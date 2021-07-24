Hay Hay ama...

Beyoğlu’nun yenisi Le Cuistot Bistro Fransız mutfağının seçkin lezzetlerini sunuyor. Deneyin...
Beyoğlu–Asmalımescit’te bulunan ‘Kevok Ocakbaşı’ rakiplerinden fazlasıyla önde. Halen denemediyseniz bugün uğrayın...
Bir barınağı ziyaret edin bugün. Öyle tatlı ve sevgiye muhtaçlar ki... Aklınızda yokken bile bir kedi ya da köpek sahiplenebilirsiniz...
Caz severler için günün adresi Zai Bodrum. Elif Çağlar bugün Zai sahnesinde olacak...
Alaçatı Jolly Joker sahnesinde Levent Yüksel sahneye çıkacak. 90’ları özleyenler koşun...
Daha önce hiç resim yapmayanların bile yeteneklerini keşfedeceği bir etkinlik var. ‘Resim Workshop–Çiçekli Kız’ İstanbul Ankaworkshop’ta...
Onun söylemediklerini ama benim anladıklarımı...
Hiç girmediğimiz konularla ilgili hissettiklerimi...
Acun Ilıcalı’nın belki de sürpriz yapmak adına henüz anlatmak istemediklerini...
***
Fenerbahçe:
Ben bu kadar çılgın bir takım taraftarı olup da karşı takımlara aynı derecede saygısı olan çok az taraftar gördüm.
Bodrum’da gündüz partileri başlıyor. ‘Folie Restaurant & Sea’nin geniş alanında gündüzden başlayıp akşama kadar sürecek partiler için yerinizi ayırtın.
***
Gündoğan’daki Mivara Luxury Resort müzikli geceler başladı. Yarın sahnede genç isim Pınar Arpınar olacak. Rezervasyon şart.
***
Topkapı Sarayı tarifinden esinlenen Karaköy Güllüoğlu ‘yaz baklavası’ yaptı. Denemediyseniz bayram sofranızda yerini acilen almalı.
◊ Şu an bulunduğumuz Alaçatı’daki bu evin sizin için ayrı bir anlamı var sanırım...
- Bu evde yeni bir düzenleme yaptım. Kullanılmayan alanlara üç yeni misafir odası yaptırdım. 11 odalı oldu artık. Hayatta en mutlu olduğum şey dostlarımın evimde olması. Rahmetli anne ve babamla yaşadığım günlerde de misafirlerimiz günlerce evimizde ağırlanırdı. Herhalde oradan içimde kaldı.
◊ Kalabalığı seviyorsunuz. Peki eski bayramlarınız nasıl geçerdi? Kalabalık yemek masaları kurulur muydu?
- Çocukluğumda bütün aile fertlerini gördüğüm çok özel günlerdi bayramlar. Bizim bayramımız şimdiki gibi “İlk gün nereye kaçalım” değildi. İlk iki gün herkes buluşur, yemek yer, sonraki günlerde bir yere gidilecekse gidilirdi. Şimdilerde o ilk iki günü kaybettik.
◊ El öpüp harçlık alır mıydınız?
Küs olduğunuz biri varsa bayramını kutlayın. İlk adımı siz atıp barışın.
***
Bodrum’da olanlar Türkbükü’nde yeni açılan ‘Galia Sea Food’a giderlerse çok farklı bir deneyim yaşayacaklar. Mekan hem tasarımı hem de yemek ve müzikleriyle bir adım önde.
Alaçatı Jolly Joker’de bayramın ilk günü Yeni Türkü-Cem Adrian ve Emir Can İğrek sahnede olacak.
***
Türkiye’nin ilk açık hava heykel parkı bugün açılıyor. Loft Art Sculptville adı verilen park Bodrum Loft’ta.
***
Evgeny Grinko yaz turnesi kapsamında bugün Marmaris Amfi Tiyatro’da olacak. Rus müzisyenin konserine gidebilirsiniz.
Apple Music, “Yaz Notaları” listesini güncelledi. Tatil hiç bitmesin diyenlerdenseniz, başa sarıp sarıp dinleyin.
***
◊ İyi bir sahne şovunun olması...
◊ Sanatçının sesiyle sahnesini ‘ağlatması’...
◊ Kendi tarzı dışındaki şarkılardan birkaç tane ‘patlatması’...
