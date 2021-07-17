Eleştiri, yeni akım başlattı: Sana ne!

Side’deki ‘Paloma Finesse’ dünyaca ünlü şefleri ağırlıyor. Chef’s Kitchen’ı bugün ünlü restoran 7 Mehmet’in şefi Mehmet Akdağ yönetecek.
**
İstanbul’da ‘Çocuk Tiyatro Festivali’ sürüyor. Bugün Sultanbeyli Gölet Parkı ve Zeytinburnu Çırpıcı Parkı’nda çocuk tiyatroları sahnelenecek.
***
Çocuğunuz için mobil eğitim uygulaması ‘Da Vinci Kids’i akıllı cihazınıza indirin.
Ve “Esas unsur aldığın mal değil, komşundur (yani yanında hangi ünlü isimlerin olduğu)” diye eklemiş.
Evet, bazı mekanlarda lahmacun fiyatı zaten yıllardır belli. İsteyen gider istemeyen gitmez, katılıyorum. Ancak her sezon üç-beş mekan daha ortaya çıkıyor ve onlar da kafalarına göre fiyatlandırıyorlar lahmacunu.
Ben buna karşıyım. Çünkü onlar böyle yaptıkça, biz normal vatandaşların hareket alanı azalıyor.
10-20 liraya lahmacun yiyecek yer bulamıyorsun.
Hadi lahmacunu geçelim...
Ama su da mı Hıncal Abi? 8 litre suya 960 TL yazılır mı? Ben suya 960 TL verdikten sonra...
‘Two Tenors’ iki tenörün müzikal düellosu için biletinizi aldınız mı? Müzikal bu akşam 20.00’de Trump Sahne’de...
***
Soner Arıca bu akşam Hayal Kahvesi Kocaeli’de sahneye çıkacak. Biletler, ‘Biletix’te...
İstanbul’da ise Kenan Doğulu yılın ilk konserini veriyor. Maximum Uniq Açıkhava’daki konser 21.00’de başlıyor...
“Heidi Live Show” adlı çocuk müzikali Bornova Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Çocuklarınız için değerlendirebilirsiniz.
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Manisa... Her yerde konserler var. Biri mutlaka size göredir.
Yeşilliğe ayak basabiliyorsanız şanslınız. Bugün çıkarın ayakkabınızı ve kötü enerjinizi toprağa bırakın.
Sakıp Sabancı Müzesi bugün kapılarını çocuklu ailelere açıyor.
“Müzede Şekil Avı” adlı atölyede aileler ve çocukları keyifli vakit geçirecek.
Küçükçiftlik Bahçe konserleri başladı. Bu akşam sahnede Yok Öyle Kararlı Şeyler, Can Oflaz ve Bağzıları olacak.
Starbucks bağımlılık yaratacak bir ürün çıkardı. Dondurmalı kahveyi ilk gördüğünüz yerde deneyin.
Adı Aygün Aydın...
Hakkında alınan koruma kararına uymadığı için 3 gün zorlama hapsi cezasına çarptırıldı Aydın.
Hiç eleştirmeyin bu kararı. Sonuna kadar doğru çünkü...
Aynı tacizleri...
Aynı rahatsızlıkları...
Aynı utanmazlıkları...
Bir erkek yapsa sokakta yürüyemeyecek hale gelirdi.
Ne güzel hayat değil mi?
Açık hava toplantısı...
Açık hava konseri...
Bunların hepsini biliriz.
Peki ya açık hava diskosunu?
***
Eğer açık hava diskosu görmek ve deneyimlemek istiyorsanız, bir akşam Kadıköy Caferağa ya da Beyoğlu Cihangir’e gitmeniz lazım.
Hafta içi o civarlarda dolaşırken beklemediğim bir manzara gördüm.
Meğer Cennet Koyu’nun bir arka kapısı varmış...
‘Arka kapısı’ diyorum çünkü koyun tadını çıkaran ve para ödemeyen yüzlerce kişiyle karşılaştım.
Sağlı sollu park eden arabalar kilometrelerce uzamıştı.
Adım atacak yer yoktu.
Arabasına park yeri bulan, kendisini denizin hemen kenarındaki yeşil alana atmış ve çadırını kurmuştu.
Eleştirmiyorum, bu güzellikten faydalanmak herkesin hakkı.
