Esas olan ‘kazıklanıyoruz’ Hıncal Abi

‘Two Tenors’ iki tenörün müzikal düellosu için biletinizi aldınız mı? Müzikal bu akşam 20.00’de Trump Sahne’de...
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Soner Arıca bu akşam Hayal Kahvesi Kocaeli’de sahneye çıkacak. Biletler, ‘Biletix’te...
İstanbul’da ise Kenan Doğulu yılın ilk konserini veriyor. Maximum Uniq Açıkhava’daki konser 21.00’de başlıyor...
“Heidi Live Show” adlı çocuk müzikali Bornova Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Çocuklarınız için değerlendirebilirsiniz.
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Manisa... Her yerde konserler var. Biri mutlaka size göredir.
Yeşilliğe ayak basabiliyorsanız şanslınız. Bugün çıkarın ayakkabınızı ve kötü enerjinizi toprağa bırakın.
Sakıp Sabancı Müzesi bugün kapılarını çocuklu ailelere açıyor.
“Müzede Şekil Avı” adlı atölyede aileler ve çocukları keyifli vakit geçirecek.
Küçükçiftlik Bahçe konserleri başladı. Bu akşam sahnede Yok Öyle Kararlı Şeyler, Can Oflaz ve Bağzıları olacak.
Starbucks bağımlılık yaratacak bir ürün çıkardı. Dondurmalı kahveyi ilk gördüğünüz yerde deneyin.
Adı Aygün Aydın...
Hakkında alınan koruma kararına uymadığı için 3 gün zorlama hapsi cezasına çarptırıldı Aydın.
Hiç eleştirmeyin bu kararı. Sonuna kadar doğru çünkü...
Aynı tacizleri...
Aynı rahatsızlıkları...
Aynı utanmazlıkları...
Bir erkek yapsa sokakta yürüyemeyecek hale gelirdi.
Ne güzel hayat değil mi?
Açık hava toplantısı...
Açık hava konseri...
Bunların hepsini biliriz.
Peki ya açık hava diskosunu?
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Eğer açık hava diskosu görmek ve deneyimlemek istiyorsanız, bir akşam Kadıköy Caferağa ya da Beyoğlu Cihangir’e gitmeniz lazım.
Hafta içi o civarlarda dolaşırken beklemediğim bir manzara gördüm.
Meğer Cennet Koyu’nun bir arka kapısı varmış...
‘Arka kapısı’ diyorum çünkü koyun tadını çıkaran ve para ödemeyen yüzlerce kişiyle karşılaştım.
Sağlı sollu park eden arabalar kilometrelerce uzamıştı.
Adım atacak yer yoktu.
Arabasına park yeri bulan, kendisini denizin hemen kenarındaki yeşil alana atmış ve çadırını kurmuştu.
Eleştirmiyorum, bu güzellikten faydalanmak herkesin hakkı.
Piknik yapmayı özlediyseniz tam havası değil mi? Şöyle hafif esen bir yer bulup arkadaşlarınızla pikniğe gidin bugün.
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Deniz ve güzel yemek sonrası DJ Suat Ateşdağlı’yı dinlemek isterseniz Yalıkavak’ın en yenisi ‘Helia Yalıkavak’ı listenize alın.
İBB Kültür Merkezleri’nde oyun gösterimleri başladı. Hafta sonu için kendinize en yakın kültür merkezini seçin.
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The Marmara Bodrum, yaz sezonunu başlattı. ‘The Good Fellas’ geceleri için yerinizi şimdiden ayırtın.
Lezzetin yanına eğlenceyi arayanlar için güzel haber. Türkbükü’nde ‘Kuum Hotel&Beach’ içindeki Galia Sea Food ile son dönemin en merak edilen mekanı.
Eyüpsultan Belediyesi, ‘El Emeği Ürünleri Festivali’ düzenliyor. Ev kadınlarının ürettikleri ürünler 3 gün boyunca festival alanında olacak.
KüçükÇiftlik Park, kapılarını bugün açıyor. İlk sahne Duman’ın.
Caz festivali heyecanı da başladı. 28. İstanbul Caz Festivali, biletleri bugün ‘passo.com.tr’de satışa çıkıyor. Acele etmezseniz geç kalabilirsiniz.
Korku filmi sevenler sinema salonlarına... ‘Korku Seansı: 3’ sinemalarda.
