Efendilik mumla aranır oldu

İddiaya göre Taksiciler odası başkanı Eyüp Aksu’nun bile kendi taksisine farklı cüret politikası uyguladığı için ceza kesilmiş.

O yüzden İstanbulluların bu dertten kurtulana kadar bir cep rehberine ihtiyacı var.

İşte taksilerden korunmanın rehberi...

◊ i-taksi:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan sistem bir türlü sınıf atlayamadı. Olsun. Yine de indirin telefonunuza ‘i-taksi’yi ve zor durumlarda kullanın.

◊ Bitaksi:

Yıllardır hizmet veriyor ‘Bitaksi’ ve kendini her geçen gün yeniliyor. Benim önerim, gideceğiniz konumu taksiyi çağırmadan girin ve taksinizin gelmesini bekleyin.

◊ Uber:

Bu işin uzmanı Uber. Gideceğiniz yeri seçiyorsunuz ve size atanan şoförün bilgilerini görerek aracınızı bekliyorsunuz. VİP araçlarla hizmet vermiyor ama sarı taksiler ‘