Piknik yapmayı özlediyseniz tam havası değil mi? Şöyle hafif esen bir yer bulup arkadaşlarınızla pikniğe gidin bugün.
***
Deniz ve güzel yemek sonrası DJ Suat Ateşdağlı’yı dinlemek isterseniz Yalıkavak’ın en yenisi ‘Helia Yalıkavak’ı listenize alın.
İBB Kültür Merkezleri’nde oyun gösterimleri başladı. Hafta sonu için kendinize en yakın kültür merkezini seçin.
***
The Marmara Bodrum, yaz sezonunu başlattı. ‘The Good Fellas’ geceleri için yerinizi şimdiden ayırtın.
Lezzetin yanına eğlenceyi arayanlar için güzel haber. Türkbükü’nde ‘Kuum Hotel&Beach’ içindeki Galia Sea Food ile son dönemin en merak edilen mekanı.
Eyüpsultan Belediyesi, ‘El Emeği Ürünleri Festivali’ düzenliyor. Ev kadınlarının ürettikleri ürünler 3 gün boyunca festival alanında olacak.
KüçükÇiftlik Park, kapılarını bugün açıyor. İlk sahne Duman’ın.
Caz festivali heyecanı da başladı. 28. İstanbul Caz Festivali, biletleri bugün ‘passo.com.tr’de satışa çıkıyor. Acele etmezseniz geç kalabilirsiniz.
Korku filmi sevenler sinema salonlarına... ‘Korku Seansı: 3’ sinemalarda.
Mekanlar açılınca İncili Gastronomi Rehberi’nin değeri çok daha iyi anlaşıldı. Mekan seçiminiz için rehber olan kitabı yanınızdan ayırmayın.
Önümüze bakarken geride bıraktıklarımız vardır.
◊ Hamburger fiyatlarını gördük. Tamam dedik. Herhalde talep var.
◊ Bazı balık restoranlarında neredeyse ‘euro’ üzerinden hesap gelmeye başladı. Ama ona da eyvallah dedik. Heralde denizlerimizde bu yıl balık yok.
Ama su bu su!
Bildiğimiz su!
Hem de 0.33’lük.
Tanesine 40 TL yazmışlar.
◊ Hiç utanmamışlar.
Çok susadığımız günün herhangi bir anında bir bardak buz gibi kefire şans tanıyın. Sevmeyenler böyle böyle bu mucize içeceğe alışacak.
***
Bugünden yarını düşünmeyin. Günün tadını çıkarın, zihninizi dinlendirin. Bunu haftada 3-4 gün yapın.
Kişisel gelişim kitabınıza her gün 15 dakika ayırın ve yaşam enerjiniz artırın.
***
Kuruçeşme Caddesi’nde yeni açılan kafelere gidin bugün. Çalan müzikle beraber kaldırımlara kadar uzuyor kalabalık.
Harbiye Açık Hava Konserleri bu cuma Yıldız Tilbe ile başlıyor. Biletleri şimdiden alın.
Tam öğle saatleri...
Hava nasıl sıcak...
Biraz serinlemek isteyen gölge ve klimalı kafelere akın etmiş.
Masaya oturulunca herkesin ilk cümlesi...
◊ Sıcağa bak
◊ Böyle bir şey olabilir mi
Lerzan Mutlu, İrem Derici’yi aramış ama telefon açılmamış.
Mesaj atmış “müziği kıs” diye. Cevap alamamış.
Kapısını tıklatmış, açan olmamış.
Site güvenliğine falan da haber vermiş Lerzan Hanım ama nafile.
Gece yarısı müzik sesi, hele ki apartman dairesinde çevreye rahatsızlık verir, haklı Lerzan Mutlu ama beni nedense bir gülme alıyor bu olayı konuşurken.
Acaba diyorum;
Kafalar iyice karıştı.
O yüzden 1 Temmuz sonrasına ben ‘en yeni normal’ diyorum.
Şu son 8-10 ay içinde tüm dünya olarak;
◊ Normalleşmeyi denedik. Olmadı.
◊ Yeni normale geçtik. I-ııı tutmadı.
◊ Şimdi ‘en yeni’sine geçiyoruz.
Umarım devamı gelmez de kaldırırız ‘normal’in önüne gelen tüm ekleri.
Sabah yogası için televizyon karşısına değil, parka gidin.
