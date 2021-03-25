Evlilikte ayrı evler

Hocapaşa Mevlevileri’nin sunduğu ‘Sema Gösterisi ve Semazen Dünyası Sergisi’ne gidip kendinizi bu büyülü dünyaya bırakın bugün. Adres, Hocapaşa Kültür Merkezi...
David Fincher’ın yeni flmi “Mank” 10 dalda Oscar odayı oldu. İzleyin derim...
İstanbul’u tepeden seyrederken güzel yemekler yemek için adres Gümüşsuyu’ndaki ‘Izaka Restoran’ olsun...
◊ Haftada bir iki gün görüşüp, magazine görüntü verip birilerine mesaj gönderiyorlardır, bu da bizi hiç ilgilendirmez.◊ Bir gün el ele kamera karşısına çıkıp ertesi gün ayrılabilirler de, bu zaten kimseyi ilgilendirmez.
Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu böyle enteresan bir durum içindeler işte.
Bir şey yaşıyorlar yaşamasına ama ne yaşadıklarını kendileri bile çözemedikleri bir durumdalar.
Hafta sonu bir restoran çıkışı arabalarına binerken, Uraz Kaygılaroğlu magazincilerin sorusuna ‘iki kişilik bir şey zaten’ diye cevap verdi.
Yandı tabii bu cevaptan sonra beyinler.
Kafalar karıştı.
Yahu ne demek ‘iki kişilik bir şey zaten?’
İlişki dediğin tabii ki
Kuzeyden Su ve Getir’in kampanyasına destek olun. Sipariş verdiğiniz sular ile 5 orman oluşturulacak.
Adınıza fidanlarınız olsun istemez misiniz?
‘Bodo.com’dan bir arkadaşınız ile kendinize ‘karting’ deneyimi satın alabilirsiniz. Haydi karting pistine...
‘Glens İstanbul’ pizzalarıyla öne çıkıyor. Bugün Nişantaşı’na gidip kendinize pizza ısmarlayın...
Bir otelde tek başınıza konaklamak biraz olsun sizi rahatlatacaktır. Favori otelinizde yarın akşam için yer ayırtın...
Arter Sanat Platformu’nu
AMAN TANRIM!
‘Kağıttan Hayatlar’da kağıt toplayan genç Mehmet’in hikayesi anlatılıyor.
‘Ben Bir Denizim’ filminde de ne tesadüftür ki kağıt toplayan genç Deniz’in hikayesi var.
Hatta bir kez daha ‘ne tesadüftür ki’ kağıt toplayıcılarının gün sonunda uğradıkları depo, ‘Kağıttan Hayatlar’da da, ‘Ben Bir Denizim’de de sık sık gösteriliyor.
Kağıt toplama araçlarıyla yarışma sahneleri, dükkan dekorları, filmin geçtiği mekanlar, kasadan para alınması...
Gibi gibi gibi...
Meslek birliğinin üyelerinden olan Çılgın Sedat, başkan Candan Erçetin’e okkalı bir sitem etti. “Siz benden sorumlusunuz, insan bir arar. Bizim sizin gibi insanlara ihtiyacımız yok” dedi.
Yahu adamın evi gözlerinin önünde yandı.
Kül oldu koca ev.
Her şeyi geçtim Candan Hanım, etmeyin yardım tamam...
Ama bir telefon da edilmez mi?
Bir geçmiş olsun denmez mi?
Amatör komedyenlerin sahne aldığı ‘Stand Up Ankara’ bugün 16.30’da Ankaralıları güldürmek için sahnede olacak. Mekan ‘Route Ankara’.
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Oturduğumuz yerden dünyayı keşfetme şansımızı kaçırmayalım. ‘Floransa Uffizi Galerisi’ sanal gezisi için Biletix’ten bilet alın.
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Bu akşamın online konserinde sahnede ‘İlyas Yalçıntaş’ var. ‘JoJo’ sahnesindeki konser saat 22.00’de, biletler Biletix’te.
‘Yok Öyle Kararlı Şeyler’in yeni albümü ‘Olasılıklar’a vakit ayırın.
Akbank Sanat Dans Atölyesi “düetler” gösterileri devam ediyor. Sesin ve hareketin büyülü dünyasına kendinizi kaptırmak için ‘Akbank Sanat’ YouTube kanalına girebilirsiniz
Okurken heyecandan yerinizde duramayacağınız bir kitap, Tim Maughan’ın ‘Sonsuz Ayrıntı’ romanı The Roman Yayınları etiketiyle raflarda.
‘Kliktag.com’
Detaylar ‘Biletix’te...
Cihangir’in ara sokaklarında ufak ufak kafeler var.
Alın kahvenizi, dışarda arkadaşlarınızla sohbet edin...
