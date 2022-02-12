Eser ‘nakavt’ etti

Duyuyorum ki, bizim diziyi izleyen bazı ‘ünlülerimiz’ Georgina hakkında atıp tutuyormuş.
◊ ‘Kezban’ diyerek dalga geçiyorlarmış.
◊ ‘Ezik’ diyerek kahkaha atıyorlarmış.
◊ Kıyafetlerini dillerine dolamışlar, “O vücuda o elbise olur mu”, “Cahil işte, ne bilsin giyinmeyi”, “Görgüsüzlük diz boyu” falan diyorlarmış.
Hatta geçen günlerde Demet Akalın da ‘Georgina’yı hedefine aldı. “Korkunç bir kız. Ronaldo’ya acıdım” dedi.
Demet de haksız, onun yaptığı yorum da bana göre sadece ‘bıdı bıdı’ fakat ortamlarda konuşan sosyal medya ünlülerine ne demeli?
Mahkemeden önce karar gruplarda verildi.
Şunlar konuşuldu...
∆ Buse haklı. “Ben bu yası daha ne kadar tutabilirim” dedi ve pes etti.
∆ Alişan haklı. Adam “bizler göz önünde insanlarız, ünlüyüz. Kızgınlığını, kırgınlığını belli etme. Milletin gözüne sokma” dedi.
∆ Buse haklı. “Benim de çocuklarım var, onlarla hiç ilgilenmiyorsun Alişan” dedi belki ve ipleri kopardı.
∆ İki tarafın da haklı yanları var. Ama biz zaten Alişan’ın kaybı sonrası bu iş biter demiştik.
Böyle konuştu Whatsapp jürileri...
Alişan kardeşini kaybettikten sonra bizim gördüğümüz kadarıyla çok zor günler geçirdi.
Ya da sırtını dönerlerdi bir ödeme yapacakları zaman.
Yüzü kızarırdı çünkü insanların, çekinirlerdi paralarını göstermeye.
Bakın oradan ne hale geldik şimdi...
Reynmen, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı.
O fotoğrafta pahalı bir saat ve yüzbinlerce euro’luk banknotlarını gösterdi.
Sonrasında bir fotoğraf daha attı.
“Tüccarım ben” yazıyordu o fotoğrafta.
O hikayenin çıkış noktası ‘2. Sayfa’ programını sunan Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel’e gelen bir istihbarattı.
İstihbarata göre ünlü bir isim, oyuncu eşini, adı ‘Gizli Kalsın’ olan mekanda aldatmış.
Müge ve Gülşen, “haberimizin arkasındayız” deyip isimleri vermediler ama sosyal medya ahalisi kısa sürede çözdü bahsi geçen isimleri.
Şimdi şunları diyenler var...
◊ Çok şaşırdım...
◊ 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi...
İşin komiği, iki isme de zerre benzemiyor. Belli ki biri bu çocuğa, “Yürü be!” demiş. “Sen ismini değiştir, biz de seni haber yapalım, 3-5 gün konuşulursun, sonra belki meşhur olursun” diye vermiş gazı.
Kimse çıkıp gerçekleri söylememiş... Ben söyleyeyim;
- Sen artık 3-5 gün büyük ‘dalga’ konususun.
- En geç hafta başı itibarıyla ismini değiştirdiğine pişman olursun.
- Kıvanç ve Burak ile yan yana gelme, tanışma hayallerini bu hareketinle çöpe attın.
Madem Türkiye’yi iyi biliyorsun, iyi tanıyorsun buradaki ünlüleri, bak mesela Bülent Serttaş’a, nasıl da benziyor George Clooney’ye...
Adamın hakkı olmasına rağmen bir gün olsun çıkıp “İsmimi George C. Serttaş yapacağım” diyor mu?
Bahsi geçen ‘ünlüler tarikatının’ kontrolünün Ankaralı bir profesörde olduğu söyleniyor.
Profesörün kendi aralarındaki ismi Baba.
