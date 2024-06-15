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Hasan Can Kaya olayı

#Hasan Can Kaya#Kenan Doğulu#Survivor

İddia çirkin.O iddiaya göre Hasan Can Kaya, bir kızı evine kapatıp çıkmasına izin vermemiş.

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Polisler gelmiş, kızı çıkarmış falan.

Haydi olayı biraz açalım.

Yine iddiaya göre bir üniversite partisinde tanışmış kızla Hasan Can. Sonra da beraber eve gitmişler.

Yine iddiaya göre ilerleyen saatlerde kız, arkadaşlarına canlı konum atıp “Beni kurtarın, evden çıkmama izin vermiyorlar” demiş.

Sonrasında canını sıkan şeyler olmuştur ve evden gitmek istedin diyelim.

Buraya kadar da tamam.

Ama neden şikayetçi olmadın?

Neden bir beyanın, bir açıklaman yok.

Madem haklısın ortaya bir iddia atıp neden köşeye çekildin?

Kadınların itibarını koruduğumuz kadar erkeklerin de itibarını koruyacağız.

Öyle tek taraflı olmaz bu işler. Hasan Can Kaya, “Adımın geçtiği haberlere konu edilen iddialar hiç bir şekilde doğru değildir. Herhangi bir konuyla ilgili emniyette hiç ifadeye çağrılmadığım gibi hakkımda herhangi bir şikayet veya koğuşturma da yoktur. İtibar sarsmaya yönelik olduğu açık olan, tamamen gerçek dışı ve ahlaksızca iftiraları üretenlere fırsat verilmemesini rica eder, bu ahlaksızca iftiraları yayanlara yönelik tüm yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla kamuoyuna duyururum” diye açıklama yaptı.

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Yani bence bu işin altında başka şeyler var.

Özel anlar vardır!

Kenan Doğulu evinde bir doğum günü partisi yapmıştı geçen hafta. Bir sürü videolar izledik o doğum gününden. Ama bir video çok daha fazla girdi dolaşıma.

Yılmaz Erdoğan ile Kenan Doğulu arasında geçen diyaloğu detaylıca yazmayacağım. Zaten okuyup, görmüşsünüzdür.

Doğulu “Bizim sohbetimizde bir sorun yok. En özel anımızı çekip paylaşan arkadaşımızda problem var” dedi.

Çok doğru...

Neden paylaşırsın özel bir davetten bir videoyu.

Ama bazılarımız hiç anlamıyoruz özel denen şeyden.

Takipçi kovalama, arkadaşlarına hava atma... Tamam sen en iyisisin, sen o partiye davetlisin, anladık.

Ama ayıptır be!

Belli ki Doğulu’nun bir sonraki partisine davet edeceği arkadaşlarını iyi seçmesi lazım.

Kara listeye girmesi lazım bu arkadaşın...

Çiğ hareketler

Kızlar bu marifet değil ki...

Yaptığınız ayıp üstelik.

Hak yemek de var işin içinde ben size söyleyeyim...

Adını “Survivor” ile duyuran Damla Can ve Sahra Işık, “Survivor” finaline çakarlı, sirenli bir arabayla gitmiş.

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Öyle şuursuzlar ki “Açın yolu Survivor finali” diye anons geçiyorlar.

Kızlar, bu yaptığınız çok çirkin, çok çiğ bir hareket...

Böyle şov peşinde olanlar topluca göç etse rahat nefes alacağız. Ne oldu 5 dakika erken gidince, madalya falan aldınız mı?

Hava attığınız insanlara karşı üstün geldiniz mi?

Umarım en kısa sürede gerekli cezayı da yersiniz. O haksız yere taktığınız çakarı sireni de söktürmek zorunda kalırsınız.

Biz 150 liradan razıyız!

Yurtdışı çıkış harcı şu anda hatta bir süredir 150 lira... Ama haberlere göre zam gelecekmiş. Bin lirayla 1750 lira arasında olması planlanıyormuş.
Aman diyeyim.
Bu zaten hassas bir konu.
Yurtdışına çıkmak için neden para ödüyoruz diye yıllardır soruyor millet.
Bir de uçuk bir fiyat yapmayın, benden söylemesi...

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Bayram fareleri

Sosyal medyam canlandı yine...

O canlanmanın kahramanı ‘beleşçiler’.

Davet fareleri yerini bayram farelerine bıraktı...

Meslekleri yok... 

Bazıları eski ünlü.

Bazıları influencer’cık.

Bazıları eski sosyetik...

Bedava tatillere koşmuş hepsi.

Şimdi ben size söyleyeyim gittikleri yerlerde hem bedavaya kalıp hem de otel çalışanlarından garsonlara kadar hepsine bela olacaklar.

“Şu niye yok, bu niye yok” diye isyan edecekler.

Bir yandan da hava atacaklar...

Sayısız post ve hikaye paylaşacaklar. Ha bu arada bazıları altlarına arabayı da bedavaya alıyor. Onun için de 3-5 hikaye atıyorlar.

Ohhhh mis gibi hayat.

Bence böyle tiplerin bayram sonuna kadar hikayelerini engelleyin. Engelleyin ki görüp de sinirinizi bozmayın.

 

#Hasan Can Kaya#Kenan Doğulu#Survivor
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