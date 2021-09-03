Eylül başkadır

“Seç kendine göre bi dert, aşk-meşk” mottosuyla yola çıktılar. Metehan Temel ve Uğur Çıraklı’nın Bul Bi Dert adlı grubunu müzik listelerinize ekleyin.
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Kapadokya’ya bir tatil planlayabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde Argos in Cappadocia’da “Argos Akustik Geceleri” konserleri başlayacak.
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Bodrum’un Haremtan Koyu’nda Isola Manzara Gardens açıldı. İtalyan mutfağı tutkunlarına duyurulur!
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*Nerede sağa sola küfür eden var...
*Nerede suratsız gençler var...
* Nerede kaliteden yoksun garip tipler var...
İşte onların olduğu yerde mutlaka güzel, ünlü, genç kızlar var.
Neden?
Şimdi işinde gücünde olan, eğlenmesini, oturmasını, kalkmasını bilen gençler üzgün.
Birbirlerine şunu soruyorlar, “Bizim suçumuz ne?”
Boğaz’ın yeni mekanlarından olan Mavra Arnavutköy “her yemek mevsiminde güzel” mottosuyla misafirlerini ağırlamaya başladı.
Kurduğu ‘watchwithlove’ markası tüm sosyetenin dilinde. Hasan Keydal adlı girişimci bulunması zor saatleri bile müşterileri için temin etmeyi başarıyor. Takibe alın derim.
‘Çok Da Fifi’ adlı stand-up gösterisi bugün Zorlu PSM Açıkhava’da olacak. Saat 20.00’deki etkinliğe bilet alabilirsiniz.
Sinema ve tiyatro dolu günler yaşatıyor Küçükçiftlik Park. Bugün tiyatro günü. ‘Westend Batının Sonu’ oyunu için gişelerden de bilet alabilirsiniz.
28. İstanbul Caz Festivali başladı. Genç cazcıların da yer alacağı festival 24 Eylül’e kadar devam edecek.
‘Cupcake’ yapmayı öğrenmek için eğitim alabilirsiniz. Sabah saatlerinde başlayacak workshop ‘USLA’ da. Biletleri Biletix’te.
Haliç’e gidip kürek kulüplerinden birini ziyaret edin. Belki yeni bir hobi edinip kürek dersleri alırsınız.
O yüzden İstanbulluların bu dertten kurtulana kadar bir cep rehberine ihtiyacı var.
İşte taksilerden korunmanın rehberi...
◊ i-taksi:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan sistem bir türlü sınıf atlayamadı. Olsun. Yine de indirin telefonunuza ‘i-taksi’yi ve zor durumlarda kullanın.
◊ Bitaksi:
Yıllardır hizmet veriyor ‘Bitaksi’ ve kendini her geçen gün yeniliyor. Benim önerim, gideceğiniz konumu taksiyi çağırmadan girin ve taksinizin gelmesini bekleyin.
◊ Uber:
Bu işin uzmanı Uber. Gideceğiniz yeri seçiyorsunuz ve size atanan şoförün bilgilerini görerek aracınızı bekliyorsunuz. VİP araçlarla hizmet vermiyor ama sarı taksiler ‘
Bileklik tutkunu erkekler; Altınbaş yeni erkek bileklik koleksiyonunu müşterilerine sundu. Kollarınızı şenlendirmenin vakti geldi. Haydi alışverişe!
İş çıkışlarında Zorlu PSM’nin amfisinde arkadaşlarınızla buluşun. Saat 20:00’de After Work Party başlayacak.
Küçükçiftlik Park Bahçe Sineması’nda akşamın filmi “Rocketman”. Şöyle serin serin film izlemeyelim mi?
Galatasaray Stadyum Müzesi ve Stat Turu yapabilirsiniz. Biletix’ten biletinizi alıp yakın futbol tarihimizi keşfedin.
Alaçatı Hayal Kahvesi’nde sahne bugün Cem Belevi’nin. 21:00’deki konseri tatildekiler kaçırmasın.