Kadir Doğulu, tarikatın önde gelen isimlerinden ve ‘Baba’ tarafından ‘Derviş’lik mertebesine yükseltilmiş.
İddiaya göre Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş ve sunucu Tansel Öngel gibi isimler de tarikat üyeleri arasında. Murat Dalkılıç’ın tarikat adı Keremcan, Tansel Öngel’in ise Fethican.
Kadir Doğulu ise kendi ismini kullanmaya devam ediyor ama zaten ona ‘Derviş’ diye sesleniyorlar.
Hatta iddia o ki, Neslihan Atagül geçtiğimiz sene oynadığı diziyi ‘Baba’nın isteği ile bırakmış.
İş hayatına müdahale deseniz var.
◊ Pandemi yüzünden seyahat edemiyorum. İstanbul-Miami-Londra arasında yaşıyorum.
◊ Güzel kadın olmak çok zor.
◊ Türk lirasının değer kaybetmesini istemezdim.
Bu maddeleri Şevval Şahin’in röportajından çıkardım...
◊ Tedirginliğiyle tedirgin oldum...
◊ Seyahat edememesi, sıkıştığı o üçgen çok canımı sıktı...
Hayatının didik didik edilmesi, evinin bahçesine kadar girilip fotoğraflarının çekilmesi, rahatsız edici olsa da maalesef normal artık.
Bir de Dinçerler’in aile şirketinin 130 milyon liralık borcu ve o borç varken alınan 40 bin dolarlık nişan yüzüğü iddiası var tabii.
Sosyal medyadan çokça tepki aldı Dinçerler...
◊ Öde borcunu...
◊ Borç varken yüzük alınmaz...
◊ 40 bin doları yüzüğe vereceğine borcunun taksidini yatırsaydın...
Böyle mesajlar gelince dayanamadı ve sosyal medya hesabını kapadı.
14 Şubat’a şurada ne kaldı ki? Sayısız seçeneklere göz atmaya başlayın.
***
Burak Akkul yani namıdiğer ‘Çok Gezenti’ seyahat hikayelerine ‘Bizim Ora’ kitabıyla devam ediyor. Kitabı okuyunca ‘oradaymışçasına’ keyif almak garanti.
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Çocuklar için seçenek çok bu hafta. Renkli ve fantastik bir dünyanın kapılarını açan ‘Alis Harikalar Diyarında’ oyunu için bilet alabilirsiniz.
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Balat Oyuncak Müzesi’nde ‘maske boyama atölyesi’ var. Atölyeye katılanlar hayal güçlerini kullanıp kendilerine özel görseller yapabilecek. Biletler ‘biletix’te.
“Şöyle iyi, böyle iyi diyorsunuz, sonrasında bir AMA koyup içinizdeki kini döküyorsunuz.”
Hiç bunlar söylenmemiş gibi Işın Karaca ne yaptı?
“Gülşen aslan gibi şarkıcı, efsane bir söz yazarı AMA ben de kız çocuğu annesiyim, bu ülkeye göre hareket etmeli” dedi.
Zaten bir süredir ufak ufak sataşıyordu Işın Karaca, Gülşen’e...
Her tartışmanın altındaki yorumlarda mutlaka vardı.
Bu son açıklamayla ünlü isimlerin de tepkisini çekti...
Işın Karaca hızlıca şunu fark etmeli...
Bu dört isimin başı son günlerde ‘takıntılı hayranlarla’ dertte. Bu sadece ünlülerin problem değil tabii.
Herkesin hayatına zaman zaman böyle takıntılı tipler giriyor.
Onlardan kurtulmanın yolu yordamı da yok üstelik.
Adı üstünde takıntılı...
Ne yapsanız vazgeçmiyor...
◊ Tutkusundan...
Böyle bir tartışma varmış.
Hiç haberim yoktu.
Kanadalı bilim insanları uzun zamandır kadınlar üzerinde araştırma yapıyormuş.
Yeni haberim oldu.
Araştırma sonucunda Kardashian vücudu yani kum saati vücut tipi sakıncalı bulunmuş.