◊ “Ne bitmek tükenmek bilmez enerjisi varmış” diye fısıltılara neden olması...
◊ Dinlemeye gelenlerin heyecanını saniyesinde anlaması...
◊ İlk konseriymiş gibi heyecanla o sahnede yerini alması...
Gibi ufak ama önemli detaylar gerekir.
Side’deki ‘Paloma Finesse’ dünyaca ünlü şefleri ağırlıyor. Chef’s Kitchen’ı bugün ünlü restoran 7 Mehmet’in şefi Mehmet Akdağ yönetecek.
**
İstanbul’da ‘Çocuk Tiyatro Festivali’ sürüyor. Bugün Sultanbeyli Gölet Parkı ve Zeytinburnu Çırpıcı Parkı’nda çocuk tiyatroları sahnelenecek.
***
Çocuğunuz için mobil eğitim uygulaması ‘Da Vinci Kids’i akıllı cihazınıza indirin.
Gündeme gelmek için klavye kıranlar hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı.
O talihsiz tepkiler yeni bir akım başlattı.
O akımın adı:
“Sana ne ne giyeceğimden!”
Bu sezon besbelli bu akımın önüne geçilemeyecek.
Artık sahne öncesi yapılan “İlk hangi şarkıyla çıkacak” tartışmalarının yerini “Acaba sahnede ne giyecek” tartışmaları alacak.
Ve “Esas unsur aldığın mal değil, komşundur (yani yanında hangi ünlü isimlerin olduğu)” diye eklemiş.
Evet, bazı mekanlarda lahmacun fiyatı zaten yıllardır belli. İsteyen gider istemeyen gitmez, katılıyorum. Ancak her sezon üç-beş mekan daha ortaya çıkıyor ve onlar da kafalarına göre fiyatlandırıyorlar lahmacunu.
Ben buna karşıyım. Çünkü onlar böyle yaptıkça, biz normal vatandaşların hareket alanı azalıyor.
10-20 liraya lahmacun yiyecek yer bulamıyorsun.
Hadi lahmacunu geçelim...
Ama su da mı Hıncal Abi? 8 litre suya 960 TL yazılır mı? Ben suya 960 TL verdikten sonra...
‘Two Tenors’ iki tenörün müzikal düellosu için biletinizi aldınız mı? Müzikal bu akşam 20.00’de Trump Sahne’de...
***
Soner Arıca bu akşam Hayal Kahvesi Kocaeli’de sahneye çıkacak. Biletler, ‘Biletix’te...
İstanbul’da ise Kenan Doğulu yılın ilk konserini veriyor. Maximum Uniq Açıkhava’daki konser 21.00’de başlıyor...
“Heidi Live Show” adlı çocuk müzikali Bornova Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Çocuklarınız için değerlendirebilirsiniz.
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Manisa... Her yerde konserler var. Biri mutlaka size göredir.
Yeşilliğe ayak basabiliyorsanız şanslınız. Bugün çıkarın ayakkabınızı ve kötü enerjinizi toprağa bırakın.
Sakıp Sabancı Müzesi bugün kapılarını çocuklu ailelere açıyor.
“Müzede Şekil Avı” adlı atölyede aileler ve çocukları keyifli vakit geçirecek.
Küçükçiftlik Bahçe konserleri başladı. Bu akşam sahnede Yok Öyle Kararlı Şeyler, Can Oflaz ve Bağzıları olacak.
Starbucks bağımlılık yaratacak bir ürün çıkardı. Dondurmalı kahveyi ilk gördüğünüz yerde deneyin.
Adı Aygün Aydın...
Hakkında alınan koruma kararına uymadığı için 3 gün zorlama hapsi cezasına çarptırıldı Aydın.
Hiç eleştirmeyin bu kararı. Sonuna kadar doğru çünkü...
Aynı tacizleri...
Aynı rahatsızlıkları...
Aynı utanmazlıkları...
Bir erkek yapsa sokakta yürüyemeyecek hale gelirdi.
Ne güzel hayat değil mi?
Açık hava toplantısı...
Açık hava konseri...
Bunların hepsini biliriz.
Peki ya açık hava diskosunu?
***
Eğer açık hava diskosu görmek ve deneyimlemek istiyorsanız, bir akşam Kadıköy Caferağa ya da Beyoğlu Cihangir’e gitmeniz lazım.
