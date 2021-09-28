Hem şoför mahalli hem cam kenarı zor biraz

İBB Kent Orkestrası, bu akşam saat 19.15’te Caddebostan Sahili’nde açık hava konseri verecek. Konser halka açık ve ücretsiz.
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Craft Tiyatro’nun yeni oyunu “Kalp”, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde. Kapı açılış saati 20.00.
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Fişekhane Deniz Konserleri dev bir ismi ağırlıyor. Erol Evgin, 1 Ekim günü İstanbullulara nostaljiyi yaşatacak. Biletleri şimdiden alın.
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İstanbul’da yeni bir İtalyan açıldı. Terrazza Italia, Zorlu Center Eataly içerisinde misafirlerini ağırlıyor. İtalyan mutfağı sevenler buraya bayılacak.
Oktoberfest İstanbul bugün başlıyor. Bomontiada’da gerçekleşecek festivalin ev sahibi mekanı, The Populist. 1 hafta boyunca açık havada müzik keyfi için Bomonti’ye uğrayın.
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Mehmet Âkif Ersoy’un hayatını konu alan “Âkif” filmi vizyona girdi. Sinemaseverler listelerine alabilir.
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Zeynep Bastık’ın Reynmen ile beraber söylediği “Yalan” adlı şarkı tüm dijital platformlarda. Dinleyip biraz keyiflenebilirsiniz.
Bugün itibarıyla, www.pantenealtinkelebekodulleri.com sitesine girerek 40 kategoride oy kullanabilirsiniz.
Kategorilerde aday çokluğu dikkatinizi çekebilir, şaşırmayın.
Son 1-1,5 sene içinde eser üreten herkesi aday listesine koymaya çalıştık.
8 Ekim’e kadar sürecek ilk tur oylamadan sonra ikinci ve son oylamaya geçilecek. Aday sayısı da her kategoride 10’a düşecek.
Heyecan ikinci turda daha da artacak.
Türkiye’nin en güvenilir isimlerinden oluşan bir ‘Pantene Altın Kelebek jürisi’ olacak. İkinci tur oylamanın sonunda o isimler devreye girecek ve kategoriler için oy kullanacak.
İlk tur oylamada jürinin hiçbir dahli yok. İkinci turda ise halk oylamasının ağırlığı yüzde 70, jürinin yüzde 30 olacak.
3-3 berabere bitti maç.
E konser Adana’da olunca, Adana’da bulunan ‘Demirspor’ taraftarının da gazıyla, söylenmeyecek sözler söyledi Ortaç.
Beşiktaş hakkında konuşan, konuşurken ‘küfür’ eden ve o ettiği küfrü el hareketleriyle destekleyen bir Serdar Ortaç vardı sahnede.
Zaten dakikalar sonra kurtlar sofrasına yem oldu ünlü şarkıcı.
Yanlış yaptı Serdar Ortaç.
Kendisi de ‘terbiyesizlik yaptım, affedin’ tarzında açıklamalarına devam ediyor günlerdir.
Beşiktaş Kulübü resmi bir açıklamayla “S.O. hakkında yasal işlemleri başlatıyoruz” dedi. İsmini bile kullanmayarak mesaj vermek istedi ünlü isme siyah beyazlı kulüp.
Biz arada sıkışan ‘Y’ kuşağı sakinlerinin ‘ah fırsat olsaydı da İbrahim Tatlıses’i canlı dinleseydim’ dileği gerçekleşti.
Tatlıses, Kuruçeşme Arena’da 12 yılın ardından sahneye çıktı.
Oradaydım. Öncesini, sonrasını yaşadım.
Şunu fark ettim...
Tatlıses’in, ceketinin rüzgarı bile yetermiş binlerce insanı oraya toplamaya...
Konserin başlama saati 21.00’di.
@dokakultur Instagram hesabını takibe alın. Doka Kültür ve Yaşam Akademisi beklentileri göz önünde bulundurup eğitim programları oluşturuyor. Uzman eğitmenlerle sizleri buluşturuyor.
