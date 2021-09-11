Gülmek ne zaman ‘gaf’ oldu

Bilen bilir, eskiden Eurovision için ekran karşısına çivilenirdik, halter kaldıran bir sporcumuz varsa televizyon karşısında hop oturup hop kalkardık, güzellik yarışması için evde aile arasında kim kazanacak iddiasına tutuşurduk.
Hangisi kaldı elimizde?
Çok azı... Neyse, geçen akşam en köklü güzellik yarışmalarından biri olan Miss Turkey yapıldı. Koreografi, tören kuralları, jüri seçimi falan hepsine tamamım.
Ama ufak detaylara takıldım. Mesela, 4 güzel açıklandı yarışma sonucunda. İlk üç ve bir de sponsor güzeli.
Neden sponsor güzeli olur ki bir yarışmada? Nerede temsil edecek ülkemizi o kızcağız?
Zaten adını duyan kız da şaşkınlıkla öne attı kendini, tacını takıp “ee ne olacak şimdi” diye bekledi.
Bir de; ödül törenindeki ‘taç devri’ esnasında geçen senenin birincisi Simay Rasimoğlu geldi sahneye.
Öyle bir kıyafet giymişti ki...
“PCR da olmayacağım, aşı da olmayacağım. Ne yani çalışmam yasaklanacak mı?”
“Kendi konserime giderken PCR mı olacağım, olmam!”
Beylik cümleler kuruyordu.
Tabii hemen aşı karşıtları sahip çıktı Yıldız Tilbe’ye.
Omuzlara alındı ünlü şarkıcı.
Bir ara ben bile inandım.
Kararlı Yıldız Tilbe, ne aşı olacak ne PCR dedim.
Motokrosun formulası olarak kabul edilen ‘MXGP of Turkey’ bugün başlıyor. Afyon’daki yarış çok keyifli olacak, takip edin.
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Artweeks@Akaretler kapılarını açıyor. Sanat buluşması 19 Eylül’e kadar devam edecek.
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Mahalle kafelerini ihmal etmeyin. Kadıköy, Nişantaşı, Üsküdar ve Beşiktaş sokaklarındaki kafelerde sohbet masasına oturun bugün.
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‘Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku’ Erdal Beşikçioğlu’nun başrolünde olduğu bu filmi Pera Sineması’nda izleyebilirsiniz.
◊ Roma’ya gidiyor, karşısında binler...
◊ Napoli’ye gidiyor, etrafında imza almak isteyen hayranlar...
◊ Milano desen, sokaklarında yürüyemiyor...
Michele Morrone...
◊ Roma’da pek fazla umursanmıyor...
◊ Napoli’de “amaan zaten bizim çocuk” deniyor...
◊
Sonbahar yorgunluğuna kapılmayın. Güne egzersizle başlayın. Her gün yarım saat ayırmanız yeterli.
Le Meridien Bodrum içinde bulunan Vitalica Wellness’ta yoga kampı var. Eylülün son haftasındaki kamp için şimdiden yer ayırtmanız gerekebilir.
Bodrum Caz Festivali kapsamında Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars müzik şöleni yaşatacak. Bu hafta planınız yoksa çarşamba günü Bodrum Radisson Collection içindeki etkinliği kaçırmayın.
Swissotel Sultan Park’ta açık hava sineması açıldı. Saat 21.00’de ‘Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2’ filmi var.
Ama olan bitenden o kadar habersizler ki, emniyet çıkışında kendilerine sorulan sorulara,
◊ Bir şey yok ki öylesine geldik...
◊ Belge istediler gösterdik...
◊ Yasa dışı bir şey yok, aynen devam...
Gibi açıklamalar yaptılar.
Oysa işin aslı hiç öyle değil.
Yıllardır vergi ödemeden büyük paralar kazandı bu isimler...
◊ Kendi plakanıza işlem yapıldığı iddiası doğru mu?
