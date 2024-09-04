Git onlarla konuş

Haberin Devamı

Haber kısaca şöyle: “Serenay Sarıkaya önceki akşam Bebek sahilde ‘Yalı Çapkını’ adlı bir tekneye binerken görüntülendi. Fotoğraflarının çekildiğini fark edince keyfi kaçan ünlü oyuncu menajerini muhabirlerin yanına yollayarak görüntülerin silinmesini istedi.

Şimdi Serenay Sarıkaya’nın menajeri Ayşe Barım.

Sadece Sarıkaya’nın değil bugün ekranda gördüğünüz, sinemada izlediğiniz kalburüstü oyuncuların da menajerliğini yapıyor Ayşe.

Ve tanıdığım kadarıyla magazincilerle arası çok iyidir.

Ve yine bildiğim Ayşe’nin menajerliğini yaptığı ünlü biri tarafından muhabirlerin yanına yollanacağını hiç sanmıyorum.

Çünkü Ayşe’yi tanıyanlar bilir ki, hem iyi bir menajerdir, hem de serttir.

Yani ona bir oyuncunun “Git magazincilerle konuş” demesi mümkün değildir.

Arayıp konuştum kendisiyle.

Habere güldüğünü söyledi ve aynen şunları söyledi:

“29 Agustos akşamüstü Bebek yokuşunda evimin önünde Serenay’ın arabası içindeyken magazin muhabirleriyle karşılaştım. ‘Beklemeyin yanımda Serenay yok’ dedim...

Serenay’ın işi bitince yurtdışından gelen arkadaşlarımızla buluşmak için onu almaya gittik... Muhabirlere ‘Lütfen takip etmeyin’ diye rica ettim sadece...

Daha sonra Serenay’ı aldık, Bebek, Etiler ve Aşiyan hattında takip edildik... Bir daha asla konuşmadık.

Aşiyan’da arabadan inip direkt tekneye bindik... Ben hiçbir zaman böyle bir konuşma yapmadım, Serenay da asla böyle bir şey talep etmedi.”

Haberin Devamı

Elini bile tutmadı

Bir video gördüm.

Gazete magazin muhabiri Ebru Gündeş’le eşi Murat Özdemir’i havaalanında yakalamış.

Gözüme Özdemir’in, Ebru Gündeş’in elini tutma çabasını görmezden gelip başka dünyadaymış gibi davranması oldu.

Yani yeni damada tavsiyem şu olur:

Ebru Gündeş ülkemizin çok sevilen bir ismi.

Kameralar karşısında ona sevgini eksik etmesin.

Bu halk bu tür davranışları hoş karşılamaz.

Hep kuşkuyla bakarım

Gani Müjde, Türk Hava Yolları uçağıyla New York’a gitmek isteyen kızının üç gün boyunca yaşadığı sıkıntıyı anlatmıştı. Gani Müjde’nin yazdıklarını okuyunca “Bu kadar da olmaz” diyebilirsiniz.

Ama THY’nin açıklaması gelince, yaşananların hiç de öyle olmadığı anlaşılıyor.

Müjde’nin kızı check-in işlemini yapmakta geç kalmış, yer açıldığında uçması teklif edilmiş ancak kendi rızasıyla kabul etmemiş. Bunun üzerine THY, ücretsiz bilet değişikliği sağlamış, 2 gün sonraki uçakta yer bulmuş. O uçuşta da uçak okyanus üzerindeyken teknik arıza olmuş ve İzlanda’ya mecburi iniş olmuş. Uçuş kuralları dünyanın bütün her yerinde aynı.

Eğer teknik arıza olmuşsa en yakın havaalanına inilir.

Gani Müjde’nin arızayı fark eden ekiplere teşekkür etmesi, THY’den de özür dilemesi gerekir.