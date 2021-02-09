Elektrikli scooter’lar hafta sonu yasaklansa mı?

Hadise çırpınıyor bir süredir. “Bu kadar da olmaz, bunun bir yaptırımı yok mu” diye sağa sola dert yanıyor.

Son dönemde sık sık gördüğümüz, kadının kadına düşmanlığının en çirkin örneklerinden birini yaşıyor çünkü.

Ve biliyor musunuz...

Haklı Hadise. Sonuna kadar haklı.



Sunucu Bircan Bali televizyon programında “Hadise Eurovision’da 4’üncü olduğu gün ‘özel günündeydi’ yani muayyen günüydü” dedi. Sonra bunun üzerinden kısa bir geyik yaptı masadakiler.

İsimlere takılmayalım, bunu bir başkası da diyebilirdi.

Biz yine aynı tepkiyi gösterirdik.

