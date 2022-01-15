Haber değeri yok

Çok düşündüm Bülent Ersoy’un o görüntülerinin üzerinde. Acaba bir sorunu mu var Ersoy’un dedim.
Ama yoktu.
Mesela bir ara saygı duruşu için ayağa kalktı Ersoy.
Askerleri seyretti.
Sonra tekrar oturdu sandalyesine.
Dün, Milli Savunma Bakanlığı o şemsiyeyi taşıyan subay hakkında soruşturma başlattı.
O görüntüler incelenecek ve subayın bir hatası varsa ceza alacak.
Şimdi tartışma şu...
∆ Rap müziğe karşı bir önyargı mı var?
∆ Rap müzik bitirilmek mi isteniyor?
∆ Rap yapan isimler kolay lokma mı görülüyor?
Uzi bu iddialara, “Sadece müzik yapıyorum, konserimde uyuşturucu ile ilgili tek kelime etmedim, rap’çileri müzikten soğutmayın” dedi.
İsyan etti.
O yüzden günümüzde en kolay işlerdendir muhafızlık, herkes yapabilir...
Yapıyor da zaten.
İzzet Yıldızhan son dönemin muhafızlarından mesela.
Çok tepki çektiği “kızlarım flört edemez” açıklamasının üzerinden henüz az bir zaman geçmesine rağmen bir tepki çekecek açıklama daha yaptı “Burası Türkiye, sahneye külotla çıkmayın” dedi.
Bu açıklamaların hedefinde sahnede sesleri kadar kıyafetleriyle de gündem olan isimler var.
Yani Hande Yener, Gülşen, Hadise, Simge.
Kahve Dünyası her ay mevsim lezzetleriyle hazırladığı bir dondurmayı ayın dondurması seçiyor. Ocak ayının önerisi “kestaneli dondurma.” Bir deneyin derim.
Künefe sevenler not alın. Beyzade Künefe bu işe sınıf atlatmış. Deneyince hak vereceksiniz.
Keşif tutkunuysanız, ‘Glamping’ yani konforlu bir kamp tatili seviyorsanız müjde! İğneada’ya, Sapanca’ya bugünden plan yapabilirsiniz.
Finlandiya eski Cumhurbaşkanı Mannerheim’in ‘Batıdan Doğuya Asya’ fotoğraf sergisine gitmek için plan yapın. Sergi bu cumartesi ‘bomontiada’da sanatseverlerle buluşacak.
Eypio, Sefo, Bege ve Ahiyan bu akşam ‘IF performans Beşiktaş’ta sahneye çıkacak. Biletleri Biletix’te.
Kokteyl workshop’unun bu akşamki biletleri tükendi ama yarın ‘pizza’ workshop’una halen bilet bulabilirsiniz. ‘Eataly’nin bu eğitimlerine arkadaşlarınızla birlikte katılın.
TRT 2’de sinema kuşağı öncesi keyifli bir sohbet var. 21.00’de başlayacak ‘Tarih Söyleşileri’ni kaçırmayın.
◊ Çıkan onca dedikodunun hemen ardından neden konserine gidiyor?
◊ Haydi gidiyor, neden acayip keyifli şekilde dans ederken sayısız video paylaşıyor?
◊ Haydi onu da paylaşıyor, neden en önden ve özel bir yerden Uzi’yi izliyor?
Bunların hepsi kafalarda soru işareti bırakıyor.
Fakat daha mühim bir olay yaşandığı iddia ediliyor o konserde...
O iddiaya göre Uzi, şarkı arasında uyuşturucuya özendirecek cümleler kurdu.
“Bizimkiler hazır, sizin de yanınızda var mı” gibi sözler...
Onu dinlemeye gelenlerden biri bu sözleri ihbar edince, konser alanına narkotik polisi geldi...
◊ Cağaloğlu Hamamı’nın içindeki restorana gittin mi?
◊ Lokanta 1741’i mutlaka denemelisin.
◊ Yahu git hamama gir, sonra çıkıp restoranı dene.
Sonradan öğrendim ki eskiden tanıdığım Osman Yitgin, Lokal adlı barlarını, Aliye adlı meyhanesini kapatmış ve Cağaloğlu Hamamı’nın içine Lokanta 1741 adında bir mekan açmış.
