Genelgedeki otel detayı

Palbo Alboran – Solamente Tu günün bağımlılık yaratacak şarkısı olmaya çok aday...
Saat 14.00’te, Borusan Klasik’te Avusturyalı Patrick Hahn şefliğindeki BİFO, György Ligeti ve Johannes Brahms’ın yapıtlarını seslendirecek. Adres ‘borusansanat.tv’...
Eğitmen Ömür Doğan, yaratıcı düşünme üzerine ‘Bir Ömür Yaratıcılık’ kitabını yazdı. Kitap, farklı ve faydalı bakış açısı arayanlar için çok ideal...
Türk kahvesinde yeniliğe açık mısınız? Eğer cevap evetse ‘organik yağlı’ Türk kahvesi çıkmış. Bugün deneyin...
Lizbon’un en önemli müzesi ‘Gulbenkian Müzesi’ni sanal ortamda rehber eşliğinde gezelim. Saat 21.00’deki etkinlik için Biletix’ten bilet alabilirsiniz.
***
Prömiyerini Adana Film Festivali’nde yapan ‘Ağustos Böcekleri ve Karıncalar’ filmi bu akşam 21.00’de TRT 2’de olacak.
***
Özsüt ramazan ayı için özel ekmekler hazıraladı. ‘Karakılçık Ekmeği’ iştah kabartan görüntüsüyle dikkat çekiyor.
***
Güllaç zamanı geldi. Evde yapmaya üşenenler için ‘Karaköy Güllüoğlu’nun güllaçları tadıyla ve hafifliğiyle fark yaratıyor.
Sarıkaya jet hızıyla yalanladı haberleri.
O yalanlayınca ortalık biraz daha karıştı.
Madem fotoğraflar ortaya çıktı, iddialar havada uçuşuyor...
Anlatayım bildiklerimi...
Ben hiç şaşırmadım çıkan haberlere, çünkü bir süredir olan bitenden haberdardım.
Bundan yaklaşık 2-3 ay önceydi.
Çok eminim, günlerden cumaydı...
Sahadaki muhabir arkadaşlardan bir haber geldi.
Günü keyifli geçirin, kaliteli müzik dinleyin, bir heykele bakın, bir resmi yorumlayın ve kahvenizi içmeyi unutmayın.
***
Saat 14.00’te ‘Çizmeli Kedi Müzikali’ var. 30 TL olan online etkinlik için Biletix’ten bilet alın.
***
Bugün sevdiğimiz kafe ve restoranların tadını çıkaralım. Tabii ki tedbiri elden bırakmadan. Yarın hepsi kapanıyor.
***
Ramazan için mutlaka kendinize bir beslenme planı yapın. Bu ay nasıl beslendiğimiz çok önemli.
◊ İddialı sözler söyleyeceğim diye programlarda saçmalamak zorunda değilsiniz...
◊ İlla gündeme gelmem gerek, o yüzden biraz ‘marjinal’ olayım diye düşünmek zorunda değilsiniz...
◊ Eli boş gidilmez, gitmişken bir gündemi sarsayım diye ‘kasmak’ zorunda hiç değilsiniz...
Çünkü, zorlayınca olmuyor.
Zorlayınca rezil oluyorsunuz.
Oysa ne akıllı kadındır Esra Dermancıoğlu.
İlyas Yalçıntaş ‘Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer’ şarkısını akustik söylemiş. Eski günleri hatırlatan bu şarkıyı alın listenize...
***
Karantinaya gireceğimiz 1 ay boyunca ‘üretmek’ için şimdiden planlama yapalım. Derhal bir hobi edinelim...
***
‘Michal Bardavid’ pandemide artan çocuk hareketsizliğine çözüm olacak bir marka yarattı. ‘YAYA Play Couch’ çocukluğumuzda minderlerle kurduğumuz oyunlara çok benziyor...
***
She’s Mercedes sponsorluğunda gerçekleşen ‘Çizginin Ötesinde’ sergisi NG Agency & Artworks’de ziyarete açıldı. Dolu dolu bir sergi bu...
Halen de tepkiler devam ediyor.
Ama tepki gösterenlerden ‘bazıları’ sırf ‘alkış’ almak için verdi o tepkileri.
Araya kongreleri, kalabalık toplantıları sokup;
‘Eyyy Kerem, sen bunlara bir şey deme ama kafeye gidenlere laf et. Yok öyle bir dünya’ dediler.
Hakarete hakaretle karşılık verdiler...