Mekanlar açılınca İncili Gastronomi Rehberi’nin değeri çok daha iyi anlaşıldı. Mekan seçiminiz için rehber olan kitabı yanınızdan ayırmayın.
Önümüze bakarken geride bıraktıklarımız vardır.
◊ Hamburger fiyatlarını gördük. Tamam dedik. Herhalde talep var.
◊ Bazı balık restoranlarında neredeyse ‘euro’ üzerinden hesap gelmeye başladı. Ama ona da eyvallah dedik. Heralde denizlerimizde bu yıl balık yok.
Ama su bu su!
Bildiğimiz su!
Hem de 0.33’lük.
Tanesine 40 TL yazmışlar.
◊ Hiç utanmamışlar.
Çok susadığımız günün herhangi bir anında bir bardak buz gibi kefire şans tanıyın. Sevmeyenler böyle böyle bu mucize içeceğe alışacak.
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Bugünden yarını düşünmeyin. Günün tadını çıkarın, zihninizi dinlendirin. Bunu haftada 3-4 gün yapın.
Kişisel gelişim kitabınıza her gün 15 dakika ayırın ve yaşam enerjiniz artırın.
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Kuruçeşme Caddesi’nde yeni açılan kafelere gidin bugün. Çalan müzikle beraber kaldırımlara kadar uzuyor kalabalık.
Harbiye Açık Hava Konserleri bu cuma Yıldız Tilbe ile başlıyor. Biletleri şimdiden alın.
Tam öğle saatleri...
Hava nasıl sıcak...
Biraz serinlemek isteyen gölge ve klimalı kafelere akın etmiş.
Masaya oturulunca herkesin ilk cümlesi...
◊ Sıcağa bak
◊ Böyle bir şey olabilir mi
Lerzan Mutlu, İrem Derici’yi aramış ama telefon açılmamış.
Mesaj atmış “müziği kıs” diye. Cevap alamamış.
Kapısını tıklatmış, açan olmamış.
Site güvenliğine falan da haber vermiş Lerzan Hanım ama nafile.
Gece yarısı müzik sesi, hele ki apartman dairesinde çevreye rahatsızlık verir, haklı Lerzan Mutlu ama beni nedense bir gülme alıyor bu olayı konuşurken.
Acaba diyorum;
Kafalar iyice karıştı.
O yüzden 1 Temmuz sonrasına ben ‘en yeni normal’ diyorum.
Şu son 8-10 ay içinde tüm dünya olarak;
◊ Normalleşmeyi denedik. Olmadı.
◊ Yeni normale geçtik. I-ııı tutmadı.
◊ Şimdi ‘en yeni’sine geçiyoruz.
Umarım devamı gelmez de kaldırırız ‘normal’in önüne gelen tüm ekleri.
Sabah yogası için televizyon karşısına değil, parka gidin.
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Jolly Joker Alaçatı temmuz programını açıklamış. Konserler birkaç gün içinde başlıyor, yerinizi ayırtın.
Zorlu PSM açık hava amfisinde ‘Büyük Ev Ablukada’ konseri var. Üstelik akustik performans. Kaçırmayın.
Sinemalar nihayet açıldı. Vizyon filmlerine bakılıp özlem giderilsin!
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Milliyet Sanat’ın temmuz sayısı çıktı. Bugün alıp hafta sonu okumayı ihmal etmeyin.
Fulya Soybaş, Hürriyet YouTube kanalında “Hürriyet Bizimle” adıyla keyifli sohbetlere imza atıyor. Bugün mutlaka seyredin.
“Saat 24.00’te müziği kapatacağız ama kulaklıklarımızı takıp eğlenmeye devam edeceğiz” diyorlar.
Meydan okuyorlar anlayacağınız. “Müziğimizi kısamazsınız” diyorlar.
“Biz bir şekilde yolunu buluruz” diyorlar.
Ama şunu anlamıyorlar:
◊ Bu karar sizin, benim, hepimizin sağlığı için alındı.
◊ Bu karar eylül ayından sonrasını rahat geçirmek için uygulanıyor.
Yaz bitiminde artık rahat edelim diye, ‘aman sabahlar olmasın’lı geceleri bir süre daha erteleyeceğiz. Bu kadar basit.
Peki IF yetkilileri;
1 Temmuz Perşembe (yarın) Bodrum’daysanız yemek ve eğlenceyi de özlediyseniz, adresiniz ‘Helia Yalıkavak’ olsun. Bodrum’un en mekanı, ‘Nixie Hotel’ içinde kapılarını açtı.
