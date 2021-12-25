Göz bandını simleyen kadın

Kimin araştırması orası meçhul ama o araştırmaya göre aldatmanın kılıfı, saati ve günü varmış.
Kılıf...
◊ “İş arkadaşımla bir şeyler içeceğim” sözü.
Saati ve günü...
◊ Cuma 18.45’miş.
Gel de merak etme, nasıl yaptılar acaba bu araştırmayı?
Sokağa çıkıp şunları mı sordular...
Daha önce bu belgesel için kendisine teklif edilen 2.5 milyon doları beğenmemiş ve “Daha fazla istiyorum” demişti.
Almış daha fazlasını.
4-5 milyon dolar arası bir ücret alacağı konuşuluyor...
Doğrusu, yani net rakam yakında çıkar ortaya.
Ama belgeseli çekecek platformun çok önemli bir detaya dikkat etmesi gerekiyor.
O da “Bülent Ersoy müdahalesini mümkün olduğunca azaltmak.”
Kendi hayatıyla ilgili filme karışmak tabii ki hakkıdır Ersoy’un ama sanki biraz abartacak gibi geliyor bana.
Çünkü Galataport’taki Christmas Market’e giriş fiyatı kişi başı 190 TL...
Dünyanın hiçbir ülkesinde açık hava Christmas Market’lerine giriş ücretli olmaz, olmamalı.
Siz zaten içeride alışveriş yapacaksınız, yemek yiyip bir şeyler içeceksiniz...
Yiyecek içecek fiyatları normalin çok altında olsa hadi yine tamam diyeceğim ama değil.
Mesela bir hamburger 80, bir sosisli sandviç 60 TL.
Kabaca hesap yaparsak 4 kişilik bir aile Christmas Market’e giderse giriş için 760 TL ödeyecek. İçeride yediği içtiği derken oldunuz mu 1500 TL’lik...
Ben ne anladım böyle işten...
Ben ne anladım böyle ‘yeni yıl ruhundan’...
Yeni yıl hediyesi konusunda kafası karışık olanlar... Koku en güzel hediyelerden biridir. ‘Fiolas’ın hediye paketlerini sevdiklerinize hediye edin.
¡ ¡ ¡
Haluk Bilginer tarafından Türkçe’ye kazandırılan tiyatro oyunu ‘Pencere’yi seyredin. Zorlu PSM’deki oyunun biletleri satışta.
¡ ¡ ¡
Jolly Joker Vadistanbul’da ‘İlyas Yalçıntaş’ var. Halen yer varken bilet alıp akşam İlyas’ı dinlemeye gidebilirsiniz.
¡ ¡ ¡
Sonra Emrah bir ‘tanıtım’ paylaştı ve “ben de geliyorum” mesajı verdi.
Kendine bir logo da tasarlatmış Emrah. O logodan anlıyoruz ki, yeni döneme ayak uyduracak, müzik tarzında hafif değişiklikler yapacak.
Bir dönemin bayrak taşıyıcı müzisyenleriydi iki isim de...
Bu kadar aradan sonra neler yapacaklar, kendi adıma meraktayım.
Emrah bundan seneler önce Mahsun Kırmızıgül’ün sinemaya girişiyle alakalı konuşmuş “Daha sinema işini öğrenemedi, ben 26 yıldır sinemanın içindeyim” demişti.
Sonrasında da ara ara gündeme gelen ufak tefek atışmaları oldu.
İstanbul’un önde gelen kültür sanat merkezlerinden Akaretler; yeni yıla bağımsız sanatçılar ile giriyor. Yeni sanat etkinliği ONE AKARETLER bugün kapılarını açtı.
***
Walt Disney’den Alan Turing’e, Steve Jobs’tan Florance Nightingale’e birbirinden başarılı ve parlak zekâlı düşünürün çocuklukları ve gerçek hikâyelerinin anlatıldığı Çocuk Yenilikçiler kitabını alın.
***
GülbeNatural markasını bugün bir inceleyin. Hatta sevdiklerinize tamamen doğal ürünlerden oluşan yeni yıl hediye seti satın alın ve unutmayın, yapılan her alışveriş ‘Çocuklar Gülsün Diye’ derneğine bir destek demek.
Hatta o büyük terasta ‘İzaka’ adında çok da iyi bir restoran vardır. Daha ne cevherler varmış o terasta yeni öğrendim.
Canlı müziğin köklü markalarından olan Jolly Joker, konsept değiştirerek Jolly Joker Private adında bir mekan açmış otelin terasına.