Bitişlerin ve yeni başlangıçların ayı eylül geliyor. Karar almak, kendinizi yenilemek için bir plan yapın.
Sürekli kendinden bahseden, olumsuz konuşan, siz konuşurken başka şeylerle ilgilenen ve nezaketten nasibini almayan insanlardan ‘uzak durun’ bugün!
Rotring, kurşun kalem dünyasına konfor getirdi. Kırılmayan uç, eli yormayan kalem gövdesi ve farklı renklerle satışa çıkan ‘Rotring’leri deneyin.
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Lokman Dağ, Ümraniye-Şerifali’de Dönerci Kadir Usta’yı açtı. Döner yeme konusunda kendinize güveniyorsanız Kadir Usta’ya muhakkak uğrayın.
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Elektrikli otomobil deyince akla gelen E-Garaj, 30 Ağustos’a özel sessiz konvoy oluşturuyor. 100 elektrikli araçla yapılacak konvoy, saat 11:00’de Maltepe sahilden başlayacak.
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Saat 18:00’de Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda “Kurtuluşa Adanmış Türküler” etkinliği var. Yakın tarihimizi merak edenler gidebilir.
◊ Televizyon programlarında konuştu yetmedi, arkadaş ortamında dedikodusunu yaptı durmadı.
Şimdi sıra sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımlar yapmaya geldi.
Defne Samyeli’nin yıllar önce televizyonda yaptığı bir dansın görüntülerini paylaştı Akgül.
Güya küçümsedi, toplum önüne atıp ezmeye çalıştı.
“Dünyanın hangi ülkesinde ‘fetiş’ program yapan kadın saygı görür” dedi. İyi bir eğitim alamamış diyerek de aşağıladı.
Yeter mi, yetmez tabii.
E doğal olarak aklıma hemen Şef Mehmet Yalçınkaya geldi.
Eğer Mehmet Şef hayatımıza girmeseydi, mutfağı sesiz sakin bir yer olarak bilecektik.
Kaliteli bir restoranda masamıza gelen yemek ne süreçlerden geçiyor, içeride ne fırtınalar kopuyor hiç farkında olmayacaktık.
Önümüze beğenmediğimiz bir yemek geldiğinde “bu nasıl yemek yahu, olmamış bu” demeye evet ama mutfakta bağıran şefe hayır öyle mi?
Yok ki böyle bir dünya.
Ayhan Sicimoğlu, Türkiye’nin en yetenekli isimlerinden biri.
“Yeni imajıyla büyük beğeni aldı” başlığının altını son zamanlarda en iyi dolduran, en çok hakkını veren fotoğraf budur.
Özgür Ozan...
◊ Saçlarını uzatmış...
◊ Samuray topuzu yapmış...
◊ Bağrını açmış...
◊ Bir de uzun mu uzun bir kolye ile tamamlamış stilini...
Bir değişim yapılacaksa böyle yapılmalı.
Yaşın falan hiç önemi yok.
Festival şehri İstanbul özüne dönüyor. ‘İstanbul Cocktail Festivali’ için geri sayım başladı. Planlarınızı şimdiden yapın.
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Kafanızı bilgisayardan kaldırmıyorsanız, yanlış yapıyorsunuz. Evden çalışanlar iş yüklerini biraz azaltarak kendilerine mutlaka vakit ayırmalı.
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Türk Lezzet Müzesi’ni ziyaret etmelisiniz. 42 Maslak’ta yer alan müze vakti olmayan ama Türk lezzetlerini yerinde tatmak isteyenler için çok uygun bir yer.
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Cenk Yüksel’in yeni kitabı ‘Nefes-Ses-Hareket ve Kutsal Dönüşüm’ listelerde tırmanışa geçti. Hafta sonu okuyabilirsiniz.
◊ Amerikan küpeleri takmaz...
◊ Amerikan müziklerinin hayranı olmaz...
◊ Tarih bilinci olan genç kendini bilir...
◊ Erkekler kaşlarıyla oynamaz, aldırmaz kaşlarını...