Mevsiminde ‘kalkan balığıyla’ meşhurdur.
Ünlü isimlerin uğrak yeri, iş toplantılarının bir numaralı adreslerindendir.
Hiç de ucuz bir yer değildir. Aksine fazla pahalıdır.
İstanbullular karla mücadele ederken, birçok kişi yolda mahsur kalmışken, arabasını bırakıp evine yürüyerek gidenler varken, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Balıkçı Kahraman ziyareti eleştiriliyor.
İmamoğlu, “kar şiddetini artırınca kalkıp AKOM’a gittim. 1 saatlik yemek molası vermiştim”, karşı taraf da “E kar yağacağını günler öncesinden söylüyorlardı” diyor.
İmamoğlu, “E ama misafirim vardı”, karşı taraf da “E ama İstanbul halkı” diyor.
İmamoğlu, “Kalkan balığı da mı yemeyelim”, karşı taraf da “Tuzlama çalışmaları, kar küreme araçları” diye soruyor.
Bizler de kısa süre sonra klasikleşmiş tartışmaya kaptırdık kendimizi;
◊ Şafak Sezer’in kaldığı yol karayollarına bağlı diyenlerle
◊ Hayır orası ‘Büyükşehir’in sorumluluğunda diyenlerin savaşı
Sonra ilerledi tartışma;
◊ Ana arter sana balı
◊ Ara arter bana bağlı
◊ Kavgaları...
Muhabirlik dönemlerimde defalarca kar haberi yaptım. Sayısız kez 1 kilometrelik mesafeyi gidemeyip mahsur kaldığım da oldu. Hep aynı isyanları işittim.
Sitem etti yani geçmişte aldığı ücrete.
Nereden baksanız 10-11 sene önce o rolü oynadı Gonca.
O zamanlar asgari ücret 800 lira civarındaydı.
Yani Gonca’nın aldığı ücret haftalık 2.500 liradan aylık 10 bin lira yapıyor.
◊ E dönemin şartlarına göre iyi paraydı haftalık 2.500 lira.
◊ Aylık 10 bin lira tatmin edici bir ücretti.
∆ Yaptığı işi gücü öve öve bitiremeyin...
∆ Ailesini takdir edin, duruşunu alkışlayın...
Sonrasına ‘ama’ koyduğunuz anda öncesi silinir gider.
Her zaman ‘ama’dan sonrası gerçek düşüncelerdir!
‘Ama’dan sonrası dikkate alınmalıdır.
Günlük hayatta çok sık kullanırız bu bağlacı.
∆ Ya bunun ses çok iyi ama...
Üstelik “aa Seda Sayan’a bak” deyip atladım.
Fotoğraftaki iki kişiyi de Seda sandım yani. Sonra öğrendim ki iş çok farklıymış. Bir sosyal medya fenomeninin estetikli haliymiş bu fotoğraftakilerden biri.
Seda Sayan’ın “ben bile bazen kendimi tanımıyorum. Bu fotoğrafı ne zaman çektirdim” deyip geçiyorum açıklamasını duyunca “kadın bile kendini tanımıyorsa benim de tanımamam çok normal” dedim.
Fakat bir şey dikkatimi çekti.
Bu Fransız askısı işinin payı var mı bu benzerlik durumlarında?
Doğal ürünler deyince ‘veteriner anne’ markasını ve sosyal medya hesabını takibe alın. Ürünleri doğal ve katkı maddesiz. Şu dönemde tam da aradığımız ürünler.
***
Siz eve mezenizi söyleyin, yanında müzik listeniz de gelsin. ‘Esnaf Maslak’ bu işi halen sürdüren yerlerden biri. Sipariş için sosyal medya hesaplarına göz atın.
Cemil Kumaşçıoğlu, Ankara’da farklı işler yapmaya çalışıyor. Limon Ankara ve Köyiçi’nden sonra Alaçatı Kafası adlı mekanı Ankara’ya taşıdı. Popüler mekanı takibe alın.
***
Bu sözleri Billur Kalkavan değil de bir başkası yani daha ön planda olan biri söyleseydi, ortalık fena karışırdı.
