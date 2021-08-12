Edis’in yediği azar

Aşı olmayan öğretmenler yeni dönemde okullara alınmasın diye çağrılar yapılıyor. Çok doğru. Alınmasınlar.

Onca çocuğun ve velinin hayatını riske atmaya hakları yok.

Dileğim bu yasağın sadece öğretmenlerle sınırlı kalmamasıdır.

Bakın gece hayatı yavaş yavaş hareketlendi.

Restoranlar, kafeler, canlı müzik mekanları dolmaya başladı.

TURYİD (Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği) Başkanı Kaya Demirer çok değerli bir açıklama yaptı. “Aşı zorunluluğu gelsin” dedi.

Başta Kaya Bey ve diğer işletmecilere çok açık çağrımdır; ‘Mekanlarınızda sahneye çıkan, çıkacak olan sanatçılara ve ekiplerine de aşı kartı sorun.’

◊ Yok öyle hem para kazanayım hem aşı olmayayım demek.

◊ Yok öyle ben şarkımı söylerim ama aşımı olmam diye düşünmek.