Kadıköy Moda sahili, Moda parkı, çevredeki kafe ve restoranlar eski günlerine dönmeye başladı.
Bu özel yerleri ziyaret edin...
Eskişehir’de bugün ‘heykel’ atölyesi yapılacak. Adres ‘Masterpiece Eskişehir’...
Bugün ‘
En son Aleyna Tilki’yi hedefe aldı Akalın. Dalga geçti aslında genç isimle.
“‘Dünya starı olacağım’ diye yola çıktı, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor” dedi...
“İlk çıktığında ben ona çok destek olmuştum” diye de ekledi.
Yani belli ki kendince bir kırgınlığı var Aleyna’ya.
Bu ‘alaycı’ sözlere Aleyna Tilki ne cevap verdi peki?
Bu sefer farklı bir yol izledi ve hayranlarının paylaştığı bir tweeti paylaşmakla yetindi.
O paylaşımda dünyaca ünlü yıldızlar Miley Cyrus, Ariana Grande ve Selena Gomez’in oynadıkları çocuk ve genç dizilerinin afişleri vardı.
‘Evde Kal Fest’ sahnesinde bu akşam Gaye Su Akyol var. 22:00’deki konser için detaylı bilgi @kendinehasonline instagram sayfasında...
Cif Ultra Serum diye bir ürün yapmış. Hem mutfak hem banyoda devrim yaratmış. Sprey şişeleri artık evde tekrar tekrar doldurup kullanabilirsiniz. Biraz doğaya ve bütçeye katkımız olsun...
‘Hayatımda olumsuzlukları tecrübe etmek istemiyorum’ diyenlerdenseniz uzmanlar ‘thetahealing’ eğitimlerine başvurmanızı öneriyor...
Yatak odanızda gece lambası var mı? Hemen atın hemen. Çünkü uyumanızı engelleyen en büyük etkenlerden biri gece lambaları...
Yeniköy Emek Cafe’ye halen gitmediyseniz kahvaltı için bugün vakit ayırın...
İstanbul manzarası eşliğinde, Ulus Parkı’nda öğlen kahvesi için güzel bir gün...
Mekandaki garsona, müdüre “Ben oturmaya devam edeceğim” diye efelen.
Sonra polis baskın yapınca, seni görüntüleyen gazetecileri tehdit et, tekme at, küfür et.
E iyi de sen rezil oldun!
3 gündür herkes sizinle dalga geçiyor.
Herkes sizin fotoğraflarınızı WhatsApp gruplarında birbirine yollayıp “ahahahaha” diye patlatıyor kahkahayı.
Cezanı yemişsin, kız arkadaşına rezil olmuşsun, arabana binip gitsene evine...
Boynunu büküp
Sembollerin gücüne inananlar varsa kendinize bir sembol seçin. Kolye ya da bileklik olarak yanınızda taşıyın...
Minik dokunuşlarla mucizevi değişiklikler mümkün. Bugün yatak odanıza minik bir dokunuş yapın...
Türkiye’nin ilk ‘Dome Glamping’i Sapanca’da. Eğer izole bir tatil isterseniz ‘Hypnos Sapanca’nın lüks çadırlarına gidebilirsiniz...
‘Mubi’ üyeliğiniz varsa ‘Charlie Chaplin’ filmleri arşivine girip ‘Chaplin’ gecesi yapın bugün...
Modası geçti diye düşünmeyin ‘
Kuruçeşme Park Fora İncili Gastronomi Rehberi’nde ‘3 İnci’ sahibi. Öğle balığı için adresimiz olsun.
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İzmir Tire’de ‘3 İnci’li ‘Gastrotire’nin yemek malzemeleri Tire pazarındaki yerel üreticilerden geliyor.
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Ankara’nın ‘4 İnci’ sahibi restoranı ‘Asmani’ hem yerel hem de dünya mutfakları menüsüne sahip.
O zamanlar oldukça garip gelen her şey şimdi çok normal geliyor bizlere. Dile kolay tam 1 sene olmuş ‘korona’ hayatımıza gireli. Hepimiz farklı farklı tecrübeler edindik bu süreçte...
Mesela ben, her geçen aya bir şarkı bıraktım.Geçen marttan bugüne, her ayın özel bir şarkısı var benim için.
Mart 2020: Deniz Seki–İyisin Tabi:
Neyin içine düştük biz diye kara kara düşünürken pozitif enerji depolamak için sık sık dinledim...
Nisan: Erkin Koray-Çok Derinlerde:
Baktım çok düşünüyorum, işin sonu kötü. Hemen Erkin Baba ile kendime geldim...
