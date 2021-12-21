Geri dönüyorlar

Yeni yıl hediyesi konusunda kafası karışık olanlar... Koku en güzel hediyelerden biridir. ‘Fiolas’ın hediye paketlerini sevdiklerinize hediye edin.
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Haluk Bilginer tarafından Türkçe’ye kazandırılan tiyatro oyunu ‘Pencere’yi seyredin. Zorlu PSM’deki oyunun biletleri satışta.
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Jolly Joker Vadistanbul’da ‘İlyas Yalçıntaş’ var. Halen yer varken bilet alıp akşam İlyas’ı dinlemeye gidebilirsiniz.
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İstanbul’un önde gelen kültür sanat merkezlerinden Akaretler; yeni yıla bağımsız sanatçılar ile giriyor. Yeni sanat etkinliği ONE AKARETLER bugün kapılarını açtı.
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Walt Disney’den Alan Turing’e, Steve Jobs’tan Florance Nightingale’e birbirinden başarılı ve parlak zekâlı düşünürün çocuklukları ve gerçek hikâyelerinin anlatıldığı Çocuk Yenilikçiler kitabını alın.
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GülbeNatural markasını bugün bir inceleyin. Hatta sevdiklerinize tamamen doğal ürünlerden oluşan yeni yıl hediye seti satın alın ve unutmayın, yapılan her alışveriş ‘Çocuklar Gülsün Diye’ derneğine bir destek demek.
Hatta o büyük terasta ‘İzaka’ adında çok da iyi bir restoran vardır. Daha ne cevherler varmış o terasta yeni öğrendim.
Canlı müziğin köklü markalarından olan Jolly Joker, konsept değiştirerek Jolly Joker Private adında bir mekan açmış otelin terasına.
Farklı diyorum çünkü mekan müziğin yanına yemek eklemiş.
Mekanı şık masalarla donatmış, özel localar yapmış.
Son dönemde çok konuştuğumuz ‘gazino’ konseptine geçmiş.
◊ Eğer canlı müzik küllerinden doğacaksa, eğer gazino günlerini özleyenlerin derdine deva olacaksa bir mekan, bunu sanırım bu ‘private’ Jolly Joker başaracak.
Çünkü...
◊ O arayıp bulamadığımız yüksek tavana sahipler.
Bana kalkıp, “Üç beş kişinin yaptığı terbiyesizlik bölgeyi etkilemez”, “Burada böyle şeyler olmaz bu tamamen tesadüf”, “O insanlar buranın insanı değil” demeyin...
İstanbul’un o güzel semti Moda’ya çok uzun zamandır mesafeliyim ben.
Kabuk değiştiren yerler ‘kendilerini bulana’ kadar güvensizdir, her türlü can sıkıcı olaya, huzursuzluğa açıktır oraların kapıları.
Kontrolü zordur öyle yerlerin.
Bakınız Moda...
Semtte ruhsatlı 470 mekan var.
Derin ve Deren Talu’nun iddialı kıyafetlerini tartışıyorduk ama Defne Samyeli yıktı geçti ortalığı. Sahne kıyafetiyle yine konuşturmayı başardı kendinden. “Pisti açın, ben de buradayım” dedi.
Samyeli’nin katıldığı özel bir gecede giydiği kıyafet bugünlerde herkesin dilinde.
O elbiseyi taşımak da bambaşka bir olay.
Yapıyor ve seviyor bu işi Samyeli.
Haliyle görselliği sesinin önüne geçiyor.
Şimdi bambaşka bir konuyu açıyor bu yazı: Ses mi, görsellik mi?
Öyle bir meslek var işte gündemde.
Meslek adı:
Kim Kardashian’ın piyanistliği.
Maaşı:
Bilinmiyor.
İstanbul’un açık hava sosyalleşme mekanı olan ‘Dekk’ aralık ayına özel programlar hazırlamış. İster buz pistinde keyifli vakit geçirin, ister DJ performanslarını dinleyin, isterseniz de mekanda bulunan atıştırmalıkların tadına bakın. Tercih sizin.
Çocukları için en iyisini yapmaya çalışırken kendilerini bir çatışma içinde bulan bir ailenin komedisini anlatan ‘Fanatik’ bu akşam 20.30’da Trump Sahne’de olacak.