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi havalimanında çalışan taksilerin ruhsatını askıya aldı. Benim kendi taksim de havalimanında çalışıyor. Diğer araçların durumunu bilmiyorum, incelemesi devam ediyor ama ben Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü’nden hızlı bir inceleme rica ettim. Sonuç geldi. İddialar asılsız kendi adıma kayıtlı olan takside her şey usulüne uygundur.
◊ İstanbul’da bir taksi sorunu var. Durmuyorlar, gideceğimiz yeri beğenmiyorlar, bize karşı öfkeliler...
- Yok yok yok... Bakın ‘duyumlarımıza göre’ İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetkilileri bazı gruplara taksi plakası verme vaadinde bulunmuş. Bu yüzden çabalıyorlar. Oysa İstanbul’da taksi sayısının artışına gerek yok.
Eylül çok anlamlıdır.
Ne aralık karşılar onun hissettirdiklerini, ne ocak.
O yüzden bu ayın tadını çıkarmak gerek.
Eylülün ilk haftasında...
* Yaz ayının bir muhasebesini yaparak geçirin günleri. Elbet hatalar olmuştur. Çizin üstünü, önünüze bakın.
* İlk haftanın şarkısı “Gripin-Belki Çok da Şey Yapmamak Lazım” olsun.
Şarkının sözlerinde, “vuralım hayatın gelişine belki biraz da dans etmek lazım” diyor.
Ne iyi diyor. Haydi!
*Nerede sağa sola küfür eden var...
*Nerede suratsız gençler var...
* Nerede kaliteden yoksun garip tipler var...
İşte onların olduğu yerde mutlaka güzel, ünlü, genç kızlar var.
Neden?
Şimdi işinde gücünde olan, eğlenmesini, oturmasını, kalkmasını bilen gençler üzgün.
Birbirlerine şunu soruyorlar, “Bizim suçumuz ne?”
“Seç kendine göre bi dert, aşk-meşk” mottosuyla yola çıktılar. Metehan Temel ve Uğur Çıraklı’nın Bul Bi Dert adlı grubunu müzik listelerinize ekleyin.
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Kapadokya’ya bir tatil planlayabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde Argos in Cappadocia’da “Argos Akustik Geceleri” konserleri başlayacak.
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Bodrum’un Haremtan Koyu’nda Isola Manzara Gardens açıldı. İtalyan mutfağı tutkunlarına duyurulur!
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Boğaz’ın yeni mekanlarından olan Mavra Arnavutköy “her yemek mevsiminde güzel” mottosuyla misafirlerini ağırlamaya başladı.
Kurduğu ‘watchwithlove’ markası tüm sosyetenin dilinde. Hasan Keydal adlı girişimci bulunması zor saatleri bile müşterileri için temin etmeyi başarıyor. Takibe alın derim.
‘Çok Da Fifi’ adlı stand-up gösterisi bugün Zorlu PSM Açıkhava’da olacak. Saat 20.00’deki etkinliğe bilet alabilirsiniz.
Sinema ve tiyatro dolu günler yaşatıyor Küçükçiftlik Park. Bugün tiyatro günü. ‘Westend Batının Sonu’ oyunu için gişelerden de bilet alabilirsiniz.
28. İstanbul Caz Festivali başladı. Genç cazcıların da yer alacağı festival 24 Eylül’e kadar devam edecek.
‘Cupcake’ yapmayı öğrenmek için eğitim alabilirsiniz. Sabah saatlerinde başlayacak workshop ‘USLA’ da. Biletleri Biletix’te.
Haliç’e gidip kürek kulüplerinden birini ziyaret edin. Belki yeni bir hobi edinip kürek dersleri alırsınız.
Bileklik tutkunu erkekler; Altınbaş yeni erkek bileklik koleksiyonunu müşterilerine sundu. Kollarınızı şenlendirmenin vakti geldi. Haydi alışverişe!
İş çıkışlarında Zorlu PSM’nin amfisinde arkadaşlarınızla buluşun. Saat 20:00’de After Work Party başlayacak.
