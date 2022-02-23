Gülşen okur arkadaş

Yavaş yavaş ismini sektöre kazımaya çalışıyor.
‘Mahmut Tuncer’in kızı Gizem’ kalıbından kurtulmanın, yani kendi ismini yaratmanın derdinde.
Hafta sonu Posta Gazetesi’ndeki röportajını okudum.
- ‘Parasız adam gereksiz adam’ demiş.
- ‘Benden daha az kazanan biriyle olmaz’ demiş.
- ‘Besle besle nereye kadar’ demiş.
Nasıl yanlış cümleler seçmiş.
Bugünlerde Farah Zeynep Abdullah’ın başrolünde oynadığı “Bergen” filmini konuşuyoruz.
Fragmanı çıktı...
◊ “İnsanı derdinden sarsıyor” dedik.
Setten görüntüler geldi...
◊ “Son zamanların en iyi filmi geliyor” dedik.
Ve şimdi filmden en vurucu kare geldi...
Ve şarkı aralarında kendisi hakkında konuşanlara bir kez daha ‘mesaj’ gönderdi.
Üstelik o mesaj bu sefer Orhan Gencebay’a gitti...
Orhan Gencebay’ı hedefe koyan olay, yaptığı son açıklama.
Sahne kıyafetleriyle ilgili sorulan soruya, “Edepli ve akıllı olmak lazım. İnsan kendine yakışanı yapmalı” diye cevap vermişti.
Birçok kişiden eleştiri aldı Gencebay...
Hatta, Hülya Avşar’ın kalçasına dokunduğu, yıllar önceki bir görüntüsü tekrar gündem oldu.
◊ Hani edep lazımdı Orhan Baba...
Gecenin baştan sona özel olmasını istemiş belli ama buna gerek yoktu.
Evlilik teklifinde yapılan sürprizi, kral dairesinin kapatılmasını, Sakiler grubunun davet edilmesini...
Her şeyi anlarım.
Ama...
Evlilik teklifi etmeye başkasının arabasıyla gitmeyi anlayamam.
Ne gerek var?
Araban mı yok?
O konuya biraz sonra geleceğim.
Biz şimdi evlilik teklifi yapılan akşamın detaylarına bakalım.
Oğuzhan teklif için Sarıyer’deki Six Senses Kocataş Mansions otelinin kral dairesini tuttu. Odanın gecelik fiyatı 82 bin lira.
Ama masraf bununla sınırlı kalmadı.
Çünkü Boğaz manzaralı o oda, gece için özel süslendi.
Gecenin arabası da özeldi. Oğuzhan, sevgilisini evinden Rolls-Royce marka bir otomobille aldı.
Demet Özdemir bir şeylerden şüpheleniyordu ama detaylara hakim değildi. Onlar kral dairesinde baş başa yemek yerken Sakiler grubu odaya girdi. Muhtemelen tam da bu noktada Demet “bu gece o gece” diye düşündü.
Saniyelik videolar salıyor ortaya, iki üç mimik hareketiyle süslediği ‘story’ler atıyor, az kaldı, geri sayım başladı diyor ve bir şekilde meraklandırıyor herkesi.
Bu hafta yeni şarkısı nihayet çıkıyor Tarkan’ın.
Adı, ‘Geççek’.
Alışık olmadığımız bir tartışmayı başlattı bu şarkı...
Birileri çıktı ve...
- ‘Geççek’ diye şarkı ismi mi olur...
- Türkçeyi katletme Tarkan...
Kesin onlar için kurulmuş bir trol ordusu var. Çok ilginçtir, çift ne yapsa eleştiriliyor.
Mesela bir dergiye kapak olan Eser ve Berfu, sosyal medyada fotoğraflarını paylaştı.
Eser Yenenler’in fotoğrafının altına korkunç yorumlar yapıldı.
Bir takipçisi diyor ki...
· “Eserrrr. O göbek ne! dikkat et artık”
Sana ne kardeşim?
Duyuyorum ki, bizim diziyi izleyen bazı ‘ünlülerimiz’ Georgina hakkında atıp tutuyormuş.
◊ ‘Kezban’ diyerek dalga geçiyorlarmış.
◊ ‘Ezik’ diyerek kahkaha atıyorlarmış.