İstanbul Gönüllüleri ‘Kadın Emeği’ projesini hayata geçirdi. Beşiktaş Kadın Emeği Pazarı’nı bugün ziyaret edin.
21’incisi düzenlenen Antalya Piyano Festivali başladı. Bugün, Türk müziğini klasik Batı müziğiyle harmanlayan Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner ikilisini dinleyebilirsiniz.
Havalar soğudu. İçinizi ısıtacak bir geziye ne dersiniz? Yakınınızdaki bir barınağa gidin ve oradaki hayvanların heyecanını gözlerinizle görün.
Sapanca sezonu açıldı. Yağmur eşliğinde orman yürüyüşü için en ideal yerlerden biridir Sapanca. Otel alternatifi çok fazla. Eğer uzaktan çalışıyorsanız yola koyulun derim.
◊ “Seviyor kızcağız, karışmayın” diyorlar.
◊ “Adam pişman, ikinci şansı hak eder” diyorlar.
Berfin Özek yüzüne kezzap atıp hayatını altüst eden kişiyle evlendi geçen gün.
Hatırlayın yaşanan bu can sıkıcı olay sonrası ‘bazı’ sosyal medya primcileri kendilerini ortaya atıp “Berfin’in yanındayız, bu zulme sessiz kalmayacağız” mesajları paylaşmıştı.
Zamanla hem Berfin unutuldu hem de ona verilen destek azaldı.
Neden biliyor musunuz?
Çünkü o primciler, başka popüler olaylara yöneldiler, o olaylar için geçtiler klavye başına.
Onlar için önemli olan gündeme gelmek, gündem olan konular hakkında yorum yapıp takipçi kazanmak olduğu için hızlıca terk ettiler Berfin’i.
Divan pastaneleri, otelleri ve Divan restoranları yeni yıl konseptine geçti. “Senin Zamanın Senin Yılın” temasıyla müşterilere farklı bir deneyim yaşatıyorlar. Lezzetlerde zamanda yolculuk, mekanlarda yeni yıl coşkusunu hissetmek için bir Divan Pastanesi’ne uğrayın.
En sağlıklı atıştırmalıkları üretmek için yola çıkan Çise Ulus aile bahçesinde yetişen mandalinaları ‘jeotermal’ teknolojisiyle kuruttu ve ortaya 12 ay yenebilen mandalinalar çıktı. Kurutulmuş mandalina siparişi verin bugün. Çok memnun kalacaksınız.
Çocukların en sevdiği karakterlerin başında gelir “Niloya”. İşte bu eğlenceli oyun bugün Kayseri’de olacak. “Niloya Sürpriz Yumurta Müzikali” için bilet alın.
İş Sanat Masal Tiyatrosu’na gidebilirsiniz. Eğer planı bu akşama yapacaksanız sahnede “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler” oyunu olacak.
Zerrin Tekindor’un tek kişilik oyunu “Toz” çok sevildi. Tekindor, Zorlu’daki performansı sonrası bugün de Uniq Box’ta.
Katliamı nasıl meşrulaştırmaya çalışıyorlar dedim.
Sonra birkaç vicdan sahibi arkadaşıma sordum. Boğazları düğümlendi, konuşamadı hiçbiri. Özetle ben izlerken insanlık adına utandım.
Gülşah Saraçoğlu ve İpek Tanrıyar, “2. Sayfa” programına katıldı.
Programda tüyleri diken diken eden açıklamalar yaptılar.
Bu korku filmi senaryosunu size özetleyeyim ben:
◊ “İnanın hiçbir materyal sizi o soğukta kürkten sıcak tutmuyor.”
Kaliteli ödül törenlerini bu yüzden çok önemserim ben. Oraya gelip saatlerce oturup, sahneye çıkanları, ödül alanları alkışlamak kendi başına alkışı hak eden bir durumdur.
Neyse konumuz ödül törenleri değil. Konumuz İrem Derici’nin sözleri...
“Türkiye’de sahnede şıklık yarışı başladıysa bu Gülşen sayesindedir. O bizim kraliçemizdir. Onu gördükçe bizler de özen gösteriyoruz” dedi.
◊ İki isim de şarkı söylüyor...
◊ İki isim de aynı işten para kazanıyor...
◊ Üstelik kulvarları da aynı...
Bu övgü dolu sözlerin söylenmesini üstteki bu maddeler zorlaştırıyor aslında.