Bu bildiriler Cüneyt Arkın’a ait.
Verdiği röportajda bu cümleleri kurdu usta oyuncu.
O bu sözleri söyledikten sonra “gündeme gelme çalışması” söylentileri dolaştı etrafta. Lütfen, Cüneyt Arkın’ı Coşkun Sabah’laştırmayalım, Özdemir Erdoğan’laştırmayalım. Yapmaz öyle şeyler Cüneyt Abi.
Açın YouTube’u ve ‘kundalini yoga’ yazın. Sabah yoganızı yapıp güne enerjik bir şekilde devam edeceksiniz.
‘Amelie Lens’ bu pazar İstanbul’da olacak. Dünyanın önde gelen kadın tekno müzik efsanelerinden olan ‘Amelie’yi dinlemek için son şanslarınız.
Küçükçiftlik Park’ta bugün bahçe tiyatrosu var. Sahnede Günay Karacaoğlu ve Şevket Çoruh olacak ve ‘Bir Baba Hamlet’ oyununu oynayacaklar.
Sokak kafelerini özlediyseniz Cihangir’e gidin bugün. Her cadde gençlerin akın ettiği kafelerle dolu.
ENKA Sanat bugün itibarıyla açık hava etkinliklerine başladı. Konser ve tiyatroların olacağı etkinliklerden birine bilet alın.
Tatil için en uygun haftaya girdik. Sakinlik seviyorsanız, hafif esen rüzgar tam aradığım şey diyorsanız hemen tatil planı yapın.
‘Scrabble’ olur ‘Monopoly’ olur ‘tavla’ olur. Siz seçin ve arkadaşlarınızla keyifli bir rekabete girin.
Maximum Uniq sahnesi bugün Emre Aydın’ı konuk ediyor. Konserin biletleri ‘Biletix’te.
Bir vale ile müşteri birbirine girdi. Kavganın sonunda valenin bıçakladığı kişi hayatını kaybetti. Sezon başı çok uyardık.
◊ Bu sene çok daha dikkatli olmalıyız dedik.
◊ Valelere denetim gelsin, güvenlik görevlileri sıkı kontrolden geçsin, mekanlara beli silahlı müşteriler alınmasın dedik...
Olmadı, dinletemedik. Şimdi her ay bir ölüm haberi geliyor Alaçatı’dan.
Daha geçtiğimiz ay bir vale hayatını kaybetti. Üstelik mekana alınmayan bir kişinin silahından çıkan kurşunlar yüzünden.
Onun görüntüsünü çekemedi kimse, çünkü olayı gören herkes can havliyle sağa sola kaçışıyordu.
Diyorlar ki...
- Çökmüş kız...
- Geçen yaz böyle miydi...
- Hemen bir botoks şart...
- Ekrandan hiç böyle gözükmüyor, falan...
E ama normali bu değil midir?
Yazdığı sözler herkesin kaleminden çıkmaz kabul ediyoruz.
AMA!
Yıldız Tilbe’nin aşı düşmanlığını ve toplumu yanlış yönlendirmelerini ‘uflaya, puflaya’ takip ediyoruz.
Aşı olmayanlara PCR testi zorunluluğu kararına tepki gösterdi ünlü sanatçı.
“PCR da olmayacağım aşı da olmayacağım, çalışmam yasaklanacak mı” diye de sordu. Cevabı çok basit:
EVET, yasaklanacak.
Eğer Yıldız Tilbe bu ısrarında devam ederse...
“Kibariye sen n’apıyorsun, kendine gel” dedik.
“Eşiniz Ali Küçükbalçık sizi aldatıyor, görüntüleri görmediniz mi?” diye sorduk.
Ali Küçükbalçık’ın geçmiş vukuatlarına bakınca şaşırtmamıştı bizi olan biten.
Ama Kibariye’nin tavrı çok ilginçti...
Şimdi ortaya çıktı ki, o fotoğraftaki çift Fransa’da yaşayan yani olayla uzaktan yakından alakası olmayan bir çiftmiş. Yani bu kez masummuş Ali Bey. E iyi de, üzerinden 2 ay geçti yahu.
