Gonca niye dans ediyor

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Şimdi diyeceksiniz ki “Ee İnci Taneleri’nde de Dilber dans ediyor her hafta”.

Tamam ama Dilber’in dans etmesinin bir sebebi var.

Dilber pavyonda çalışan birini oynuyor.

Gonca Vuslateri’nin dans etmesinin nedeni ne...

Kalkıp sağa sola kendini sallayıp, garip gurup hareketler yapmak dans etmek değil ki.

Tamam, çok iyi işler çıkarıyor Gonca, amenna.

Ama sırf tuttu diye dans ettirmesek mi...

Sırf sosyal medyada konuşuldu diye her hafta abartılı bir şey yaptırılmasa mı...

Sorun sadece renk mi?

İstanbul’da taksilerin renkleri değişiyormuş.

Örnek tasarımları gördüm.

Beyaz ağırlıklı o tasarımlar genellikle.

Bence ne taksi olduğu belli ne başka bir şey.

Olmamış yani.

Trafikte zaten taksi bulmak zorken durduk yere insanların kafasını karıştırmaya ne gerek var?

Bir de çözülmesi gereken ilk problem bu muydu?

Önce en büyük problemi, ‘taksici terörünü’ bitirmek gerekmez mi?

İşin şovu, süsü her zaman halledilir, onların acelesi yoktur.

Hiç abartmıyorum, şu mesleğe başladım taksi sorunu konuşuluyordu, devam ediyorum hâlâ aynı sorun konuşuluyor.

Sorun çözme konusunda hızımıza gerçekten kimse yetişemiyor!

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Ne güzel hayat

Vergi soruşturmasında Engin Polat’a 65 yıl, Dilan Polat’a ise 32 yıl hapis cezası istendi.

Şimdi bu iki isim cezaevinde olsa bu istenen cezalara şaşırmam.

Fakat dışarıdalar!

Sosyal medya paylaşımlarına, görgüsüz yaşantılarına devam ediyorlar.

Bu ne yaman çelişki...

Şimdi şu soruyu sormalıyız; nasıl serbest kaldılar?

Hangi raporla dışarıdalar?

Madem bu kadar ceza isteniyor, madem suçları böyle büyük, neden içeride değiller?

Hatta suçlarını kabullenme aşamasına gelmişler ki, bir açıklama yaptı Polat çifti: “Devlete bir borcumuz varsa ödemek isteriz” dediler.

Gördüğüm kadarıyla devleti uğrattıkları zararı onlar bile ödeyemez, öylesine acımasız davranmışlar yani.

Son 9 sene D-Smart Go’da

Pantene Altın Kelebek’in 2012’den bu yana düzenlenen tüm ödül törenleri Türkiye’nin en yenilikçi dijital platformu D-Smart Go’ya yüklendi.

Hazır 50’nci ödül törenine sayılı günler kalmışken, açalım D-Smart Go’yu ve izleyelim eski törenleri.

Sahne şovları, ödül alanların ve ödül verenlerin muhteşem diyalogları, aralardaki eğlenceli anlar, gözyaşları hepsi baştan sona D-Smart’ta.

Ben ara ara açıp seyrediyorum eski törenleri.

Ne güzel iş olmuş platforma yüklemeleri.