Bu tepkiyi gösterenlerin, günümüzün kurallarına sıkı sıkıya uyan kişiler olduğunu sanmayın.
Kerem Bürsin’e ‘saldıranlar’ o kadar samimiyetsiz ki...
Günün enerji depolatacak şarkısı Gizem’den ‘Tabu’ olsun.
Şarkının adı ‘Tabu’ ama siz ‘Hoppala’ da diyebilirsiniz.
Abdi İpekçi Caddesi’ndeki ‘Gizia Brasserie’de bir kahve içerseniz günün kalanını tebessümle geçirirsiniz.
***
‘Salt Beyoğlu’nu ziyaret etmeye ne dersiniz? Üstelik ‘İklimcil: Mevsimler Sürüklenirken’ sergisi de çarşamba günü kapılarını açtı.
‘Linç’ kültüründen en çok etkilenen isimlerden biri olduğunu söyledi.
“‘Obez’ dediler, ‘Roberto Carlos bacaklı’ dediler, ‘çok zayıf’, ‘çok çirkinleşti’, ‘sivrisineğe döndü’ dediler. Üstelik bu sözleri bana hep kadınlar söyledi” diye bir açıklama yaptı.
Döktü içini.
Hadise neyin bedelini ödüyor bilmiyorum ama ona yapılan acımasız eleştiriler halen devam ediyor.
Kadının kadına uyguladığı psikolojik şiddete maruz kalıyor ünlü şarkıcı.
Ne olur yapmayın.
Olmuş demek...
Başarmış demek...
‘Hiçbir şey yapmamanın cazibesinden’ kurtulun bugün. Şaşırtın kendinizi ve özel bir plan yapın...
Hakan Mengüç “Gitmeli miyim Kalmalı mıyım” diye bir kitap yazmış. Etrafımızın ‘narsisizm’ ile çevrili olduğu bu günlerde okunası bir kitap olmuş...
‘Kimseyi Geride Bırakma Film Günleri’ başladı. 7 gün boyunca 7 film ve söyleşiyi ‘festivalscope.com’dan seyredebilirsiniz...
Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde ‘Çarşamba Klasikleri’ günü geldi çattı. Bugün obua ve piyano resitalini dinlemeye vakit ayırın...
Probiyotikleri sofranızdan eksik etmeyin. Örneğin ‘kombucha’ çayı. Üstelik evde de kolayca yapabilirsiniz. Haydi mutfağa...
Bilen bilir, ‘Karaköy poğaçası’nın tadı başkadır. Evde yapmaya üşenirseniz fırından alın ve çay saatinizde atıştırın.
Türk resim tarihini bir profesyonelin anlatımıyla dinlemek isterseniz, ‘Türk Resim Sanatının Öncüleri’ etkinliği bu akşam saat 20.30’da. Biletix’ten katılım detaylarını öğrenebilirsiniz.
Kahve içerken keyif aldığınız bir mekana bugün muhakkak gidin. Mekanlar kapanmadan fırsatları değerlendirin.
Düşünce platformu ‘FelsefeLab’, bu ayı ‘Star Wars’ okumalarına ayırdı. Akşam 21:00’de ‘Güç Bizimle mi?’ adlı sohbete katılabilirsiniz. Adres: www.beykozkundura.com
Süleymaniye’deki ‘kuru fasulyecileri’ tek geçerim. Yakınsanız ve kuru fasulye seviyorsanız, muhakkak gidin.
Dijital platformda yayınlanan
“Nisanda Adana’da olmalısın” diyenlere “Abartmayın” derdim.
“Şehir portakal çiçeği kokuyor” diyenlere de tebessüm ederdim.
Pandemi şartları yüzünden online düzenlenen karnavala ilk kez katıldım ve “Ne çok şey kaçırmışım bunca zaman” diye söylenerek ayrıldım...
***
Toyota Türkiye’nin CEO’su olan Ali Haydar Bozkurt karnavalın fikir babası.
Milliyet Sanat dergisi nisan sayısı şahane olmuş. Bugün kahvenizin yanında size eşlik etsin...
Kapadokya’yı baştan sona yaşatan ender yerlerden olan ‘Argos in Cappadocia’ için bir seyahat planlaması yapın...
Dijitalleşen iletişim dünyasının tüm yönleriyle ele alındığı bir kitap olmuş ‘İletişim Teorileri’... Werner J. Severin & James W. Tankard’ın kaleminden çıkan kitabı alın...
Tatlı yemeyi seviyoruz peki ya yapmasını?