◊ Kıyafetlerini dillerine dolamışlar, “O vücuda o elbise olur mu”, “Cahil işte, ne bilsin giyinmeyi”, “Görgüsüzlük diz boyu” falan diyorlarmış.
Hatta geçen günlerde Demet Akalın da ‘Georgina’yı hedefine aldı. “Korkunç bir kız. Ronaldo’ya acıdım” dedi.
Demet de haksız, onun yaptığı yorum da bana göre sadece ‘bıdı bıdı’ fakat ortamlarda konuşan sosyal medya ünlülerine ne demeli?
Mahkemeden önce karar gruplarda verildi.
Şunlar konuşuldu...
∆ Buse haklı. “Ben bu yası daha ne kadar tutabilirim” dedi ve pes etti.
∆ Alişan haklı. Adam “bizler göz önünde insanlarız, ünlüyüz. Kızgınlığını, kırgınlığını belli etme. Milletin gözüne sokma” dedi.
∆ Buse haklı. “Benim de çocuklarım var, onlarla hiç ilgilenmiyorsun Alişan” dedi belki ve ipleri kopardı.
∆ İki tarafın da haklı yanları var. Ama biz zaten Alişan’ın kaybı sonrası bu iş biter demiştik.
Böyle konuştu Whatsapp jürileri...
Alişan kardeşini kaybettikten sonra bizim gördüğümüz kadarıyla çok zor günler geçirdi.
Ya da sırtını dönerlerdi bir ödeme yapacakları zaman.
Yüzü kızarırdı çünkü insanların, çekinirlerdi paralarını göstermeye.
Bakın oradan ne hale geldik şimdi...
Reynmen, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı.
O fotoğrafta pahalı bir saat ve yüzbinlerce euro’luk banknotlarını gösterdi.
Sonrasında bir fotoğraf daha attı.
“Tüccarım ben” yazıyordu o fotoğrafta.
O hikayenin çıkış noktası ‘2. Sayfa’ programını sunan Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel’e gelen bir istihbarattı.
İstihbarata göre ünlü bir isim, oyuncu eşini, adı ‘Gizli Kalsın’ olan mekanda aldatmış.
Müge ve Gülşen, “haberimizin arkasındayız” deyip isimleri vermediler ama sosyal medya ahalisi kısa sürede çözdü bahsi geçen isimleri.
Şimdi şunları diyenler var...
◊ Çok şaşırdım...
◊ 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi...
İşin komiği, iki isme de zerre benzemiyor. Belli ki biri bu çocuğa, “Yürü be!” demiş. “Sen ismini değiştir, biz de seni haber yapalım, 3-5 gün konuşulursun, sonra belki meşhur olursun” diye vermiş gazı.
Kimse çıkıp gerçekleri söylememiş... Ben söyleyeyim;
- Sen artık 3-5 gün büyük ‘dalga’ konususun.
- En geç hafta başı itibarıyla ismini değiştirdiğine pişman olursun.
- Kıvanç ve Burak ile yan yana gelme, tanışma hayallerini bu hareketinle çöpe attın.
Madem Türkiye’yi iyi biliyorsun, iyi tanıyorsun buradaki ünlüleri, bak mesela Bülent Serttaş’a, nasıl da benziyor George Clooney’ye...
Adamın hakkı olmasına rağmen bir gün olsun çıkıp “İsmimi George C. Serttaş yapacağım” diyor mu?
Bahsi geçen ‘ünlüler tarikatının’ kontrolünün Ankaralı bir profesörde olduğu söyleniyor.
Profesörün kendi aralarındaki ismi Baba.
Kadir Doğulu, tarikatın önde gelen isimlerinden ve ‘Baba’ tarafından ‘Derviş’lik mertebesine yükseltilmiş.
İddiaya göre Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş ve sunucu Tansel Öngel gibi isimler de tarikat üyeleri arasında. Murat Dalkılıç’ın tarikat adı Keremcan, Tansel Öngel’in ise Fethican.
Kadir Doğulu ise kendi ismini kullanmaya devam ediyor ama zaten ona ‘Derviş’ diye sesleniyorlar.