Mayıs: Ezginin Günlüğü-1980:
‘Eski yaşantımız elden gidiyor’ diye düşünürken ‘1980’ çalıyordu fonda... Haziran: ‘Vis a Vis’ adlı dizinin ‘Zulema Zahir’i
Jojo’nun online konser sahnesinde bu akşam ‘Koray Avcı’ var. Saat 22.00 için hazırlanın.
‘Helpimal’ adlı uygulama sokak hayvanlarının dijital sesi oluyor. Hemen indirip destek olabilirsiniz.
Vapurda kahvaltı yapmak isterseniz ‘levapeurmagique’ adlı web sitesini ziyaret edin ve Sarayburnu’ndan Boğaz’a açılın.
Erol Evgin ‘Sevdiklerim’ adını verdiği yeni albümünü çıkardı. 9 şarkılık bu anma albümü hemen dinlenmeli.
Dünyaca ünlü ‘yönetim uzmanı’ Henry Mintzberg ‘Yöneticilere Öyküler’ kitabında ezber bozan yönetim dersleri veriyor.
Dışarıda yemek yiyip eve dönecekseniz, gizli müfettişlerin oylarıyla belirlenen İncili Gastronomi Rehberi’nde ‘
Yalnız anlamadığım, grupların isimleri. Yahu nereden buluyorsunuz o isimleri!
Eskiden, 3 Hürel, Moğollar, MFÖ vardı... Yeni Türkü gibi grup isimleri vardı. Besteleri enfes, şarkı sözleri anlamlıydı. Ama bu ‘üçüncü nesil’ ile işler değişti. Bakın mesela...
Mor Lemur:
Madagaskar’da yaşayan memeli bir hayvan türü aslında lemur. Küçük, sivri burunlu, büyük gözlü tatlı bir hayvancağız. Moru falan yok. Ama genç arkadaşlarımızın müzik gruplarının adı ‘Mor Lemur’.
Dolu Kadehi Ters Tut:
Bu alternatif rock grubu, 2014 yılında ‘Lavuks’ ismiyle kuruldu. Ekip sonra grubun adını değiştirme kararı almış ve Ömer Hayyam’dan esinlenip ‘Dolu Kadehi Ters Tut’ diye bir isim bulmuşlar.
Cemiyette Pişiyorum:
Hem grup isimleri hem de şarkılarına verdikleri isimlerle tam anlamıyla beyin yakan bir grup diyebiliriz.
Yeni nesil müziğin temsilcilerinden Sedef Sebüktekin, bu akşam “World Akustik” sahnesinde. İzlemek için adres @yapikredibomontiada Instagram sayfası.
Öğrencilerin görsel ve edebi eserleriyle katıldıkları, Yeşilay’ın “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek” yetenek yarışması için başvurular devam ediyor. Çocuğunuzun yeteneğini keşfetmesini sağlayın.
Balat’ta ‘Yona Grunberg’ tarafından açılan ve bölgede fark yaratan ‘Forno Balat’ın pizza ve pidelerini denemelisiniz.
Çikolatanın binbir türlü hali için Mi’cao Chocolates ziyaret edilecek ender yerlerden.
Yüksel Balık hem Yeşilköy’de hem de Tarabya’da müşterilerini ağırlıyor. Mevsiminde bir kalkan balığı yemek için doğru adres.
Evlilikte ayrı evler
Evlenip ‘ayrı’ evde yaşayanlar var mı?
Var.
Bunu söylemeye çekinenler var mı?
Çok fazla var.
Peki bu yaşadıkları ayrı ‘ev’lilikleri suistimal edenler var mı?
O da var.
2-3 sene önceydi sanırım.
Burcu Esmersoy, “Aynı evde yaşamak zor. Evlendikten sonra herkesin ayrı evi olmalı” demişti. Çok tartışıldı bu konu. Sonra unutuldu gitti.
Ta ki Fazıl Say ve Ece Dağıstan çiftinin açıklamalarına kadar.
Meğer onlar evlendikten sonra evlerini hiç birleştirmemiş.
Sevgili gibi yaşamaya, ayrı evlerde ‘özel’ alanlarının olmasına devam ediyorlarmış.
Hemen ‘bazı’ psikolog ve aile terapistleri çıktı ortaya.
“Taraflar bir arada yaşamazsa evliliğin tarzı değişir. Ait olma, sevilme, paylaşma olmadığı zaman sağlıklı evlilik olmaz” demişler...
Yahu arkadaşlar...
Amaç zaten o.
Amaç bazı dinamikleri değiştirmek.
Amaç ezber bozmak.
Bunu neden anlamıyorsunuz?
Siz uzmanların;
bugüne kadar gördüğü şiddetli geçimsizliklerin kaçı aynı, kaçı ayrı evde yaşıyordu?
Aynı evde yaşayan çiftlerin tamamında sağlıklı evlilik mi gördünüz?