Hamam içinde restoran fikri ilginç. ‘Ne alaka’ diye sorduğumda çok uzun bir cevap aldım.
Özetle şöyle gelişmiş durumlar:
Cem Yılmaz’ın son gösterisini de yayına girdiği gün seyrettim.
Esprilerin arasında bir nokta dikkatimi çekti...
“Bir dakika, ben bu sözleri hatırlıyorum” dedim.
Sosyal medyada zamanında viral olan aslan videosu vardı.
İddiaya göre o aslan, “Allah” diye kükrüyordu. Bir çoğumuz ‘Allah diyen aslan görenleri şaşkına çevirdi’ başlığını görüp tıklamışızdır.
İşte Cem Yılmaz son gösterisinde o olaydan bahsediyor ve “Allah diyen aslan için mucize diyorlar, yahu aslan yeteri kadar şaşırtıcı değil mi zaten” diye seyircisine soruyor.
Aynı espriyi 2 buçuk yıl önce Harbiye’de Doğu Demirkol’un yaptığı geldi aklıma.
Hatta öğrendim ki Doğu bu espriyi zaten 4-5 senedir sık sık yapıyormuş.
Aleyna ile Uzi’nin 2 haftadır birlikte olduğu söyleniyor. Üzülenler, canı sıkılanlar oldu bu haberi okuyunca, farkındayım.
Ama üzülmeyin...
Hani bazı ilişkilerin ömrünü ilk bakışta tahmin edersiniz ya...
Bu ilişki de öyle işte.
Eğer doğruysa...
◊ Ömrü uzun değil...
◊
Felsefe seminerleri düzenleniyor. Hiç öyle sıkıcı falan da değiller. Birine mutlaka katılın.
Güne bir şarkı bırakmak istiyorsanız, 1971’e uzanın ve Ayla Algan’ın “Aşk Hikayesi” şarkısını çalıp çalıp durun bugün.
Sosyal medya gündemini takip etmek istiyorsanız, bu Instagram hesaplarını takibe alın: 2.sayfaofficial, tazemagazin, vovturkmagazin, ayakligazeteofficial.
Maksimum Uniq, ocak ayı etkinlik takvimini yayınladı. Bu akşam Fatih Erkoç & İstanbul Superband sahnede olacak. Daha fazlası için takvime göz atın.
“Tapas yemek için Barselona’ya gitmem lazım” demeyin, Euro’yu falan kafanıza takmayın. Tapas’ı evinizde de yapabilirsiniz. Hadi lezzetli atıştırmalıklar için internetten derslere başlayın.
“Göbeklitepe Muhafızı” kitabının yazarı Yonca Eldener’in yeni kitabı “İstanbul’un Hayaletleri” keyifle okunacak bir kitap olmuş.
Saat 22:00’de TRT 2’de film saatidir. Bugünün filmi “Journeyman”. Yine ailece izlenebilecek bir film.
Cazseverler Zorlu PSM içindeki
Çünkü şu anda ünlüler camiası koronavirüsle boğuşuyor. O gecelere katılanların bu virüsü yayma işindeki paylarını atlamayalım.
Daha geçen akşam usta isim Erdal Özyağcılar bir video ile koronaya yakalandığını duyurdu.
Hande Erçel, Kerem Bürsin çifti, ünlü oyuncu Ebru Şahin’in erkek arkadaşı basketbolcu Cedi Osman da şu anda korona ile mücadele ediyor.
Çok seyredilen dizilerin çekimlerine ara verilme sebebi de koronavirüs. “Yargı” dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz ve erkek arkadaşı Yiğit Kirazcı’nın testleri pozitif çıkınca çekimlere ara verildi.
“Kardeşlerim” dizisinin oyuncuları Yiğit Koçak ve Onur Seyit Yaran da virüse yakalandı. “Üç Kuruş” dizisinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu, “Erkek Severse” dizisinden Alperen Duymaz da testi pozitif çıkıp kendini karantinaya alan isimler arasında.
Her gün, her saat yeni bir isim korona olduğunu açıklıyor. Mesela oyuncu Başak Parlak, Hazar Motan ve Tolga Sarıtaş da şu anda karantinada.
