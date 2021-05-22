Hangisi gerçek Gökçe?

Yemek yerken ‘3D’ kuralını uygulayın. Dur, düşün, davran... Hızlı yemek yiyenlerin kurtarıcısı olacak.
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20 yıllık İngilizce öğretmenliği ve eğitim danışmanlığı tecrübesi olan Ebru Doğdu çok kıymetli bir iş yapıyor. Televizyon programıyla öğrencilere ve velilere yol gösteriyor. Takip edin.
İletişim ve İşletme Bilimleri Enstitüsü ‘Gaming’ eğitimlerine başladı. Oyun dünyasında yazılım dışındaki her şeyi bu eğitimle öğrenin.
Ben bu iki sektörden birinde olsaydım, pandemi sonrası yapacağım ilk şey meslektaşları toplayıp yeni bir dernek kurmak olurdu.
Hani yaza çize kıllarını kıpırdatamadığımız müzik sektörü temsilcileri var ya...
Hani müzisyenlerin aidat falan ödediği...
Hani telif haklarının toplandığı yerler...
İşte onun yerine yeni bir oluşum mesela.
Çok iyi olmaz mı?
Ters kurgu tekniğini ustaca kullanıp farklı bir romana imza atana Hasan Hayyam’ın eseri ‘Hiyerofant’ raflarda. Farklı bir ‘zaman’ kavramı sizi bekliyor.
Türk kahvenizin yanına bir lokum ya da çikolata koyabilirsiniz. Hazırlaması bile heyecanlı.
Sahur alışkanlığınız gece yeme alışkanlığına dönmesin. Bunun için eğitimler var. YouTube’dan bugün seyredin.
Ren Sourcing ‘Online Moda ve Tekstil Eğitimleri’ veriyor. Moda meraklıları bugün eğitime katılabilirler. Biletler Biletix’te.
Günlük yaşantınızda ‘kullandığınız sözcükleri özenli’ seçin ve hiçbir şeyi kişisel olarak algılamayın. Bu da bir çeşit ‘terapi’ aslında.
Ufak bir tükenmişlik hissettim.
Neden biliyor musunuz?
‘La Casa De Papel’ yüzünden...
Meşhur soygun filmi ‘La Casa De Papel’ 5’inci sezonuyla final yapacak.
Çekimler tamamlandı.
Yakında yeni seriyi izleriz.
Her geçen sezon bir öncekini aratsa da, “Yok ya eski tadı kalmadı” dedirtse de birçok kişinin dizi bağımlılığına ilk adım atışıdır ‘La Casa De Papel’.
Neyse...
Soner Arıca bir Karadeniz türküsünü seslendirmiş. “Esmesin Ayrılık”, Arıca’nın o ‘duru’ sesine çok iyi gitmiş. Dinleyin...
Mutfaktaki atıkları değerlendirip çeşitli yemekler hazırlayabileceğinizi biliyor musunuz? Bugün deneyin...
Gerçek olaylardan esinlenilen “Bütün Kızlar Adına” dijital platformda yayında. Pes etmeyen bir dedektifin macerası, seyredin...
Faruk Sabancı ve Norm Ender’in yeni şarkısı “Bulamazdım”ı dinlerseniz güne enerji dolu başlarsınız...
İsveçli şarkıcı ve söz yazarı Jay-Jay Johanson’ın bugün PSM Online sahnesinde konseri var. ‘Online.zorlupsm.com’ dan biletlerinizi alabilirsiniz...
Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi’nin eğitimlerini takip edin. Hatta belki birine katılmak bile isteyebilirsiniz...
22’nci Adana Tiyatro Festivali 24 Mayıs’ta başlıyor. Bilet satışları bugün başladı. 18 oyunun seyirciyle buluşacağı festival için bilet alın...
Artık normalleşme haftasındayız. Bu hafta sonu için keyifli bir plan yapın. Mesela bir otelden kendinize yer ayırtabilirsiniz...
Geçen seneyi değil ama önceki senenin yaz sezonundaki fiyatlarını çok iyi biliyordum.
Bu sene öğrendiğim fiyatlar tüm bildiklerimi unutturdu.
Yeni bir sayfa açtırdı bana.
Canımı sıktı.
Diyelim sezonda 1 aylık müstakil bir ev kiralamak istiyorsunuz.
Tercihiniz de lüksten yana oldu...
Lokasyon olarak, Cennet Koyu’nu seçerseniz 5+1 villa için aylık 800 bin lira, Yalıkavak’ı seçerseniz 6+1 için aylık 600-700 bin lira, Türkbükü’nde 3+2 bir villa için ise aylık 350-400 bin lira ödemeniz gerekiyor.
