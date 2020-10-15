Hedeflerinde Hadise var

Son olarak güzel oyuncu Nesrin Cavadzade alfa erkeği mevzusunu gündeme getirmiş, “Alfa erkeği yok ki sevelim” demişti.
Ben tam alfa erkek-alfa kadın muhabbetini unutmuşken, bir grup girişimcinin farkındalık yaratmak için “ALFA” adında bir proje üzerinde çalıştığını duydum. Detayları önümüzdeki günlerde öğrenir öğrenmez açıklayacağım. Ama gelin biz şimdi şu alfa konusunu biraz açalım...
Bir kere sadece erkekler için kullanılmaz alfa tanımı.
Alfa erkeği varsa alfa kadını da vardır.
Alfa erkeği;
◊ Maço değildir. Maçovari hareketler yapmasına gerek kalmadan zekasıyla çözer sorunları.
◊ Eski usulleri benimsemiştir ve gelenekçi tavrı ön planda tutar.
Sonra binge eating mode’u (tıkınma modu) başlar.
Chill yaparken (dinlenirken) ice cream (dondurma) yer.
Akşam oldu mu chips (cips), chocolate (çikolata) keyfi yaparken junk food’u (abur cubur) da unutmaz.
Bir diğeri;
Eating disorder’ının (yeme bozukluğunun) progress (ilerleme) göstermişken relapse etmesini (nüksetmesini) istemez.
Bu isimler son dönemde sosyal medyadaki uygunsuz mesajlarıyla gündeme geldi.
Cem Özer’in mesajlaştığı kişiye fotoğraflarını da yolladığı ortaya çıktı. Birini mesajla rahatsız etmek suçtur.
Birine taciz boyutuna ulaşan mesajlar göndermek ahlaka aykırıdır.
Ama unutmayalım ki ‘ifşa’ da bir suçtur.
Bu ifşa olaylarında sanki bir şeyler gözden kaçıyormuş gibi gelmiyor mu size de?
Adı üstünde mesajlaşma.
Karşılıklı yani.
Evlilik hazırlığı yaptığı kız arkadaşını darp eden Rubato grubunun solisti Özer Arkun bu yazın bol bol iş yapan isimlerindendi.
Neredeyse haftanın her günü Çeşme-Bodrum arası gidip geldi.
Sayısız konser verdi. Şiddet iddiasından sonra bu iş temposu olur şey değildi.
Ama oldu.
Mekanlar doldu, hatta maalesef onu izlemeye gelen kadınlar tarafından zaman zaman ayakta alkışlandı Özer Arkun.
Ücretinde indirim yaptığını düşünenlere hemen söyleyeyim bir kuruş bile indirim yapmadı.35-40 bin lira arasında bir ücret ile sahneye çıktı.
Prof. Özlü’nün uyarısı mutlaka ciddiye alınmalı.
Çünkü;
◊ Mutfakta çalışanların ter damlacıklarını yemeklere ve tabaklara bulaştırma riski var.
◊ Garsonların servis yaparken hastalığı bulaştırma riski var.
◊ Masada yemek yerken yanınızdakinin size virüs bulaştırma riski var.
Baştan sona risk dolu aslında.
Prof. Özlü bu açıdan çok haklı.
Ne olacak bu taksilerin hali diye sohbetlerin ortasına düştüğümüz de çok olmuştur.
Öyle görünüyor ki...
Bizim imtihanımız da, “ne olacak bu haller” diye sohbetlerimiz de daha uzun süre bitmeyecek.
Neden mi?
Taksilere maskesiz binmeye çalışan bir ‘güruh’ var etrafta...
Yanlarında maske taşımadan sağda solda geziyorlar.
Son dönemin popüler formatlarından biri, soru cevap şeklinde ilerleyen, ünlü isimlerin konuk olup ilginç itiraflarda bulundukları programlar...
Ama ne itiraflar.
O koltuğa oturan, asla söylemeyeceği şeyleri bir bir itiraf ediyor.
CNN TÜRK’te yeni başlayan, Merve Şahin’le Melis Özcan’ın sunduğu “Sorgu Sual” ve Armağan Çağlayan ve Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın kendi sosyal medya kanallarından yayınladıkları programlar en çok takip edilenler.
Konuklar simsiyah bir odaya girip, kendilerine ayrılan koltuklara oturuyor.
Normalde geçiştirilecek ya da
O açıklamanın ardından TikTok fenomenleri, Yılmaz’a cevap verdi. Eleştiren de oldu...
“Cem Yılmaz bizi kastetmemiştir” diyen de...
TikTok’ta çok garip şeyler oluyor.
İzlenme uğruna yapılanlar bazen görenlerin canını sıkacak cinsten.