Hafta içi o civarlarda dolaşırken beklemediğim bir manzara gördüm.
Meğer Cennet Koyu’nun bir arka kapısı varmış...
‘Arka kapısı’ diyorum çünkü koyun tadını çıkaran ve para ödemeyen yüzlerce kişiyle karşılaştım.
Sağlı sollu park eden arabalar kilometrelerce uzamıştı.
Adım atacak yer yoktu.
Arabasına park yeri bulan, kendisini denizin hemen kenarındaki yeşil alana atmış ve çadırını kurmuştu.
Eleştirmiyorum, bu güzellikten faydalanmak herkesin hakkı.
Piknik yapmayı özlediyseniz tam havası değil mi? Şöyle hafif esen bir yer bulup arkadaşlarınızla pikniğe gidin bugün.
***
Deniz ve güzel yemek sonrası DJ Suat Ateşdağlı’yı dinlemek isterseniz Yalıkavak’ın en yenisi ‘Helia Yalıkavak’ı listenize alın.
İBB Kültür Merkezleri’nde oyun gösterimleri başladı. Hafta sonu için kendinize en yakın kültür merkezini seçin.
***
The Marmara Bodrum, yaz sezonunu başlattı. ‘The Good Fellas’ geceleri için yerinizi şimdiden ayırtın.
Lezzetin yanına eğlenceyi arayanlar için güzel haber. Türkbükü’nde ‘Kuum Hotel&Beach’ içindeki Galia Sea Food ile son dönemin en merak edilen mekanı.
Eyüpsultan Belediyesi, ‘El Emeği Ürünleri Festivali’ düzenliyor. Ev kadınlarının ürettikleri ürünler 3 gün boyunca festival alanında olacak.
KüçükÇiftlik Park, kapılarını bugün açıyor. İlk sahne Duman’ın.
Caz festivali heyecanı da başladı. 28. İstanbul Caz Festivali, biletleri bugün ‘passo.com.tr’de satışa çıkıyor. Acele etmezseniz geç kalabilirsiniz.
Korku filmi sevenler sinema salonlarına... ‘Korku Seansı: 3’ sinemalarda.
Mekanlar açılınca İncili Gastronomi Rehberi’nin değeri çok daha iyi anlaşıldı. Mekan seçiminiz için rehber olan kitabı yanınızdan ayırmayın.
Önümüze bakarken geride bıraktıklarımız vardır.
◊ Hamburger fiyatlarını gördük. Tamam dedik. Herhalde talep var.
◊ Bazı balık restoranlarında neredeyse ‘euro’ üzerinden hesap gelmeye başladı. Ama ona da eyvallah dedik. Heralde denizlerimizde bu yıl balık yok.
Ama su bu su!
Bildiğimiz su!
Hem de 0.33’lük.
Tanesine 40 TL yazmışlar.
◊ Hiç utanmamışlar.
Çok susadığımız günün herhangi bir anında bir bardak buz gibi kefire şans tanıyın. Sevmeyenler böyle böyle bu mucize içeceğe alışacak.
***
Bugünden yarını düşünmeyin. Günün tadını çıkarın, zihninizi dinlendirin. Bunu haftada 3-4 gün yapın.
Hay Hay ama...
Hadise’nin ‘Hay Hay’ şarkısının reklamı New York Times Square’deki panolardaydı hafta içi...
Bir gün boyunca da orada kaldı Hadise’nin fotoğrafı.
Parasıyla değil mi, ben versem parayı benim de reklamım çıkar.
Sorun orada değil...
Sorun Hadise’nin açıklamalarındaki aforizmalarda...
Times Meydanı’ndaki reklamının görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı...
“Benim adım Hadise” ile başlayan cümleler kurdu...
“Yaşamak istediklerimi yaşıyorum, korkmuyorum. İstediğimi konuşuyorum. Kadınların daha çok sesi çıkacak” falan dedi.
‘Hay hay’ Hadise...
Verilen mesajlar çok güzel.
Hay hay, kadınların sesi her zaman daha çok çıksın.
Hay hay yaşamak istediğini herkes yaşasın.
Hay hay özgürlükler asla kısıtlanmasın.
Sana katılmamak mümkün mü?
İyi de Hadise, bu lafların New York’taki ekrana astığın reklamla ne ilgisi var...
Dikkatli sosyalleşme mi?