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Ayşe Çetinkaya Beauty kadınların takip ettiği güzellik uzmanlarının başında geliyor. Güzellik ve bakım işlerine meraklıysanız güzellik koçu Çetinkaya’yı sıkı takibe alın.
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Beyoğlu Asmalı Mescit’te ‘Kevok Ocakbaşı’ müdavim mekanıdır. İyi et ve kaliteli sohbet için ‘Kevok’u listenize ekleyin.
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Türk kahvesi, günümüzde büyük bir keyifle ve pratik bir şekilde yapılıyor. Bunda teknolojinin payı büyük. Kahve tutkunları ‘Arzum Okka Minio Pro’yu denemeliler.
Özetle şunu diyor: “Ben Adriana ile var olmadım, onunla ilgili haberlerimin silinmesini istiyorum.”
Metin Bey, Metin Bey...
◊ Türk erkekleri için örnektiniz siz...
◊ ‘Demek ki olabilirmiş be’ dedirtmiştiniz...
◊ Güven yüklemesi yapmıştınız hemcinslerinize...
Şimdi neden bu utanç?
Adı “Asla Binemedim.”
Alt başlığında ise şu yazıyor...
“Asla binemediğimiz taksiler...”
◊ El kaldırdığımız ama durmayan...
◊ Karşıya geçeceğim dediğimiz fakat almayan...
Yeni normale adapte olmaya çalışanlar için “Yeni Normalde Değer Yaratmak” konulu bir liderlik konferansı var. Online eğitim için biletler Biletix’te.
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Fonksiyonel tıbbın en önemli sözcülerinden olan Dr. Mark Hyman 30 Eylül’de Sakıp Sabancı Müzesi “The Seed”de olacak. Biletix’ten biletinizi alabilirsiniz.
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Kültür sanat etkinlikleriyle dolu bir kış geçireceğiz. Her ay için bir etkinlik planı yapın kendinize.
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Özlediğimiz tüm sanatçılar Jolly Joker sahnesine geliyor. Eylül ve ekim ayı programları çok dolu. Hemen bilet alabilirsiniz.
Ne ağır bir cümle dimi?
Haklısınız.
Ama tam olarak bunu konuşmamız, konuşurken de ‘hakkaniyetli’ olmamız gerekiyor.
Bülent Ersoy ve Mustafa Keser’in televizyon programının ilk konuğu Yıldız Tilbe’ydi.
Bu üç isim bir araya geldiğinde, şarkıları, Yıldız Tilbe’nin ilginç dans figürlerini falan konuşmamız gerekirdi.
Ama ibre çok başka bir yere döndü. Bülent Ersoy’a... Programda zor konuştu Diva.
Dili dönmüyordu.
İki kelimeyi bir araya getiremedi.
◊ “Bu işin izahı mümkün değil” falan deyip şaşırıyoruz ya hani.
◊ İtalyan erkekleri nereye kayboldu, neden bizim erkeklerimize hayran bu İtalyanlar diyoruz ya hep...
Tüm bunların nedeni İtalya’da yayınlanan Türk dizileri ve bizim o dizileri yurtdışına pazarlama yeteneğimiz.
Her şey “Kiraz Mevsimi” ve “Dolunay” dizilerinin İtalya’da yayınlanmasıyla başlamış.
Diziler çok tutunca İtalyan kanalı olan ‘Kanal 5’ “Erkenci Kuş”u satın alıp Can Yaman hayranlığını körüklemiş.
Son olarak da “Sen Çal Kapımı” dizisini satın alan kanal, Kerem Bürsin’in de bir hayran kitlesi olmasını sağlamış.
Son olay Şafak Pekdemir isimli oyuncu ve yanındaki erkek arkadaşıyla alakalı. Ama ben mevzuyu isimlerden çıkarıp başka bir boyuta taşımak istiyorum.
Bakın bunu son zamanlarda çok görüyoruz. Bir erkek yanındaki kadın ya da kadınlara hava atmak için külhanbeyi moduna geçiyor.