Küçükçiftlik Park Bahçe Sineması’nda akşamın filmi “Rocketman”. Şöyle serin serin film izlemeyelim mi?
Galatasaray Stadyum Müzesi ve Stat Turu yapabilirsiniz. Biletix’ten biletinizi alıp yakın futbol tarihimizi keşfedin.
Alaçatı Hayal Kahvesi’nde sahne bugün Cem Belevi’nin. 21:00’deki konseri tatildekiler kaçırmasın.
Bitişlerin ve yeni başlangıçların ayı eylül geliyor. Karar almak, kendinizi yenilemek için bir plan yapın.
Sürekli kendinden bahseden, olumsuz konuşan, siz konuşurken başka şeylerle ilgilenen ve nezaketten nasibini almayan insanlardan ‘uzak durun’ bugün!
O yüzden İstanbulluların bu dertten kurtulana kadar bir cep rehberine ihtiyacı var.
İşte taksilerden korunmanın rehberi...
◊ i-taksi:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan sistem bir türlü sınıf atlayamadı. Olsun. Yine de indirin telefonunuza ‘i-taksi’yi ve zor durumlarda kullanın.
◊ Bitaksi:
Yıllardır hizmet veriyor ‘Bitaksi’ ve kendini her geçen gün yeniliyor. Benim önerim, gideceğiniz konumu taksiyi çağırmadan girin ve taksinizin gelmesini bekleyin.
◊ Uber:
Bu işin uzmanı Uber. Gideceğiniz yeri seçiyorsunuz ve size atanan şoförün bilgilerini görerek aracınızı bekliyorsunuz. VİP araçlarla hizmet vermiyor ama sarı taksiler ‘
Rotring, kurşun kalem dünyasına konfor getirdi. Kırılmayan uç, eli yormayan kalem gövdesi ve farklı renklerle satışa çıkan ‘Rotring’leri deneyin.
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Lokman Dağ, Ümraniye-Şerifali’de Dönerci Kadir Usta’yı açtı. Döner yeme konusunda kendinize güveniyorsanız Kadir Usta’ya muhakkak uğrayın.
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Elektrikli otomobil deyince akla gelen E-Garaj, 30 Ağustos’a özel sessiz konvoy oluşturuyor. 100 elektrikli araçla yapılacak konvoy, saat 11:00’de Maltepe sahilden başlayacak.
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Saat 18:00’de Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda “Kurtuluşa Adanmış Türküler” etkinliği var. Yakın tarihimizi merak edenler gidebilir.
◊ Televizyon programlarında konuştu yetmedi, arkadaş ortamında dedikodusunu yaptı durmadı.
Şimdi sıra sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımlar yapmaya geldi.
Defne Samyeli’nin yıllar önce televizyonda yaptığı bir dansın görüntülerini paylaştı Akgül.
Güya küçümsedi, toplum önüne atıp ezmeye çalıştı.
“Dünyanın hangi ülkesinde ‘fetiş’ program yapan kadın saygı görür” dedi. İyi bir eğitim alamamış diyerek de aşağıladı.
Yeter mi, yetmez tabii.
E doğal olarak aklıma hemen Şef Mehmet Yalçınkaya geldi.
Eğer Mehmet Şef hayatımıza girmeseydi, mutfağı sesiz sakin bir yer olarak bilecektik.
Kaliteli bir restoranda masamıza gelen yemek ne süreçlerden geçiyor, içeride ne fırtınalar kopuyor hiç farkında olmayacaktık.
Önümüze beğenmediğimiz bir yemek geldiğinde “bu nasıl yemek yahu, olmamış bu” demeye evet ama mutfakta bağıran şefe hayır öyle mi?
Yok ki böyle bir dünya.
Ayhan Sicimoğlu, Türkiye’nin en yetenekli isimlerinden biri.