Çıkıp neden yalanlamadınız?
Siz Kibariye Hanım...
Aşureler yapılıyor, mis kokular etrafta dolaşıyor. Siz de aşure yapıp komşularınıza dağıtmaya başlayabilirsiniz.
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Devrim Erbil, “İstanbul’dan Bodrum”a sergisiyle yarından itibaren Bodrum-Hebilkoyu’nda sanatseverlerle buluşacak.
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Dr. Ayça Kaya’nın sağlıklı yaşam önerilerini, Türkiye’nin ünlü şeflerinin modern tariflerini, gastronomi yazarlarının deneyimlerini paylaşacağı haftalık yemek gazetesi ‘Hürriyet Lezzetli Hayat’ bu cumartesi çıkıyor.
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İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi’nde konser haftası başladı. Bugün saat 14.00’te ‘Quartist’ AVM önünde performans sergileyecek.
Baştan beri reklam ilişkisi diye söz edilen aşk ‘güya’ bitmiş.
Dedikoduların nedeni, Can Yaman’ın Diletta’nın doğum gününe katılmaması. İşte başlığın cevabı burada gizli!
Sevgilinizin doğum gününe gitmezseniz, ‘ayrıldı’ söylentilerinin çıkmasına neden olursunuz.
Can ile Diletta ayrı mı? Yoksa tam gaz devam mı?
Bilmiyorum.
Ama soruyorum...
Ağustos ayının sonlarına doğru 5. Bozcaada Caz Festivali başlayacak. Birbirinden ünlü isimlerin sahne alacağı festivale gidip yazın son tatilini yapın.
Kuruçeşme Açıkhava Konserleri başladı. Yıldızlar geçidinde bu akşam sahne Evgeny Grinko’nun. Biletler mobilet.com’da.
12 mutfak aletinin yaptığı işi tek başına yapan dijital mutfak Thermomix, her mutfakta bulunması gereken teknoloji.
49. İstanbul Müzik Festivali bugün başlıyor. Açık hava mekanlarda düzenlenecek konserin açılışını Tekfen Filarmoni Orkestrası yapacak. Adres Harbiye Açıkhava Tiyatrosu.
Vestel PSM Radyo’nun başarılı programcısı Okan Aydın, bugün DJ setinin başına geçiyor. Saat 20.00’deki performans, Zorlu PSM Amfi’de.
Büyük Çin Seddi sanal gezisi için Biletix’ten bilet alın ve bilgisayar başında Çin tarihini öğrenin.
Pizza vardır evet ama İtalyan pizzası diye bir gerçek de vardır. Üstelik yapmayı öğrenmek istiyorsanız bugün şanslı gününüz. EKS Mutfak Akademisi’nde İtalyan pizzası workshop’u var.
Eylül başkadır
Eylül çok başkadır. Ne haziranda vardır onun büyüsü, ne mart ayında.
Eylül çok anlamlıdır.
Ne aralık karşılar onun hissettirdiklerini, ne ocak.
O yüzden bu ayın tadını çıkarmak gerek.
Eylülün ilk haftasında...
* Yaz ayının bir muhasebesini yaparak geçirin günleri. Elbet hatalar olmuştur. Çizin üstünü, önünüze bakın.
* İlk haftanın şarkısı “Gripin-Belki Çok da Şey Yapmamak Lazım” olsun.
Şarkının sözlerinde, “vuralım hayatın gelişine belki biraz da dans etmek lazım” diyor.
Ne iyi diyor. Haydi!
¢ Sonbahar yapraklarıyla dolu 1989 yapımı “Harry Sally ile Tanışınca” adlı filmi seyredelim. Romantik komedilerin şahı olan filmde Meg Ryan başrolde.
Eylülün ikinci haftasında...
* Bir sonraki senenin eylülü için kendinize bir mektup yazıp çekmeceye koyun. Ama bir sene boyunca açmak yok.