Fişekhane, kültür, sanat ve eğlence merkezi haline geldi. Üstelik tarihi yapıya hiç dokunmamışlar. Öğlen kahveniz için listeye alın.
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Datça sakinlik isteyenlerin kaçış noktasıdır. Bölgede açılan ‘Mayan Coctail&Food’ ise Datça’nın havasını Meksika esintileriyle süslemeye başlamış bile.
Haberi okurken “Hadi oradan” dedim.
İşletmecilere bir noktaya kadar hak veriyorum.
Bu arz ve talep dengesini bölgedeki manavın, pazarların, marketlerin karşılayamadığını kabul ediyorum.
Ama arkadaşlar...
◊ 4 liralık bir salatalık, nasıl bir zorlu süreçten geçiyor olabilir ki Bodrum ve Çeşme’ye gelince 60 lira oluyor?
Ya da...
◊ 125 TL’ye satılan bir kola nasıl bir yol izliyor ki yüzde bilmem kaç bin zam görüyor?
◊ 55 TL’ye satılan küçük su mesela...
Haftanın bir ya da iki günü kalsiyumu yüksek beslenmeyi seçin. Mesela bugün güne yulaf ile başlayın.
Şu özel olan ve herkesin bilmediği esnaf lokantalarına uzun zamandır gitmiyorsanız bugün uğrayın.
Türkiye’nin en büyük turizm-etkinlik fuarı başladı. Gastroshow’ları seyretmek ve workshop’lara katılmak için bugün İstanbul Fuar Merkezi’ne gidebilirsiniz.
Sabah kahve içmeye yürüyerek gidin. Bu sırada günlük yürüyüşünüzü de yapmış olacaksınız.
Sherlock Holmes merak uyandıracak yeni maceralarını öncelikle sesli kitaplar aracılığıyla kitapseverlere sunacak. ‘Storytel’de yayınlanacak yeni maceraları takip edin.
Kedi tüyüne alerjisi olanlar için ‘aktif alerjenleri’ azaltan bir mama geliştirildi. ‘Purina Pro Plan, Live Clear’ı evcil dostunuz için bir deneyin.
Siz iç mekan tasarımı yaparken kumaş tercih eder misiniz? Saat 19.00’daki workshop’a katılırsanız fikriniz değişebilir. ‘İç mekan tasarımında kumaşlar’ etkinliği için biletler Biletix’te.
Evde çok çalıştık, şimdi sıra kendimize yazlık bir çalışma ortamı seçmeye geldi. Serin kafeler, ferah restoranlar bu işe çok uygun.
Esas olan ‘kazıklanıyoruz’ Hıncal Abi
Hıncal Uluç dünkü yazısında Çeşme ve Bodrum’un fiyatlarını ifşa eden gazetecilere sitem etmiş. “Başka konulara bakın bunlar normal. Lahmacun 70 lira da olur, 170 lira da, 1700 lira da” demiş.
Ve “Esas unsur aldığın mal değil, komşundur (yani yanında hangi ünlü isimlerin olduğu)” diye eklemiş.
Evet, bazı mekanlarda lahmacun fiyatı zaten yıllardır belli. İsteyen gider istemeyen gitmez, katılıyorum. Ancak her sezon üç-beş mekan daha ortaya çıkıyor ve onlar da kafalarına göre fiyatlandırıyorlar lahmacunu.
Ben buna karşıyım. Çünkü onlar böyle yaptıkça, biz normal vatandaşların hareket alanı azalıyor.
10-20 liraya lahmacun yiyecek yer bulamıyorsun.
Hadi lahmacunu geçelim...
Ama su da mı Hıncal Abi? 8 litre suya 960 TL yazılır mı? Ben suya 960 TL verdikten sonra...
◊ Yanımda Jennifer Lopez otursun...
◊ Rihanna yemek yesin...
◊ Anthony Hopkins o eğlenceli dansını etsin...
Bana ne!
Cebimden o para çıktıktan, ben kazıklandıktan sonra kimin umurunda Rihanna veya Jennifer?
Peki hadi yeni bir sayfa açalım...
Adana kebabına yazılan 750 liralık fiyat normal mi?
Öyle normal Adana değil yanlış anlaşılmasın, altın tozlu bu Adana. Gramını bilmiyorum. 200 gram olsun ya da 300. Yahu hadi olsun 400!
“Ama altın tozlu yazıyor. Onu niye atladın” demeyin.