Peki ünlü komedyen TikTok isyanında haklı mı? Bu hafta izlediğim bir Tiktok videosu Cem Yılmaz’ı haklı çıkarır cinsten. İki genç kız Taksim Meydanı’na çıkmışlar, tanımadıkları erkeklerin elini tutup kahkahalar atarak video çekiyorlar.
Pandemi durgunluğunu fırsat bilen bazı uyanıklar, bu güzelim lokasyonda kumarhane işletmeye başladı.
Bu yasa dışı mekanlar tespit edildiği anda polis tarafından yapılan baskınlarla mühürleniyor.
Ama o kadar sık yer değiştiriyorlar ki.
Arnavutköy’ün tercih edilme sebebi, bu kadar yoğunluğun olduğu yerde gizlice bu mekanları açık tutabileceklerini düşünmeleri.
Kumarhaneye gelenler önce kafe ve restoranlarda vakit geçiriyor.
Gecenin ilerleyen saatlerinde ise yürüme mesafesindeki kumarhaneler dolup taşıyor.
Dışarıdan bakıp ‘burası kumarhane’ denmesinin imkansız olduğu yerlere konuşlanmış Arnavutköy’deki bu tip yerler.
Covid-19 testleri pozitif çıkan hastalar karantinada olmalarına rağmen, kendilerini iyi hissettikleri anda dışarıya çıkıyor, kafe ve restoranlara gidip oturuyor, kalabalığa karışıyorlar. Çünkü...
Ateş deseniz yok...
Belirti deseniz o da yok...
Ama virüsü taşıyor...
Ve yayıyorlar...
Bunun önüne geçmenin tek yolu HES kodu.
Çünkü siz Covid pozitifken HES uygulamasında riskli olarak görünüyorsunuz, pozitif biriyle temaslı iseniz de uygulama sayesinde karantinada olmanız gerektiği görülebiliyor. Restoran ve kafeler, rezervasyon alırken veya girişte müşterilerini karşılarken bu koda baksalar birçok kişiyi o kapıdan geri çevirmek zorunda kalabilirler. Şu ana kadar yaklaşık 150 bin kişi HES kodu sayesinde yakalandı. Bunların bir kısmı yurtlara, bir kısmı evlerine karantinaya gönderildi.
“Arkadaş grubumu nasıl buldun?” diye sordu. Gayet anlamsız soru karşısında, “Neden soruyorsun?” dedim.
Verdiği cevapla şoke oldum. Öğrendim ki yanındakiler, parayla tutulan bir arkadaş grubuymuş.
14 yıldır gazetecilik yapıyorum. Gittiğim haberlerde türlü
saçmalıklara şahit olmuşluğum var. Ama bu tip olayların son bulduğunu sanırken, çok acayip detaylar öğrendim...
950 liraya arkadaşlık
Ertesi gün bu işi yapan yerleri araştırıp buldum. Sisteme dahil olmak için bazı kriterleri var bu tip sitelerin;
◊ Üyelerin üniversite mezunu ya da meslek sahibi olup iyi maddi kazançlarının olması
◊ Kafa dengi arkadaşlıklar hedeflemesi
Şiddeti meşrulaştırmak
için çok uğraştılar
Bazı olaylar vardır ki ikiye bölünmek olmaz. O olaylardan biri Halil Sezai’nin komşusuna uyguladığı şiddet.
Her şey apaçık ortadayken, Halil Sezai’nin yanında durup uyguladığı şiddete müdahale etmeyen ve hatta gülen kişi, bir televizyon kanalına konuk alındı. Yayının özeti şuydu:
Halil Sezai’nin şiddet görüntüleri montajlanmış... Aslında ilk tokadı atan, 67 yaşındaki komşusuymuş...
Oysa Halil Sezai komşusunun evine çiçekle gidiyormuş...
Sık sık “Bakın görüntülerde sekme var, kesin montajlanmış, olay göründüğü gibi değil” mesajları verildi. Programın sonlarına doğru film yapımcısı olduğunu söyleyen görgü tanığına stüdyodan bir soru geldi.
Kabul, 1 milyona yakın kişinin ekmek yediği sektörde, artık geçimini sağlayamayanlar var.
Yüzde yüz kabul, bir çözüm yolu bulunmalı...
Kafam bunlarla dolu sokakta yürürken, birçok mekanın işletmecisi olan Tayfun Topal ile karşılaştım.
Tayfun Topal, bitmek üzere olan canlı müzik piyasasını açtığı mekanlarla tekrar canlandırmış bir isim... Ama çok kırgınmış...
Yeni normal ile birlikte restoranlar açılmaya başlayınca, kapattığı People adlı mekanını kısa bir süreliğine tekrardan açmak istemiş. Sanatçı menajerleriyle görüşmeler yapmış. İşte isyanı da bu noktada başlamış.