Farklı diyorum çünkü mekan müziğin yanına yemek eklemiş.
Mekanı şık masalarla donatmış, özel localar yapmış.
Son dönemde çok konuştuğumuz ‘gazino’ konseptine geçmiş.
◊ Eğer canlı müzik küllerinden doğacaksa, eğer gazino günlerini özleyenlerin derdine deva olacaksa bir mekan, bunu sanırım bu ‘private’ Jolly Joker başaracak.
Çünkü...
◊ O arayıp bulamadığımız yüksek tavana sahipler.
Bana kalkıp, “Üç beş kişinin yaptığı terbiyesizlik bölgeyi etkilemez”, “Burada böyle şeyler olmaz bu tamamen tesadüf”, “O insanlar buranın insanı değil” demeyin...
İstanbul’un o güzel semti Moda’ya çok uzun zamandır mesafeliyim ben.
Kabuk değiştiren yerler ‘kendilerini bulana’ kadar güvensizdir, her türlü can sıkıcı olaya, huzursuzluğa açıktır oraların kapıları.
Kontrolü zordur öyle yerlerin.
Bakınız Moda...
Semtte ruhsatlı 470 mekan var.
Derin ve Deren Talu’nun iddialı kıyafetlerini tartışıyorduk ama Defne Samyeli yıktı geçti ortalığı. Sahne kıyafetiyle yine konuşturmayı başardı kendinden. “Pisti açın, ben de buradayım” dedi.
Samyeli’nin katıldığı özel bir gecede giydiği kıyafet bugünlerde herkesin dilinde.
O elbiseyi taşımak da bambaşka bir olay.
Yapıyor ve seviyor bu işi Samyeli.
Haliyle görselliği sesinin önüne geçiyor.
Şimdi bambaşka bir konuyu açıyor bu yazı: Ses mi, görsellik mi?
Öyle bir meslek var işte gündemde.
Meslek adı:
Kim Kardashian’ın piyanistliği.
Maaşı:
Bilinmiyor.
İstanbul’un açık hava sosyalleşme mekanı olan ‘Dekk’ aralık ayına özel programlar hazırlamış. İster buz pistinde keyifli vakit geçirin, ister DJ performanslarını dinleyin, isterseniz de mekanda bulunan atıştırmalıkların tadına bakın. Tercih sizin.
Çocukları için en iyisini yapmaya çalışırken kendilerini bir çatışma içinde bulan bir ailenin komedisini anlatan ‘Fanatik’ bu akşam 20.30’da Trump Sahne’de olacak.
İstanbul Gönüllüleri ‘Kadın Emeği’ projesini hayata geçirdi. Beşiktaş Kadın Emeği Pazarı’nı bugün ziyaret edin.
21’incisi düzenlenen Antalya Piyano Festivali başladı. Bugün, Türk müziğini klasik Batı müziğiyle harmanlayan Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner ikilisini dinleyebilirsiniz.
Havalar soğudu. İçinizi ısıtacak bir geziye ne dersiniz? Yakınınızdaki bir barınağa gidin ve oradaki hayvanların heyecanını gözlerinizle görün.
Sapanca sezonu açıldı. Yağmur eşliğinde orman yürüyüşü için en ideal yerlerden biridir Sapanca. Otel alternatifi çok fazla. Eğer uzaktan çalışıyorsanız yola koyulun derim.
◊ “Seviyor kızcağız, karışmayın” diyorlar.
◊ “Adam pişman, ikinci şansı hak eder” diyorlar.
Berfin Özek yüzüne kezzap atıp hayatını altüst eden kişiyle evlendi geçen gün.
Hatırlayın yaşanan bu can sıkıcı olay sonrası ‘bazı’ sosyal medya primcileri kendilerini ortaya atıp “Berfin’in yanındayız, bu zulme sessiz kalmayacağız” mesajları paylaşmıştı.
Zamanla hem Berfin unutuldu hem de ona verilen destek azaldı.
Neden biliyor musunuz?
Çünkü o primciler, başka popüler olaylara yöneldiler, o olaylar için geçtiler klavye başına.
Onlar için önemli olan gündeme gelmek, gündem olan konular hakkında yorum yapıp takipçi kazanmak olduğu için hızlıca terk ettiler Berfin’i.
Divan pastaneleri, otelleri ve Divan restoranları yeni yıl konseptine geçti. “Senin Zamanın Senin Yılın” temasıyla müşterilere farklı bir deneyim yaşatıyorlar. Lezzetlerde zamanda yolculuk, mekanlarda yeni yıl coşkusunu hissetmek için bir Divan Pastanesi’ne uğrayın.