“Lüks olmasın, uyumadan uyumaya geleceğim” diyenler için eskiden günlüğü 400-500 liraya tutulan dairelerden artık eser yok.
“Yeni nesil çok başarılı müzisyenler var. Hazırladığım ‘best of’ta onlara el vereceğim” dedi...
Gençlerle ‘best of’ işi ilginç.
“Ee ne var, bu yeni mi sanki” ya da “Tutmaz bu iş geç” diyebilirsiniz.
Ama illa mesleğe yıllarını vermiş isimlerin şarkılarını yine aynı seviyedeki isimler mi seslendirecek?
Sadece Deniz Seki için değil best of hazırlığındaki diğer isimler için de düşündüm.
‘Yeni nesil müzisyenlerden kimler bu işin hakkını verir’ diye kafa patlattım.
Irmak Arıcı: Düetlerin aranılan ismi olmaya aday. Şimdiden birçok isim onunla düet yaptı. Spotify, Apple Music gibi platformlarda olmayan şarkılar YouTube’da en çok dinlenenler arasında.
Kim Bu Reyhan
Akbank Sanat Evinizde kültür sanat etkinliklerine devam ediyor. Bugün “Gölgelerden Rengarenk Resimler” aktivitesi var. Çocuğunuzla vakit geçirmek için çok ideal...
Detoks için vakit ayırın bu hafta sonu. 1-2 günlük detoks bayram yorgunluğunu atmanıza yardım edecek...
Aposto uygulamasını indirin ve mail adresinizi girin. Her sabah faydalı okuma listeleri mailinize gelecek...
Telefonlarınızın uygulama mağazasından “TRT Bil Bakalım” bilgi yarışmasını indirin. Çok ama çok keyifli anlar geçireceksiniz sevdiklerinizle...
Karadeniz türküsü sevenler için Şevval Sam yeni bir tekli çıkardı. “Kopsun Bir Fırtına” sakin bir hafta sonunun şarkısı olsun...
Detoks yapacağım ama sonra diyorsanız ve halen İstanbul–Levent’teki ‘Asır Tantuni’yi denemediyseniz. Hadi!
Bazı arkadaşlar hayatımızda ‘gereksizler’, onlar enerjimizi alıyorlar. Uzaklaşın!
Uyku arası bilinçsiz yemek yeme semptomu
Yoganın her türlüsünü denediniz mi bu süreçte? Peki ya ‘kahkaha yogası’nı... YouTube’dan bir ders alsanıza...
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Bayram tatlılarınızı hafifletmek isterseniz yapımında rafine şeker yerine ham bal kullanabilirsiniz. Uzmanlar deneyin diyor...
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Fropie’nin chia ve keten tohumlu kefirlerini bugünden deneyin derim. Eğer kefir sevmiyorsanız 1 adet probiyotik barları, 2 bardak kefire eşit...
“Orkun biliyor musun; önceki sezonlarda Bodrum’un 10 bin sandalye kapasitesi vardı. Şimdi bu sayı 100 bine çıktı” dedi.
Sandalye kapasitesi onların dilinde ağırlanacak müşteri sayısı demek oluyor.
Hemen hızlıca bir hesap yaptım.
◊ 10 bin sandalye varken hangi mekan ne kadar doluyordu?
◊ Kim sezon sonu hanesine kâr yazıyordu?
◊ Zarar edenlerin temel sorunu neydi?
Yaptığı cover’lar ile adından söz ettiren Deniz Tekin konseri var. 21.00’de başlayacak konser ‘PSM Online’dan ücretsiz izlenebilecek.
40’ıncı İstanbul Film Festivali çevrim içi tam gaz devam ediyor. Bu akşam ‘Kralların Gecesi’ filmini seyredin. Biletler ‘passo.com.tr’de.
Bayram için ağzımızı tatlandıralım. Osmanlıdan günümüze geleneksel bir tatlı olan ‘lokum’ için sipariş vermekte geç kalmayın.
Sevdiklerinizi aramak için bayramı beklemenize gerek yok. Bugünden başlayın. Bir telefon mutlu eder!
Haydi tiyatroya destek olalım. Mobilet.com’dan bilet alırsak ‘Karanlıkta Komedi’ oyununu seyredebiliriz.
Ev dekorasyonunuzu gözden geçirin belki profesyonel bi destek de alabilirsiniz.
O fotoğrafın altına da ‘kahramanım’ notunu düştü.
Beren ile Kenan’ın ilişkisini, onlardan daha çok düşünen bir kitle var.
O kitleden hemen sesler yükseldi;
Kenan! Uyuma eşin neler yapıyor baksana...