Hatta iddia o ki, Neslihan Atagül geçtiğimiz sene oynadığı diziyi ‘Baba’nın isteği ile bırakmış.
İş hayatına müdahale deseniz var.
◊ Pandemi yüzünden seyahat edemiyorum. İstanbul-Miami-Londra arasında yaşıyorum.
◊ Güzel kadın olmak çok zor.
◊ Türk lirasının değer kaybetmesini istemezdim.
Bu maddeleri Şevval Şahin’in röportajından çıkardım...
◊ Tedirginliğiyle tedirgin oldum...
◊ Seyahat edememesi, sıkıştığı o üçgen çok canımı sıktı...
Hayatının didik didik edilmesi, evinin bahçesine kadar girilip fotoğraflarının çekilmesi, rahatsız edici olsa da maalesef normal artık.
Bir de Dinçerler’in aile şirketinin 130 milyon liralık borcu ve o borç varken alınan 40 bin dolarlık nişan yüzüğü iddiası var tabii.
Sosyal medyadan çokça tepki aldı Dinçerler...
◊ Öde borcunu...
◊ Borç varken yüzük alınmaz...
◊ 40 bin doları yüzüğe vereceğine borcunun taksidini yatırsaydın...
Böyle mesajlar gelince dayanamadı ve sosyal medya hesabını kapadı.
14 Şubat’a şurada ne kaldı ki? Sayısız seçeneklere göz atmaya başlayın.
***
Burak Akkul yani namıdiğer ‘Çok Gezenti’ seyahat hikayelerine ‘Bizim Ora’ kitabıyla devam ediyor. Kitabı okuyunca ‘oradaymışçasına’ keyif almak garanti.
***
Çocuklar için seçenek çok bu hafta. Renkli ve fantastik bir dünyanın kapılarını açan ‘Alis Harikalar Diyarında’ oyunu için bilet alabilirsiniz.
***
Balat Oyuncak Müzesi’nde ‘maske boyama atölyesi’ var. Atölyeye katılanlar hayal güçlerini kullanıp kendilerine özel görseller yapabilecek. Biletler ‘biletix’te.
“Şöyle iyi, böyle iyi diyorsunuz, sonrasında bir AMA koyup içinizdeki kini döküyorsunuz.”
Hiç bunlar söylenmemiş gibi Işın Karaca ne yaptı?
“Gülşen aslan gibi şarkıcı, efsane bir söz yazarı AMA ben de kız çocuğu annesiyim, bu ülkeye göre hareket etmeli” dedi.
Zaten bir süredir ufak ufak sataşıyordu Işın Karaca, Gülşen’e...
Her tartışmanın altındaki yorumlarda mutlaka vardı.
Bu son açıklamayla ünlü isimlerin de tepkisini çekti...
Işın Karaca hızlıca şunu fark etmeli...
Bu dört isimin başı son günlerde ‘takıntılı hayranlarla’ dertte. Bu sadece ünlülerin problem değil tabii.
Herkesin hayatına zaman zaman böyle takıntılı tipler giriyor.
Onlardan kurtulmanın yolu yordamı da yok üstelik.
Adı üstünde takıntılı...
Ne yapsanız vazgeçmiyor...
◊ Tutkusundan...
Böyle bir tartışma varmış.
Hiç haberim yoktu.
Kanadalı bilim insanları uzun zamandır kadınlar üzerinde araştırma yapıyormuş.
Yeni haberim oldu.
Araştırma sonucunda Kardashian vücudu yani kum saati vücut tipi sakıncalı bulunmuş.
Gülşen okur arkadaş
Bergen için bir saygı albümü hazırlanıyor.
O akıllara kazınan şarkıları seslendirecek isimler bir bir açıklandı.
En çok dikkat çekeni, en tartışma yaratanı Gülşen oldu.
Çünkü Gülşen o albümde ‘Sen Affetsen Ben Affetmem’ şarkısını okuyacak.
Deniyor ki...
◊ Gülşen doğru isim mi?
◊ O şarkıya Gülşen’in sesi yeter mi?
◊ O şarkının havası başkadır daha arabesk biri mi okusaydı?
Bana göre de tam tersi
◊ Böyle albümlerde ‘ters köşe’ yapmak iyidir.