En sağlıklı atıştırmalıkları üretmek için yola çıkan Çise Ulus aile bahçesinde yetişen mandalinaları ‘jeotermal’ teknolojisiyle kuruttu ve ortaya 12 ay yenebilen mandalinalar çıktı. Kurutulmuş mandalina siparişi verin bugün. Çok memnun kalacaksınız.
Çocukların en sevdiği karakterlerin başında gelir “Niloya”. İşte bu eğlenceli oyun bugün Kayseri’de olacak. “Niloya Sürpriz Yumurta Müzikali” için bilet alın.
İş Sanat Masal Tiyatrosu’na gidebilirsiniz. Eğer planı bu akşama yapacaksanız sahnede “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler” oyunu olacak.
Zerrin Tekindor’un tek kişilik oyunu “Toz” çok sevildi. Tekindor, Zorlu’daki performansı sonrası bugün de Uniq Box’ta.
Katliamı nasıl meşrulaştırmaya çalışıyorlar dedim.
Sonra birkaç vicdan sahibi arkadaşıma sordum. Boğazları düğümlendi, konuşamadı hiçbiri. Özetle ben izlerken insanlık adına utandım.
Gülşah Saraçoğlu ve İpek Tanrıyar, “2. Sayfa” programına katıldı.
Programda tüyleri diken diken eden açıklamalar yaptılar.
Bu korku filmi senaryosunu size özetleyeyim ben:
◊ “İnanın hiçbir materyal sizi o soğukta kürkten sıcak tutmuyor.”
Kaliteli ödül törenlerini bu yüzden çok önemserim ben. Oraya gelip saatlerce oturup, sahneye çıkanları, ödül alanları alkışlamak kendi başına alkışı hak eden bir durumdur.
Neyse konumuz ödül törenleri değil. Konumuz İrem Derici’nin sözleri...
“Türkiye’de sahnede şıklık yarışı başladıysa bu Gülşen sayesindedir. O bizim kraliçemizdir. Onu gördükçe bizler de özen gösteriyoruz” dedi.
◊ İki isim de şarkı söylüyor...
◊ İki isim de aynı işten para kazanıyor...
◊ Üstelik kulvarları da aynı...
Bu övgü dolu sözlerin söylenmesini üstteki bu maddeler zorlaştırıyor aslında.
Kendinize zaman ayırıp değerli bir kitap okumak istiyorsanız, Uzm. Dr. Ece Balkuv’un “Beyniniz Hayatınızı Nasıl Şekillendirir” kitabını alabilirsiniz.
***
Jolly Joker Private sahnesine bu akşam Ayta Sözeri konuk oluyor. Jolly Joker’in bu yeni mekanı yemekli. Planınızı ona göre yapın.
***
Bomontiada’da bulunan The Populist aralık ayına özel programlar hazırladı. Eğer güzel yemek ve iyi müzik istiyorsanız Bomontiada bu ay tercihiniz olsun.
***
Caz severler, beş müzisyenden oluşan Spin adlı grubu yakın takipte. Spin bu akşam 21:00’de Zorlu PSM içindeki Touche’de sahne alacak.
Bu, bir tespit ve yakın geçmişe ışık tutma yazısıdır.
Altın Kelebek’te İbrahim Tatlıses’e ‘yaşam boyu onur ödülü’ verilmesi tartışması birkaç gündür devam ediyor.
Pek bilgi sahibi olmadığını anladığım kişilere şunu hatırlatmak isterim...
◊ Sene 2012... İbrahim Tatlıses, Kral TV Müzik Ödülleri’nde ‘yaşam boyu onur ödülü’nün sahibi oluyor. Ödülü Orhan Gencebay veriyor.
Uğradığı silahlı saldırı sonrası ilk kez sahneye ayak basan Tatlıses, orada elindeki bastonu yere fırlatıyor. Salonda bir alkış tufanı kopuyor. Tüm müzik dünyası o gece orada Tatlıses’i ayakta alkışlıyor. Aralarında şimdi yapılan Altın Kelebek ödül törenini eleştirenler de var.
◊ Sene 2018... Tatlıses bu kez 55’inci Altın Portakal Film Festivali’nde ‘yaşam boyu onur ödülü’ alıyor. Üstelik Ömer Vargı, Ferzan Özpetek, Cem Yılmaz gibi isimlerle birlikte. 3-5 gündür Altın Kelebek’i eleştirenler nedense Altın Portakal sonrasında hiç ses etmemişti...
