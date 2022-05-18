Hemen anlatayım

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- Mesela hoyratlık çok iş yapardı eskiden. Alkış alırdı. Artık almıyor!

- Kadınlara her türlü espriyi yapmak çok güldürürdü. Artık güldürmüyor!

- Karşındakini aşağılamak ‘ne zeki adam’ sözlerini beraberinde getirirdi. Artık kızdırıyor!

- Hele bel altı vurmak... O zaten en büyük eğlencelerden biriydi. Artık en büyük ayıpların başında geliyor!

Yani devir değişti.

Mehmet Ali Erbil muhakkak ki dediği gibi iyi niyetlidir, itirazım yok!

Ama olmuyor işte, artık o haller batıyor kardeşim.

“Benim içim dışım bir” diyordur Erbil belki.

İşte sorun da orada başlıyor.

Bize çok yanlış öğretilmiş zamanında, içi dışı bir olmak her zaman iyi değildir.

Bazen için ile dışının ‘bir’ olmaması gerekiyor.

Şezlong fiyatlarına

güncelleme: 46.500 TL

Pandemiyle beraber tatil alışkanlıklarımız da değişmişti. Mesela çok titiz olanlar için aylık şezlong kiralanıyordu.

Temizliği yapılan, başka kimsenin oturmasına izin verilmeyen özel şezlonglar...

Hatta Bodrum Türkbükü’nde, bir otelin plajında aylık şezlong kirası geçen sene 30 bin liraydı.

Fiyatlar güncellenmiş.

Bu sene aynı yerde şezlong fiyatları günlük 1500 lira olmuş. (Aylık 46 bin 500 yapıyor ama mutlaka paket fiyatları olacaktır.)

Sınırsız alkolsüz içecek ve ikramlar dahil. Onun dışında her şey ücretli...

Ne kadar gerekli bir hizmet olduğu tartışılır.

Sen zaten otelde kalıyorsun, zaten plajını kullanacaksın...

- Ne olur arkalarda güneşlensen?

- Ne olur yer bulmak için 15-20 dakika beklesen?

46 bin 500 lira ödeyip bir şezlong kiralamaya ne gerek var?

Mesela otel plajı dışındaki yerlerin fiyatları da yükselmiş.

Artık 500-600 liradan ucuza bir plaja giremeyeceksiniz.

Üstelik verdiğiniz o 500 lira sadece ayak basma parası olacak.

Bu fiyatlardan sonra şunları mırıldanmaya başladım...

- Karavan tatili candır...

- Halk plajları da çok iyi değil mi ya?

- Deniz çok şart da değil aslında...

- Hem ben soğuk suya zaten giremiyorum...

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E değdi mi?

Ama birileri demişti.

“Bergen filminin gişe geliri 150 milyonu geçer” demişti.

“Bunun daha yurtdışı gelirleri var” demişti.

“Film dijital platforma satılacak, yapımcılar günün sonunda çok mutlu olacaklar” demişlerdi.

Ama bunları diyenlere, Farah Zeynep Abdullah hakaretle cevap vermişti.

160 milyon lira hasılat elde etmiş “Bergen” filmi. Bunun içinden vergiler, masraflar falan çıkarılacaktır ama unutmayın ki üzerine dijital platform satışı, televizyon satışı, yurtdışı izlenme gelirleri falan da eklenecektir.

Yok yere o kadar itiraz etti Farah... Boş yere hakaretler sıraladı insanlara...

Şimdi de çıkıp “O hasılat gelirleri yalan, rakamlar doğru değil” falan derse hiç şaşırmayın.

Şaşırmayın ama inanmayın da!

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Birlikteliğimize son verdik!

Bir ‘influencer ayrılma cümlesi’ bu. Mesela 10 bin takipçisi olan da yapıyor bunu, 1 milyon takipçisi olan da...

- Bir politikacı diliyle...

- Bir pop star edasıyla...

- Bir aktör/aktris havasıyla...

- Bir kanaat önderi enerjisiyle paylaşıyorlar bu mesajı. Çok ilginç...

Öyle ilginç ki, bu mesajların karşılığı var mı diye sağa sola bakındım. Varmış.

İnsanlar gerçekten merak ediyorlarmış ilişkilerinin akıbetini.

Ünlü isimlerin hayatlarının merak edilmesini anlarım ama tek işi sosyal medyasından alışveriş sitesi linki vermek olanlara duyulan bu ilgiyi cidden anlayamıyorum.