Bir de sahneye çıkan, konser takvimleri yoğun olan isimler var virüse yakalanan.
Onlar sessiz sedasız virüsü atlatmayı bekliyorlar.
3 gün içinde bu işlerden anlayan, hatta olaya belki de şahit olan bazı kişilerden mesajlar aldım.
Can sıkıcı ama anlatılanların hepsi tek bir noktaya çıkıyordu:
◊ Deha ile Gülşah bir mekanda çok samimi şekilde görüntülenmişler ve nasıl olduysa o görüntü yok olmuş...
Aslında ‘yok olmanın’ nasıl gerçekleştiğini de biliyoruz.
O görüntüyü çeken kişi, Deha ile Gülşah’ın ricalarını kırmamış ve ‘ücreti’ karşılığında silmiş çektiği kareleri.
Benzer bir durumu geçtiğimiz aylarda da gördük.
Bir restoranda yakalanan iki ünlü isim, onları görüntüleyen ‘genç magazincilere’ para ödeyerek videonun silinmesini sağlamıştı.
Astroloji eklerini takibe alın. Bu dönem önemli. Sizi neler bekliyor, hangi hatalara düşmemek gerekiyor önden bir göz atın.
Ocakbaşı kültürüne ilgi tam gaz devam ediyor. Bu kültürü kendilerine has tarzıyla müşteriyle buluşturan yerler de var. Mesela Nişantaşı Cabbar. Halen gitmediyseniz rezervasyon şart.
Yıldız Tilbe bugün Jolly Joker Kartal İstMarina’da sahneye çıkacak. Biletler Biletix’te.
Temizlik zamanı. Hem enerji emenlerden, hem size yük olanlardan, hem uf puf dediklerinizden uzaklaşın, çıkarın onları hayatınızdan.
Şener Şen, “Zengin Mutfağı” oyunu ile yeniden seyirci karşısında. Bu oyuna vakit ayırın.
Çiçek giren ev güzelleşiyor. Bugün çiçek alışverişi yapıp onları evinizin en güzel köşelerine koyun.
Bugün İstiklal Caddesi’ndeki Sinema Müzesi’ni gezin. Şunu söyleyebilirim; dört dörtlük bir yer yapmışlar.
Notre Dame’ın Kamburu
Kazlıçeşme Sanat yeni bir oluşum mu?
- Biz uzun zamandır bunun için çalışıyoruz. Eski belediye binamız artık bir kültür sanat alanı. Burayı bir kültür alanı yapmak için çalışırken mozaikler bulduk. Arkeologlara onları inceletirken karşımıza lahitler çıktı bu sefer. Lahitin içinde de bizleri şaşkına çeviren bir şeyle karşılaştık.
Neydi o şaşkına çeviren sizleri?
- İlk Zeytinburnulu hemşehrilerimizi bulduk, daha ne olsun. Kısa süre sonra Kazlıçeşme Sanat bir yaşam alanı haline gelecek. Kafesi, restoranı, kütüphanesi ve müzesiyle Türkiye’nin her yerinden ziyaretçi akınına uğrayacak burası
Bir de Fişekhane’niz var sizin...
- Fişekhane Zeytinburnu için bir değerdir. Böyle bir değerin semtimize kazandırılması önemliydi. Kısa süre sonra Fişekhane ile Kazlıçeşme Sanat alanının bütünleştiğini göreceksiniz. Konserler olsun, festivaller düzenlensin, yeme içme alanlarının sayısı artsın. Bundan memnuniyet duyarız. Kimsenin eğlencesine de asla karışmayız.
ARAPÇA TABELA YASAK
Attığı goller, oynadığı futbol falan değil gündemde olan...
Düzenli olarak gece hayatındaki dedikoduları gündeme geliyor.
Çok yakından biliyorum, Sosa’yı kendine ‘influencer’ diyenler avuçlarına almış ve o parti senin bu parti benim gezdiriyor.
İşin en ilginç yanı, tüm bunlara rağmen Sosa halen Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün oyuncusu.
Ya Fenerbahçe bırakacaktı Sosa’yı bu dönemde ya eşi...