O dönem konuşmayan zat-ı muhteremler neden şimdi saldırıyorlar, anlamakta güçlük çekiyoruz doğrusu.
O isimler, neden günlerdir anlamsız bir linç kampanyası yürütüyor, çok ama çok ilginç buluyorum açıkçası.
Ödül alan da ödül veren de kalakaldı o büyülü sahnede.
Her çıkanın gözleri doldu.
Geceye konuşamamaları damga vurdu. Yılların televizyoncusu Müge Anlı ağladı,
“Sadakatsiz” dizisinin o soğukkanlı ‘Derin’i Melis Sezen titredi. Daha önce o sahneye defalarca çıkan Hadise derin bir ‘ohhh’ sonrası konuşabildi.
◊ Kim olursanız olun...
◊ Ne kadar fazla sahne deneyiminiz olursa olsun...
◊ Yüzlerce kişinin gözlerine bakıp konuşmaya alışık bile olsanız...
1 sene boyunca kimleri dinledik, hangi şarkıyla gülüp hangisiyle hüzünlendik bakma vaktidir. Spotify’ın listesinden Türkiye’nin müzik zevkini de şak diye anlıyoruz.
◊ Türkiye’de pop müziği geride bırakan bir rap tutkusu var.
◊ Hiç değişmeyecek bir Sezen Aksu bağlılığı var.
◊ Rap müziğin agresif hali sakin halinden daha fazla tercih ediliyor mesela.
◊ Sessiz sedasız, gizli gizli yükselmekte olan bir Zeynep Bastık atağı var.
◊ Giderek yükselen bir Edis sevgisi görülüyor.
Göz bandını simleyen kadın
1987 yılında Londra’da Türklerin bulunduğu bir gazinoda sahneye çıkıyor Bergen. Orada şu cümleler çıkıyor ağzından; “Ben Fidayda da Ankaralım’ı bile söylesem nafile... Herkes eli yanağında, gözleri yaşlı beni dinliyor, insanları bir türlü eğlendiremiyorum.”
Hayatının özeti bu işte Bergen’in... O yüzden ‘acıların kadını’ dendi ona. Aslına bakarsanız kimsenin de ondan eğlenceli şarkı beklentisi yoktu. Onu dinlemeye gden herkes, girdikleri kapıdan harabe bir halde çıkacağını biliyordu ve bunu göze alıyordu.
Yaşadığı talihsizlikler ve hayatını alan o erkek müsveddesi hiçbir zaman peşini bırakmadı Bergen’in...
Farah Zeynep Abdullah’ın Bergen’i canlandırdığı filmin tanıtımını seyrettim.
O kısa tanıtımda çok güzel detaylara yer vermişler.
Mesela kezzap yüzünden bir gözü yanan Bergen’in göz bandını simlemesine...
Yine kezzap yüzünden omuzları büyük yaralarla kaplı olan sanatçının o yaraları çok şık bir kollukla kapatmasına.
Ve kulisten gazino sahnesine derin iç geçirmeyle çıkmasına...
Filmde seyircisine saygısından ‘göz bandını bile simleyen’ bir kadının hikayesini izleyeceğiz, onu hayattan koparan kişinin vurdumduymazlığını göreceğiz.
Ve filmi izlerken sanırım şu konularda hemfikir olacağız...
◊ Farah çok benzemiş Bergen’e...
◊ Dönemin gazino ortamı çok iyi yansıtılmış...
◊ Kıyafet detaylarına fazlasıyla dikkat edilmiş...
Adımlarınız paraya dönüşsün
Çoğumuz gün içinde kaç adım attık diye bakıyoruz. Ertesi güne hedef koyup daha fazla adım atmak kısacası sağlıklı br yaşam için çabalıyoruz.
Girişimci Gözde Venedik bu duruma kafa yorup çok aklı başında bir projeye imza atmış.
Adı Help Steps... Adımları bağışa dönüştüren bir sağlık uygulaması aslında. Üstelik başka ülkelerdeki uygulamaların kopyası falan değil ‘biricik’ bir iş.
Sistem kısaca şöyle çalışıyor...
◊ Siz uygulamayı indiriyorsunuz.
◊ Telefon cebinizdeyken ya da akıllı saatiniz kolunuzdayken günlük rutine devam edip yürüyüşünüzü yapıyorsunuz...
◊ Gün bitiminde de uygulamayı açıp kaç adıma attığınıza bakıyorsunuz...
◊ Sonrasındaysa tek tuşla o adımları paraya çeviriyorsunuz.
Burada önemli bir detay var.