Her gün beraber olan çiftler, o bahsettiğiniz ait olma duygusunu, sevgi transferini kusursuz yerine mi getiriyorlardı?
Tabii ki hayır.
Doğrudur, yanlıştır...
Tartışalım.
Ama böyle hayat yaşamak isteyenlere de karışmayalım. Bekleyip görme yolunu seçelim. Zaten emin olun bu bir ‘deneme’ şeklidir.
Zamanla muhakkak evler birleşecektir.
Fazıl Say ve Ece Dağıstan çevrelerindeki evlilikleri görüp bu kararı aldılar.
Baktılar, herkes boşanıyor, mutlu olan çift sayısı çok az.
Biz böyle deneyerek başlayalım, belki ‘sonsuz’ olur aşkımız dediler.
Zaten iki kişinin birbirine ‘sadakati’ tamsa
İster 2 evleri olsun ister 4...
Bize ne?
Yaş almak mı yaşlanmak mı?
“Yaş almak ile yaşlanmak arasında bir fark yok” demiş Şevval Sam...
Bal gibi de fark var Şevval Hanım.
Yaşlanmak, can sıkıyor, yaş almak, göğüs kabartıyor...
Yaşlanmak, ‘derin bir ah çektiriyor’ yaş almak ‘geç karşıma sana tecrübelerimi anlatayım’ dedirtiyor...
◊ Yaşlanmak, ‘dipsiz bir karamsarlık yaratıyor’ yaş almak ‘umut veriyor’...
◊ Yaşlanmak, ‘bizden geçti dedirtip sosyal
hayatı sıfırlıyor’ yaş almak ‘ her yaşın ayrı bir güzelliği var’ şarkısını söyletiyor.
◊ Yani ‘üslup’ çok mühimdir ve yaş almak ile yaşlanmak arasında çok fark vardır Şevval Hanım.
Minareyi çalmışlar ama...
Salı akşamı Karaköy’deki bir esnaf arkadaş aradı önce. “Müzik sesi var etrafta’ dedi.
Sonra Karaköy’de oturan bir arkadaşımdan mesaj geldi. Mesajda, “parti veriliyor” yazıyordu.
Sosyal medyada buldum aranılan suçluyu.
Bir otelin üst katındaki ‘Endam Karaköy’ adlı restoran, o ufacık kapalı mekanına müşterileri doldurmuş.
Masalar dip dibe.
Üstelik yasak olmasına rağmen müzik açık.
Millet ‘vur patlasın çal oynasın’ yani.
Saat ise gece yarısını geçmiş!
Madem kuralları çiğneyeceksiniz. müziği açmayın bari de kimsenin haberi olmasın.
Madem masaları dip dibe dizmişsiniz, müşterilerinize rica edin de sosyal medyada paylaşım yapmasınlar.
Siz minareyi çalmasına çalmışsınız ama kılıfına uyduramamışsınız.
Hazar Ergüçlü n’olur araya gir
Leyla ile Mecnun.
İtirazım var.
Sen Aydınlatırsın Geceyi.
Şeref Bey.
Ve daha birçok dizi ve film.
Onur Ünlü çok iyi bir yönetmen ve senaristtir.
Ama ‘DUR’ Onur Ünlü.
Lütfen dur.
O aklındaki işi rafa kaldır.
Dün, Onur Ünlü’nün stand-up yapacağını öğrendim. İnternetten yayınlanacak gösteriler ücretli olacakmış üstelik.
Ünlü, yönetmenlik ve senaristliğin dışında kendisini müzisyen, şair ve oyuncu olarak tanımlıyor.
Leonardo da Vinci’nin de ressamlığı dışında neredeyse bir düzine mesleği vardı.
Mühendisliği de ressamlığı kadar ‘ilham’ kaynağı oldu insanlığa.
Ama sorsanız sokakta kimdir diye ‘ressam’ cevabını alırsınız.
Ben Onur Ünlü için, iyi bir komedyen, şair, oyuncu falan demek istemiyorum.
Onur Ünlü iyi bir yönetmen ve senarist demek istiyorum...
O yüzden, tek bir alanda ilerlerse...
◊ Filmlerini çekip senaryolarını yazarsa...
◊ ‘Sen Aydınlatırsın Geceyi’ gibi filmler çekmeye devam ederse...
◊ Ve “bir insan her alanda başarılı olamaz ben stand-up işine girmeyeyim” derse...
Çok mutlu olacağım.
Not:
Onur Ünlü’nün stand-up gösterisine karşı olmamda, şu esprisinin payı büyüktür...
“Büyük kitapevlerinde niye sürekli müzik çalar?
◊ Romanlar böyledirler çalgısız yaşayamaz ölürler...”