“Yeni imajıyla büyük beğeni aldı” başlığının altını son zamanlarda en iyi dolduran, en çok hakkını veren fotoğraf budur.
Özgür Ozan...
◊ Saçlarını uzatmış...
◊ Samuray topuzu yapmış...
◊ Bağrını açmış...
◊ Bir de uzun mu uzun bir kolye ile tamamlamış stilini...
Bir değişim yapılacaksa böyle yapılmalı.
Yaşın falan hiç önemi yok.
◊ Amerikan küpeleri takmaz...
◊ Amerikan müziklerinin hayranı olmaz...
◊ Tarih bilinci olan genç kendini bilir...
◊ Erkekler kaşlarıyla oynamaz, aldırmaz kaşlarını...
Bu bildiriler Cüneyt Arkın’a ait.
Verdiği röportajda bu cümleleri kurdu usta oyuncu.
O bu sözleri söyledikten sonra “gündeme gelme çalışması” söylentileri dolaştı etrafta. Lütfen, Cüneyt Arkın’ı Coşkun Sabah’laştırmayalım, Özdemir Erdoğan’laştırmayalım. Yapmaz öyle şeyler Cüneyt Abi.
Festival şehri İstanbul özüne dönüyor. ‘İstanbul Cocktail Festivali’ için geri sayım başladı. Planlarınızı şimdiden yapın.
***
Kafanızı bilgisayardan kaldırmıyorsanız, yanlış yapıyorsunuz. Evden çalışanlar iş yüklerini biraz azaltarak kendilerine mutlaka vakit ayırmalı.
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Türk Lezzet Müzesi’ni ziyaret etmelisiniz. 42 Maslak’ta yer alan müze vakti olmayan ama Türk lezzetlerini yerinde tatmak isteyenler için çok uygun bir yer.
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Cenk Yüksel’in yeni kitabı ‘Nefes-Ses-Hareket ve Kutsal Dönüşüm’ listelerde tırmanışa geçti. Hafta sonu okuyabilirsiniz.
Gülmek ne zaman ‘gaf’ oldu
Bu sene Miss Turkey’in sunuculuğunu Berfu Yenenler ile eşi Eser Yenenler yaptı.
Sahnede ikili arasında geçen diyalog ise törenin önüne geçti.
Şaşırdık mı, Hayır.
Tören sırasında Eser Yenenler eşine “Kendini bana bırak, rahat ol” dedi. Yani aslında vermek istediği “Ben tecrübeliyim, sen kontrolü bana ver, keyfini çıkar” tarzı bir mesajdı.
Berfu ise “Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor” diye cevap verdi.
Bu konuşma yüzünden eleştiriliyor ünlü çift.
Ne ahlaksızlıkları kaldı, ne hadsizlikleri.
Pardon ama bu bana göre bir ‘gaf’ değil. Bir ‘skandal’ hiç değil.
Çok ‘samimi’ bir diyalog bu.
Kaldı ki onlar karı-koca yahu. Kime ne birbirlerine yaptıkları espriden.
Kimseye kötü örnek de olmuyorlar ekran karşısından. O yüzden burada konuşulması gereken, Yenenler çiftinin sahnedeki uyumu.
Birbirleriyle atışmaları, duruşları, kıyafetleri, izleyenleri güldürmeleri...
Hepsi olması gerektiği gibiydi. Eğer kafaya koyarlarsa önümüzdeki dönemlerde bu tarz ödül törenlerinin aranılan sunucuları olurlar. Çok net.
Bu espriyi bir erkek yapsa
Eleştirilerin sonrasında Berfu Yenenler “Benim söylediklerimi bir erkek söylese bu kadar üzerinde durulmazdı” dedi.
Bakın işte buna katılmam mümkün değil. Eğer “Kendimi sana ne zaman bıraksam çocuğumuz oluyor” cümlesini bir erkek kursaydı...
Vay o erkeğin haline.
◊ Şu an kendini odasına kilitlemiş “ben ne yaptım” diye kara kara düşünüyordu...