* Kış öncesi temizlik yapın ama zihinsel temizlik! Toksik arkadaşlıklarınız, ilişkileriniz neyiniz varsa önce tespit edin, sonra silin gitsin.
* Biraz gözyaşı sonbahara yakışır. O yüzden Robin Williams ve Matt Damon’lu “Can Dostum”u seyredin.
* Şarkımız ise kesinlikle “Melek Mosso-Hayatım Kaymış” olsun.
Eylülün üçüncü haftası...
* Açık havada oturabileceğiniz bir balık restoranı olsun ilk adresiniz. Biraz yağmur yağdıysa balıklar iyice lezzetlenmeye başlamıştır.
* Yaz aşkları, yaz kırıklıkları yaşandıysa artık içimizden atma zamanı geldi. Yapıcı ve kalıcı ilişkiler için kendinizi hazırlayın.
* Levent Yüksel’in “Sadakatsiz Aşk Olmaz” şarkısını başa sarıp sarıp dinleyin.
* TikTok yüklemediyseniz yükleyin çünkü bu hafta saçmalıklara gülmeye ihtiyacımız olacak.
Eylülün son haftası...
* ‘Son’lar hep can sıkar. O yüzden bu haftayı sonmuş gibi değil başlangıçmış gibi yaşayalım! Her şey serbest...
Yuva yıkana kucak açmak
Leman Sam, Armağan Çağlayan’ın YouTube programına konuk oldu.
Çağlayan konuşturdu ünlü sanatçıyı, bugüne kadar söylemediklerini söylettirdi.
Eski eşi tarafından aldatıldığını anlattı Sam ama hikaye ilginçti. Çünkü onu aldatan eşi Selim Sam önce boşanmak istememiş kendisinden. Hatta anladığım kadarıyla “Seninle evli kalayım ama bana karışma” tarzında cümleler kurmuş.
Günün sonunda ikna etmiş Leman Hanım ayrılığa beyefendiyi ama hikaye o günden sonra hayli ilginçleşmiş.
Yıllar sonra kocasının kendisini aldattığı kadın “Selim bana şiddet uyguluyor” diye çıkagelmiş Leman Sam’ın kapısına...
Ve iki isim birlikte yaşamaya başlamışlar. Yani aldatılan kadın ve aldatmanın baş kahramanı olan kadın aynı evi paylaşmış!
Bakar mısınız hikayeye, bakar mısınız drama...
Farkında mısınız ünlü sanatçının koca yürekliliğine?
Yuvasını yıkan kadını evine kabul edip, sahip çıkıyor.
Empati iyidir ama bazı durumlar da insan empati bile yapmak istemiyor.
* Kim yapar bunu?
* Kim kabul eder böyle bir arkadaşlığı?
* Kim affeder yuvasını yıkanı?
Biz günümüzde “kadın kadının kurdudur” diyoruz ama bu örnek tam istediğimiz şeyin yani ‘kadın kadının yurdudur’un örneği.
Kafalar karışıksa
Özellikle ilk buluşmalarda ne yeneceği bazıları için hep bir sorun teşkil eder.
* Balık mı?
* Et mi?
* Suşi mi?
* Kebap mı?
Gel de çık işin içinden.
Benim sevdiğimi o sevmez, onun sevdiğini ben sevmem, yandık bittik gibi düşünceler yer bitirir insanı.
Gümüşsuyu’ndaki CVK Park Bosphorus Hotel’in terasında bulunan ‘İzaka’ restoran bu işi çözmüş.
Belki de en iyi İstanbul manzarası onlarda.
O yüzden buraya gelmek herkesin hakkı diye düşünüp, menüyü kısıtlamamışlar.
Yani siz herkesle aynı alanda oturup farklı
mutfakların menülerini seçebiliyorsunuz.
‘İzaka Teras’ta ister balık yiyin ister et, karşınızdaki bambaşka bir şeyler atıştırsın, siz gelenekselliğinizi bozmayıp içli köfteyi götürün.
Ben sevdim, fena olmamış, hatta iyi olmuş.