Kendinize zaman ayırıp değerli bir kitap okumak istiyorsanız, Uzm. Dr. Ece Balkuv’un “Beyniniz Hayatınızı Nasıl Şekillendirir” kitabını alabilirsiniz.
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Jolly Joker Private sahnesine bu akşam Ayta Sözeri konuk oluyor. Jolly Joker’in bu yeni mekanı yemekli. Planınızı ona göre yapın.
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Bomontiada’da bulunan The Populist aralık ayına özel programlar hazırladı. Eğer güzel yemek ve iyi müzik istiyorsanız Bomontiada bu ay tercihiniz olsun.
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Caz severler, beş müzisyenden oluşan Spin adlı grubu yakın takipte. Spin bu akşam 21:00’de Zorlu PSM içindeki Touche’de sahne alacak.
Bu, bir tespit ve yakın geçmişe ışık tutma yazısıdır.
Altın Kelebek’te İbrahim Tatlıses’e ‘yaşam boyu onur ödülü’ verilmesi tartışması birkaç gündür devam ediyor.
Pek bilgi sahibi olmadığını anladığım kişilere şunu hatırlatmak isterim...
◊ Sene 2012... İbrahim Tatlıses, Kral TV Müzik Ödülleri’nde ‘yaşam boyu onur ödülü’nün sahibi oluyor. Ödülü Orhan Gencebay veriyor.
Uğradığı silahlı saldırı sonrası ilk kez sahneye ayak basan Tatlıses, orada elindeki bastonu yere fırlatıyor. Salonda bir alkış tufanı kopuyor. Tüm müzik dünyası o gece orada Tatlıses’i ayakta alkışlıyor. Aralarında şimdi yapılan Altın Kelebek ödül törenini eleştirenler de var.
◊ Sene 2018... Tatlıses bu kez 55’inci Altın Portakal Film Festivali’nde ‘yaşam boyu onur ödülü’ alıyor. Üstelik Ömer Vargı, Ferzan Özpetek, Cem Yılmaz gibi isimlerle birlikte. 3-5 gündür Altın Kelebek’i eleştirenler nedense Altın Portakal sonrasında hiç ses etmemişti...
O dönem konuşmayan zat-ı muhteremler neden şimdi saldırıyorlar, anlamakta güçlük çekiyoruz doğrusu.
O isimler, neden günlerdir anlamsız bir linç kampanyası yürütüyor, çok ama çok ilginç buluyorum açıkçası.
Ödül alan da ödül veren de kalakaldı o büyülü sahnede.
Her çıkanın gözleri doldu.
Geceye konuşamamaları damga vurdu. Yılların televizyoncusu Müge Anlı ağladı,
“Sadakatsiz” dizisinin o soğukkanlı ‘Derin’i Melis Sezen titredi. Daha önce o sahneye defalarca çıkan Hadise derin bir ‘ohhh’ sonrası konuşabildi.
◊ Kim olursanız olun...
◊ Ne kadar fazla sahne deneyiminiz olursa olsun...
◊ Yüzlerce kişinin gözlerine bakıp konuşmaya alışık bile olsanız...
1 sene boyunca kimleri dinledik, hangi şarkıyla gülüp hangisiyle hüzünlendik bakma vaktidir. Spotify’ın listesinden Türkiye’nin müzik zevkini de şak diye anlıyoruz.
◊ Türkiye’de pop müziği geride bırakan bir rap tutkusu var.
◊ Hiç değişmeyecek bir Sezen Aksu bağlılığı var.
◊ Rap müziğin agresif hali sakin halinden daha fazla tercih ediliyor mesela.
◊ Sessiz sedasız, gizli gizli yükselmekte olan bir Zeynep Bastık atağı var.
◊ Giderek yükselen bir Edis sevgisi görülüyor.
Pusuya yatıp bekledim.
Bakalım kimler girecek topa dedim.
Hürriyet Hafta Sonu eklerinde gastronomi yazıları yazan Ebru Erke ve Habertürk yazarı Kübra Par dahil oldu olaya.
Ebru; “Baklava yorumlanacaksa yorumlansın ama bunun yorum bir lezzet olduğu belirtilsin” diyor.
Yorumlansın demesinin sebebi ise baklavayı geniş kitlelere ulaştırmak.