Eşi bırakmış. Futbolcuyu terk edip ülkesine dönmüş. Bir kariyer biterken aynen bunlar olur... Çember yavaş yavaş daralır. Sosa’nın çemberi daralıyor. Biz Sosa’nın adını herkesle duyduk ama eşiyle mutlu bir pozunu göremedik.
Yeni ünlü olmuş isimlerle partilerde yakınlaştığını seyrettik ama eşiyle bir partide eğlenirken seyredemedik.
Son günlerde
Neyse...
Bunca mekan arasında bir tanesi dikkatimi çekti. Duyarlı hareketiyle aklımın bir ucuna not ettim onları.
Çünkü o mekan para kazanma hırsına kaptırmamış kendini, müşteri sağlığını ön plana çekmiş.
Fotoğrafta gördüğünüz bu ilan, geçen akşam çıktı karşıma.
Kuruçeşme’deki Korto İstanbul, müşterilerine açık açık bir uyarı yaptı.
“PCR testi yaptırıp gelmezseniz kapıda testinizi biz yapacağız. 10 dakikada sonuçlanacak hızlı testi beklerken sizlere sıcak şarap ikram edeceğiz” dediler.
İşte budur!
Bunun nedeni ise son zamanlarda Covid falan umursamadan ortalıkta dolaşan tipler.
◊ Kafede arkadaş sohbetindeyiz... Hemen yan sandalyede sana bakan bir çift göz. Gerekli samimiyeti kurarsa sonrasında zaten kucağında... Sohbete onun çene altını severek devam ederiz.
◊ Gece müzik dinlemeye gittik. Tam çıkıp taksi bekleyecekken, yerde patilerini çenesinin altına sıkıştırıp soğuktan titreyen bir köpek. Diz çöküp başlarız başını okşamaya.
◊ Gidenler bilir, Bebek Otel’in terasında oturur, bir de çerez söylerseniz, hemen o çerezin asıl müdavimleri gelir masaya. Güvercinler... Kovma şansın sıfıra yakındır, zaten kovmak da istemezsin. Onlarla beraber izlersin İstanbul’u.
YANİ...
◊ Evet Avrupa’da sokaklarda bu kadar kedi köpek göremezsin...
◊ Amerika’nın parklarında sahipsiz köpekler, kaldırımlarında da kediler yoktur...
AMA...
◊
Çünkü yılın son haftasında başlayan polemikler kalıcı olmaya adaydır.
Mesela İrem Derici, geçen gün şu sözlerle birini hedef aldı:
“Adamın parasıyla konser yap, kendi reklamını yaptır, hit olmayan şarkını yılın hit’i diye gazla... İkrah” dedi...
“Birini” hedef aldı dedim ama o isim iddiaya göre Tuğba Yurt.
“Tam da o isim Tuğba mı? İrem kimi hedef aldı?” tartışmaları alevlendiği sırada bir haber okudum...
Şuydu başlığı:
“Tuğba Yurt şarkılarıyla yine gündemde. İrem Derici, Tuğba’yı kıskandı mı?”
Ama işte kızcağız tam da bu yüzden “ikrah” yani “tiksindim” diyor.
Şimdi barınak ziyaretinin tam zamanı. İlçenizdeki barınaklara gidip kontrol edin ve can dostlarımıza orada yalnız olmadıklarını hissettirin.
Anne-bebek eğitim portalı olan ‘Beybida.com’ hafta sonu bir festival düzenledi. Kaçırmış olanlar ‘beybida.com’a girerek anne-bebek eğitimi hakkında faydalı bilgiler edinebilir.
Kış terapisi ile mevsime yenilenerek, tazelenerek ve vücudunuza iyi bakarak girebilirsiniz... ‘Six Senses Spa Kaplankaya’ özel programlar hazırladı. Planlarınıza dahil edin.
Alice Müzikali geri dönüyor arkadaşlar! Biletleri şimdiden satışa çıktı. Biliyorsunuz erken tükeniyor bu oyunun biletleri o yüzden erken davranmak en doğrusu.
Yılbaşı için Kurabiye Evi yapmak ister msiniz? Bugün 15.00’te EKS Mutfak Akademisi’nde workshop var. Biletleri biletix’te.