Sosyal medyada ‘yapma Ümit abi’ paylaşımları yapılıyor.
Evlerde 2 gündür, ‘Nikah Masası’, ‘Okul Yolunda’ şarkıları çalıyor. Tüm bunların nedeni, Ümit Besen’in ekranları bıraktığı iddiası.
‘Artık yokum, çıkmayacağım ekrana’ demiş.
Ben hiç inanmadım bu işe.
Çünkü eğer doğruysa, Ümit Besen müziği de bıraktı demektir.
Hem albüm yapıp hem ekrana artık beni göremeyeceksiniz demek işin doğasına biraz aykırı çünkü.
Eğer bir menajerin hatalı açıklaması ya da Ümit Besen’in ‘gündeme gelme manevrası’ değilse bu...
Uzun süredir yurtdışındaydı.
Döndü.
Kimseye bulaşmıyor kendi halinde yaşıyordu.
E haliyle sıkıldı.
Sosyal medyaya dönüşünü sitem dolu bir mesajla duyurdu Subaşı.
Sitemin sebebi ‘detoks’ sırasında çıkan haberlerdi.
Söylenenlere göre Subaşı, estetik ameliyat yaptırmış ve ardından hastaneye kaldırılmıştı.
Karavan merakı bu sene çok arttı. Peki, son modelleri merak ediyor musunuz? TÜYAP’ta ‘İstanbul Karavan ve Ekipmanları Fuarı’ Karavanist kapılarını bugün açıyor.
‘Gurmepack.com’a girip ‘Bir sofra da sen kur’ hareketine destek olun. 28 TL ödeyerek bir iftar sofrası kurabilirsiniz.
Muzikplatformu.com gönüllülerin desteğiyle kuruldu ve müzik sektörünü bir araya getirmeyi hedefliyor. Sektördeyseniz üye olun.
Tam olarak ne iş yapar bilmediğimiz fenomenlerden olan genç kız ise ‘benim ne suçum var’ diyor.
Hatta “Demet Hanım isterse parayı geri gönderebilirim” diye de ekliyor.
O fenomen bu parayı yollamaz bunu bir kere geçelim.
Ama bu işe de artık engel olmanın vakti geldi, bunu da bilelim.
Bazı sosyal medya platformlarında, canlı yayınlar sırasında ‘yayıncıya para karşılığı sembolik hediyeler gönderme’ seçenekleri var
İşte sorun buradaki denetimsizlikten kaynaklanıyor.
Karşılarındaki ufak yaşta çocukları kandırıyor bu fenomenler.
Bana
EKS Mutfak Akademisi’nde saat 15.00’te kahve ve cheesecake workshop’u düzenleniyor. Biletix’ten bilet alıp katılın...
SPA ile baharı karşılamak, cildinize iyi bakmak isterseniz ‘Grand Hyatt İstanbul’da yer alan ‘Gaia SPA’ önerimdir. Denemelisiniz!
‘Borusan Quartet’ mart ayının son konserinde sevilen yapıtları seslendirecek. 16.00’daki konser kaçmaz. Adres ‘borusansanat.tv’
Ünlü sanatçıların başarılarını biliyoruz, peki ya çocuklarının? En iyisi siz ‘Çocuk Sanatçılar’ kitabını bu hafta edinin...
İnternette bahar temizliği yapın. Şifrelerinizi değiştirin, güncelleme ve yedeklemelerinizi yapın...
Genelgedeki otel detayı
Kısmi kapanma, daha büyüğünün ayak sesi. Buna emin olabilirsiniz.
Eğer 2 hafta içinde bir ‘mucize’ olmazsa, Ramazanın son iki haftası ve bayramı ‘tam kapanma’ ile geçireceğiz.
Hiç isyan edip kendimizi yormaya gerek yok.
Biz hak ettik.
Olmuyor işte gördük.
Yarı açılma, çeyrek açılma, az kapasite ile müşteri kabulü gibi kurallar bize göre değil.
Abartıyoruz çünkü. Ayarı tutturamıyoruz.
Mesela, otelleri ‘kurtarılmış bölge’ olarak görerek yanlış yaptık.
Uzun masalar kuracaksak otel restoranlarını tercih ettik, sahte rezervasyon yaptıracaksak tanıdık otelleri aradık.
Müzik yasak dendi, “Bana da mı yasak?” dedik.
“Abi bu kadar sıkışık oturmayın” dendi, “Ben üniversite mezunuyum, bilirim nasıl oturacağımı” dedik. Ve işte bu hale geldik...