***
Jolly Joker Alaçatı temmuz programını açıklamış. Konserler birkaç gün içinde başlıyor, yerinizi ayırtın.
Zorlu PSM açık hava amfisinde ‘Büyük Ev Ablukada’ konseri var. Üstelik akustik performans. Kaçırmayın.
Sinemalar nihayet açıldı. Vizyon filmlerine bakılıp özlem giderilsin!
***
Milliyet Sanat’ın temmuz sayısı çıktı. Bugün alıp hafta sonu okumayı ihmal etmeyin.
Fulya Soybaş, Hürriyet YouTube kanalında “Hürriyet Bizimle” adıyla keyifli sohbetlere imza atıyor. Bugün mutlaka seyredin.
“Saat 24.00’te müziği kapatacağız ama kulaklıklarımızı takıp eğlenmeye devam edeceğiz” diyorlar.
Meydan okuyorlar anlayacağınız. “Müziğimizi kısamazsınız” diyorlar.
“Biz bir şekilde yolunu buluruz” diyorlar.
Ama şunu anlamıyorlar:
◊ Bu karar sizin, benim, hepimizin sağlığı için alındı.
◊ Bu karar eylül ayından sonrasını rahat geçirmek için uygulanıyor.
Yaz bitiminde artık rahat edelim diye, ‘aman sabahlar olmasın’lı geceleri bir süre daha erteleyeceğiz. Bu kadar basit.
Peki IF yetkilileri;
1 Temmuz Perşembe (yarın) Bodrum’daysanız yemek ve eğlenceyi de özlediyseniz, adresiniz ‘Helia Yalıkavak’ olsun. Bodrum’un en mekanı, ‘Nixie Hotel’ içinde kapılarını açtı.
Fişekhane, kültür, sanat ve eğlence merkezi haline geldi. Üstelik tarihi yapıya hiç dokunmamışlar. Öğlen kahveniz için listeye alın.
***
Datça sakinlik isteyenlerin kaçış noktasıdır. Bölgede açılan ‘Mayan Coctail&Food’ ise Datça’nın havasını Meksika esintileriyle süslemeye başlamış bile.
Eleştiri, yeni akım başlattı: Sana ne!
Gülşen’in giydiği sahne kıyafetini eleştirenler, çok sert kayaya çarptı.
Gündeme gelmek için klavye kıranlar hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı.
O talihsiz tepkiler yeni bir akım başlattı.
O akımın adı:
“Sana ne ne giyeceğimden!”
Bu sezon besbelli bu akımın önüne geçilemeyecek.
Artık sahne öncesi yapılan “İlk hangi şarkıyla çıkacak” tartışmalarının yerini “Acaba sahnede ne giyecek” tartışmaları alacak.
Gülşen sahnede benzer kıyafetler giymeye devam edecek mesela.
Hande Yener, kendi beyanıyla “daha açık ve daha cesur” giyinecek artık.
İrem Derici sahnesi için çılgın planlar yapıyor.
Hadise “Benim neyim eksik” diyerek kostüm konusunda ciddi bir mesai harcıyor.
Eee beyler...
Ve hatta kıskançlıktan tırnaklarını yiyen hanımlar...
İşte böyle olur.
Siz eleştirip toplumun önüne atmaya kalkarsınız ama toplum bazen yem olarak sizi görür ve onları kucaklar.
Bu işler böyledir.
Bu da çok ama çok tatlı bir ders olsun sizlere...
Ne tesadüf değil mi?
Tesadüfe bakın ki, Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım’ın görüntüleri basına yansıdıktan bir gün sonra Hadise ile Mehmet Dinçerler’in de fotoğrafı çıktı.
Çağla ile Kaan öyle pek ortalıkta görüntülenmediler ama Hadise herkesin gittiği, popüler bir mekanda yakalandı (!) kameralara.
Yani eski sevgilisinin hamlesine karşılık vermek istedi.
Görüntü vermekle kalmadı, sonrasında bir açıklaması yansıdı basına.
“Ben şu an çok mutluyum, eskiden mutlu değilmişim” tarzında sözler söylemiş iddiaya göre Hadise.
Ben biraz geç fark ettim ama apaçık ortada ki bunlar kasıtlı yapılıyor.
◊ Kıskançlık hareketleri...
◊ “Ben kaybetmem” tavırları...