Kenan! Bu ‘erkek adama’ yakışmaz...
Kenan! Hemen Beren’e gereken cevabı ver lütfen...
Pardon ama...
SİZE NE?
Pera Film’in “Zevk Meselesi” sergisinden ilham alındı ve “Dijital Duygular” başlığıyla bir film seçkisi hazırlandı. Bugün ‘Özgür Kuş’ gösterimde. Adres ‘peramuzesi.org.tr’...
Tiyatro seçeneğimiz de var. Ayçe Aybana’nın yönettiği Veronika’nın Dünyası evimize konuk oluyor. 20.30’daki oyunun biletleri ‘biletix’de...
Bu haftanın kitap önerisi gerilim sevenlere. Polisiye roman “Kiracı” Katrine Engberg’e uluslararası bir şöhret kazandırdı. Sipariş verin...
Mutfak Sanatları Akademisi bayram için ziyafet kitleri hazırladı. Sofra kurmakla uğraşmak istemeyenler 11.00’e kadar sipariş verirse yemekleri gün içinde sofrada olacak...
YouTube’da
Ev dekorasyonu için uygun bir hafta. Eşyanızın yerlerini değiştirin, kışlıkları şöyle bir kenara koyun bugün.
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Bugün ‘Dünya Sağlık için Hareket Et’ günü. Dışarı çıkamasak da evde tempolu yürüyüşler yapalım.
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‘Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars’ bugün özel bir performansla sahnede. Adres ‘online.zorlupsm.com’.
Güzel bir müzikle süslenen, üzerinde çalışılmış o dansları... Birkaç kıvrak harekete ‘vay be’ demeye ne hasretmişiz...
Önce Elçin Sangu’nun dans performansını gördüm sosyal medyada. Tek başına dans eden güzel oyuncu, sempatik hareketleriyle 15 saniyede hayran bıraktı kendine.
Kaç kere izlediğimi sormayın...
Sonra Demet Özdemir çıktı sahneye.
Arkasında bir dans ekibi vardı.
Müziği Elçin Sangu’ya göre daha etnikti.
Bağlar tamamen koptu mu?
Yoksa arada sadece ‘kırgınlık’ mı var.
Anlayacağınız, Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkisi şu anda büyük bir ‘muamma’.
***
Kaan Yıldırım geçen gün Etiler’de magazinci arkadaşlarımızla karşılaştı. Hadise’yle ilişkileri soruldu ünlü oyuncuya.
‘İlişki devam mı Kaan Bey?’ sorularına cevap vermedi.
Yürümeye devam etti.
Hadi anneniz için hayallerinizi zorlayın. ‘Sharpie Fine’ kalemlerle her yüzeye kalıcı çizimler yapabilirsiniz. Siz çizin anneniz kullansın.
***
‘Proti Adası’nın Esrarı’ her yaştan okura hitap ediyor. Zeynep Bugay’ın kitabı yazarken esinlendiği ‘Anne’ isimli ilk öyküsü de NFT teknolojisi ile satılan ilk Türk edebiyat eseri oldu.
***
Japonya Kyoto’ya ‘Dünyanın en güzel şehri’ diyorlar. Merak edenler için sanal şehir turu bugün 21.00’de başlıyor. Adres ‘biletix.com’.
Hangisi gerçek Gökçe?
Olay filmlere konu olacak türden. Adına ister gerilim deyin ister dram, hatta biraz da aksiyon katın.
◊ Ortada bir kimlik ‘araklaması’ var...
◊ Ortada sahte itibar yüklemesi var...
◊ Ortada başkasının emeğinin üzerine ‘çökmek’ var....
Var da var...
Sene 2007...
‘Kalbime Gömerim O Zaman’ diye bir şarkı çıktı.
İnternetten bir kayıt olarak yayınlanan şarkıyı o dönemin gençliği sevdi.
Hatta şarkıyla ilgili ortalıkta söylentiler dolaşmaya başladı.
◊ Bu şarkıyı yazan kız kör oldu...
◊ Şarkıyı gizemli bir kız yaptı kimse onu görmemiş....
Haftalar, aylar geçtikçe şehir efsanesi haline geldi ‘Kalbime Gömerim O Zaman’.
***
Bizler masum masum şarkıyı dinlerken Merve Doğan diye biri sağına soluna bakıp, ortalıkta kimse olmadığını görünce şarkıyı cebe atmış.
Hızlıca ismini değiştirip Gökçe Kırgız yapmış.
Şarkıyı da söyler gibi ağzını kıpırdatmış ve ortaya yeni bir Gökçe Kırgız çıkmış.
