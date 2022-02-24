Haftanın tartışılan konuları

O akıllara kazınan şarkıları seslendirecek isimler bir bir açıklandı.
En çok dikkat çekeni, en tartışma yaratanı Gülşen oldu.
Çünkü Gülşen o albümde ‘Sen Affetsen Ben Affetmem’ şarkısını okuyacak.
Deniyor ki...
◊ Gülşen doğru isim mi?
◊ O şarkıya Gülşen’in sesi yeter mi?
◊ O şarkının havası başkadır daha arabesk biri mi okusaydı?
Yavaş yavaş ismini sektöre kazımaya çalışıyor.
‘Mahmut Tuncer’in kızı Gizem’ kalıbından kurtulmanın, yani kendi ismini yaratmanın derdinde.
Hafta sonu Posta Gazetesi’ndeki röportajını okudum.
- ‘Parasız adam gereksiz adam’ demiş.
- ‘Benden daha az kazanan biriyle olmaz’ demiş.
- ‘Besle besle nereye kadar’ demiş.
Nasıl yanlış cümleler seçmiş.
Bugünlerde Farah Zeynep Abdullah’ın başrolünde oynadığı “Bergen” filmini konuşuyoruz.
Fragmanı çıktı...
◊ “İnsanı derdinden sarsıyor” dedik.
Setten görüntüler geldi...
◊ “Son zamanların en iyi filmi geliyor” dedik.
Ve şimdi filmden en vurucu kare geldi...
Ve şarkı aralarında kendisi hakkında konuşanlara bir kez daha ‘mesaj’ gönderdi.
Üstelik o mesaj bu sefer Orhan Gencebay’a gitti...
Orhan Gencebay’ı hedefe koyan olay, yaptığı son açıklama.
Sahne kıyafetleriyle ilgili sorulan soruya, “Edepli ve akıllı olmak lazım. İnsan kendine yakışanı yapmalı” diye cevap vermişti.
Birçok kişiden eleştiri aldı Gencebay...
Hatta, Hülya Avşar’ın kalçasına dokunduğu, yıllar önceki bir görüntüsü tekrar gündem oldu.
◊ Hani edep lazımdı Orhan Baba...
Gecenin baştan sona özel olmasını istemiş belli ama buna gerek yoktu.
Evlilik teklifinde yapılan sürprizi, kral dairesinin kapatılmasını, Sakiler grubunun davet edilmesini...
Her şeyi anlarım.
Ama...
Evlilik teklifi etmeye başkasının arabasıyla gitmeyi anlayamam.
Ne gerek var?
Araban mı yok?
O konuya biraz sonra geleceğim.
Biz şimdi evlilik teklifi yapılan akşamın detaylarına bakalım.
Oğuzhan teklif için Sarıyer’deki Six Senses Kocataş Mansions otelinin kral dairesini tuttu. Odanın gecelik fiyatı 82 bin lira.
Ama masraf bununla sınırlı kalmadı.
Çünkü Boğaz manzaralı o oda, gece için özel süslendi.
Gecenin arabası da özeldi. Oğuzhan, sevgilisini evinden Rolls-Royce marka bir otomobille aldı.
Demet Özdemir bir şeylerden şüpheleniyordu ama detaylara hakim değildi. Onlar kral dairesinde baş başa yemek yerken Sakiler grubu odaya girdi. Muhtemelen tam da bu noktada Demet “bu gece o gece” diye düşündü.
Saniyelik videolar salıyor ortaya, iki üç mimik hareketiyle süslediği ‘story’ler atıyor, az kaldı, geri sayım başladı diyor ve bir şekilde meraklandırıyor herkesi.
Bu hafta yeni şarkısı nihayet çıkıyor Tarkan’ın.
Adı, ‘Geççek’.
Alışık olmadığımız bir tartışmayı başlattı bu şarkı...
Birileri çıktı ve...
- ‘Geççek’ diye şarkı ismi mi olur...
- Türkçeyi katletme Tarkan...
Kesin onlar için kurulmuş bir trol ordusu var. Çok ilginçtir, çift ne yapsa eleştiriliyor.
Mesela bir dergiye kapak olan Eser ve Berfu, sosyal medyada fotoğraflarını paylaştı.
Eser Yenenler’in fotoğrafının altına korkunç yorumlar yapıldı.
Bir takipçisi diyor ki...
· “Eserrrr. O göbek ne! dikkat et artık”
Sana ne kardeşim?
Duyuyorum ki, bizim diziyi izleyen bazı ‘ünlülerimiz’ Georgina hakkında atıp tutuyormuş.