Kübra Par, “Modaya kurban etmeyin baklavayı, anam babam usulü olarak kalsın baklava” diyor.
Hatta bunu derken, son zamanlarda moda olan, çikolatalı, sütlü, soğuk mu soğuk baklavalar yapıp satanlara da sözü getirmiş.
Halk eserlerini kendi tarzında seslendiren Ahmet Aslan, bu akşam solo konseriyle Trump Sahne’de. 20.30’da başlayacak konser için planınızı yapabilirsiniz.
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İstanbul yeni bir konser mekanı kazandı. ‘Dorock XL Venue’ müzik tutkunlarını ağırlamaya başladı. Bu akşam sahnede Pentagram, yarın ise Cem Adrian olacak.
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Yaz için bugünden rezervasyon yaparsanız bütçenize iyilik yaparsınız. Bodrum’daki Mivara Luxury Resort sezon bitmesine rağmen dünyanın önemli ödüllerinden birini aldı. Otel artık ‘Mükemmellik Mührü’ ödülünün sahibi.
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Eyüp Sabri Tuncer, Türkiye Alzheimer Derneği ile bir çalışma yaptı ve ‘Hatıraları Tazeler’ projesini hayata geçirdi. Hatıralar kolonyalarından satın alıp katkıda bulunun.
◊ Ne zaman ayrılacaksınız?
◊ Geçen ayrılmıştınız?
◊ Ne ara barıştınız?
Geçen gün bu soruları ti’ye aldı Demet ile Oğuzhan.
Sabırla soruları dinleyip, kendi tarzlarında eğlendiler cevapları verirken.
Bazı ilişkilerin sonunu göremezsin (iyi anlamda), işte bu çiftin öyle bir ilişkisi var. Yolları uzun ama nereye bağlanır bilinmiyor, öyle uzun yani.
Arada toplumun nabzını yoklayacak ve kendi toprağının insanlarını düşündüğünü göstereceksin.
Bakınız Burcu Biricik.
Bakınız Elçin Sangu.
İki ünlü isim İstanbul’u esir alan fırtına sırasında sosyal medyalarını çok faydalı bir mevzu için kullandı. Kuryeler ile ilgili paylaşım yaparak “Böyle havalarda dışarıdan sipariş vermeyelim” mesajı verdiler.
“Ne var yani bir mesaj paylaştılar da ne oldu” demeyin.
İşe yarıyor.
Geri dönüyorlar
Önce Mahsun Kırmızıgül, “16 yıl sonra müziğe dönüyorum” dedi.
Sonra Emrah bir ‘tanıtım’ paylaştı ve “ben de geliyorum” mesajı verdi.
Kendine bir logo da tasarlatmış Emrah. O logodan anlıyoruz ki, yeni döneme ayak uyduracak, müzik tarzında hafif değişiklikler yapacak.
Bir dönemin bayrak taşıyıcı müzisyenleriydi iki isim de...
Bu kadar aradan sonra neler yapacaklar, kendi adıma meraktayım.
Emrah bundan seneler önce Mahsun Kırmızıgül’ün sinemaya girişiyle alakalı konuşmuş “Daha sinema işini öğrenemedi, ben 26 yıldır sinemanın içindeyim” demişti.
Sonrasında da ara ara gündeme gelen ufak tefek atışmaları oldu.
Yıllar onları müzik piyasasından uzaklaştırıp sinema sektörüne yöneltti.
İkisi de müziği ikinci plana attı.
Sanırım pandemi ve sinemaya olan ilginin azalması onların tekrar asıl mesleklerine dönmesine sebep oldu.
Bakalım geriye dönüş hareketinden Mahsun mu Emrah mı galip çıkacak?
Bakalım hangisi ‘benim asıl işim müzik’ diyecek.
Geliyor mu 90’lar...
Başlıyor mu o dönemdeki tatlı atışmalar tekrar...
Bitiyor mu ‘X’ ve ‘Y’ kuşağının 90’lar özlemi...
Kral ve kraliçe nasıl olunur?
Dünyanın her yerinde popüler müzikte onursal takma adlar kullanılır. Bu yıllardır olan bir alışkanlık aslında.
Mesela, Mozart’a ‘modern müziğin babası’, Bach’a ‘modern piyano müziğinin babası’ denirdi. Yakın geçmişe baktığımızdaysa, Celine Dion’un tüm dünyanın kabul ettiği 9 unvanı var: Queen of Power Ballads, Ultimate Diva, Queen of Las Vegas gibi.