Esnafa sataşıyor, vatandaşa “ne bakıyorsun” diyor, gazetecilere “çekmesene kardeşim” diyerek efeleniyor.
Şafak Hanım ve yanındaki erkek arkadaşı da perşembe gecesi benzer bir terör estirme olayının baş kahramanları oldular.
İsmi bilinmeyen ‘sözde’ beyefendi, kendilerini görüntüleyen magazincilere, alkolün de verdiği ‘yetkiye’ dayanarak saldırdı.
Bu şahıs ve benzeri hareketi yapan arkadaşlar! Ezberlemeniz gereken, odanızın duvarına asmanız gereken manifesto çok net...
1- Mekan çıkışı “getir bakayım benim aracı delikanlı” demek size bir şey katmaz.
Sakıp Sabancı Müzesi’nin terasında Müzede Suare film etkinlikleri var. Bugün 2008 yapımı Reha Erdem filmi “Hayat Var” seyirciyle buluşacak.
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Yarın ‘Dünya Temizlik Günü’. Sabah yürüyüşünüzü dışarıda yapın ve etraftaki çöpleri temizleyin. İnanın huzur dolacak içiniz.
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İstanbul İllüzyon Müzesi giriş ücretlerinde kampanya var. Ayrıca içerisi çok heyecanlı ve ilginç. Keyifli vakit geçirmek için mutlaka uğrayın.
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Zorlu Center’ın açık havaya özel hazırladığı ‘Zorlu’da Bir Başka Gece’ konserleri başlıyor. Bu akşam 19.30’da Fatih Erkoç & Trio ve Tuluğ Tırpan Pow Trio konseri var.
- İtalya yapımı bir diziyle anlaştı.
- İtalya’daki televizyon programlarına katıldı ve Can Yaman ülkede hatırı sayılır bir bilinirliğe ulaştı.
Peki Kerem Bürsin ne yaptı?
Henüz hiçbir şey ama İtalya’ya giden Bürsin, tıpkı Can Yaman gibi büyük bir ilgiyle karşılandı.
Fotoğraf çektirmek için sıraya girenler mi dersiniz, otel önünde çığlık atarak bekleyenler mi dersiniz, arabasını takip edenler mi dersiniz...
Yani eğer bir kazanan arıyorsak, o isim Ebru Gündeş oldu.
Acun Ilıcalı, “Hadise yerine jüri koltuğunda Oğuzhan Koç yer alacak” dedi. Ama açıklamayı yaparken Hadise’yi asla incitmedi.
“Müzik bilgisi şahane. ‘O Ses Türkiye Rap’ jürisinde ona ihtiyacımız var, orada devam edecek” dedi.
Murat Boz, Ebru Gündeş ve büyük olasılıkla Beyazıt Öztürk diğer jüri üyeleri olacak.
Aslında Ebru Gündeş jürilik teklifini kabul ettiği andan itibaren belliydi Hadise’nin o koltukta olmayacağı...
Bu saatten sonra...
- Hadise ile Ebru Gündeş’in arası düzelmez...
Bahar Özmen ve Meral İnce, YouTube’da “MB21” adında bir kanal kurdu. İki başarılı ismin ilk program konuğu Arda Turan’dı. Takibe alırsanız eğlence garanti.
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Eyüpsultan Belediyesi, İstanbul’un ilk “Matematik Evi”ni açtı. Öğrencilere matematiği sevdirmek ve öğretmek için tasarlanan evi ziyaret edin.
Daha kaliteli maç, daha net filmler izlemek istiyorsanız projeksiyonlara şans verin. Eğer kafanız karışıksa işi uzmanına bırakın ve Epson’un cihazlarına göz atın. Yeni modelleri fark yaratıyor.
Biz bir çırpıda yazıyoruz, söylüyoruz ama sahneyle yaşayan, alkıştan beslenen biri için bir ömür demek 12 yıl. İbrahim Tatlıses 12 yıl aradan sonra konser sahnesine geri dönmeye hazırlanıyor. Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde ‘İmparatorlu’ bir kapanış planlıyor Polat Yağcı.