O paralar cebinize girmiyor, seçtiğiniz bir derneğe bağış olarak gidiyor.
HAÇİKO, AHBAP, Kızılay, Türk Eğitim Vakfı ve daha nicesi...
Yani siz hem sağlıklı bir yaşam sürüyorsunuz hem de bunu yaparken attığınız adımları bağışa çeviriyorsunuz.
Şimdiden 1 buçuk milyon kullancısı olan uygulamayı indirin, adımlarınızla birilerinin hayatına dokunun.
Menü de, şef de, ortam da ‘samimi’
Çarşamba akşamı Fairmont Quasar İstanbul’da genç bir şefle tanıştım.
Adı Kemal Can Yurttaş.
Otel içindeki ‘Aila’ adlı restoranın yeni şefi.
Kemal şef bir kış menüsü hazırlamış. O menüyü hazırlarken ‘gelenekselliği’ ön planda tutmuş. Bakın genç bir şef ve geleneksel Türk mutfağı...
Çok önemli bu ikisinin birleşmesi.
‘Aila’ adlı restoranı hep duyardım ama fırsat bulup gidememiştim. Bu davet vesile oldu.
Fairmont’un büyülü atmosferini görünce içeride kasılırım diyorsunuz ama masaya geçince, hele ki restoran içindeki ‘baharat kütüphanesini’ görünce yanıldığınızı fark edip başlıyorsunuz rahatlamaya.
Genç şefin yeni menüsüne gelince...
İlk olarak çiğ köfte çekti dikkatimi.
Steak tartarın gastronomi dünyasına girişinin çiğ köfte sayesinde olduğunu anlatarak servis ediliyor çiğ köfte.
Benim bir türlü alışamadığım ‘uykuluk’ ise soğan çorbası ile harmanlanıp geliyor masaya.
Yani yenilik mi evet
Geleneksellik mi ona da evet.
Yemekler tamam ama kulaklarımıza da tat veren bir ismi atlamayacağım.
O daveti renklendiren isimlerden biri Merve Özbey’di...
Yeni anne olan şarkıcı çok bizden biriymiş.
Yani yüzü kızaran ama kimseyi de kırmak istemeyen biriymiş o.
Yemeğin ortasında DJ Serhan Sokulgan, Merve Özbey’in bir şarkısını çalınca utana sıkıla kalktı ayağa ve şarkısını söyledi Merve.
O da ufak bedene dev bir ses sığdıran isimler arasında...
Hem Aila’nın hem Fairmont’un hem de Merve’nin yolları açık olsun.
Haldun Bey’in talihsizliği
Son zamanlarda adını ünlü isimlerle duyuyoruz iş insanı Haldun Demirhisar’ın...
Geçen sene Serenay Sarıkaya ile aralarında aşk söylentileri çıkmış ama Serenay ‘sadece arkadaşız’ demişti.
Bu kez Aleyna Tilki ile görüntülendi Demirhisar.
Bakın şu tesadüfe Aleyna Tilki de ‘sadece arkadaşız’ deyip uzaklaştı Haldun Bey’in yanından.
Neden herkes inkar ediyor Haldun Bey’i?
Neden herkes söz konusu Haldun Bey olunca ‘arkadaşız’ diyor.
Bu işte bir terslik var.
Bodrum'un Elçisi
Bodrum’un kültür ve sanat elçisi oldu Ajda Pekkan... Bodrum Ajda’yı kaptı demek daha doğru olur çünkü onun ismi, hele ki kültür ve sanatla birleşince her yere yakışır.
Bu özel davet için bir konser verdi Bodrum’da Pekkan. Konser sonrasında ise içini döktü.
◊ “Pazara gitmek istiyorum, hiç gitmedim” dedi...
◊ Balık tutma hayalini anlattı...
◊ Sokağa çıkma özürlüyüm diye dert yandı...
İstanbul’da zor belki ama elçisi olduğu Bodrum’da şöyle sahneler hayal ediyorum ben...
◊ Bir köy pazarı bulacak...
◊ Domatesin, biberin pazarlığını yapacak (pazarın tadı pazarlıkla çıkar)...
◊ Pötikareli pazar arabasını arkasına takacak...
- Tezgah tezgah gezip sebze meyve seçecek
- Hatta pazarcıya “geçen hafta kilosunu 10 liradan vermiştin şimdi neden böyle?” diye soracak.
Hiç de imkansız değil.
Ajda Pekkan Bodrum’da bu hayatı deneyebilir...
En kötü; kapat maskeni, tak koca gözlüklerini, giy şapkanı...
Çıkar pazarın tadını.