Billur Kalkavan ne demek istiyor, özeti şu:
◊ Aldatan erkekleri haklı buluyor.
◊ “Kadında bir sorun var ki erkek aldatıyor” diyor.
◊ “Estetik yaptıran aldatılır” diye bir savunma yapıyor.
◊ “Kadın zeki değilse erkek herhalde aldatacak yahu, başka ne yapacaktı?” falan diyor.
Eser ‘nakavt’ etti
Eser ve Berfu Yenenler çiftiyle sık sık uğraşıyorlar.
Kesin onlar için kurulmuş bir trol ordusu var. Çok ilginçtir, çift ne yapsa eleştiriliyor.
Mesela bir dergiye kapak olan Eser ve Berfu, sosyal medyada fotoğraflarını paylaştı.
Eser Yenenler’in fotoğrafının altına korkunç yorumlar yapıldı.
Bir takipçisi diyor ki...
· “Eserrrr. O göbek ne! dikkat et artık”
Sana ne kardeşim?
Bir başkası çıkmış...
· “Bu ne böyle, sen kendini komik mi sanıyorsun?” diyor.
Sana da ne kardeşim?
Ama hadsizce eleştirenlerin arasında bir isim var ki, o çıtayı biraz daha yukarı taşıdı.
Boks spikeri Bilgehan Demir...
Demir fotoğrafın altına, “Giydiğiniz hiçbir kıyafet üzerinize yakışmıyorsa daha çirkinini giyin. Yakışacaktır” yazdı.
Mesela bunu hangi ruh halindeyken yazdın Bilgehan?
Hiç geçirmedin mi aklından ‘bana ne be’ diye?
Yoksa, “Yazayım da belki cevap verir ben de gündeme gelirim” diye mi düşündün acaba?
Sizler çok ilginç ve koşarak uzaklaşılacak insanlarsınız.
Eser’in bu hadsiz yoruma cevabı, “Yaptığınız hiçbir iş tutmuyorsa insanlara daha çirkin yorumlarda bulunun o yorumlar tutacaktır” oldu.
Bundan sonra olaylar ‘Bilgehan’ın çırpınışları’ şeklinde ilerledi.
Muhtemelen Bilgehan Demir şu anda kendini bir odaya kapatmış, ben ne yaptım diyordur.
· Eğer bir komedyenle laf savaşına gireceksen cephaneni hazırlamalısın.
· Eğer olmadık bir yerden kafanı çıkartacaksan rezil olmayı göze almalısın.
· Birini işiyle yargılayacaksan daha iyisini yapmalısın.
· Dış görünüşüne laf edeceksen birinin, linç yemeyi baştan kabullenmelisin Bilgehan...
Özetle, bana göre sen Eser tarafından ‘nakavt’ edildin Bilgehan.
Ve karşınızda...
Eskiden hem gazino hem de o gazinoların ihtişamlı afişleri vardı.
Mesela...
· Maksim’de Muazzez Abacı...
· Konak Gazino’sunda Bedia Akartürk...
· Maksim Gururla Sunar: Emel Sayın...
· Bebek Belediye Gazinosu Gönül Akkor...
Ve şimdi tekrardan hayatımıza giren gazinolar, piyasadaki önemli isimlerin bambaşka yeteneklerini gösteriyor bizlere
Tıpkı şunun gibi...
· ‘Yeni Gazino’ gururla sunar...
Karşınızda Merve Özbey.
Kimine göre 1970’lerin sonunda kimine göre ise 90’larda biten gazino kültürü sanırım yavaş yavaş diriliyor.
İstanbul’da bu işi hakkıyla yapan yerlerden biri ‘Yeni Gazino’. Mekana adım atar atmaz anlıyorsunuz farklı bir yere geldiğinizi.
Bir kuşağın daha önce hiç görmediği bir konsept yaratmışlar.
Sahnesi, yemek düzeni, müşteri karşılaması hepsi ‘gazinosal’ hareketler...