E bu sırada gerçek Gökçe Kırgız ne yapıyordu diyeceksiniz.
Kızcağız bambaşka bir hayat yaşamak istediği için ne şarkısının peşinden gitmiş ne de isminin.
Zaten o dönemde sosyal medya bugünkü kadar yaygın değil.
O yüzden, bir kopyası olduğundan geç haberi olmuş olabilir gerçek Gökçe’nin.
***
Aradan geçen yılların ardından gerçek Gökçe Kırgız ortaya çıktı.
Artık hakkını arıyor.
Şarkısının da isminin de peşinden gidiyor.
Bağırıyor, “Gerçek Gökçe benim” diyor.
Haykırıyor, “O şarkıyı ben yaptım” diyor.
İsyan ediyor, “O ses benim sesim” diyor.
Eskinin Merve Doğan’ı şimdinin çakma Gökçe Kırgız’ı ise “Gençken bir hata yaptım, keşke ismimi değiştirmeseydim. Bu şarkı ile tanındığım için adımı değiştirdim, bu isme ben hizmet ediyorum” diyor.
Pardon ama ben şimdi ismimi değiştirip, Tarkan yapsam, sonra da çıksam çölde kumları tekmeleyip, “Kuzu Kuzu” şarkısını söylesem...
“Bu isme ben hizmet ediyorum” mu diyeceğim?
Ya da;
İsmimi Anthony Hopkins diye değiştirip, ‘Hannibal Lecter’ maskesi taksam...
Adamcağızın da haberi olmasa bundan.
“Bu isme ben hizmet ediyorum, bedel ödedim bedellllll” mi diyeceğim?
Gerçek Gökçe Kırgız’ın neden yıllar boyu arka planda kaldığını sorgulayabiliriz.
Ama Merve Doğan’ın çıkıp başka birinin ismini almasını, onun şarkısını sahiplenmesini, onun adıyla sahnelere çıkmasını, para kazanmasını falan tartışamayız.
Haksız Merve Doğan.
Bu düpedüz ‘hayat formatlaması’.
Kendi hayatının üstüne başka birinin hayatını yükletmiş Merve.
Bu olaya nereden bakarsanız bakın
‘AYIPTIR!’
AirTag ‘sevgili’ takip etmiyor
Apple AirTag diye bir ürün çıkardı. Bavulunuza, çantanıza, anahtarınıza takıyorsunuz bu ufak cihazı ve kaybettiğiniz an size nokta atışı yer gösteriyor.
Eşya kaybedenler için muazzam bir şey yani.
Ama bazı arkadaşlar mevzuyu çok yanlış anlamış.
At AirTag’i kız arkadaşının çantasına, koy erkek arkadaşının arabasına, nereye giderse ben de izlerim diye düşünüyorlar.
Arkadaşlar, AirTag ile birini izleyemezsiniz.
Sizce koskoca şirket böyle bir ürün piyasaya sürer mi?
Bu mantıklı geliyor mu size?
İşin doğrusunu anlatayım...
AirTag eşleşmediği bir telefonun yanındaysa birkaç dakika içinde o telefonun sahibine bir mesaj yolluyor, “Yanınızda size ait olmayan bir AirTag cihazı var” diyor.
Böylece mesaj gelen kullanıcı takip işini iptal edebiliyor.
Bu bildirim Android telefon kullananlara biraz daha geç ulaşıyor ama ulaşıyor.
Yani kimseyi takip edemezsiniz.
Aksine takip edeceğim derken rezil olursunuz.
Unuttuk be
◊ Aşçı, ‘imza’ yemeğini yapmayı...
◊ Müşteri, hesabın nasıl istendiğini...
◊ Garson, müşteriye nasıl servis yapacağını...
◊ Vale, arabayı nasıl park edeceğini...
◊ Komi, çatalı bıçağı nereye koyacağını...
Unuttu. Vallahi unuttu.
Tam açıldığımız ilk hafta unuttuklarımızı hatırlama haftası olsun.
Müzik susmasın
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte yürüttüğü “Müzik Susmasın” projesini uzatma kararı aldı.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte yürüttüğü “Müzik Susmasın” projesini uzatma kararı aldı.Mayıs ayı boyunca devam edecek kampanya ile destek toplamda 156 milyon TL’ye çıkacak. Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan sektör çalışanları.İşleri durma noktasına gelen ya da işini kaybetmiş olan müzisyenler.Enstrüman sanatçıları...Destek haziran ayında da devam eder mi bilmiyorum ama şu dönemi kaçırmamanız gerektiğini biliyorum. Başvurun, çevrenizde kim varsa da başvurması için yardımcı olun.