Şimdilerde bu konuşuluyor.
Birçok kişi birbirine ‘dikkatli sosyalleşelim’ diyor. Sahneye çıkan şarkıcılar ‘aman sosyalleşirken dikkat’ uyarıları yapıyor.
Tamam, uyarı bu gibi durumlarda bir görevdir...
AMA...
◊ Sosyalleşmenin dikkatlisi maalesef olmaz...
◊ Sosyalleşen kişi belirli bir saatten sonra gemileri yakar...
◊ Aylarca evde pijama ve terlikle oturan kişi sosyalleşme fırsatı bulunca abarttıkça abartır...
◊ O yüzden önümüzde iki seçenek var...
1- Sosyalleşme...
2- Sosyalleş...
Ya tekrar olursa
Düşünmesi bile can sıkıcı ama, ne yaparız eylül ayıyla birlikte tekrar evlere kapanırsak?
Kavuştuğumuz restoran ve kafeler elimizden alınırsa ne yaparız?
Seyahat özgürlüğümüz tekrar uçup giderse?
Tiyatro, sinema, kalabalık alanda toplaşma gibi normal olan eylemler ya tekrar yasaklanırsa?
Ne yaparız o zaman?
◊ Benzer olayları 3 kez yaşadık 4’üncüsü olursa perişan oluruz...
◊ Tadımız tuzumuz uzun süre geri gelmemek üzere kaçar...
◊ İçimizi öyle bir karamsarlık kaplar ki... Tarifi ‘namümkün’...
◊ Kilo üstüne kilo alırız...
O yüzden...
Geliyor gelmekte olan felsefesi ile yaşayalım bir süre daha...
◊ Korkalım gerekirse...
Korku tedbir aldırtır çünkü...
◊ Sıcakta maske takamıyorum, aşı olmak istemiyorum diyenlerle aramıza ‘set’ çekelim...
Yakarsa dünyayı ‘Merve’ler yakar
Merve Boluğur çok ilginç biri.
Hep magazin muhabiri arkadaşlarımızın bıraktığı yerde, bıraktığı şekilde çıkıyor karşımıza.
Yani hep Nişantaşı’nda ve hep maskesiz.
Bir de her maskesizliğine bir açıklaması oluyor genç oyuncunun...
Bu sefer, “Benden hastalık değil sağlık geçer” dedi.
Her seferinde çıtayı bir üste taşıyor Merve.
İlk başlarda çok konuşuyorduk ama sanırım artık kendi haline bıraktık onu...
İlk başlarda maskesizliği dert oluyordu içimize, artık ‘ne yaparsa yapsın’ kafasındayız hepimiz...
İlk başlarda kızdırıyordu artık güldürmüyor bile...
Dünyanın bu salgından bir kez daha başı yanacaksa, Merve Boluğur gibi düşünenler yakacak.
Kesin!
Koşarak kaçtım
Bayramdan önce Bodrum’dan koşarak uzaklaştım.
Ben hayatım boyunca...
◊ Akşam yemeği sırasında 5 dakikada bir elektriklerin gittiğini...
◊ İnternetin 10 dakikada bir koptuğunu...
◊ Açık havada masa aralarının 20 cm olduğunu...
◊ 2 hatta yerine göre 3 saat taksi beklendiğini...
◊ Yaya haldeyken 100 metrenin 10 dakikada gidildiğini...
Ne gördüm ne duydum...
İşte bu yüzden koşarak kaçtım Bodrum’dan...
Tan ve Harbiye
Harbiye Açıkhava Sahnesi eski günlerine döndü... Neredeyse her gün bir konser var artık. Hafta içi Tan çıktı Harbiye’ye... Ama ne çıkış...
Tüm biletler satıldı.
Doldu Harbiye...
Çok konser meraklısı olmasam da iyi bir müzik dinleyicisiyim.
O yüzden biri bana açıklayabilir mi, Tan Harbiye’yi nasıl doldurdu?
Tan’ı küçümsemiyorum sadece şaşırdım...
Biz daha önce...
◊ Koltukları dolu göstermek için bedava biletler dağıtıldığını...
◊ Eşin dostun zorla konserlere davet edildiğini...
◊ Yoldan geçenlerin kolundan tutup oturtulduğunu...
Falan çok gördük...
O yüzden merak ettim. Acaba böyle numaraların çekildiği eski günlere mi döndük?