Sabahattin Ali’nin ölümsüz eseri Kürk Mantolu Madonna bu akşam sahnede olacak. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’ndeki oyun saat 20.00’de başlıyor.
“The Matrix Resurrections” vizyona girdi. Bugün kalabalık olmayan bir saatte izleyebilirsiniz.
“Tatil” (The Holiday) adlı 2006 yapımı filmi yeni yıl haftasında seyredin. Başrollerini Kate Winslet ve Cameron Diaz’ın paylaştığı film tekrar izleyince bile keyif verenlerden.
Timur Selçuk şarkılarının, bale sanatçısı olan kızı Mercan Selçuk koreografisiyle yorumlandığı modern eser “Babamın Şarkıları” bu akşam Caddebostan Kültür Merkezi’nde. Bu gösteriyi seyredin derim.
Çağdaş Türk tasarımcılarının eserleri, lezzet, sanat ve eğlencenin bir arada bulunduğu “Designers iconic Look Festivali” Fişekhane’de başladı. Hafta boyu sürecek festivale katılın.
Okuyucuya gizemli bir yolculuğa çıkartan, Ayça Warner’ın yazdığı “Sakın Günlüğümü Okuma” raflarda yerini aldı. Keyifli kitabı bugün satın alabilirsiniz.
İstanbul’un tarihini keşfedin. Bugünün adresi “Şerefiye Sarnıcı” olsun. Hatta böyle mekanlar için düzenlenen turlara da katılabilirsiniz.
Dönem “Christmas Market” dönemi. Ücretsiz olanlardan birine gidip, yeni yıl alışverişi yapın.
Haber değeri yok
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∆ Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı:
İsterseniz 7 defa boşanın 8 kere evlenin... Hiç şaşırmıyorum, şaşırmayacağım. Nasıl ki Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman 4’üncü kez ayrıldılar bu hafta içi ve nasıl şaşırmadık... O yüzden size de şaşırmayacağım.
∆ Lerzan Mutlu:
Demet Akalın’a ağır sözler söyledi Lerzan Mutlu. Amaç aslında Gülşah Saraçoğlu’nun sözcülüğünü yapmaktı. Fakat olmuyor, Lerzan ne derse desin gündeme gelemiyor son dönemde.
∆ İzzet Yıldızhan:
İstediği kadar konuşsun. Bu saatten sonra alevlendiremeyecek ortalığı. Çünkü hep aynı yerden gündeme gelmek istiyor ve haliyle bu da çok iş yapmıyor.
∆ Fatih Terim:
Sanki yarın uyandığımızda tekrar Galatasaray’ın başına geçecekmiş gibi... Ama sanki akşama doğru tekrar görevi bırakıp sarı kırmızılı takıma veda edecekmiş gibi de...
Kolay para
Eski menajeri Başay Okay ile davalık olan Elçin Sangu’nun 3 milyon lira civarında bir tazminat ödemesine hükmetti mahkeme.
Oldum olası menajerlikteki bu yüksek ücretleri anlayamayan birisi olarak merak ediyorum, bu çok ağır bir bedel değil mi?
Elçin Sangu, “Biz menajerimle dostça ayrılmıştık” diyor.
Menajeri diyor ki, “Hayır, ben bu parayı hak ettim”.
Şöyle düşünün bunu...
Menajer ile oyuncu ilişkilerini sonlandırıyor ama menajer o ayrılıktan sonra Elçin’in yaptığı işlerden payını istiyor.
Bir de iddiaya göre, Başay Hanım’ın, Elçin’e “ben sana yetişemiyorum, seni başka menajere yönlendiriyorum” sözleri var.
E bu sözlerden sonra “bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” cümlesini kullanmak gerekmez mi? İş ilişkisi bittikten sonra ne hakkı?
Ne payı? Ne parası?
Bu düpedüz mesleğe ihanet yahu!
Kolay para kazanmak için dolap çevirmek bunun adı...
Biz bu Hande’ye alışmadık
Hande Yener’i geçen yaz başından beri sahnede ‘iddialı’ kıyafetleriyle görüyoruz. Dans ediyor, şarkı söylüyor, hem kulağa hem göze hitap yani.
10 numara hareketler.
E peki 49’uncu yaş günündeki bu kıyafet de neyin nesi?
