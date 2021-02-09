Elektrikli scooter’lar hafta sonu yasaklansa mı?

Kendinizi gaza getirin. Sağlıklı beslenmek için sadece 3 gün sabredin. Bakın görün, alışacak mideniz yeni düzene.
Saat 11.00’de rehber eşliğinde Van’ı geziyoruz. Biletix’ten bilet alabilirsiniz.
Peki ya, ‘Louvre Müzesi Antik Mısır Bölümü’ne gitmeye ne dersiniz. O da saat 21.00’de.
İngilizce öğrenme tekniklerini merak edenler Instagram’dan ‘ingilizcebank’ hesabını takibe alsın.
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Selim Çiprut’un fantastik kitabı “Sana Bir Sır Vereceğim” Potink Kitap’tan çıktı. Akıl almaz hikayeleri sevenler elinden bırakamayacak.
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Sezen Aksu sen ne yaptın öyle? Son şarkısı “Affet”i dinlemelisiniz.
Son dönemde sık sık gördüğümüz, kadının kadına düşmanlığının en çirkin örneklerinden birini yaşıyor çünkü.
Ve biliyor musunuz...
Haklı Hadise. Sonuna kadar haklı.
Sunucu Bircan Bali televizyon programında “Hadise Eurovision’da 4’üncü olduğu gün ‘özel günündeydi’ yani muayyen günüydü” dedi. Sonra bunun üzerinden kısa bir geyik yaptı masadakiler.
İsimlere takılmayalım, bunu bir başkası da diyebilirdi.
Biz yine aynı tepkiyi gösterirdik.
Word Akustik serisinin konuğu ise Athena... Adres Yapı Kredi Bomontiada’nın Instagram hesabı...
Bugün yurdun büyük bölümünde güneş var. O halde evlere kapanmadan en yakın parkta biraz yürüyüş yapıp etrafı seyredelim.
El maharetine dayanan ‘makrome işine’ bir kendinizi bırakın. Zaten bir kere girince çıkamayacaksınız.
38’inci yaşın sana mutluluk, huzur getirsin.
Sağlıklı ol!
AMA...
◊ Milyonlarca insan evinde otururken...
◊ Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmazken...
◊ Mekanlar kapalıyken...
◊ Maskesiz sokağa adım atılmazken...
Başarının sırrı devamlılıktır! O yüzden öğrenme rutininizi oluşturun, bıkmadan, usanmadan kafa yorun bir konuya...
Öğlen saatlerinde şöyle bir dondurmayla kendimizi mutlu etmenin tam da günü. Herkesin bir dondurmacısı vardır elbet...
‘Aşka Kalpten Bağlıyız’ mesajıyla Sevgililer Günü’ne hazırlanan Divan’ın, şu pastalarından mı sipariş etsek. Fotoğrafı bile acıktırıyor...
Türk kahvesi ile güne başlayanlar için ‘közde kahve’ tadında kahveler yapan bir makine çıkmış. Ufak canavarın adı ‘Homend Pottoman’...
Kapadokya planı yaptıysanız önce bölgeyi sanal bir turla gezmeye ne dersiniz? ‘biletix.com’da biletler var.
‘Love my body’ diye yola çıktılar. Kadınlar için şık, rahat ve dekolte detaylarıyla dolu eşofmanlar ürettiler. Malum evde şık olmak önemli.
Gıda fiyatları yüksek evet ama mahallenizdeki markete en son ne zaman gittiniz? Bugün bir uğrayıp fiyat karşılaştırması yapın.
Bazılarında konuşmacı, bazılarında sinsi bir dinleyici oldum.
Pandemi falan unutup, lunaparktaki bir çocuk gibi önüme gelen her odaya dalıp dalıp çıktım resmen.
Clubhouse, kullanıcılara sesli sohbet odaları üzerinden etkileşim imkanı sunuyor. İster bir oda açıp arkadaşlarınızla sohbet ediyorsunuz, isterseniz de açılmış odalara girip dinleyici ya da konuşmacı oluyorsunuz.
Bir süre sonra ‘elek’ görevi görecek bu uygulama.
Instagram veya YouTube’da milyonların takip ettiği isimler burada o şansı bulamayacaklar.
Hatta bence ‘rezil olacaklar’.
İşte o yüzdendir buraya ‘er meydanı’ demem...
Yani gösterecek çok şeyi olan ama konuşacak iki kelimesi bulunmayanlar uzak durmalı Clubhouse’dan.
Yasaklardan sonra ‘doğa’ çok iyi geliyor.
Hadi bir parka gidelim, alalım kitabımızı, uzanalım çimlere...
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Dünya mutfaklarını keşfedin. Bunun için Şef İsmet Saz’ın Bronco adlı sokak lezzetleri restoranını ziyaret edebilirsiniz.
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Eski giysilerden yeni şeyler üretin. Yaratıcılığımızı bugünlerde kullanmayacağız da ne zaman kullanacağız...
Kültür Bakanlığı’nın uzun uğraşları sonucu Türkiye’de çekilmesine karar verilen filmin setini hafta içi Bakan Mehmet Nuri Ersoy ziyaret etti.