‘Yeni Gazino’ bu işin şu anda öncülerinden...
Çok sevdiğim Merve Özbey ise ‘Yeni Gazino’nun assolistlerinden...
‘Tamamen Arabesk’ adını verdiği projesini gazino şarkılarıyla harmanlamış Merve.
Sonuç mu? Sonuç ‘dev bir Merve’
Duruşuyla, sesiyle, kıyafetleriyle sahnede başka bir Merve’yle karşılaşıyorsunuz.
Belki de ‘asıl’ Merve’yi görüyorsunuz. Çünkü onun yeri böyle dev sahneler, büyük prodüksiyonlar...
Öyle herkesin altından kolay kolay kalkamayacağı büyük işler.
Gazinolarda assolist mekanın sahibi gibidir. Yani müşteriler assolistin misafirleri oluyor.
Fırsat bulursanız Merve’nin misafiri olun mutlaka...
Ne demek istediğimi anlayacaksınız.
‘Zam’da anlaştılar
Restoran ve kafelerin çoğunun bağlı olduğu iki dernek var. TÜRES ve TURYİD...
Sık sık aralarında anlaşmazlık çıkan bu iki kardeş, geçtiğimiz hafta bir konuda hemfikir oldular: ‘Zam’
Bazı işletmelerin uyguladığı açılış ve ısıtma ücretlerine karşı olduklarını söyleyen dernek başkanları ‘bunun tek bir yolu var, o da bu fiyatların menüye yansıtılması’ dedi.
İyi de müşteriler 6 aydır neler yaşıyor farkında mısınız?
· Müşteriler şokta.
· Ödediği hesabın yarattığı can sıkıntısını günlerce atlatamıyor müşteriler.
· ‘Daha geçen hafta 100 liraydı, ne ara 150 lira oldu’ diye garsonlara sitem ediliyor.
· ‘Domates salatası bu... Nasıl 70 lira olabilir ki’ diye tartışmalar çıkıyor.
O yüzden daha fazla zammı kaldırmaz müşteri. Siz en iyisi iki dernek tartışmaya, anlaşamamaya devam edin. Öyle çok güzeldiniz.
Barışmak falan olmuyor size.
Boşuna bekleme, dönmeyecek!
Kanye West boşanma aşamasında olduğu eşi Kim Kardashian’a yalvarma aşamasına geçmiş.
Hafta içi sosyal medyasından eşi ve çocuklarının fotoğrafını paylaşıp altına “Tanrım! Ailemizi tekrar birleştir” yazdı.
· Bu pişmanlığın dini, dili, ırkı falan yok.
· ‘Parasız adam pişman olur, zengin adam olmaz’ı yok.
· ‘Ünlüysen pişmanlığın yanından geçmezsin’ diye bir şey hiç yok.
Baksanıza Kanye West kafasını duvarlara vuracak kadar pişman ve işin kötüsü öyle de kalacak.
Kardashian bir açıklama yapıp “uzun süre başkalarını mutlu etmek için yaşadım. 2 yıldır kendimi mutlu etmeye karar verdim” dedi.
Mesaj tamamen kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği Kanye West içindi.
Yani çok belli...
Kim Kardashian gitmiş elden...
Fotoğrafını koyup ‘geri dön’ desen de, televizyona çıkıp yalvarsan da dönmeyecek geri...
Yeni sıvışma taktikleri
· Söz verdiniz, tutasınız yok.
· Yemek randevusuna gideceksiniz ama keyfiniz yok.
· Kahvaltı için konuştunuz ama başka planlar daha cazip...
Artık öyle kolay ki bundan sıyrılmak. Pandemi yeni ‘sıvışma taktikleri’ yarattı...
İşte onlardan bazıları...
· Ah be temaslıyım ben...
· Korona oldum (burada Photoshop hileleri devreye giriyor).
· Geçen hafta işyerinden biri pozitif çıkmış, ne olur ne olmaz evde duracağım...
· Belim ağrıyor, hafif de kırgınlık var üzerimde. Sence bir şey olur mu?