“Hem sektöre destek olsun diye hem de para kazanamadığımız günlerin ardından biraz iş yapmak için sanatçılarla görüşmeler yaptık. Bir tanesi bile fiyatında indirim yapmadı. Bırakın indirimi, 6 ay önceki fiyatlarının üzerine zam yapmışlar.
İnanamadım.
Aynı günün akşam saatlerinde alınan bir karar ile yasak kapsamından tiyatro oyunları çıkarıldı.
Bu sevindirici bir haber. Çözüm için uğraşıldığının net bir göstergesi.
Aynı gün başka bir karar daha dikkatimi çekti...
O da, işletmelerinin faaliyet alanlarını değiştirerek yasağı delmeye çalışan uyanıklarla ilgiliydi.
Peki ne demek faaliyet alanını değiştirmek?
Akıllara ilk olarak açık hava konserleri gelse de karardan etkilenen sadece konserler değil.
Temmuz ayında tedbirler kapsamında açılan tiyatrolar kısmen yeniden kapandı.
Kısmen diyorum, çünkü bir garip durum var ortada.
Ağustos itibarıyla bazı etkinlik alanları sahnelerini tiyatroya göre düzenlemiş ve bahçe tiyatrosu adıyla oyunlara sahnelerini açmıştı.
Bilinçli tiyatro seyircisi açık havada, tedbirlere uyarak oyunları izliyordu.
Ta ki bu hafta başına kadar...
Artık açık havada tiyatro oyunları oynanmayacak.
Çok konuştuk.
Yeri geldi eleştirdik.
Bu kalabalıkta kontrol çok zor dedik. Ama bir yandan “Buna ihtiyacımız var biraz eğlenmeliyiz” de dedik.
Harbiye Açıkhava konserleri son haftalarda hep gündemimizdeydi.
Cuma akşamı gece yarısından önce alınan bir kararla açık hava konserlerinin iptal edildiği haberi geldi.
Sadece Harbiye konserleri değil
Boğaz’daki teknelerde gerçekleştirilen nişan, kına, düğün etkinleri de koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklandı.
Arkadaşlarımı görmedim.
Evime kimseyi sokmadım.
Maskemi bir an olsun çıkarmadım.
Ama açık havada yemek yediğim bir mekanda virüse yakalandım.
Üstelik masada sadece üç kişiydik.
***
Ama bu sene bir farklı özeniyorum Harbiye sahnesine.
Çünkü dünyanın başına bela olan koronavirüs Harbiye sahnesine giremiyor!
İçeri girerken kapıda bıraktığınız virüsü çıkışta teslim alıyorsunuz...
Pazartesi günü Hürriyet’in de manşetinde yer alan yukarıdaki fotoğrafı görmüşsünüzdür.
Mabel Matiz konserinde binlerce kişi yan yana, maskesiz, tedbirsiz oturuyor.
Sadece bu fotoğraf karesi değil, konser gecesiyle alakalı sosyal medyadan paylaşılan diğer görüntüler de aynı, hatta daha beterdi.
Hedeflerinde Hadise var
Önce biri çıktı Hadise için “Beyonce’nin kötü bir replikası” (taklidi) dedi. Sonra eski bir şarkıcı çıktı, Hadise’nin ilişki yaşadığı Kaan Yıldırım hakkında “Görevi Hadise’ye devrettim. Oğlan meşhur oldu” dedi.
Bir kesim var ki, kimsenin mutluluğunu istemiyor.
O kesim ki, biri iyi bir iş yapınca, hele mutlu bir ilişkiye başlayınca ‘keşke benim olsa’ edasıyla dişlerini sıkıyor.
Üstelik bunu çoğunlukla arkadaşlar birbirine yapıyor.
Bıraksanıza uzayan kol bizden olsun.
İnsanların mutluluğuyla mutlu olmayı denesenize.
Hadise’den ne istersiniz anlamadım.
Kadın işinde gücünde, e gözüktüğü kadarıyla mutlu da bir ilişkisi var.
Nereden buldunuz Beyonce’yi de, Hadise’ye onun taklidi dediniz.
Tabii ki Hadise bir Beyonce değil. Bunu o da iddia etmiyordur zaten.
Ama birini karalamak için böyle sataşmalara gerek yok.
Bunu söyleyen insanlar sektörün pek sevilen isimleri de değil üstelik...
‘Görevimi Hadise’ye devrettim sevgilisi meşhur oldu.’
Bunu okuyan ne anlıyor?
“Hadise’nin sevgilisiyle geçmişte bir ilişki yaşadım...”
Ama bu cümleyi ortaya atan eski şarkıcı hanımefendi sonra çıkıp “Daha önce Kaan Yıldırım’ı hiç görmedim” diyor.
Rahatlığa bakın.
Bu kadar kolay yani.
Belli ki gündeme gelmek için yapmış ve kısmen de başarılı olmuş.
Yersiz eleştiri...
Hakaret...