◊ Azıcık da “Keşke ayrılmasaydık, ben seni özlüyorum” mesajları...
Bana göre...
◊ Kim biten ilişkisinin ardından sağda solda “Oh be çok mutluyum” diyorsa o kişi aslında mutsuzdur.
◊ Kim “Ne berbat bir ilişkimiz varmış, yeni fark ettim” diyorsa çok keyifli bir ilişkiden çıkmıştır.
◊ Kim “Kurtuldum yaşasınnnnn” diyorsa, aslında içten içe bir geri dönüş bekliyordur.
Ama olmaz be Hadise...
Bak Kaan’ın hiç sesi
çıkıyor mu?
Gündoğan depara kalktı
Kim derdi ki Gündoğan, Yalıkavak’ın ensesine yapışacak.
Kimin aklına gelirdi ki, Yalıkavak severler akşamları gizli gizli Gündoğan’a kaçacak.
Olmayacak şeyler oluyor, Yalıkavakçılar sanki yavaş yavaş Gündoğan’a kayıyor.
***
Bunu düşündüren, Gündoğan’ın bu sezon açılan restoranları olmuştu ilk başta...
Sonra otellerinde de aynı kaliteyi gördüm. Örneğin Mivara Luxury Resort.
Çaktırmadan gezdim oteli.
Düşünün, kapıdan girip yerin 8 kat altına iniyorsunuz ve karşınıza en pahalı plajın kumu, en girilmesi zor plajın denizi çıkıyor.
***
Odalar dolu, gel de yer bul kolaysa. Bir ben bilmiyormuşum bugüne kadar burayı...
Normal odaların fiyatları Bodrum ortalamasında. Ama Mivara’nın villa kısmına gelince işler değişiyor.
Günlük 7 bin Euro, aylık ise 210 bin euro vererek bir villa kiralanabiliyor.
Bu fiyatı ödeyenlere özel bir butler (yardımcı) ve aşçı veriliyor.
“Fiyata bak, 210 bin euro 2 milyon liradan fazla yapıyor” falan demeyeceğim artık.
Ben de sıkıldım çünkü.
Buralarda lüks istiyorsanız bedeli bu. Kabullendim.
Ayrıca Yalıkavak ile yarışmak...
Türkbükü’ne parmak ısırtmak...
Torba’yı geride bırakmak için başka yol yok.
Yeni nesil şef
Şef Mehmet Yalçınkaya bir kitap çıkardı. Adı “Denizden”.
Kitaba ‘balığın iade-i itibarı’ diye de bir not düşmüş ünlü şef.
“Neden?” diye sorduğumda “Şaka değil, böyle giderse denizlerimizde balık bulamayacağız” dedi.
Kitapta unutulmak üzere olan balıklar ve onlarla yapılan enfes yemek tarifleri var. Sadece yemek yapmayı değil, denizlerimizin tarihini de öğretiyor bize Yalçınkaya.
“Denizden” kitabının tanıtım yemeğine katıldım. Mehmet Şef yemeklerine İstanbul, Gömeç, Datça gibi isimler vermiş.
Her bölgenin balığını bulmaya çalışmış ve onları yorumlamış.
Ben menüyü görünce şaşırdım. Yalan yok korktum. Aklımdan ilk geçen “Gelenekselliğini bozma Mehmet Şef” oldu.
Çünkü ben Mehmet Şef’i...
◊ “Yorumlama her yemeği kardeşim” diye kızmasıyla severim.
◊ Osmanlı mutfağına tutkusuyla alkışlarım.
◊ Bir yarışmacı önüne ‘trüflü ve ıstakoz kuyruklu ali nazik’ getirdiğinde tabağı elinin tersiyle itmesiyle sempatik bulurum.
◊ Özetle, gelenekselliğiyle bilirim.
Böylesine bir önyargı ile tattım yemeklerini usta şefin. Günün sonunda hak verdim Mehmet Yalçınkaya’ya.
◊ O halen Türk mutfağı için savaşıyor.
◊ “Etrafımız denizlerle çevrili, neden balık konuşulmuyor” diye kafasını taşlara vuruyor.
◊ Somer Şef’in de ‘gazıyla’ dünyaca ünlü şeflere meydan okuyor.
◊ “Öyle yorumlamalar yaptım ki hadi bakalım unutun unutabilirseniz” diyor.