◊ Acaba nasıl okumuş merakı uyandırmak güzel taktiktir.
◊ Olacak mı olmayacak mı soru işaretleri bile şarkıyı daha fazla dinleyiciye ulaştırır.
◊ Kaldı ki zaten Gülşen de hakkını vere vere okur o şarkıyı.
Al Anna’yı vur Simon’a
‘Inventing Anna’ diye bir belgesel var.
Tıpkı bizim ‘Tinder Avcısı’na benziyor Anna. İnsanların ‘basit duygularıyla’ oynayıp, kullanıyor onları.
Ve tıpkı Tinder Avcısı gibi, bir kesimin sempatisini kazanıyor...
◊ Anna’nın dolandırıcılığını ortaya çıkaran gazeteci, kızın ceza almasına üzülüyor.
◊ Avukatlar falan “tüh be 12 yıllık ceza çok fazla” diyor.
◊ Arkadaşları (ki çoğunu dolandırmış) “ah be Anna” falan diyor.
Gördüm ki dolandırana bir sempati var...
◊ ‘Yaptı ama bir sorun neden yaptı’ diyorlar.
◊ ‘Kızın kimsesi yoktu çaresizdi’ diyorlar.
Yani öyle deyip, böyle savunup meşrulaştırıyorlar olayı, inanılır gibi değil.
Böyle dendikçe, daha çok dolandırıcı çıkar, çok dolandırılan olur...
E bi zahmet konuşmasınlar
Mahkeme kararına göre, Seyhan Soylu ve Nihat Doğan, Ece Erken hakkında 1 ay konuşamayacaklar.
E bi zahmet artık.
Ece’nin eşi öldürülmüş.
Üstelik olayı tüm Türkiye seyretmiş.
Travma üstüne travma yani. Tüm bunlara rağmen Seyhan Soylu ve Nihat Doğan söylenmemesi gereken tüm lafları söylediler.
◊ Yok Ece aileye uğursuz gelmiş...
◊ Yok Ece’ye şu kadar para kalmış...
◊ Yok Ece’nin yaptığı hatalar bu olaya yol açmış...
Ya ayıp değil mi?
Yazık değil mi?
Vicdansızlık değil mi?
Ece’ymiş, Ayşe’ymiş, Gamze’ymiş fark etmez.
Bazı şeyler söylenmez.
İlla söyleyeceksiniz de böyle zamanlarda söylenmez.
‘Ben doğruyu söyleyen adamım, lafımı esirgemem’ deyip ölünün arkasından konuşulmaz.
Bunları bir kenara not edin.
Ve size verilen o 1 aylık konuşmama kararını inisiyatif kullanarak 1 yıla falan uzatın.
3 garip olay
Cinsel organı dondu:
Pekin Olimpiyatları’nın en ilginç olayı yaşandı geçen gün. Finlandiyalı kayak sporcusu Remi Lindholm’un ‘penisi’ dondu. 30 kilometrelik parkurda 1 saat 16 dakika boyunca kayan sporcu, düşük sıcaklık ve rüzgarın azizliğine uğrayınca cinsel organı dondu ve yarışı sıcak su torbasıyla tamamladı. Lindholm yarışı sıcak su torbasıyla noktaladı.
Düşmanımın başına verme yarabbim...
Öfke kontrolü toplantısında kavga:
Trabzon Belediye Başkanı şehirde toplu taşıma hizmeti veren sürücüleri topladı ve öfke eğitimi projesini tanıtmak istedi. Yolcularla ve birbirleriyle doğru iletişim kurmaları için konuşma yapılırken salonda en olmaması gereken şey oldu, kavga çıktı. Oda başkanları, belediye başkanına, başkan salondakilere, şoförler kendi oda başkanlarına bağırmaya başladı.
Aman ha atlamayalım ‘öfke kontrolü programında’ yaşanıyor tüm bunlar.
Hey güzel ülkem.
Koreli amigolar:
Bu açık ara tribünlerde son dönemde gördüğüm en ilginç harekettir. Fenerbahçe taraftarları Güney Koreli iki kişi bulup tribündeki amigo alanına çıkardı ve Korelilere küfürlü tezahürat yaptırdı. Güney Koreli taraftarların hedefinde Kuzey Kore vardı.