‘Güzel Kız’ polemiği

Hülya Avşar’ı sahnede de, sette de ağırlamak zordur.

Tecrübeli isim, normal olarak bazı isteklerde bulunuyor gittiği yerlerde. Ama bu son isteği biraz garip geldi bana...

Yeni bir diziye başlayacak olan Avşar, “Hamlamak istemiyorum, o yüzden sete küçük bir spor salonu kurulmasını istedim” dedi.



Çekim aralarında beklerken spor yapacak güzel oyuncu.

Ama makyaj ne olacak?

Saç baş dağılmayacak mı? O ne olacak?

Ayrıca set farklı yerlerde olduğunda portatif spor salonu her yere taşınacak mı?

