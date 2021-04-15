Genelgedeki otel detayı

Hadise patladı sonunda. Dayanamadı. Bana sorarsanız geç bile kaldı.

‘Linç’ kültüründen en çok etkilenen isimlerden biri olduğunu söyledi.

“‘Obez’ dediler, ‘Roberto Carlos bacaklı’ dediler, ‘çok zayıf’, ‘çok çirkinleşti’, ‘sivrisineğe döndü’ dediler. Üstelik bu sözleri bana hep kadınlar söyledi” diye bir açıklama yaptı.

Döktü içini.

Hadise neyin bedelini ödüyor bilmiyorum ama ona yapılan acımasız eleştiriler halen devam ediyor.

Kadının kadına uyguladığı psikolojik şiddete maruz kalıyor ünlü şarkıcı.

Ne olur yapmayın.

Olmuş demek...

Başarmış demek...