Cher de tıpkı Dion gibi 9 unvana sahip: Pioneer of Pop, Queen of 70’s, Queen of Comebacks ve daha fazlası.
Erkeklerde ise Ricky Martin var zirvede. O da, King of Latin Pop, Puerto Rican Pop King, King of World Cup unvanlarına sahip. Şimdi benzer tartışmaları biz de yaşıyoruz.
Türk pop müziğinin kralı kim, kraliçesi kim diye polemikler dolaşıyor.
Hande Yener, Hadise, Gülşen adı sık sık geçiyor.
Diğer tarafta ise Tarkan, Edis ve Kenan Doğulu önde gidiyor.
Yurtdışındaki örneklerden de görüyoruz, tek bir unvan vermek zorunda değiliz bu isimlere.
Zaten ne pop müziğin, ne arabesk, ne de halk müziğinin kralı ve kraliçesi olur.
Olacaksa, bu müzik türlerinin kralları ve kraliçeleri olur.
Hatta bu unvanları kendi ülkemiz sınırları dışına taşırsak, oralarda da kabul görse bu unvanlar ne de güzel olur.
Koray Avcı bir ‘vaka’dır
◊ Bir valeye “sana burada ekmem yedirmem” dedi.
◊ Kendisiyle röportaj yapmak isteyen gazetecilerden basın kartlarını istedi.
◊ Çalışanına ayakkabısının bağcıklarını bağlatıp hakaret etti.
◊ Fotoğraf çektirmek isteyen hayranı “abi beni sana çok benzetiyorlar” deyince küfür etti.
Şimdi de sosyal medyadan kendisine “seni unuttular abi ama ben halen seni dinliyorum” diye tatlı bir mesaj gönderen hayranına, “Biri şuna yılda kaç konser yaptığımızı söylesin” ile başlayan son derece burnu yukarıda bir cevap verdi.
◊ Kısa sürede bunca vukuata imza atan...
◊ Anlaşıldığı üzere kendini çok fazla beğenen...
◊ Söylenenlere göre egosu ‘arş’a değen bir isim Koray Avcı...
Böyle isimlerin neden hayranları olur, neden alkışlanır gel de şaşırma...
Ve karşınızda ‘en’ler
Artık geri sayım başladı.
2022’ye girmek üzereyiz.
Yılın bazı ‘en’lerine bakma zamanı da geldi;
En ilişkisinin hakkını veren çifti: Kesinlikle Sıla ve İlker Kaleli... Ayrılacaklar, yalandan birlikteler, bu iş 3-5 aya biter diyenler şu an sessiz ve üzgün.
En intikam alan eski eş:
E tabii ki Emina Jahovic ile Chloe Loughnan. İki isim de eski eşlerine dünyayı dar etmeye yemin etmişler.
En şanslı adam:
Bence bu yılın değil son birkaç yılın en şanslı erkeği işletmeci Umut Evirgen. İçini bilemeyiz ama dışarıdan bakınca aşk ve iş hayatında şans uzun zamandır gülüyor Umut’un yüzüne.
En şanslı kadın:
Melis Sezen... Altın Kelebek ödül törenindeki sözleri, kıyafeti, sene boyunca yaptığı işler derken. Şans bu sene onun yüzüne güldü.
En ‘maşallah’ denen:
Hande Yener... Yaz başından beri giydiği kıyafetler, sahne şovları derken ‘maşallah’ dedirtti herkese.
En heyecanlanan ve heyecan veren isim:
Tarkan... O hem yıllar sonra Türkiye’ye geldi hem de yeni şarkı çalışmalarına başladı. Sosyal medya paylaşımlarından da fark ediyoruz ki, o çok heyecanlı ve heyecanı tüm sevenlerinin içine işliyor.
En kendini kaf dağında sanan:
Son günlerde yaptığı atakla, sık sık kürk paylaşımları yapması ve hayvanseverlerin yüzlerine bakarak attığı ‘alaycı kahkahalarla’ Gülşah Saraçoğlu.
En gamsız karakter:
Yediği hakaretlere rağmen, yaptıklarının ifşa edilmesine rağmen hiçbir şeyi umursamayarak söze “öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak” diye başlayan abimiz.