Çamur at izi kalsıncılık...
Bunlar kolay şeyler...
Belli bir zaman sonra da ‘sakil’ duran hareketler...
Neler Oluyor Hayatta
Kanal D’de hafta içi her sabah yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” son zamanlarda yapılan en dikkat çekici işlerden biri.
Sabah programlarında kalite bir noktadan sonra kaçıyor, diye düşünenlere yanıldıklarını gösterdi Nur Tuğba Namlı ve Hakan Ural. Çünkü, stüdyoda gürültü yok, sabah sabah kimsenin kafasını şişirmiyorlar.
Kimseye hakaret etmiyorlar. Gündem olmak için çırpınanları ekrana taşıyıp prim yaptırmıyorlar. Ses tonumu yükselteyim yoksa reyting canavarı bizi yutacak kaygıları yok. Kahvaltı masasında sohbet dinliyormuş havası yaşatıyorlar izleyiciye...
Rakipleri her gün ekrandan diğer programları küçümsüyor, onlar hiç girmiyor böyle işlere...
Magazinle yaşam haberlerini harmanlamak kolay iş değil bunu çok iyi yapıyorlar. E tabii arkada koca bir reji ekibi var, onlar da alkışı hak ediyorlar...
Kuzguncuk sakini ne istiyor
Kuzguncuk, İstanbul’un değeridir. Kuzguncuk, şehrin nefes alma yerlerinden biridir. Hele o İcadiye mahallesi yok mu...
Sokaklarda özçekim üstüne özçekim yap o derece sanatsal.
Semt, doğal bir film platosu. Evlenenlerin düğün albümlerinde mutlaka yer verdikleri bir yer...
Ara sokaklarından ana caddesine İstanbul’umuzun gözbebeği Kuzguncuk.
Ama duydum ki, son yıllarda Kuzguncuklular çok rahatsızmış.
Bu rahatsızlık şimdilerde iyice had safhaya çıkmış.
Peki ne istiyor ‘bazı’ Kuzguncuklular?
Semtlerine gösterilen ilgiden rahatsızlar, sessizlik istiyorlar...
◊ Her sabah kendilerinin de oturdukları kafelerin kalabalığından, yola atılan masalardan rahatsızlar, kaldırılsın istiyorlar...
◊ Her gün alışveriş yaptıkları organik pazarlar canlarını çok sıkıyor, gitsin istiyorlar...
◊ Girişimcilerin açtıkları dükkanlardan nefret ediyorlar, “hemen kapatılmalı” diyorlar...
Bunların adına da ‘kent suçları’ demişler.
Hem esnaf hem de Kuzguncuk’a giden bizler kent suçlusu oluyoruz.
Şimdi bir dakika sayın Kuzguncuk sakinleri!
◊ Semtinize gelenleri gözaltına alma yetkiniz de olsun!
◊ Marketler, kafeler iş yaparsa hemen ceza kesin, mühürleyin dükkanları!
◊ Genç girişimciler semtinizde ofis mi açtılar, ‘yasak kardeşim’ diyerek kapatın hemen!
Böyle güzel bir semtte yaşamanın bazı sorunları elbet olacaktır.
Bırakınız gelsin insanlar.
O yeşillik içindeki mahallenizde biraz nefes alsınlar.
Deniz kenarında yürüyüş yapıp sokaklardaki kafelerde otursunlar.
Trafik mi oluyor?
Bu trafik denen bela her yerde var, çözümü de yok.
Bazı dükkanlar kaldırım alanınızı işgal mi ediyor?
O konuda sonuna kadar haklısınız.
Arayın belediyenizi, ekipler gelip orayı düzene sokacaktır.
Bana da kızmayın, çünkü Kuzguncuk’a en büyük zararı yine Kuzguncuklular veriyor unutmayın!
Evet, siz kimseyi yanlış anlamıyorsunuz!
Fazladan bir çaba sarf etmeden kendinden konuşturmanın mümkün olduğunu son olarak Burçin Terzioğlu gösterdi bizlere.
Ünlü oyuncu konuk olduğu dizide rol gereği bir erkeğin sözlü tacizine maruz kaldı. Tacize karşı susmayan Terzioğlu, kadınların yaşadıklarını, ses tonu ve mimikleriyle çok güzel anlattı. Üstelik 2 dakikada yaptı bunu. Yüreklerimize dokundu.
‘Ama sen beni yanlış anladın’ cümlesinin arkasına saklanıp her şeyden sıyrılmaya çalışan tipler var ya hani. Onlara tokat gibi bir cevap verdi. Evet siz kimseyi yanlış anlamıyorsunuz ama “beni yanlış anladın” diyerek yaptığı tacizi, verdiği rahatsızlığı, yaşattığı şiddeti unutturacağını sanan zihniyetlerle aynı dünyada yaşıyorsunuz.
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