◊ Biz öyle alışmışız ki Hande Yener’in sahne kıyafetlerine
◊ Öyle alışmamışız ki onun bu giydiği kapalı kıyafetlerine.
İster istemez insan “İzzet Yıldızhan etkisi mi bu” diye düşünüyor...
Fransız askısı işkencesi
Birçok ismin yüzüne Fransız askısı yaptırdığını okuyoruz. Estetik bir tercih meselesidir. İsteyen yaptırır bize ne.
Fakat görmek zorunda mıyız?
Mesela hafta içi önce Hande Yener, hemen ardında da yakın arkadaşı şarkıcı Berksan, Fransız askısı yaptırdı ve o anları sosyal medyalarından paylaştılar.
◊ Monica Bellucci dahil hiçbir ismi bu şekilde görmek istemem.
◊ Bu işlem işkence seyretme hissi uyandırıyor.
◊ Mide bulandırıyor.
Tamam reklam yapmanız lazım askıyı yapan kliniği etiketlemeniz lazım anlıyorum ama işlem anını paylaşmayın!
Öncesi sonrası yapın yeterli. Görmek istemiyoruz detaylarını.
Acun Ilıcalı’ya...
Ebru Gündeş ve Hadise sorusuna: Adam her seferinde “iki isim arasında bir tercih söz konusu değil” diyor.
Ölümden korkmuyor musunuz sorusuna:
Her seferinde üzerine basa basa “korkmuyorum” diyor.
Fenerbahçe’ye başkan olacak mısınız sorusuna:
Her defasında, üşenmeden “şu an öyle bir planım yok” diyor.
Hayattaki dönüm noktanız nedir sorusuna:
Hep aynı olayları anlatıyor çünkü hikaye sabit. Değişmiyor yani üzerinden zaman geçtikçe.
◊ Bu soruları sormamak lazım artık.
◊ Sırf program izlensin diye Acun Ilıcalı’yı ilk program konuğu da yapmamak lazım.
Eğer böyle devam ederse bir gün ekran karşısında ‘patlayacak Acun Ilıcalı’, görmediğimiz bir Acun göreceğiz karşımızda.
Bir dijital platformda yayınlanan ‘40’ adlı programın ilk konuğu oldu Ilıcalı.
Programda konuğa 40 soru soruluyor ama soru öncesi öyle uzun bir girizgah var ki...
Cümlenin sonuyla başı arasındaki bağlantıyı kaçırıyorsunuz.
Ilıcalı’da bu girizgah kısmına dikkat çekti, aslında tatlı tatlı eleştirdi, “Soru öncesinde çok uzun konuşuyorsunuz fokuslanamıyorum” dedi.
Bir kez daha aynısı olunca, “Yine çok soru sordun, hangisine cevap vereyim” diyerek başladı cevaplamaya. E haklı.
Ana soruya gelene kadar sayısız soru soruyor aslında sunucu... Sıra asıl soruya geldiğinde diğer konuşulanlar unutulmuş oluyor...
Cümle başladığı anda...
◊ Çay molası versen verirsin...
◊ Bulaşıkları makineye dizmeye gideyim desen bir şey kaçırmazsın...
◊ Dur bir makarna yapayım desen geldiğinde halen soru sorulmamış bile olabilir.
O derece yani.
‘40’ iyi bir format ama böyle uzun ve sıkıcı olmasını engellemeleri de şart.
Yoksa 40 gün ömrü olmaz.
Mesut’un saati
Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe’nin fotoğrafında ben saate bakanlardandım. Amine’nin saati anlaşılmıyor ama Mesut’un saatini yakaladım. Richard Mille’in en son çıkan modellerinden birini almış ünlü futbolcu. O saatten sadece 150 tane üretildi. Ve fiyatı da 150 bin dolar. Yani 2 milyon lira...
Üstelik her parası olanın alabileceği saatler değil bunlar. Markanın önceki modellerinden kullanmadıysanız yeni modelini satın alamıyorsunuz.
◊ Saatten kaç adet üretildiğini
◊ Fiyatını
◊ Fiyatının Türk lirası karşılığını yazması benden.
Hafta sonu boyunca dost sohbetlerinde bunun hesabını kitabını yapmak sizden.