- “Hay dilim kopsaydı da söylemeseydim” diyordu...
◊ Sosyal medyadan kendine yapılan hakaretler nedeniyle içi şişiyordu...
◊ Günleri hatta haftaları zehir olmuştu....
O yüzden iyi ki bir erkeğin ağzından çıkmadı o sözler...
Bizim klavye başında hazır bekleyen ‘trollerimiz’ öyle bir basarlardı ki o tuşlara...
◊ Hırsla, nefretle...
◊ Nihaha nidalarıyla...
Geldiğimiz nokta
Bir eski manken, eşinden boşanan bir başka bir ünlü kadın için “Senin eşin bizlere hakaret ederken alkış tuttun, o yüzden sen boşanırken dayak da yesen ben sana sahip çıkmam” dedi.
Birbirlerine en çok sahip çıkması gereken kadınlar birbirleri dayak yesin diye can atıyor. İşte geldiğimiz nokta budur. Nokta!
Senden ‘geç’medi
Bazı kalıpları çok sık kullanıyoruz;
◊ Benden geçti...
◊ Kaç yaşına geldik...
◊ Bu saatten sonra yapsam da başaramam...
Oysa ki...
◊ Senden geçmedi...
◊ Daha çok gençsin...
◊ Asıl bu saatten sonra başarırsın...
Baksanıza, Simge Sağın 15 yıl mücadele etti üniversiteden mezun olmak ve kep atmak için...
En sonunda, belki de pandemi dönemini fırsat bilerek, yarım bıraktığı İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na döndü ve mezun oldu.
Mezun olurken, “15 yıl sürdü kepi kafama takmam, benim hayat biraz yordu beni” dedi.
Senin hayat seni yordu belki ama çok kişiye de örnek oldun Simge.
Ben ne kendi mezuniyetimde ne katıldığım diğer mezuniyetlerde gördüm böyle eğlence. Simge’nin kep atması en az onun kadar diğer öğrencileri de mutlu etti.
Hem mezun oldular, hem Simge şarkılarıyla dans ettiler.
Simge Sağın, kadınların ‘altın dönem’ diye tabir ettikleri yaşların yani 40’ın başında daha. O en güzel dönemleri bir diplomayla süsledi. Onun bu azmi örnek olsun hemcinslerine.
Bulduğunuz boşluğu değerlendirin, yatırımlarınızı başkasına değil kendinize yapın. Öyle ya da böyle günün sonunda faydasını görüyorsunuz.
Ağır hasar kaydı olan araba veriyorlar
Eğer bir mekanda, “Sen benim kim olduğumu biliyor musun” diyene, “Buraya oturmam, kaldır cam kenarındakileri” diyene, kebapçıda şampanya açtırma rekor denemesi yapana rastlarsanız dikkatli bakın...
Çünkü onların ‘bazıları’ sosyal medyadan izinsiz çekilişler yapıp, haksız kazanç elde eden isimler.
Yani benim, sizlerin, çevremizdekilerin kandığı, bir dönem takip ettiği isimler.
Neden haksız kazanç elde ediyorlar diyorum biliyor musunuz...
◊ Çünkü onlar hediye veriyoruz diye sadece tanıdıklarına yolluyorlar o hediyeleri...
◊ Araba veriyoruz diye ağır hasar kaydı olan arabaları veriyorlar takipçilerine...
◊ Telefon kazandınız dedikleri kişilere boş kutular gönderiyorlar...
Yani utanmazlık çarpı 2.
Vurdumduymazlık çarpı 3.
Ahlaksızlık çarpı 4.
Şimdi o isimlerin bir kısmı mekanlarda ‘efelik’ yaparken bazıları kitap çıkartıyor, bazılarıysa film çekiyor.
Hele bazıları var ki onlar villasındaki otoparkında son model arabalarını sayıyor.
Varın siz düşünün artık nasıl para kazandıklarını.