◊ ‘Kezban’ diyerek dalga geçiyorlarmış.
◊ ‘Ezik’ diyerek kahkaha atıyorlarmış.
◊ Kıyafetlerini dillerine dolamışlar, “O vücuda o elbise olur mu”, “Cahil işte, ne bilsin giyinmeyi”, “Görgüsüzlük diz boyu” falan diyorlarmış.
Hatta geçen günlerde Demet Akalın da ‘Georgina’yı hedefine aldı. “Korkunç bir kız. Ronaldo’ya acıdım” dedi.
Demet de haksız, onun yaptığı yorum da bana göre sadece ‘bıdı bıdı’ fakat ortamlarda konuşan sosyal medya ünlülerine ne demeli?
Mahkemeden önce karar gruplarda verildi.
Şunlar konuşuldu...
∆ Buse haklı. “Ben bu yası daha ne kadar tutabilirim” dedi ve pes etti.
∆ Alişan haklı. Adam “bizler göz önünde insanlarız, ünlüyüz. Kızgınlığını, kırgınlığını belli etme. Milletin gözüne sokma” dedi.
∆ Buse haklı. “Benim de çocuklarım var, onlarla hiç ilgilenmiyorsun Alişan” dedi belki ve ipleri kopardı.
∆ İki tarafın da haklı yanları var. Ama biz zaten Alişan’ın kaybı sonrası bu iş biter demiştik.
Böyle konuştu Whatsapp jürileri...
Alişan kardeşini kaybettikten sonra bizim gördüğümüz kadarıyla çok zor günler geçirdi.
Ya da sırtını dönerlerdi bir ödeme yapacakları zaman.
Yüzü kızarırdı çünkü insanların, çekinirlerdi paralarını göstermeye.
Bakın oradan ne hale geldik şimdi...
Reynmen, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı.
O fotoğrafta pahalı bir saat ve yüzbinlerce euro’luk banknotlarını gösterdi.
Sonrasında bir fotoğraf daha attı.
“Tüccarım ben” yazıyordu o fotoğrafta.
O hikayenin çıkış noktası ‘2. Sayfa’ programını sunan Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel’e gelen bir istihbarattı.
İstihbarata göre ünlü bir isim, oyuncu eşini, adı ‘Gizli Kalsın’ olan mekanda aldatmış.
Müge ve Gülşen, “haberimizin arkasındayız” deyip isimleri vermediler ama sosyal medya ahalisi kısa sürede çözdü bahsi geçen isimleri.
Şimdi şunları diyenler var...
◊ Çok şaşırdım...
◊ 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi...
İşin komiği, iki isme de zerre benzemiyor. Belli ki biri bu çocuğa, “Yürü be!” demiş. “Sen ismini değiştir, biz de seni haber yapalım, 3-5 gün konuşulursun, sonra belki meşhur olursun” diye vermiş gazı.
Kimse çıkıp gerçekleri söylememiş... Ben söyleyeyim;
- Sen artık 3-5 gün büyük ‘dalga’ konususun.
- En geç hafta başı itibarıyla ismini değiştirdiğine pişman olursun.
- Kıvanç ve Burak ile yan yana gelme, tanışma hayallerini bu hareketinle çöpe attın.
Madem Türkiye’yi iyi biliyorsun, iyi tanıyorsun buradaki ünlüleri, bak mesela Bülent Serttaş’a, nasıl da benziyor George Clooney’ye...
Adamın hakkı olmasına rağmen bir gün olsun çıkıp “İsmimi George C. Serttaş yapacağım” diyor mu?
Bahsi geçen ‘ünlüler tarikatının’ kontrolünün Ankaralı bir profesörde olduğu söyleniyor.
Profesörün kendi aralarındaki ismi Baba.
Kadir Doğulu, tarikatın önde gelen isimlerinden ve ‘Baba’ tarafından ‘Derviş’lik mertebesine yükseltilmiş.
İddiaya göre Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş ve sunucu Tansel Öngel gibi isimler de tarikat üyeleri arasında. Murat Dalkılıç’ın tarikat adı Keremcan, Tansel Öngel’in ise Fethican.
Kadir Doğulu ise kendi ismini kullanmaya devam ediyor ama zaten ona ‘Derviş’ diye sesleniyorlar.
Hatta iddia o ki, Neslihan Atagül geçtiğimiz sene oynadığı diziyi ‘Baba’nın isteği ile bırakmış.
İş hayatına müdahale deseniz var.
◊ Pandemi yüzünden seyahat edemiyorum. İstanbul-Miami-Londra arasında yaşıyorum.