Statham ve Ritchie ile kısa bir sohbet eden Ersoy’a, Jason Statham “bugüne kadar böyle bir coğrafyada bulunmadığını, çok misafirperver olduğumuzu ve döner dönmez tüm dostlarına Türkiye’ye gelmelerini tavsiye edeceğini” söylemiş.
Başrol oyuncusundan yönetmenine, teknik ekipten temizlik kadrosuna kadar herkes mutlu yani.
Hatta bu mutluluk onların set süresini de uzattı.
Daha kısa sürede tamamlanması planlanan çekimler, ekibin keyfi yerinde olunca bir hafta sarkmış.
Böyle önemli isimlerin çekeceği bir filmde set merkezinin Türkiye olması çok mühim bir mesele.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sete kadar gidip oyuncularla sohbet etmesi de aynı derecede önemli.
Peki son çıkan haber neydi...
‘Davet edildiği televizyon programlarına pandemi nedeniyle gitmek istemeyen Emrah artık stüdyolara hologramını yollayacakmış.’
Hologram teknolojisi uzun yıllardır dünyada kullanılıyor. Örneğin Snoop Dogg hayatını kaybeden Tupac ile, Celine Dion müziğin efsanesi Elvis Presley ile sahnede bu teknoloji sayesinde bir araya gelmişti zamanında.
Yapılan bir ilk falan değil yani.
Daha doğrusu yapılacağı söylenen...
5 dakikası 370 bin lira olan bu teknoloji için Danimarkalı bir firma ile anlaştığı iddia ediliyor Emrah’ın.
Bakın mümkün değil
İmkansız yahu olmaz. Olamaz...
‘Yolum Uzun’ Kezzo ve Eypio’nun dün çıkan yeni şarkısı. 5 yıldız benden...
“Sağlıklı mı sağlıksız mı” sorusunun cevabını arayan, ezber bozan bir kitap Robert L. Shewfelt’in “İşlenmiş Gıda Yanılgısı” kitabı. Hafta sonu bitirilebilir.
Akşam yemeğine kadar evdeki malzemelerden kendinize ‘takı’ yapabileceğinizi biliyor musunuz?
Yarım saat ip atlarsanız ‘kilonuza göre değişiyor ama’ ortalama 400 kalori yakabilirsiniz...
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Kahvenin kokusunu tarihiyle keşfetmek için bu akşam ‘Kahve: efsunlu içeceğin yolculuğu’ etkinliği var. Biletler, biletix’te...
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Akşam için şimdiden not alın. Saat 20.30’da TRT 2’ de ‘Yasak Şehir Konseri Carmina Burana’ var. Asla kaçmaz.
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Tarihi Kuzguncuk Fırını’na yolunuzu ne yapın edin düşürün bugün. Navigasyonumuz tabii ki ekmeklerin kokusu olacak...
Yılın ilk dolunayı bugün gerçekleşiyor. Örtbas ettiklerimiz gün yüzüne çıkabilir, dikkat edelim.
Her sabah aç karna organik bal yemeye bugün başlayabilirsiniz. 1 ay içinde farkını hissedeceksiniz.
Balıkçınız varsa bir uğrayın bugün. Hamsi yok gibi ama istavrit dolu tezgahlar.
Bir villada yaşıyorsunuz;
Havuzunuz var.
Bahçeniz var.
Önünüz alabildiğine yeşillik yani.
Kira?
Yok yok ne kirası?
Bedava. Yaşadığınız sitede güvenlik üst düzey.
Çocuklara bu sıra eğlence çok. “Bencilin Bahçesi” adlı oyun saat 16.00’da online gösterilecek. Biletler biletix’te.
Günlük sebze ihtiyacı için... Fırında kızarmış balkabaklı ve pancarlı kinoa salatası yapalım.
Gün içinde önceliklere yer vermeye çalışın. Ailevi konuları ertelemeyin!
O zaman şarkımız, Alfredo Tejada & Paco Vidal– “Seguiriya de la Muerta”.
Kahvaltıyı evde yapacaksak 7-8 adet zeytin sofrada yer alsın...
Dışarıda yarım bıraktığımız bir işimiz var mıydı? Bugün, tamamlayalım.
Elektrikli scooter’lar hafta sonu yasaklansa mı?
Özellikle yasak günleri, Martı adı verilen elektrikli scooter’lar her yerde. Yollar boş, sahillerde insan kalabalığı yok ya, fırsat bu fırsat scooter’ı kapan çıkıyor yollara.
‘Martı’lı bir sosyalleşme yaşanıyor sahil kenarlarında. Sohbet ede ede geziyor iki-üç kişi.
Banklarda otururken Martı bir köşeye park ediliyor, sonra aynen devam.
Acaba diyorum, sadece yasak günlerinde Martı kullanmanın önüne geçilebilir mi?
Ya da uygulamada yapılacak teknolojik bir hamleyle sadece sokağa çıkma izni olan çalışanların kullanması sağlanabilir mi? Soruyorum sadece.