Altın tozunu gözünüzde büyütmeyin. Çin’den veriyorsunuz siparişi, 1 haftada kapınıza geliyor. Fiyatı da taş çatlasın 200-250 TL!
İçinden kilolarca Adana kebabına yetecek toz çıkar.
Ee şimdi ben 750 TL’lik bu kebabı yerken...
◊ Yanımda kim oturuyor ona mı dikkat edeceğim?
◊ “Ooo 750 TL’ye Adana yedim ama bulunduğumuz mekanda çok kaliteli isimler vardı” mı diyeceğim?
◊ Ben iki porsiyon yedim, çünkü barın köşesindeki Tarkan çok iştahlı yiyordu, canımı çektirdi diye hava mı atacağım?
O yüzden bunları meşrulaştırmamak lazım.
Tekrar söylüyorum, hep söyleyeceğim, her fırsatta da ifşa edeceğim!
◊ Serbest piyasanın da bir ‘vicdani’ limiti vardır.
◊ Bazı fiyatlandırmaları “serbest piyasa” deyip geçiştiremezsiniz.
◊ Kendi vatandaşınızı kazıklayamazsınız.
◊ Şurada 3 günlük tatilimizi burnumuzdan getiremezsiniz.
Ayrıca Adanalılar iyi bilir, onlar Adana kebabının üstüne turunç sıkıp öyle yerler. Altın tozu falan bilmezler. Size altın tozlu Adana kebabınızla afiyetler olsun. Ben 3 kuruşluk turunçtan yanayım...
Dünya mutfağı! Pardon?
◊ “Türk mutfağı” diyorlar, “Tamam” diyoruz...
◊ “Lübnan lezzetleri” diyorlar, “Aaa ne güzel” diyoruz...
◊ “İtalyan mutfağı” diye övüyorlar, “Severiz” diyoruz...
◊ “Fransız mutfağının seçkin lezzetleri” diyorlar, “Hastasıyız” diyoruz...
◊ “Asya mutfağının yeri çok başkadır” diye hava atıyoruz...
Peki ama, dünya mutfağı dediklerinde ne yapıyoruz? “Çok cool be” deyip masamıza oturuyoruz.
Hiç düşündük mü, “Dünya mutfağı nedir” diye?
“Dünyada dünya mutfağı diye bir tanım var mı” diye?
Ben söyleyeyim. Yok!
Sadece soruyorum, dünya mutfağının rakibi kim? Mars mutfağı mı? Bu basit soru dünya mutfağı diye bir tanım olmadığını ortaya koyuyor.
O yüzden yavaş yavaş kaldıralım ‘dünya mutfağı’ kalıbını. Olmayan bir mutfak üzerine konuşmayalım artık.
Bu açıklamayı yaptıranlar utansın
Gülşen, sahne kostümüne yapılan eleştirilere cevap verdi. “Ne giydiğime, nasıl yaşamak istediğime, sadece ama sadece kendim karar verebilirim” dedi.
Bir kadına şu devirde bu açıklamayı yaptıranlar...
◊ Burada mısınız?
◊ Utandınız mı?
Gülşen’e bu açıklamayı yaptıranlar...
◊ Şimdi ortalıklarda değil.
◊ Hepsi deliklerine saklandı ve kıs kıs gülüyor.
◊ Hiç utanmadıklarına eminim.
◊ ‘Old school’ kafalarının zerre değişmediğini ispat bile edebilirim.
Yazlık notlar
◊ İstanbul’un Ruby’si Yalıkavak’ta öyle bir mekan açmış ki... Güneş resmen kucağınızda batıyor. Yerinde duramayanların bu yaz adresi Ruby Mare olacak belli.
◊ Yalıkavak’ta, Elementa Hotel hafta içi her gün 19:00’dan 24:00’e kadar “Türkçe 90’lar Pop Gecesi” düzenliyor. İhtiyacı güzel yakalamışlar.
◊ Çeşme’de ilginç şeyler oluyor. Nişantaşı’ndaki Cabbar Ocakbaşı Alaçatı’da açıldı. Önce yemek yeniyor, sonra sandalyelerin üzerine çıkılıp dans ediliyor.
◊ Nixie Hotel, Bodrum’da henüz yeni ancak Helia adındaki restoranı şimdiden müdavimler kazanmış.
Mekanın güzel taraflarından biri ise güneş batarken başlayan “Gün Batımı DJ Partileri”.