◊ Güzel kadın olmak çok zor.
◊ Türk lirasının değer kaybetmesini istemezdim.
Bu maddeleri Şevval Şahin’in röportajından çıkardım...
◊ Tedirginliğiyle tedirgin oldum...
◊ Seyahat edememesi, sıkıştığı o üçgen çok canımı sıktı...
Hayatının didik didik edilmesi, evinin bahçesine kadar girilip fotoğraflarının çekilmesi, rahatsız edici olsa da maalesef normal artık.
Bir de Dinçerler’in aile şirketinin 130 milyon liralık borcu ve o borç varken alınan 40 bin dolarlık nişan yüzüğü iddiası var tabii.
Sosyal medyadan çokça tepki aldı Dinçerler...
◊ Öde borcunu...
◊ Borç varken yüzük alınmaz...
◊ 40 bin doları yüzüğe vereceğine borcunun taksidini yatırsaydın...
Böyle mesajlar gelince dayanamadı ve sosyal medya hesabını kapadı.
14 Şubat’a şurada ne kaldı ki? Sayısız seçeneklere göz atmaya başlayın.
***
Burak Akkul yani namıdiğer ‘Çok Gezenti’ seyahat hikayelerine ‘Bizim Ora’ kitabıyla devam ediyor. Kitabı okuyunca ‘oradaymışçasına’ keyif almak garanti.
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Çocuklar için seçenek çok bu hafta. Renkli ve fantastik bir dünyanın kapılarını açan ‘Alis Harikalar Diyarında’ oyunu için bilet alabilirsiniz.
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Balat Oyuncak Müzesi’nde ‘maske boyama atölyesi’ var. Atölyeye katılanlar hayal güçlerini kullanıp kendilerine özel görseller yapabilecek. Biletler ‘biletix’te.
“Şöyle iyi, böyle iyi diyorsunuz, sonrasında bir AMA koyup içinizdeki kini döküyorsunuz.”
Hiç bunlar söylenmemiş gibi Işın Karaca ne yaptı?
“Gülşen aslan gibi şarkıcı, efsane bir söz yazarı AMA ben de kız çocuğu annesiyim, bu ülkeye göre hareket etmeli” dedi.
Zaten bir süredir ufak ufak sataşıyordu Işın Karaca, Gülşen’e...
Her tartışmanın altındaki yorumlarda mutlaka vardı.
Bu son açıklamayla ünlü isimlerin de tepkisini çekti...
Işın Karaca hızlıca şunu fark etmeli...
Bu dört isimin başı son günlerde ‘takıntılı hayranlarla’ dertte. Bu sadece ünlülerin problem değil tabii.
Herkesin hayatına zaman zaman böyle takıntılı tipler giriyor.
Onlardan kurtulmanın yolu yordamı da yok üstelik.
Adı üstünde takıntılı...
Ne yapsanız vazgeçmiyor...
◊ Tutkusundan...
Haftanın tartışılan konuları
Bu haftanın iki tartışma konusu vardı.
İlki, “Parasız adam gereksiz adam” çıkışı.
Diğeri de, “Instagram’dan tanımadığını takip eden erkek sapıktır” çıkışı.
İlki hakkında görüşümü yazmıştım.
Bu düşünce, en yanlış bu sözlerle dile getirilebilirdi.
“Parasız adam” değil de “Tembel adam” diye kurulmalıydı cümle.
İkinci maddeye ise ‘ama’sız, ‘fakat’sız karşı çıkıyorum.
Instagram’dan birini takip etmenin sapıklıkla nasıl bir alakası olabilir?
Tanımak, tanışmak eskiden neydi?
∆ Biriyle yemeğe çıkmak...
∆ Kahve içmek...
∆ Karşılaşılan ortamlarda selamlaşmayla başlayan bir samimiyet...
Günümüzdüyse Instagram tanışıklıkları var.
Tıpkı bir ortamda olabileceği gibi Instagram’da selamlaşıp, tanışılan ve kurulan çok sağlam ilişkiler var.
O yüzden Instagram’dan birini takip etmek sapıklık falan değildir.
Buyurun size ilişki tüyosu:
∆ Eğer karşınızdakini tanımak istiyorsanız önce bu soruyu sorun, “Sence Instagram’dan birini takip etmek sapıklık mı” diye yoklayın onu.
Cevabı evetse...
Arkanıza bakmadan kaçın.
Belli ki kıskançlık da zamanla zirve yapacaktır ve her geçen gün iliklerinize kadar sömürecektir o ilişki sizi.