Yayımlanan genelgede otellerle ilgili çok önemli bir detay var.
Artık otel restoranlarında en fazla iki kişiye servis açılabilecek.
Yani üçüncü bir kişi o masada oturamayacak.
Bu yolla kalabalık yemek masalarının, yapılan sahte rezervasyonların önüne geçilmeye çalışılacak.
Peki geçilebilir mi?
Zor.
Çünkü iş yine ‘bizde’ bitiyor.
Turizm için açık olması büyük önem taşıyan otelleri suistimal etmememiz gerekiyor.
Eşinizle, arkadaşınızla, ailenizden biriyle güvendiğiniz bir otele gidip konaklayın, restoranında yemek yiyin.
Bunda hiç sorun yok.
5-6 kişi bir otel restoranında buluşup kuralları görmezden gelmeyelim yeter.
The Serpent’te güzel bir ayrıntı: İlker Kaleli
Gerçek olaylardan uyarlanmış bir dizi “The Serpent”.
Yayına girdiği ilk günden itibaren çok sevildi.
Şimdiden tekrar tekrar izleyenler var çevremde.
Dizide, oyunculuk eğitimini Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi’nde alan İlker Kaleli de rol alıyor.
Dizide öyle sık sık karşımıza çıkmasa da, gözüktüğü anlarda çok çok güzel oynamış İlker...
Rusya süre verdi
Rusya’nın Türkiye’ye 1 Haziran’a kadar süre verdiğini duydum.
Eğer Türkiye’nin virüs tablosu o tarihe kadar düzelirse,Rus turistler ülkemize gelecek. Ama olur da tablo aynı kalırsa, o zaman Rusların bu yaz tatil rotasında Türkiye olmayacak.
Bu; Antalya, Muğla, İzmir gibi tatil bölgeleri için ‘yıkım’, Türkiye turizmi için milyar dolarlık zarar anlamına geliyor.
Eğer kolektif bir özen göstermezsek, turizmde yaşanacak bu kayıp hepimizin canını ileride çok sıkacak.
İtiraf et
◊ Sürekli birini eleştiriyorsan...
◊ Hakaret etmekten keyif alıyorsan...
◊ Takıntılı bir şekilde onun açığını arıyorsan...
◊ Oturduğun her masada cayır cayır ‘o’ndan bahsediyorsan...
Belki de kendine itiraf etme vaktin gelmiştir dostum: Sen aslında ona gizli gizli hayranlık besliyorsun.
Rıza Kocaoğlu ne demek istiyor?
Rıza Kocaoğlu’nun sokağa çıkma yasağında Cihangir’de çekilen fotoğrafı bu.
El havada...
Yüz ekşimiş...
Gözler kısık...
Ve içinden ‘ufffflar puffflar’ geçiyor.
Bence Kocaoğlu bu hareketiyle şu mesajları veriyor:
◊ “Çekmeyin arkadaşlar, benim hayatım benim bağışıklık sistemim, size ne?”
◊ “Ben ünlüyüm, otururum, karışamazsınız. Hadi işinize!”
◊ “Çekimler için izin kağıdım var, bana yasak yoooook!”
◊ “HES kodu ile oturduk kafeye, size ne oluyor?”
Bu ‘tayfa’ her gün sokakta. Bu ne ilk ne de son fotoğrafı olacak onların.
Yani Nişantaşı’nın Merve Boluğur’u varsa, Cihangir’in de Rıza Kocaoğlu’su var artık.
Ah şu ‘influencer’lar
Oyuncu, sosyal medya fenomeni, biraz fazla takipçisi olan medyatik isimler falan...
Pazartesi günü, biri sosyal medyasından diş macunu reklamı yapıyor.
Salı günü aynı isim mont, tişört reklamında.
Çarşamba başka bir markanın diş macunu ile fotoğraf paylaşıyor “mutlaka kullanın” diyor.
Perşembe günü
başka bir isim Instagram ‘hikaye’sinde aynı anda 25 markanın reklamını yapıyor.
Cuma günü üç-beş fenomen, aynı markayı nasıl beğendiklerini anlatan paylaşımlarla karşımıza çıkıyor.
Eeee, nerede kaldı bu işin inandırıcılığı?
Onlar ürünleri denemiyorlar bile.
Para hesaba yatınca telefonlarının kamerasını açıp kayıt tuşuna basıyorlar sadece.
Parayı alan düdüğü çalıyor işte. Çok belli değil mi?