı Türk Hava Yolları, parasını verip bilet almış yolcuları kaldırıp kızlarımızı mı uçuracaktı?

Siz olsanız ‘ne oluyor kardeşim?’ demez miydiniz?

Bu tip olaylarda hemen parlamaya, hemen muhalefet yapmaya gerek yok.

Hangi aklı başında Türk vatandaşı dünyanın en güzel takımını rahat ettirmek istemez ki?..

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Koskoca festival bitti gözümde

CZN Burak, Cannes’da kırmızı halıda yürüyünce gelen tepkilere üzülmüş.

“Beni üzüyorlar, ben kimseye terbiyesizlik yapmadım” demiş.

Ya güzel kardeşim! Üzmeyelim seni tamam da!

Ne işin var orada!

Herkes işini yapsın, herkes kendi alanının kırmızı halısında boy göstersin.

Sen mis gibi, restoranında yürü kırmızı halıda, ödüllerini topla başka alanlarda...

Ama öyle bir film festivalinde de yürüme yahu.

Festival organizasyonlarında da hatalar oluyor. Her parasını veren bilet alamamalı.

Çünkü kırmızı halı için ayrı biletler satılıyor.

Bu Venedik Film Festivali’nde de böyle Cannes Film Festivali’nde de...

Vallahi CZN Burak gibi isimler o halıda yürüyünce benim gözümde değeri kalmıyor festivalin falan.

Yazık boşuna gitmiş bizim oyuncular demek oraya...

Kadının mesleği gitti elinden

Bir şarlatan astrolog günlerdir tutturmuş “Fenerbahçe şampiyon olacak, kartlarım öyle söylüyor” diyordu.

Tahmini çıkmayınca da küfürler savurdu herkese.

Garip garip mesajlar paylaştı.

Şimdi...

Sen kimsin de buna inanan ‘saf’ binlerce, belki on binlerce taraftarın aklını karıştırıyorsun?

Kimsin de tribünlere oynuyorsun

Ne sanıyorsun kendini de tahminin çıkmayınca küfürler yağdırıyorsun?

Bu milleti kandırıp, kendine prim yapma, konuşturma hakkını kim veriyor sana...

Bu saatten sonra acil olarak meslek değiştirmenizi öneririm size astrolog hanım. Artık sizi kimse ciddiye almaz çünkü.

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‘Yargı’ rüzgârına şahit oldum

Kanal D’de 3 sezondur hem reytingleri hem de gönülleri fetheden bir dizi var: Yargı...

Pazar gecesi dizinin final bölümünü oyuncular, yapım ekibi ve Kanal D yönetimi Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde seyirciyle birlikte seyretti.

Dizinin final gecesi için tüm biletler 24 saat içinde satıldı. O biletlerin ve yayın boyunca devam eden kampanyanın gelirleri de Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) bağışlandı.

Hayret ettiren bir gece oldu beni. Amerika’dan, Brezilya’dan gelen Yargı hayranları vardı.

Hem kampanyaya destek oldular hem de hayranı oldukları oyuncuları kırmızı halı da boy gösterirken seyrettiler.

Nasıl da heyecanlıydılar.

Sahnedeki canlı performanslar “Yargı” dizisine damga vuran müziklerden oluştu.

O şarkılarla oyuncular da seyirciler de ağladı...

Gördüğüm kadarıyla dizi ekibi sadece iş arkadaşı olmamış, onlar sıkı sıkıya bağlanmışlar birbirlerine.

E dizinin başarı nedenlerinden biri de bu...

Kanal D yönetimini, Ay Yapım’ı ve “Yargı”nın tüm ekibini tebrik ediyorum.

Onlara da böyle görkemli ve düşünceli bir veda yakışırdı.