Engellesem mi cevap mı vermesem
◊ Sürekli mesaj atanlar...
◊ Saçma sapan espriler yapanlar...
◊ ‘Pişt’, ‘şişt’ yazıp cevap bekleyenler var...
Bunlara maruz kalanların da büyük bir sorunsalı var:
◊ Ben bu insanı block’lasam mı, yoksa cevap mı vermesem?
◊ Block’lasam ayıp olur.
◊ Cevap vermesem kudurur.
◊ Block’larsam başka hesaptan yazar.
◊ Cevap vermezsem kapıma dayanır.
Sıkıntılı durumlar yani.
Ben engeli basmaktansa cevap vermeme taraftarıyım. Bırakın yazsın.
Okuyun mesajı.
Hatta görüldü mesajını alsın ama cevap vermeyin.
Daha can sıkıcı, daha kudurtucu çok az şey vardır.
E bu Ziynet değil
Ziynet Sali’nin filtreli fotoğrafını gördüm.
Aslında o fotoğrafı görünce herkes gibi ben de “Estetik mi, yoksa filtre mi?” diye sordum.
Filtreymiş.
∆ Bu filtreler insanları güzelleştirmek için değil miydi?
∆ Geçen haftalarda Norveç’in filtreyi yasaklamasına karşı çıkmıştım, hata mı ettim?
∆ “Filtre kurbanı” tam olarak bu mu oluyor?
Ne gerek vardı?
Neden yaptı?
Hadi yaptı, neden paylaştı?
Olmaz olsun böyle filtre!
Gözden kaçmasın
1- Patates atılması gereken sanatçılar kimler?
Mustafa Keser’e Bülent Ersoy’la kavgasından sonra bir haller oldu. Çok canı sıkılmış yaşadıklarına Keser’in.
O günden sonra meydan okumaya başladı cümle aleme.
∆ Mesela, herkes sanatçı diye anılmak ister ama Mustafa Keser “Bana ‘müzisyen’ deyin” diyor.
∆ Başkasına sorsanız “Bana şarkıcı demeyin” der, Keser “Şarkıcı diye tanıtın beni” diyor. Bunu da “Kafasına patates, domates atılması gereken insanlara bu ülkede ‘sanatçı’ deniyor. Bana sadece sanatçı derseniz hicap duyarım” diye açıklıyor.
Bu çıkış ilginç.
Öyle umudunu kesmiş ki ‘sanatçı’ kavramından, “Bana ‘şarkıcı’ deyin yeter” diyecek duruma gelmiş adam.
Peki kafasına patates, domates atılması gerekenler listesinde kimler var?
Bence isim vermesi lazım Mustafa Bey’in.
İsim vermezse...
∆ Üzerine alınanlar olacak...
∆ Sağda solda “patates atılası sanatçılar listesi” dolaşıma girecek...
∆ “Bizi zan altında bırakıyorsun Mustafa Abi” diye isyan edenler olacak...
2- Kendini sevemiyor Seçil Gür:
Serdar Ortaç’tan sonra da Seçil Gür’e bir haller oldu.
Belki de Serdar Ortaç’la birlikteyken ‘sıkışmışlık’ duygusu yaşıyordu.
Bugünlerde kendinden nefret ediyormuşçasına sözler söylüyor.
∆ Melankolik biriyim.
∆ Duygusal domuzum.
∆ Çok uçlarda yaşarım duygularımı.
∆ İnsanı çok yoran bir yapım var.
∆ Sosyal biri değilim.
∆ “Acıdan beslenirim.” (Ki bu tipik Serdar Ortaç özelliği!)
Bu sözleri bir ‘uzmana’ göstersek, “Seçil Gür’le uzun bir konuşma yapmak şart” der. Seçil ve onun gibi düşünenlere önerilerim var...
∆ Kendinizi sevin.
∆ Sosyal biri olmamak marifet değil, sosyalleşin.
∆ Acıdan beslenirseniz Serdar Ortaç’a dönersiniz, uzaklaşın.
∆ Duygularınızı uçlarda yaşamayın, unutmayın her şeyin fazlası zarar.
3- Espri gibi espri:
Mustafa Sandal’ın kız isteme töreninde giydiği tişört çok konuşulmuştu.
Gazetecilere o günle alakalı açıklama yapan Sandal, eski bir şarkısını hatırlatıp “Bu kız beni görmeli” dedi.
O şarkının devamını hepimiz biliyoruz. “Bana kazak örmeli” diye devam ediyor. Bu açıklamayı duyunca...
İyi bir espri dedim...