İbrahim Tatlıses konserleri ekim ayında başlayacak. Tek konser değil, iki, üç belki de dört, beş konser verecek Tatlıses.
E bu kadar uzun ara sonrası geri dönülünce, geri dönen isim de İbrahim Tatlıses olunca arka plandaki hazırlıklar da farklı oluyor.
Sahne tasarımı değişecek, kostümler özel olarak hazırlanacak, bugüne kadar görülmüş en büyük orkestralardan biri Tatlıses’in sahnesinde hazır bulunacak.
Boğaz Tatlıses’i, bizler onu alkışlamayı, orkestrası ise arkasında çalmayı çok özledi.
Don Juanizm
Don Juanizm diye bir şey varmış. Namıdiğer çapkınlık aslında ama bu terim sürekli sevgili değiştiren erkekler için kullanılıyormuş. Uzmanlar bunun sebebinin, “Kadınlara kendini kabul ettirme ve erkekliği simgeleştirme” olduğunu açıklamış.
◊ Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra...
◊ Özcan Deniz’in çocuğunu almak için velayet davası açtığı eski eşi Feyza Aktan...
Ve
◊ Bensu Soral ile eşi Hakan Baş...
Hepsinin hayatları şu dönem çok karışık.
Yıldız haritaları ya da burçları hangisi bilmiyorum ama kendilerine birileri tarafından mesaj verilmek isteniyor gibi.
Ya da ‘retro’nun en hasını yaşıyorlar sanki.
Sahnede ikili arasında geçen diyalog ise törenin önüne geçti.
Şaşırdık mı, Hayır.
Tören sırasında Eser Yenenler eşine “Kendini bana bırak, rahat ol” dedi. Yani aslında vermek istediği “Ben tecrübeliyim, sen kontrolü bana ver, keyfini çıkar” tarzı bir mesajdı.
Berfu ise “Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor” diye cevap verdi.
Bu konuşma yüzünden eleştiriliyor ünlü çift.
Ne ahlaksızlıkları kaldı, ne hadsizlikleri.
Hem şoför mahalli hem cam kenarı zor biraz
Londra ve Nusret...Biri dünyanın en pahalı şehirleri arasında üst sıralarda.
Diğeri Avrupa’nın en pahalı restoranları arasında hatırı sayılır bir noktada.
Nusret’in son açtığı Londra şubesi ilk günden yoğun bir taleple karşılaştı.
Hafta sonu Londra Nusret’e futbolcu menajeri diye bilinen Muzzi Özcan gitmiş.
Yemekler yendikten ve hesap ödendikten sonra da fiyatlara isyan etti ünlü menajer.
“Hayatımda ödediğim en gereksiz hesap. Milli gururumuz dedik 3 tane hamburgere 3.600 TL ödedik” paylaşımı yaptı.
◊ Yahu Londra’da yemek yiyorsun...
◊ Sterlin olarak hesap ödüyorsun...
◊ Söylediğin burger ‘altın kaplamalı’ golden burger...
◊ Tanesine 100 sterlin yazmış adamlar...
Eee!
Yüksek hesabı eleştirelim, “böyle bir hesap olur mu kardeşim” diye isyan edelim.
Bu hesapta anormal bir şey yok.
Sen bugün Londra’da fastfood zincirlerinden birinde hamburger ye, zaten 40-50 sterlin ödersin.
Ayrıca normal bir burger yemek dururken, ‘altın kaplamalı’ burger yiyen birisinin bu eleştirisi bana hiç samimi gelmiyor.
O yüzden menajerin bu isyanı şunları çağrıştırdı...
◊ Ah be Nusret Abi o kadar arkadaşlığımız var benden de mi hesap aldın...
◊ Hadi hesap aldın hiç değilse yüzde 20 indirim yapsaydın...
◊ Arada masamıza gelip misafirlerimize şov yapsaydın...
Ee tabii bunların hiçbiri olmayınca en kolay şey nedir, “Böyle hesap mı olur kardeşim” diye isyan etmektir.