Olsa nasıl olur diye düşünmekten alamıyorum kendimi. Hem insan kalabalığını azaltmış oluruz böylece.
Tabii ki suç sadece scooter’larda değil.
Ayağını yerden kesmek istemeyen, soluğu sahildeki spor aletlerinin yanında alıyor. Ama yasaktan yasağa yapıyor sadece sporunu.
Bir başkası kahve kuyruğuna giriyor.
Bir taraftan 6 kişi bir köpeği gezdiriyor.
Tamam hepimiz sıkıldık. Artık ‘isyaaaaaaan’ noktasındayız, haklısınız.
Ama sırf yasak diye sokağa çıkma yarışına girersek olmaz bu iş.
Yenemeyiz bu virüs belasını.
Az daha sabır lütfen.
Az daha.
Aynur Aydın’a mektup
“Sevgililer Günü için kiralık sevgili arıyorum” dedi şarkıcı Aynur Aydın. Kısa süre önce de “mavi tikli ünlüler bana DM’den yürüyor” demiş, yine çok konuşulmuştu.
Neyse...
Sevgili Aynur Aydın, bu yeni açıklamanızla;
◊ Sadece ünlüleri değil, yurdun dört bir yanındaki ünsüzleri de harekete geçirdiniz.
◊ 1 yıldır karantinada kafayı sıyırmak üzere olanları umutlandırdınız.
◊ DM kutunuzda hiç olmadığı kadar bir sıkışmaya neden oldunuz.
◊ “Hazır retro var, belki kader bana güler” diyen binlerce kişiyi tatlı bir telaşa soktunuz.
◊ Bugüne kadar hiç CV hazırlamamış bir kitleyi kaleme kağıda koşturdunuz.
◊ Yıllardır kız arkadaşlarına “Ben Sevgililer Günü’ne inanmıyorum” diyenleri böyle bir günün varlığına inandırdınız.
Size teşekkür ediyor ve bundan sonrası için gerçekten kolaylıklar diliyorum.
Nankörlük is coming
Hatırlarsanız ‘Reynmen’ takma adını kullanan Yusuf Aktaş, Acun Ilıcalı’nın Exxen platformunda program yapacaktı.
Hatta ünlü televizyoncuyla iddiaya girmiş, “En çok izlenen program bizimki olursa bana lüks bir araba al Acun abi” demişti.
Ne olduysa o proje iptal oldu. Ve bu hafta sonu Reynmen ilginç bir çıkış yaptı.
Bir sosyal medya platformunda konuşan Yusuf Aktaş, “Bir insan neden Survivor izler? Nasıl zaman buluyorsunuz? O kadar zamanınız var mı?” dedi.
Bunu diyen Reynmen; 24 saatin 16-17 saatini yeni çıkan uygulamadaki sohbet odalarında geçiriyor. Bu durumda, “O kadar zamanın var mı” diye sormazlar mı kendisine.
Ayrıca, Acun Ilıcalı’nın Reynmen’in markalaşmasında katkısı büyüktür diye düşünüyorum. E tüm bunlardan sonra “Survivor”ı aşağılamak neyin kompleksidir?
En baştan anlamamız lazımdı aslında. Çünkü, o Reynmen ki, daha önce...
◊ İftar saatini bekleyen insanlarla dalga geçmiş, evinin balkonundan ezan okuyup sonrasında kahkahalarla gülmüştü kendisine inananlara.
O Reynmen ki...
◊ YouTube izlenme sayılarında sahtekarlık yaptığı iddiasıyla aylarca tartışılmıştı.
O Reynmen ki...
◊ Magazin muhabiri arkadaşlarımıza saldırıp onları hastanelik etmişti.
Şöhreti kaldıramayanlar sıralamasında listenin başlarını zorluyor. Bakalım sonraki bölümlerde nelere tanıklık edeceğiz...
Bulun bu çocuğu
Haftaya müthiş bir ‘viral’ video ile başladım. Eskicilik yapan bir genç kardeşimiz, bir yandan çalışıyor, bir yandan da daha önce Cansever’in seslendirdiği “Son Ütücü” adlı şarkıyı söylüyor.
Ama ne söylemek!
Öyle kuvvetli bir sesi var ki, 2 gündür tüm Türkiye’ye tekrar tekrar dinletiyor kendini.
WhatsApp gruplarında herkes birbirine “Son Ütücü”yü yolluyor.
Bu kardeşimiz var ya...
Besbelli seviyor işini.
Neşesi yüzünden okunuyor.
Şarkıyı söylerken yüzü gülüyor.Sempatik hareketleriyle bize bile tebessüm ettiriyor. Nağmeleri saç telimizi titretiyor.
İbrahim Tatlıses, inşaatta şarkı söylerken keşfedlmişti.
Genç yeteneklere fırsat veren bir yapımcıya sesleniyorum.
BULUN BU ÇOCUĞU.
Enerjisi telefonun ekranından evlerimize geçen bu ‘son ütücü’yü bizlere kazandırın.
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