O yüzden diyorum “hem şoför mahalli olsun hem cam kenarı zor biraz” diye.
Ev bulamıyoruz çünkü ‘Airbnb’ devrede
Bazı ev sahipleri kolay para kazanmanın yolunu buldu. Sırf o yüzden kiracılarına “evimden çık” diye baskı yapıyor.
3-5 gün daha müsaade edin ev bulunca çıkayım derseniz “Olmaz. Evimi Airbnb’ye verdim, kiracım gelecek” diyorlar.
5 bin lira kira alan bir ev sahibi evini ‘Airbnb’ üzerinden kısa dönem kiralarsa aylık kazandığı paranın 2 hatta 3 kattını kazanıyor.
Bunu fark eden ‘uyanık’ ev sahipleri niye evinde zorla kira ödemeye çalışan kiracısını tutsun ki!
Ama şöyle bir durum var, ‘Airbnb’ aracılığıyla evini kiralayan ev sahibi yasal haklarını yerine getirmiyor. Vergi kaçırması, aldığı parayı az göstermesi, hatta hiç göstermemesi çok kolaylaşıyor.
Yermek kolay sen zor olanı seç Tuğba!
Tuğba Özerk, Edis’i ve Zeynep Bastık’ı hedef aldı araya Reynmen’i de sıkıştırıp “Hep mi ritim aynı olur, Edoş, Zeynoş bi de Reynoş çıktı başımıza. Pop müziği rezil ediyorlar” dedi.
Özerk, bu açıklama yerine...
◊ Ben yeni şarkı çıkartamıyorum...
◊ Çıkartsam bile bir türlü tutturamıyorum...
◊ 3 gün konuşulup 4’üncü gün unutuluyorum...
◊ Sokakta istediğim ilgiyi görmüyorum...
Deseydi daha isabetli olurdu.
Edis’in yanına yaklaşamadığı için Zeynep Bastık hızla atağa kalkıp kendisini çok ama çok geride bıraktığı için ‘hazımsızlık’ yaşıyor Tuğba Özerk, çok belli.
Ama yapmayın ya, bir kere de alkışlayın, “gençler bir şeyler yapmaya çalışıyor” deyin.
Siz o sanatçılara hakaret ettiğinizi sanırken onları dinleyen, seven milyonlarca hayranını da küçümsüyorsunuz.
‘Çıkma teklifi’ geri gelsin
“Çıkma teklifi geri gelsin” diyor gençler. Nedenini de şöyle açıklıyorlar sosyal medyada; “Beraber geziyoruz, vakit geçiyoruz, sevgili miyiz, flört müyüz neyiz bilmiyoruz.”
Bu öyle geçiştirilecek bir ‘geyik’ değil. Çünkü doğru.
◊ Yemek yeniyor.
◊ Herkes memnunsa ertesi gün bir daha yemek yeniyor.
◊ Sabah günaydın, uyurken ‘iyi geceler’ mesajı muhakkak yollanıyor.
◊ Birkaç gün iki taraftan da hiç ses çıkmıyor.
◊ Aradan 3-4 gün geçince, bir kez daha yemeğe çıkılıyor.
◊ Her şey o kadar müthiş ki, tatil planları falan yapılıyor. Ama en önemli madde bu ‘hengame’de arada kaynıyor o da ’ilişki’. İki tarafta bir ilişki var mı yok mu bilmiyor.
Neden biliyor musunuz? Çünkü aslında iki taraf da öyle istiyor.
Çözüm çok basit...
◊ E adım at kardeşim...
◊ Karşı taraftan bekleme...
◊ İşine geliyorsa bu rahatlık o zaman şikayet de etme....
Sormayın!
Bekarsan, ne zaman evleneceksin?
Evliysen, ne zaman çocuk yapacaksın?
Nişanlıysan, düğün ne zaman?
Çalışmıyorsan, ne zaman işe gireceksin?
Öğrenciysen, okulu ne zaman bitiriyorsun?
Diye soruyorlar. Sormayın!
Çünkü bu sorunun muhatapları artık sabırlarının son demlerini yaşıyor.